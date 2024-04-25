Экскурсии на фабрики и заводы в Ереване

Найдено 8 экскурсий в категории «Фабрики и заводы» в Ереване, цены от €30, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Мы отправимся на коньячный завод «Ной», который расположен в знаменитой Эриванской крепости XVI века»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Сладкая Армения для детей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
«После вкусного пребывания на фабрике вас ждёт прогулка по Аштараку»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 160 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
30 за человека
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: в Ереване
«По пути к заводам сделаем остановку у красивого ущелья Касах»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180126 за всё до 50 чел.
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
««Ной» — старейший ереванский завод по производству армянского коньяка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
Групповая
5 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
«Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по одному из древнейших городов мира - Еревану, в рамках которой вы также посетите знаменитый коньячный завод Арарат»
Расписание: Вторник в 09:45
30 за человека
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
Групповая
8 часов
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
«В завершении поездки вас ждет дегустация вин на винном заводе Арени»
Расписание: Вторник в 09:45
35 за человека
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Краски восточного базара и секреты шоколадной фабрики для всей семьи
Начало: В районе рынка ГУМ
«На фабрике вы узнаете, как создается шоколад, и через окно посмотрите на часть этого процесса»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    25 апреля 2024
    Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
    Очень понравилась экскурсия. Я никогда не жалею, о том, что съездила и гиды - всегда классные, но сегодня был самый
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    лучший. Очень много знаний, но с хорошей подачей — в простой понятной форме. Дорога с национальной музыкой также была комфортна. Спасибо!

  • Е
    Елена
    23 апреля 2024
    Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
    Экскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звезду снимаю за грязные окна
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    (разводы) в центральной части автобуса из-за чего фото и видео были доступны не всем, и за отсутствие кондиционирования салона. Да, водичку давали, но при +25 железный автобус превращается в пекло и портит все впечатление от удивительной экскурсии и прекрасной Армении.

    Экскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звезду
  • А
    Алексей
    9 апреля 2024
    Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
    Винодельня Armenia Wine - это круто, интересно, современно и очень вкусно! Экскурсия понравилась, дегустация тоже. Отдельное спасибо нашему гиду Николаю за смешные анекдоты:)
  • И
    Ирина
    8 апреля 2024
    Сладкая Армения для детей
    Марта - чудесный, внимательный и тактичный экскурсовод. Ребенку и взрослому было интересно, а милый сюрприз в конце экскурсии- покорил сердца окончательно. Рекомендую как взрослым, так и детям.
  • А
    Алексей
    10 марта 2024
    Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
    Отличная экскурсия! Гурген настоящий профессионал, великолепно знает историю своей страны и заражает своей любовью к ней. Мы отлично провели время.
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Отличный субботний день в компании Георгия! Приезжали в Ереван на выходные. Были впервые и, естественно, решили взять экскурсию на коньячные заводы
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    Ной и Арарат - легенды Армении. Георгий оправдал все ожидания: приехал к отелю вовремя, машина чистая, отношение к туристам, т. е. к нам, безупречное. В салоне автомобиля была мин. вода, лимонад, кофе, WiFi, конфеты, на случай дождя зонтики, пледы. В каждой мелочи чувствовалась забота, что очень приятно. Георгий рассказывал историю Армении, проезжая по центру Еревана мы получали очень много информации об архитектурных памятниках и достопримечательностях города, ответы на наши бесконечные вопросы были полными и интересными. По пути на заводы заезжали на продуктовый рынок и на ярмарку местных умельцев. Там тоже, благодаря нашему гиду, мы прочувствовали весь колорит и вкус Армении. Экскурсии на заводах проводились сотрудниками-экскурсоводами заводов. Было очень интересно, познавательно и вкусно! Но и здесь не обходилось без внимания и заботы о своих туристах со стороны Георгия: несмотря на большое количество желающих попасть на эти экскурсии, Георгий с легкостью решал вопрос прохождения и покупки билетов без ожидания и без очередей. Однозначно вернемся еще в Ереван и 100% воспользуемся услугами Георгия. Рекомендую!

  • С
    Светлана
    15 января 2024
    Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
    Это была моя вторая поездка с этим гидом, и как в первый раз, я была в полном восторге. Экскурсия очень
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    интересная, меня потрясли красивые красные скалы. Гид рассказывал интересно, не загружая нас лишней информацией. По дороге и пели, и танцевали, настроение было просто супер! Также нам предложили делать обед у местного винодела, и это передало еще больший колорит этому и так прекрасному дню!! Мы сперва приготовили вместе с ним шашлык, потом пообедали и наслаждались местными винами! Рекомендую очень. У меня еще были поездки с другими гидами, но тут уровень лучше в десять раз!

  • А
    Анна
    8 января 2024
    Сладкая Армения для детей
    Очень интересная экскурсия, дети были в восторге. Спасибо большое нашему гиду и водителю, дорога прошла незаметно за дружественной беседой и интересными фактами об Армении. И подарки для детей в конце экскурсии как вишенка на торте
    Очень интересная экскурсия, дети были в восторге. Спасибо большое нашему гиду и водителю, дорога прошла незаметноОчень интересная экскурсия, дети были в восторге. Спасибо большое нашему гиду и водителю, дорога прошла незаметноОчень интересная экскурсия, дети были в восторге. Спасибо большое нашему гиду и водителю, дорога прошла незаметноОчень интересная экскурсия, дети были в восторге. Спасибо большое нашему гиду и водителю, дорога прошла незаметноОчень интересная экскурсия, дети были в восторге. Спасибо большое нашему гиду и водителю, дорога прошла незаметноОчень интересная экскурсия, дети были в восторге. Спасибо большое нашему гиду и водителю, дорога прошла незаметно
  • А
    Анна
    30 октября 2023
    Сладкая Армения для детей
    Экскурсия очень хорошая) понравился гид Марта, все рассказывает интересно, доходчиво (дети все понимали). Показала красивые места)))). Организация отличная) Марте желаем удачи в её деле, спасибо))))
  • А
    Антонов
    27 сентября 2023
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    16 сентября 2023 года. Экскурсия прошла замечательно. Георгий учел все наши пожелания. Во-первых, мы сразу скорректировали маршрут. Автомобиль у Георгия,
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    как и обещано было с доступом Wi-Fi, конфеты, газировка и вода, даже горячий кофе. Отмечаю комфортную и безопасную езду. Георгий зарезервировал время проведения экскурсий с дегустацией на заводах НОЙ и АРАРАТ. Все прошло по расписанию. Георгий нас дождался, хотя на заводе Арарат мы задержались. И в итоге он нас доставил до конечной точки, куда попросили. На каком уровне были организованы и проведены экскурсии на заводах - это уже не относится к Георгию. По этому назову плюсы и минусы для информирования туристов. Минус - плохая организация дегустации на заводе НОЙ, возможно молодая и не опытная сотрудница, может это в системе - не берусь утверждать. Зато этот недостаток с лихвой был скомпенсирован экскурсоводом на заводе АРАРАТ - классная, умница, владеющая досконально темой, да просто - красавица.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Фабрики и заводы»

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  4. Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
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  2. Площадь Республики
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  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
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