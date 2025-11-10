Мои заказы

Аутентичная трапеза и экскурсия на ереванской фабрике антикварных ковров

Исследуйте производство ковров в сердце Еревана: некоторым экземплярам здесь больше 400 лет. Вы увидите ручные ткацкие технологии, которые передаются через поколения мастеров.

А после отправляйтесь в кулинарное приключение, чтобы познакомиться с армянской кухней и застольными традициями.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Экскурсия Компания «Мегерян Карпет» основана в 1917 году в Нью-Йорке. А в 2002 году она перенесла свои традиции и опыт в Армению и занялась восстановлением производства рукодельных ковров. В фабричном музее вы увидите уникальную коллекцию. И сможете понаблюдать за работой мастеров, которые сохраняют частицы староармянской культуры. Трапеза от шеф-повара Седрака Мамуляна В уютном пространстве вам предложат изысканный ужин от известного шеф-повара, который ищет забытые рецепты по всей Армении. Вы погрузитесь в атмосферу традиционной армянской культуры, ощутите великолепные ароматы и вкусы. Гастрономические впечатления останутся с вами навсегда! Вы насладитесь ужином в месте, где бывали Конан О’Брайен и Ким Кардашьян. Важная информация:
  • Напишите нам после бронирования: мы отправим меню с сетами на выбор.
  • В стоимость включена экскурсия на русском или английском, выбранный вами сет и обслуживание.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Еревана

