Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса

Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Если вам наскучили сухие статьи и вы хотите погрузиться в живую историю, приглашаем на авторскую прогулку по Сан-Тельмо. Этот район вобрал в себя яркие моменты колониальной эпохи. Прогулка начнётся с
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парка Lesama, где вы узнаете, почему Мендоса основал Буэнос-Айрес именно здесь.

Пройдёмся по старейшей улице города, заглянем в особняк аристократической семьи 19 века, посетим антикварные магазины и здание женской тюрьмы. Полюбуемся церковью и заглянем на эмигрантский рынок Сан-Тельмо и площадь Доррего. Узнаем, как жители отбили два нашествия англичан и куда делся ручей Терсеро-дель-Сур. Поговорим об эмиграции, танго, рабовладельцах и их подарках, подземных тоннелях и призраках

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Парк Lesama
  • 🏛 Старейшая улица
  • 🛍 Антикварные магазины
  • ⛪ Церковь иезуитов
  • 🍽 Ресторанчик в конце
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса

Что можно увидеть

  • Парк Lesama
  • Старейшая улица
  • Антикварные магазины
  • Здание женской тюрьмы
  • Церковь иезуитов
  • Эмигрантский рынок
  • Площадь Доррего

Описание экскурсии

  • Начнём прогулку с парка Lesama, где вы поймёте, почему благородный идальго Мендоса решил основать Буэнос-Айрес именно здесь и почему у него ничего не получилось.
  • Прогуляемся по старейшей улице города и заглянем в роскошный особняк аристократической аргентинской семьи 19 века.
  • Посмотрим на легендарные антикварные магазины и здание женской тюрьмы.
  • Полюбуемся церковью, основанной иезуитами, посетим эмигрантский рынок Сан-Тельмо и площадь Доррего.
  • Разберёмся, как жителям Буэнос-Айреса удалось отбить два нашествия англичан и куда делся ручей Терсеро-дель-Сур.
  • Поговорим об эмиграции и танго, рабовладельцах и их подарках, подземных тоннелях, призраках и многом другом.

Организационные детали

  • Это обзорная пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
  • В конце можно зайти в замечательный ресторанчик, который обожают жители Сан-Тельмо.
  • Программа подходит детям от 8 лет, дети младше — на усмотрение родителей.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$40
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Lesama
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 890 туристов
Я историк по образованию и автор экскурсий по Буэнос-Айресу. Уже несколько лет живу в Аргентине, изучаю её историю и культуру. Провела более 500 экскурсий для путешественников из разных стран. Для меня
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экскурсия — это возможность не просто показать город, а помочь понять его. Я рассказываю о Буэнос-Айресе через судьбы людей, архитектуру, литературу и большие исторические события. На моих прогулках не будет сухого перечисления дат и фактов из путеводителя — только живые истории, неожиданные детали и попытка разобраться, почему Аргентина стала именно такой, какой мы видим её сегодня. Буду рада помочь вам открыть настоящий Буэнос-Айрес — многослойный, противоречивый и бесконечно интересный. И влюбиться в «город добрых ветров» так же, как когда-то влюбилась в него я.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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1
Е
Очень понравилась прогулка! Было ощущение, что гуляем не просто с гидом, а с человеком, который прекрасно знает город, страну и историю и при этом обладает очень широким кругозором. Обратили внимание
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именно на самые интересные места и детали, узнали много любопытных фактов, при этом не было ощущения перегруженности информацией. Все проходило очень легко, по-дружески и без какой-либо формальности или напряжения. Именно такой формат знакомства с городом нам очень близок. Спасибо за прекрасную прогулку!

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Konstantin
Все было отлично, как говорил гид Ольга:
Рекомендасьен!
Все было отлично, как говорил гид Ольга:
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Н
Экскурсия была потрясающей! Весь опыт превзошел все мои ожидания. Наш гид был невероятно эрудированным и увлекательным рассказчиком. Он сделал каждый момент интересным и познавательным, погружая нас в историю и культуру
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места. Маршрут был прекрасно спланирован, мы успели увидеть все главные достопримечательности, а также несколько скрытых жемчужин, о которых знают только местные жители. Организация экскурсии была на высшем уровне: четкий график и внимание к деталям. Я обязательно порекомендую эту экскурсию своим друзьям и вернусь сам при первой же возможности!

Экскурсия была потрясающей! Весь опыт превзошел все мои ожидания. Наш гид был невероятно эрудированным и увлекательным
Экскурсия была потрясающей! Весь опыт превзошел все мои ожидания. Наш гид был невероятно эрудированным и увлекательным
Экскурсия была потрясающей! Весь опыт превзошел все мои ожидания. Наш гид был невероятно эрудированным и увлекательным
Экскурсия была потрясающей! Весь опыт превзошел все мои ожидания. Наш гид был невероятно эрудированным и увлекательным
Экскурсия была потрясающей! Весь опыт превзошел все мои ожидания. Наш гид был невероятно эрудированным и увлекательным
Экскурсия была потрясающей! Весь опыт превзошел все мои ожидания. Наш гид был невероятно эрудированным и увлекательным
Экскурсия была потрясающей! Весь опыт превзошел все мои ожидания. Наш гид был невероятно эрудированным и увлекательным
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Роман
Спасибо Ольге за прекрасно проведенную экскурсию! Всё было очень интересно и содержательно
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Ю
Экскурсия прошла великолепно!

Нам с супругой очень понравилось!
Гид глубоко погружена в историю города, профессионал! Получили много информации о культуре, городе и людях.

Большое спасибо! Рекомендую.
Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
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Татьяна
Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно и познавательно, все очень профессионально организовано. Доступно и увлекательно. В конце
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экскурсии Ольга показала нам с сестрой прекрасный ресторан с почти русскими блинами. Очень вкусный бонус🙂 Однозначно рекомендуем Ольгу как прекрасного экскурсовода. Вы получите огромное удовольствие от экскурсии и заряд энтузиазма узнать о прекрасной солнечной Аргентине как можно больше🙂

Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень
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Входит в следующие категории Буэнос-Айреса

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