Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
Погулять по Тавушским лесам, увидеть древние монастыри и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
Завтра в 08:00
15 мар в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг с орнитологом
Из Дилижана - в национальный парк: увидеть лазурную жемчужину Армении и понаблюдать за птицами
Начало: У места вашего пребывания
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
€285 за всё до 2 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Многогранный Дилижан
Обзорная экскурсия с глубоким погружением в историю
Начало: У кафе №2
Завтра в 14:00
17 мар в 09:00
€64
€80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей9 октября 2024Необычная и интересная экскурсия, профессионалы в теме и симпатичные люди - гиды Алексей и Игорь,спасибо! Удалось заинтересовать 11 летнего сына,с
- ЕЕлена10 мая 2024Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы! Программа экскурсии очень насыщенная, время
- ЕЕлена24 ноября 2023Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян
Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Необычные»
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