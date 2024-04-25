1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Мы отправимся на коньячный завод «Ной», который расположен в знаменитой Эриванской крепости XVI века»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
«После вкусного пребывания на фабрике вас ждёт прогулка по Аштараку»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €160 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
€30 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: в Ереване
«По пути к заводам сделаем остановку у красивого ущелья Касах»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180€126 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
««Ной» — старейший ереванский завод по производству армянского коньяка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
«Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по одному из древнейших городов мира - Еревану, в рамках которой вы также посетите знаменитый коньячный завод Арарат»
Расписание: Вторник в 09:45
€30 за человека
Групповая
8 часов
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
«В завершении поездки вас ждет дегустация вин на винном заводе Арени»
Расписание: Вторник в 09:45
€35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Краски восточного базара и секреты шоколадной фабрики для всей семьи
Начало: В районе рынка ГУМ
«На фабрике вы узнаете, как создается шоколад, и через окно посмотрите на часть этого процесса»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья25 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Я никогда не жалею, о том, что съездила и гиды - всегда классные, но сегодня был самый
- ЕЕлена23 апреля 2024Экскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звезду снимаю за грязные окна
- ААлексей9 апреля 2024Винодельня Armenia Wine - это круто, интересно, современно и очень вкусно! Экскурсия понравилась, дегустация тоже. Отдельное спасибо нашему гиду Николаю за смешные анекдоты:)
- ИИрина8 апреля 2024Марта - чудесный, внимательный и тактичный экскурсовод. Ребенку и взрослому было интересно, а милый сюрприз в конце экскурсии- покорил сердца окончательно. Рекомендую как взрослым, так и детям.
- ААлексей10 марта 2024Отличная экскурсия! Гурген настоящий профессионал, великолепно знает историю своей страны и заражает своей любовью к ней. Мы отлично провели время.
- ААнна26 февраля 2024Отличный субботний день в компании Георгия! Приезжали в Ереван на выходные. Были впервые и, естественно, решили взять экскурсию на коньячные заводы
- ССветлана15 января 2024Это была моя вторая поездка с этим гидом, и как в первый раз, я была в полном восторге. Экскурсия очень
- ААнна8 января 2024Очень интересная экскурсия, дети были в восторге. Спасибо большое нашему гиду и водителю, дорога прошла незаметно за дружественной беседой и интересными фактами об Армении. И подарки для детей в конце экскурсии как вишенка на торте
- ААнна30 октября 2023Экскурсия очень хорошая) понравился гид Марта, все рассказывает интересно, доходчиво (дети все понимали). Показала красивые места)))). Организация отличная) Марте желаем удачи в её деле, спасибо))))
- ААнтонов27 сентября 202316 сентября 2023 года. Экскурсия прошла замечательно. Георгий учел все наши пожелания. Во-первых, мы сразу скорректировали маршрут. Автомобиль у Георгия,
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Фабрики и заводы»
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