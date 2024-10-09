Вас ждёт знакомство с необычным хобби — бёрдвотчингом, или наблюдением за птицами.
Вы полюбуетесь удивительной природой Армянского нагорья, увидите несколько десятков видов птиц в Севанском национальном парке. А ещё научитесь различать их по голосу и виду и услышите байки о пернатых от биолога!
Вы полюбуетесь удивительной природой Армянского нагорья, увидите несколько десятков видов птиц в Севанском национальном парке. А ещё научитесь различать их по голосу и виду и услышите байки о пернатых от биолога!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Встретимся в «зелёном сердце» Армении — Дилижане — и отправимся к Севану. Здесь, на берегу озера, находится национальный парк, где гнездятся птицы.
Вы узнаете:
- как и почему бёрдвотчинг стал одним из самых популярных хобби в мире
- почему армянская чайка так называется
- зачем в Азии приручают бакланов
- каким образом крохотные пташки преодолевают тысячи километров каждый год
- как отличать птиц по виду и голосу
Вооружимся биноклем и подзорной трубой! Профессиональный биолог и увлечённый бёрдвотчер с многолетним опытом покажет необычных птиц, которых вы бы и не заметили. А ещё устроим пикник на берегу Севана: вы попробуете душистый чай из армянских трав или крепкий армянский кофе и послушаете байки из жизни наблюдателей за птицами.
Организационные детали
- Дорога до парка — 45 минут в одну сторону, пешая часть маршрута — 5 км по равнинной местности
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Highlander и пикник. Бинокль и подзорную трубу на время экскурсии также предоставлю бесплатно
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до пяти). В этом случае доплата за каждого следующего участника составит 3000 драмов
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Дилижане
Провёл экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Алексей. Мне 34 года. Я выпускник географического факультета МГУ. Много лет работал гидом в Карелии и других регионах России. Сейчас живу в Дилижане. Мы с семьёй выбрали иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
9 окт 2024
Необычная и интересная экскурсия, профессионалы в теме и симпатичные люди - гиды Алексей и Игорь,спасибо! Удалось заинтересовать 11 летнего сына,с удовольствием искали и учились определять птиц. Увидели 19 видов птиц,не считая замечательного помощника Ашота. Шикарный свежий кофе на берегу,вкусный лёгкий ланч приправил поход. Взглянули на Дилижан,попили второй в мире воды!