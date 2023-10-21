Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса

Блеск и нищета, танго и эмигранты, иезуиты и мистика на экскурсии в мини-группе

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Если вы не довольствуетесь статьями из «Википедии» и желаете проникнуть в историю в более живом и глубоком формате, то приглашаю вас на мою авторскую прогулку.

Вместе мы исследуем район Сан-Тельмо, который впитал в себя всё самое яркое со времён колониальной эпохи.

Старейшая улица города, эмигрантский рынок, пропажа ручья, рабовладельцы… Приготовьтесь к приключению!
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Ближайшие даты:
21
окт
28
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём прогулку с парка Lesama, где вы поймёте, почему благородный идальго Мендоса решил основать Буэнос-Айрес именно здесь и почему у него ничего не получилось.
  • Прогуляемся по старейшей улице города и заглянем в роскошный особняк аристократической аргентинской семьи 19 века.
  • Посмотрим на легендарные антикварные магазины и здание женской тюрьмы.
  • Полюбуемся церковью, основанной иезуитами, посетим эмигрантский рынок Сан-Тельмо и площадь Доррего.
  • Разберёмся, как жителям Буэнос-Айреса удалось отбить два нашествия англичан и куда делся ручей Терсеро-дель-Сур.
  • Поговорим об эмиграции и танго, рабовладельцах и их подарках, подземных тоннелях, призраках и многом другом.

Организационные детали

  • Это обзорная пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
  • В конце можно зайти в замечательный ресторанчик, который обожают жители Сан-Тельмо.
  • Программа подходит детям от 8 лет, дети младше — на усмотрение родителей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка Lesama
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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