Исследуйте производство ковров в сердце Еревана: некоторым экземплярам здесь больше 400 лет. Вы увидите ручные ткацкие технологии, которые передаются через поколения мастеров.
А после отправляйтесь в кулинарное приключение, чтобы познакомиться с армянской кухней и застольными традициями.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсииЭкскурсия Компания «Мегерян Карпет» основана в 1917 году в Нью-Йорке. А в 2002 году она перенесла свои традиции и опыт в Армению и занялась восстановлением производства рукодельных ковров. В фабричном музее вы увидите уникальную коллекцию. И сможете понаблюдать за работой мастеров, которые сохраняют частицы староармянской культуры. Трапеза от шеф-повара Седрака Мамуляна В уютном пространстве вам предложат изысканный ужин от известного шеф-повара, который ищет забытые рецепты по всей Армении. Вы погрузитесь в атмосферу традиционной армянской культуры, ощутите великолепные ароматы и вкусы. Гастрономические впечатления останутся с вами навсегда! Вы насладитесь ужином в месте, где бывали Конан О’Брайен и Ким Кардашьян. Важная информация:
- Напишите нам после бронирования: мы отправим меню с сетами на выбор.
- В стоимость включена экскурсия на русском или английском, выбранный вами сет и обслуживание.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Производство рукодельных ковров
- Ужин от шеф-повара
Что включено
- Тур по фабрике антикварных ковров
- Ужин от шеф повара
Что не входит в цену
- Транспорт
Место начала и завершения?
9 Madoyan Street, Yerevan
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
