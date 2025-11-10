Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Исследуйте производство ковров в сердце Еревана: некоторым экземплярам здесь больше 400 лет. Вы увидите ручные ткацкие технологии, которые передаются через поколения мастеров.



А после отправляйтесь в кулинарное приключение, чтобы познакомиться с армянской кухней и застольными традициями.