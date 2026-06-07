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Пешие экскурсии-прогулки в Дилижане с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Дилижане, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Пешая
6 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Провести день в живописных окрестностях Дилижана - в компании географа
14 июн в 10:00
15 июн в 10:00
€185 за всё до 5 чел.
Многогранный Дилижан
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дилижан
Обзорная экскурсия с глубоким погружением в историю
Начало: У кафе №2
11 июн в 09:00
12 июн в 13:00
€80 за всё до 4 чел.
Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана)
Пешая
6.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана)
Подняться к вершинам, чтобы увидеть панорамы Грузии: от заснеженных пятитысячников до зеленых долин
14 июн в 09:00
15 июн в 09:00
€185 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее. Мы прошли живописным и
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несложным маршрутом (с нами был ребёнок 8 лет), а завершили прогулку в монастыре Гошаванк. По пути Алексей увлечённо рассказывал о природе, истории этих мест и Армении — его было по-настоящему интересно слушать. Отдельное впечатление на восьмилетнюю дочку произвёл Олений заповедник, где мы сделали первую остановку. Рекомендую! Если мы ещё вернёмся в Дилижан, с удовольствием отправимся с Алексеем и на другие треккинги в окрестностях

Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.+4
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
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Елена
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Искали в Дилижане гида, с которым было бы интересно пройти легкий треккинг и узнать что-то новое о Дилижане, Ереване, природе
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Армении. Алексей оказался отличной находкой: прогулка по буковой роще прошла в хорошей компании с интересным собеседником. Гид очень много знает о растениях, животных и птицах, а также об истории Армении. Прошли по чудесной тропе, посетили древний монастырь, устроили пикник в лесу. Прогулки с Алексеем подойдут всем, кто любит природу и много ходить))))

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Анна
Многогранный Дилижан
Замечательная экскурсия! У нас было два гида на 7 человек, Евгений и Грач. Гиды обладают прекрасными знаниями, Грач историк. Все
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было познавательно и хорошо организовано. Была небольшая заминка по транспорту, но этот вопрос быстро решился. Экскурсия была индивидуальная на 9 часов. Большое спасибо организаторам!

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Наталья
Многогранный Дилижан
армянская Швейцария городок разбросан у подножья гор, имеет много пешеходных маршрутов различной сложности, но наша поездка выпала на середину апреля
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с дождями и от горных, прогулочных маршрутов решили отказаться. Выбор пал на экскурсию по городу. Екатерина быстро подстроилась по нашу разношерстную компанию, под наш темп, запросы и даже погоду. Под проливным дождем 2,5 часа пролетели незаметно. Много интересного узнали о городе. Если честно, самим не понять, куда идти и что смотреть. Благодаря Екатерине влюбились в маленький городок. На следующий день выглянуло солнышко и с удовольствием пробежались по местам которые особенно приглянулись. Всем советую начинать знакомство с Дилижаном именно с этой экскурсии.

армянская Швейцария городок разбросан у подножья гор, имеет много пешеходных маршрутов различной сложности, но наша поездка
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Е
Многогранный Дилижан
Мы провели замечтаельный день с Екатериной, которая показала нам Дилижан, во всех деталях, рассказала много интересной истории города, его жителей
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и традиций. Екатерина была хорошей расказчицей, экскурсия прошла легко и увлекательно. Мы также на съездили на озеро Севан и посетили монастырь Севанаванк. Наша группа была семьёй из 10 человек, включая детей. Екатерина построилась под наши предпочтения и садаптировала тур под наш запрос. Очень рекомендуем.

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В
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный маршрут (на выбор). В
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итоге посмотрели все важные достопримечательности и смогли уделить время трекингу. Алексей знает очень много интересных деталей о Дилижане, Армении, архитектуре, а кроме того, было интересно вместе в процессе прогулки наблюдать за птицами и растениями. Рекомендую!)

Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный+1
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный
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А
Многогранный Дилижан
Очень интересная и информативная экскурсия. Мы еще до экскурсии обошли многие места Дилижана, но в процессе экскурсии оказалось далеко не
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все. Екатерина показала нам насколько многогранен современный Дилижан. Многое узнали о истории и Армении и самого Дилижана, о современном развитии. Побывали в ремесленных мастерских, в современных локациях, попробовали невероятно вкусную лепешку с зеленью. Екатерина очень увлеченный, легкий и знающий экскурсовод, даже детей она старалась вовлекать в экскурсию. Это не сухой рассказ, а интересная и живая прогулка по чудесному городу дружеской компании. Екатерина отвечала на наши вопросы, может посоветовать и просто рассказать истории из повседневной жизни Дилижана. Большое спасибо!

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Ю
Многогранный Дилижан
Большое спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию по этому удивительному городу! Материал воспринимался легко, ноги шли сами, в итоге 2.5 часа пролетели незаметно. Буду всем рекомендовать!
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Татьяна
Многогранный Дилижан
Спасибо большое Кате за увлекательную и познавательную экскурсию! Первый раз в Дилижане и Кате удалось нам передать интерес и свою любовь к этому чудесному самобытному городку!
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О
Многогранный Дилижан
Это невероятно атмосферная экскурсия! Если вы хотите погрузится в быт жителей города не только прошлых эпох, но и нынешних, то
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вам сюда. Неспешно шуляя по улочкам, Екатерина познакомила нас с жителями города и мы почувствовали себя его частью! Мы любим путешествовать и всегда пользуемся услугами экскурсоводов, поэтому насмотренность большая. С уверенностью могу сказать, что Екатерина профессионал и очень приятная девушка, которая располагает к себе с первых минут!

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Всего 31 отзыв в Дилижане в категории "Пешеходные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дилижане
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк;
  2. Многогранный Дилижан;
  3. Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана).
Сколько стоит экскурсия по Дилижану в июне 2026
Сейчас в Дилижане в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 185. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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