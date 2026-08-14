Если вам наскучили сухие статьи и вы хотите погрузиться в живую историю, приглашаем на авторскую прогулку по Сан-Тельмо. Этот район вобрал в себя яркие моменты колониальной эпохи. Прогулка начнётся с
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Парк Lesama
- 🏛 Старейшая улица
- 🛍 Антикварные магазины
- ⛪ Церковь иезуитов
- 🍽 Ресторанчик в конце
Что можно увидеть
- Парк Lesama
- Старейшая улица
- Антикварные магазины
- Здание женской тюрьмы
- Церковь иезуитов
- Эмигрантский рынок
- Площадь Доррего
Описание экскурсии
- Начнём прогулку с парка Lesama, где вы поймёте, почему благородный идальго Мендоса решил основать Буэнос-Айрес именно здесь и почему у него ничего не получилось.
- Прогуляемся по старейшей улице города и заглянем в роскошный особняк аристократической аргентинской семьи 19 века.
- Посмотрим на легендарные антикварные магазины и здание женской тюрьмы.
- Полюбуемся церковью, основанной иезуитами, посетим эмигрантский рынок Сан-Тельмо и площадь Доррего.
- Разберёмся, как жителям Буэнос-Айреса удалось отбить два нашествия англичан и куда делся ручей Терсеро-дель-Сур.
- Поговорим об эмиграции и танго, рабовладельцах и их подарках, подземных тоннелях, призраках и многом другом.
Организационные детали
- Это обзорная пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
- В конце можно зайти в замечательный ресторанчик, который обожают жители Сан-Тельмо.
- Программа подходит детям от 8 лет, дети младше — на усмотрение родителей.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Lesama
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 890 туристов
Я историк по образованию и автор экскурсий по Буэнос-Айресу. Уже несколько лет живу в Аргентине, изучаю её историю и культуру. Провела более 500 экскурсий для путешественников из разных стран. Для меня
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень понравилась прогулка! Было ощущение, что гуляем не просто с гидом, а с человеком, который прекрасно знает город, страну и историю и при этом обладает очень широким кругозором. Обратили внимание
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Все было отлично, как говорил гид Ольга:
Рекомендасьен!
Рекомендасьен!
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Н
Экскурсия была потрясающей! Весь опыт превзошел все мои ожидания. Наш гид был невероятно эрудированным и увлекательным рассказчиком. Он сделал каждый момент интересным и познавательным, погружая нас в историю и культуру
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Спасибо Ольге за прекрасно проведенную экскурсию! Всё было очень интересно и содержательно
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Ю
Экскурсия прошла великолепно!
Нам с супругой очень понравилось!
Гид глубоко погружена в историю города, профессионал! Получили много информации о культуре, городе и людях.
Большое спасибо! Рекомендую.
Нам с супругой очень понравилось!
Гид глубоко погружена в историю города, профессионал! Получили много информации о культуре, городе и людях.
Большое спасибо! Рекомендую.
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Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно и познавательно, все очень профессионально организовано. Доступно и увлекательно. В конце
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Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
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