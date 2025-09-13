Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дилижан
Дилижан - город в горах, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу 19 века и откройте для себя культурные сокровища
Начало: У кафе №2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
Отправьтесь в путешествие по Дилижану, где природа и история сливаются в одном маршруте. Вас ждут олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
15 сен в 10:00
17 сен в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг в парке
Откройте для себя увлекательный мир бёрдвотчинга в Севанском национальном парке. Узнайте о птицах Армении и насладитесь природой
Начало: У места вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Город-курорт Дилижан и озеро Севан
Путешествие в Дилижан и Севан обещает незабываемые впечатления: старинные церкви, кавказские олени и мастерские ремёсел. Увлекательная поездка для всех
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €140 за человека
