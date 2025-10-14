Найдено 3 тура в категории « Водопады » в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $595, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 дней Большой тур в Аргентину, Чили и Бразилию: треккинги в Патагонии, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес Дойти к Лагуне-де-лос-Трес и башням Торрес, проплыть под водопадами и увидеть ледник Перито-Морено Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время по согласованию «Будем кататься на лодке к водопадам Игуасу, билеты покупаем в кассе (включены в стоимость)» $2950 за человека На машине Конные прогулки Прогулки на каяках 12 дней Большое приключение в Аргентине: водопады Игуасу, Патагония, ледники, каякинг и конная прогулка Устроить треккинг к разноцветной горе, погулять с ламами, посетить Буэнос-Айрес и деревню инков Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре... «Но поскольку мы посетим разные уголки страны, погода будет меняться от прохладной (4 градуса ночью и 15 днем) в Патагонии до 30-33 в тропиках на водопадах Игуасу» €4000 за человека На машине 2 дня 15% Индивидуальный тур к водопадам Игуасу - только для вашей компании Увидеть Глотку Дьявола, полюбоваться водопадом длиной 700 метров и отдохнуть у бассейна Начало: Аэропорт Пуэрто-Игуасу, до 17:00 «Тропа «Глотка дьявола» требует 20-30 минут ходьбы по ровной дороге на открытом солнце, участки пешеходных дорожек могут быть влажными из-за близости водопадов» $595 $700 за всё до 5 чел. Все туры Буэнос-Айреса

