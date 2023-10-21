Блеск и нищета, танго и эмигранты, иезуиты и мистика на экскурсии в мини-группе
Если вы не довольствуетесь статьями из «Википедии» и желаете проникнуть в историю в более живом и глубоком формате, то приглашаю вас на мою авторскую прогулку.
Вместе мы исследуем район Сан-Тельмо, который впитал в себя всё самое яркое со времён колониальной эпохи.
Старейшая улица города, эмигрантский рынок, пропажа ручья, рабовладельцы… Приготовьтесь к приключению!
Вместе мы исследуем район Сан-Тельмо, который впитал в себя всё самое яркое со времён колониальной эпохи.
Старейшая улица города, эмигрантский рынок, пропажа ручья, рабовладельцы… Приготовьтесь к приключению!
Ближайшие даты:
21
окт
окт
28
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём прогулку с парка Lesama, где вы поймёте, почему благородный идальго Мендоса решил основать Буэнос-Айрес именно здесь и почему у него ничего не получилось.
- Прогуляемся по старейшей улице города и заглянем в роскошный особняк аристократической аргентинской семьи 19 века.
- Посмотрим на легендарные антикварные магазины и здание женской тюрьмы.
- Полюбуемся церковью, основанной иезуитами, посетим эмигрантский рынок Сан-Тельмо и площадь Доррего.
- Разберёмся, как жителям Буэнос-Айреса удалось отбить два нашествия англичан и куда делся ручей Терсеро-дель-Сур.
- Поговорим об эмиграции и танго, рабовладельцах и их подарках, подземных тоннелях, призраках и многом другом.
Организационные детали
- Это обзорная пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
- В конце можно зайти в замечательный ресторанчик, который обожают жители Сан-Тельмо.
- Программа подходит детям от 8 лет, дети младше — на усмотрение родителей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у парка Lesama
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе
¡Hola! Меня зовут Ольга, я родилась в Санкт-Петербурге, получила историческое образование и теперь живу в Буэнос-Айресе. Я уверена, что нет ничего интереснее истории, ведь история — от слова «истории», а уж в Аргентине судьбы людей переплетались с историей города удивительнейшим образом! Буэнос-Айрес — город-вихрь, город-маятник и конечно, город эмигрантов. Я помогу вам узнать и полюбить «Город добрых ветров».
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Дата и количество участников выбирается при бронировании