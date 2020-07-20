Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Что вас ожидает

Краски дореволюционного и советского Еревана

Мы встретимся в районе площади Республики, чтобы погрузиться в атмосферу узких улочек рубежа 19 — 20 веков. Вы рассмотрите сохранившиеся фасады дореволюционного Еревана, узнаете, каким был городской быт столетия назад, заглянете в старые ереванские дворы, а еще разберетесь, что такое «шушабанд» и как правильно развешивать стирку. Следом перед вами предстанет советский Ереван с его сочетанием неоклассики и национального архитектурного стиля. Вы услышите удивительную историю 📖 «города одного архитектора» и поймете, почему Ереван называют «розовым» — а также абрикосовым или персиковым.

Ереванские истории 📖

На прогулке 👣 вы услышите десятки настоящих и живых ереванских историй, из которых и собирается особый колорит армянской столицы ⭐️. Например, мы расскажем, сколько гостей на настоящей ереванской свадьбе, какую аферу провернули армяне, чтобы получить метро 🚇, и что такое «далан» и «джазве». А еще поговорим о том, кто такой Карабала, что за летающая тарелка на ереванской горе и почему армяне просят приготовить «кофе с любовью».

Советы, явки и пароли от местных жителей

Мы проведем вас к открыточным местам Еревана: площади Республики, Оперному театру, Северному проспекту и Каскаду. Но главное — покажем потайные уголки города, которые не отыскать самому. Вы получите явки и пароли лучших ресторанов, кафе и баров, узнаете, какие блюда попробовать и какие музеи 🖼 посетить. К концу прогулки мы поможем вам стать «своим» в Ереване и проникнуться настроением нашего города!

Кому подойдет прогулка 👣

Путешественникам, которые не хотят ограничиваться туристическим лицом Еревана и желают увидеть его самые яркие, живые и нетуристические грани.

Детям от 5 лет, малышам будет утомительно и неинтересно.

Организационные детали

Помимо ереванской прогулки, мы предлагаем экскурсию ⛳ по главному выездному маршруту в Армении: языческий храм Гарни и скальная церковь ⛪ Гегард. Экскурсия ⛳ часто стартует сразу после пешей по Еревану. Посмотреть подробности и оформить бронирование можно по этой ссылке: https://experience. tripster. ru/experience/20541/