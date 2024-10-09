Индивидуальная
до 2 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг в национальном парке
Из Дилижана - в нацпарк: увидеть лазурную жемчужину Армении и понаблюдать за птицами
Начало: У места вашего пребывания
13 мая в 08:00
14 мая в 08:00
€225 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Город-курорт Дилижан и озеро Севан
Насладиться ароматами горных трав, увидеть древние монастыри и познакомиться с культурой региона
11 мая в 09:30
12 мая в 09:00
от €130 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дилижан
Обзорная экскурсия с глубоким погружением в историю
Начало: У кафе №2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€64
€80 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей9 октября 2024Необычная и интересная экскурсия, профессионалы в теме и симпатичные люди - гиды Алексей и Игорь,спасибо! Удалось заинтересовать 11 летнего сына,с
Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Популярные места»
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