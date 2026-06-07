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с дождями и от горных, прогулочных маршрутов решили отказаться. Выбор пал на экскурсию по городу. Екатерина быстро подстроилась по нашу разношерстную компанию, под наш темп, запросы и даже погоду. Под проливным дождем 2,5 часа пролетели незаметно. Много интересного узнали о городе. Если честно, самим не понять, куда идти и что смотреть. Благодаря Екатерине влюбились в маленький городок. На следующий день выглянуло солнышко и с удовольствием пробежались по местам которые особенно приглянулись. Всем советую начинать знакомство с Дилижаном именно с этой экскурсии.