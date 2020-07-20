Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка

Увидеть настоящее лицо города и его секретные местечки, знакомые только настоящим ереванцам

4.8
57 отзывов
Нунэ и Сона
Нунэ и Сона – Гид из Еревана
Приготовьтесь увидеть настоящий Ереван — колоритный, туристический, таинственный и секретный! Мы проведем вас по дореволюционным районам, улицам «розового города» и местам, которые сложно отыскать без проводника.

Расскажем о ереванских традициях, рассекретим лучшие рестораны города и поможем вам влюбиться ❤️ в Ереван с первой встречи.
Задать вопросОбычно отвечает за 22 ч.
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка

Что вас ожидает

Краски дореволюционного и советского Еревана
Мы встретимся в районе площади Республики, чтобы погрузиться в атмосферу узких улочек рубежа 19 — 20 веков. Вы рассмотрите сохранившиеся фасады дореволюционного Еревана, узнаете, каким был городской быт столетия назад, заглянете в старые ереванские дворы, а еще разберетесь, что такое «шушабанд» и как правильно развешивать стирку. Следом перед вами предстанет советский Ереван с его сочетанием неоклассики и национального архитектурного стиля. Вы услышите удивительную историю 📖 «города одного архитектора» и поймете, почему Ереван называют «розовым» — а также абрикосовым или персиковым.

Ереванские истории 📖
На прогулке 👣 вы услышите десятки настоящих и живых ереванских историй, из которых и собирается особый колорит армянской столицы ⭐️. Например, мы расскажем, сколько гостей на настоящей ереванской свадьбе, какую аферу провернули армяне, чтобы получить метро 🚇, и что такое «далан» и «джазве». А еще поговорим о том, кто такой Карабала, что за летающая тарелка на ереванской горе и почему армяне просят приготовить «кофе с любовью».

Советы, явки и пароли от местных жителей
Мы проведем вас к открыточным местам Еревана: площади Республики, Оперному театру, Северному проспекту и Каскаду. Но главное — покажем потайные уголки города, которые не отыскать самому. Вы получите явки и пароли лучших ресторанов, кафе и баров, узнаете, какие блюда попробовать и какие музеи 🖼 посетить. К концу прогулки мы поможем вам стать «своим» в Ереване и проникнуться настроением нашего города!

Кому подойдет прогулка 👣

  • Путешественникам, которые не хотят ограничиваться туристическим лицом Еревана и желают увидеть его самые яркие, живые и нетуристические грани.
  • Детям от 5 лет, малышам будет утомительно и неинтересно.

Организационные детали

Помимо ереванской прогулки, мы предлагаем экскурсию ⛳ по главному выездному маршруту в Армении: языческий храм Гарни и скальная церковь ⛪ Гегард. Экскурсия ⛳ часто стартует сразу после пешей по Еревану. Посмотреть подробности и оформить бронирование можно по этой ссылке: https://experience. tripster. ru/experience/20541/

Начало и место завершения
🚩 на Площади Республики
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Нунэ и Сона
Нунэ и Сона
Привет, нас зовут Нунэ и Сона, и этот город наш :) Настолько наш, что мы пребываем в твердом и не самом скромном убеждении: не влюбиться в него невозможно. Как и в эту маленькую гордую страну — с её врезающимися в небо пиками гор; с цветущими абрикосовыми садами; с древнейшими храмами и вкуснейшей едой. Долгие годы мы работали журналистами и объездили Армению вдоль и поперек. Наши экскурсии особенные. Такие же особенные, как эта маленькая невероятная страна. Мы будем рады познакомить Вас с Арменией, ее культурой и традициями, и провести самые интересные экскурсии :)
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57 реальных отзывов от туристов

20 июл 2020
Отлично продуманный маршрут, знание истории города и республики. Всем рекомендую.
21 мар 2020
Благодарю за формат экскурсии. Более того, наш гид Лиана после экскурсии сбросила в чат все адреса, заинтересовавшие нас, и поддерживала с нами связь, когда у нас возникали вопросы. Особенно благодарю за дворики старого Еревана, очень колоритно. Сами мы бы их не нашли. Всем здоровья.
Татьяна
20 мар 2020
Отличная экскурсия, удобный маршрут. Очен порадовал небольшой перерыв на кофе. Спасибо большое, остались только положительные эмоции!
18 мар 2020
Прекрасная прогулка по городу в сопровождении профессионала. Очень много информации о быте, об обычной жизни людей. Познавательно и интересно!
14 мар 2020
Спасибо гиду Соне за замечательную экскурсию!!! Все было доступно, интересно, неспешно ! С заходом попить чаю, шикарного, горного ! Спасибо, что провели экскурсию в тот день когда надо было нам, хотя в этот день не было брони !! Всем советую и рекомендую !!! Хороших путешествий !!! Елена
12 мар 2020
Экскурсия понравилась. Гид (Соне) очень знающий, увлечённый человек. Единственное пожелание - т. к. народу бывает много на экскурсии и городского шума иногда не избежать, попробовать вести экскурсии с каким-нибудь громкоговорителем.
Мария
10 мар 2020
Экскурсовод Лиана. Экскурсия понравилась. Лиана приятная девушка, любящая город. Показала интересные места, дала хорошие рекомендации куда сходить и что посмотреть дальше.
10 мар 2020
Сона чудесно провела с нами экскурсию, не банально, живо, насыщенно и с пользой для применения услышанного, Спасибо огромное от проведённого времени получила настоящее удовольствие время пролетело незаметно, во время экскурсии не покидало ощущения что это хороший друг живущий в Ереване на дружеской прогулке показывает город) зрительный показ Архетектуры дополнило колоритный рассказ о городе, благодарю❤️
8 мар 2020
Прекрасная экскурсия "самый Ереванкий Ереван". Сона очень хороший гид. Всё было очень интересно и не утомительно. Спасибо
18 фев 2020
Большое спасибо Лиане за насыщенную, грамотно построенную экскурсию. Управились за 2 часа с хвостиком, поэтому не успели утомиться и устать. Экскурсия действительно помогает узнать Ереван ближе - такие подробности сложно найти самостоятельно. Советую и тем, кто только приехал в Ереван, и тем, кто уже провёл там несколько дней.
22 янв 2020
Все замечательно и очень интересно!
14 янв 2020
Благодарим Сону за интересную экскурсию! Действительно, неизвестные уголки Еревана, найдет не каждый турист. Мы побывали в необычных местах, благодаря Сонэ, любим нестандартный подход ко всему! Поэтому, советуем всем туристам отправиться по Еревану с этими девушками!!
11 янв 2020
Для первой обзорной экскурсии вполне достаточно. Длинной истории у города нет. Древностей тоже, так что рассчитывать на обилие исторического материала не стоит. А познакомить с городом Сона может вполне хорошо. Дружелюбна, хорошая речь, умеет общаться. Вообщем нам понравилось.
9 янв 2020
Очень интересно и познавательно. Советую идти в первый день в Ереване. Становиться понятна не только история и специфика, но и чем заняться в городе. Особенно порадовала искусстная толерантность в сложных вопросах. 5+. Не пожалеете!
7 янв 2020
Супер экскурсия и супер гид Сона! Ещё долго была под впечатлением. В следующий приезд хочу снова попасть на эту экскурсию) Сона очень грамотный гид. Рассказывает интересно и с юмором. Всем советую!
Ещё 42 отзыва

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