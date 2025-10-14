Большой тур в Аргентину, Чили и Бразилию: треккинги в Патагонии, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес
Дойти к Лагуне-де-лос-Трес и башням Торрес, проплыть под водопадами и увидеть ледник Перито-Морено
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время по согласованию
«Будем кататься на лодке к водопадам Игуасу, билеты покупаем в кассе (включены в стоимость)»
4 апр в 10:00
$2950 за человека
Большое приключение в Аргентине: водопады Игуасу, Патагония, ледники, каякинг и конная прогулка
Устроить треккинг к разноцветной горе, погулять с ламами, посетить Буэнос-Айрес и деревню инков
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре...
«Но поскольку мы посетим разные уголки страны, погода будет меняться от прохладной (4 градуса ночью и 15 днем) в Патагонии до 30-33 в тропиках на водопадах Игуасу»
9 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
€4000 за человека
-
15%
Индивидуальный тур к водопадам Игуасу - только для вашей компании
Увидеть Глотку Дьявола, полюбоваться водопадом длиной 700 метров и отдохнуть у бассейна
Начало: Аэропорт Пуэрто-Игуасу, до 17:00
«Тропа «Глотка дьявола» требует 20-30 минут ходьбы по ровной дороге на открытом солнце, участки пешеходных дорожек могут быть влажными из-за близости водопадов»
20 окт в 08:00
22 окт в 08:00
$595
$700 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Буэнос-Айресе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Буэнос-Айресе в октябре 2025
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 595 до 4000 со скидкой до 15%.
Туры на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Водопады», цены от $595. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь