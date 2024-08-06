Экскурсии выходного дня в Дилижане

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Дилижане, цены от €180. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
Погулять по Тавушским лесам, увидеть древние монастыри и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
Сегодня в 10:30
5 окт в 08:00
290 за всё до 3 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Пешая
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Провести день в живописных окрестностях Дилижана - в компании географа
6 окт в 10:00
7 окт в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг с орнитологом
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг с орнитологом
Из Дилижана - в национальный парк: увидеть лазурную жемчужину Армении и понаблюдать за птицами
Начало: У места вашего пребывания
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
285 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kostya
    6 августа 2024
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Алексей отличный гид. Провели супер день и все остались довольны.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞
    Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞
  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Все супер, дождь не омрачил впечатлил
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
    Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы! Программа экскурсии очень насыщенная, время
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    летит незаметно! Наш гид Арсен - настоящий профессионал, с любовью рассказывает об Армении, узнали очень много интересных фактов и легенд. Отдельное спасибо за суперкомфортабельный автомобиль Артуру. 100% рекомендую эту экскурсию!

    Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!
  • Е
    Елена
    24 ноября 2023
    Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
    Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян
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    и Армению,побывали в древних храмах и Дилижане, продегустировали отличный коньяк и отдохнули душой в красивейших местах на природе. Арсен очень грамотный и яркий гид и приятный человек, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «На выходные»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
  2. Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
  3. Птицы Севана: бёрдвотчинг с орнитологом
Сколько стоит экскурсия по Дилижану в октябре 2024
Сейчас в Дилижане в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 290. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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