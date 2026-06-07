Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Провести день в живописных окрестностях Дилижана - в компании географа
14 июн в 10:00
15 июн в 10:00
€185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дилижан
Обзорная экскурсия с глубоким погружением в историю
Начало: У кафе №2
11 июн в 09:00
12 июн в 13:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана)
Подняться к вершинам, чтобы увидеть панорамы Грузии: от заснеженных пятитысячников до зеленых долин
14 июн в 09:00
15 июн в 09:00
€185 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее. Мы прошли живописным и
+4
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Искали в Дилижане гида, с которым было бы интересно пройти легкий треккинг и узнать что-то новое о Дилижане, Ереване, природе
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Замечательная экскурсия! У нас было два гида на 7 человек, Евгений и Грач. Гиды обладают прекрасными знаниями, Грач историк. Все
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армянская Швейцария городок разбросан у подножья гор, имеет много пешеходных маршрутов различной сложности, но наша поездка выпала на середину апреля
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Е
Мы провели замечтаельный день с Екатериной, которая показала нам Дилижан, во всех деталях, рассказала много интересной истории города, его жителей
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В
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный маршрут (на выбор). В
+1
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А
Очень интересная и информативная экскурсия. Мы еще до экскурсии обошли многие места Дилижана, но в процессе экскурсии оказалось далеко не
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Ю
Большое спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию по этому удивительному городу! Материал воспринимался легко, ноги шли сами, в итоге 2.5 часа пролетели незаметно. Буду всем рекомендовать!
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Спасибо большое Кате за увлекательную и познавательную экскурсию! Первый раз в Дилижане и Кате удалось нам передать интерес и свою любовь к этому чудесному самобытному городку!
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О
Это невероятно атмосферная экскурсия! Если вы хотите погрузится в быт жителей города не только прошлых эпох, но и нынешних, то
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Всего 31 отзыв в Дилижане в категории "Пешеходные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Пешеходные»
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