1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
«Во время этого необыкновенного тура вы совместите гастрономическое наслаждение с процессом интеллектуального обогащения»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
«Дегустация вина — от 1500 драмов на человека»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
«А как же гастрономический сюрприз»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 62€53 за всё до 15 чел.
Групповая
9 часов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«А еще вы перенесетесь на тысячелетия назад в Арени и оцените армянские шашлык и вино»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€31 за человека
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«А после отдохнёте, пообедаете в одном из ресторанов на берегу озера и попробуете шашлык из рыбы сиг»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
«Возможно проведение гастрономического тура для большего количества участников, подробности узнавайте в переписке»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
«В компании профессионального кондитера в центре Еревана вы познакомитесь с главными десертами национальной гастрономии и тонкостями их приготовления»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€35 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
«Дополнительные расходы: обед в ресторане национальной кухни»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения
Начало: У вашего отеля в Ереване
«Мастер-класс и дегустация на семейной сыроварне»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€192 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
«Дегустация вина — пора попробовать само вино»
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«После историко-культурного погружения перейдем к гастрономической части»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€192 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи
Начало: От комплекса «Каскад»
«Что готовили наши бабушки и почему эта еда не только вкусная, но и полезная»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30, во вторник в 18:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€60 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Экскурсия завершится в дегустационной комнате: вы сможете насладиться местным напитком различной выдержки и приобрести его по выгодной цене в фирменном магазине»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
«Время пообедать придет после монастыря Нораванк — мы остановимся в семейном ресторане неподалеку и попробуем настоящий армянский шашлык, долму или тжвжик»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу
Начало: На площади Республики в центре Еревана
«Обед включён в стоимость (кебаб из раковых шеек, севанский сиг на углях, картошка по-домашнему, летний салат, лимонад, кофе/чай, десерт)»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €160 за всё до 12 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
5 часов
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
«А вот и небольшая гастрономическая аннотация на затравку»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150€68 за всё до 7 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Самое интересное для детей в Ереване
Посетить музей естественных наук, познакомиться с древним искусством Армении и отведать десерты
Начало: В вашем отеле в малом центре
«В самом ярком детском магазине-кафе «Гранд Кенди» вы отведаете знаменитые пончики — ведь когда-то это было первое кафе Еревана с говорящим названием «Пончиканоц»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
120€84 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
«Трансфер и гастрономический мастер-класс включены в стоимость»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Отправиться к бывшей Мекке всех астрофизиков мира и попробовать древнейшее армянское блюдо
Начало: В месте вашего проживания в Ереване
«Эта необычная экскурсия — для любителей научной фантастики и национальной кулинарии»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
«Дегустация вина завода «Ин Арени»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
€211 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Узнать всё о главных блюдах армянской кухни и научиться их готовить
Начало: У центрального рынка
«Ваше участие в гастрономическом путешествии будет включать в себя приготовление основного блюда, десерта, а также угощение бокалом армянского вина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
«Лечебный курорт Джермук, природное «джакузи» и шашлык»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины северо-востока Армении
Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)
Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес...
««У нас в Дилижане на кухне воду открываешь — второе место в мире занимает»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы
Начало: По адресу, указанному путешественником
«После осмотра вас ждёт ужин в ресторане при ферме»
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
от €39 за человека
Индивидуальная
5 часов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Ереван — это сплав старинной и современной архитектуры, ремесел, вкусной кухни и доброжелательных жителей»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«В домашнем кафе в старинном доме или в кафе на улице, которую называют винной, вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других вкусняшек в качестве закуски»
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от €86 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи
Начало: В гостинице
«Винная дегустация и местные традиции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия и кулинарный мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте о принятии христианства и научитесь готовить традиционные блюда
«А чудесным завершением экскурсии станет мастер-класс по приготовлению кебаба (по желанию — шашлыка в тандире) и домашнее вино в доме местного винодела»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
История и монастыри, кухня и шашлыки
Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо
«А потом мы отправимся в гости, где я научу вас готовить правильный шашлык и расскажу об особенностях нашей гастрономии»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
«А еще заедете в село Арени и попробуете вкуснейшее местное вино»
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
«Пещера Птиц и винный завод Арени»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
История + вино = Армения
Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
«В конце вас ждёт дегустация авторских вин с сырным ассорти»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€75 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
«Нагуляв аппетит, отправимся знакомиться с гастрономической составляющей культуры Армении»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
76€69 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных
Начало: На главной площади Аштарака
«Я живу здесь уже 20 лет и помогу увидеть город глазами местных жителей — через картины художников, вино и блюда традиционной кухни»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€30 за человека
скидка
70%
Групповая
2 часа
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
«Армянская кухня без толмы, как русская — без борща»
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
50€15 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш
Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад
«Мастер-класс по выпечке лаваша Недалеко от храма Гарни (около 10 минут ходьбы) есть уютный местный ресторан»
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$28 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
«В конце тура вам будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Ереване: Дегустация коньяка и шоппинг на рынках
Погрузитесь в мир армянского гостеприимства, наслаждаясь лучшим коньяком и уникальными покупками
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Внутри вас ждет прекрасная экскурсионная программа по погребу,катакомбам и дегустационной комнатой,а перед входом расположен прелестный магазин,где вы сможете сделать покупки»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: в Ереване
«По желанию вы побываете на дегустации местной продукции»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180€126 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
9 часов
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
«Завершим тур винной дегустацией в селе Арени, где открыто несколько винных заводов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк
Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Помимо дегустации вы сможете приобрести здесь же вино и вернуться обратно в Ереван не с пустыми руками, впитав дух древних христианских святынь»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140$126 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
14 часов
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Также уже более десяти лет, каждый год в Октябре проходит прекрасный винный фестиваль, куда собираются разные винные производители со всей Республике и представляют свое производство»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучший способ узнать армянскую кухню
Начало: По договоренности и желанию гостя
«популярный хоровац (шашлык из крупных кусков мяса)»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и круглый год, гость может сам выбрать удобное для него время.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
С армянским лавашом в подземелье мастера
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«В уютном ресторанчике, в компании повара, который будет вам рассказывать истории и интересные факты про армянский лаваш, вы приготовите один из главных элементов любого армянского колоритного застолья в традиционном тандыре»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024Спасибо за экскурсию, поездка замечательная. Экскурсия была на русском и английском языках. Самвел-профессиональный гид. Для себя узнала много нового. Спланировано все очень логично+обед+дегустация вин
- ЯЯнина6 июня 2024Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
- ЕЕкатерина4 июня 2024В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные сыры, молодое вино, армянскую
- ААлександра4 июня 2024Очень понравилось, экскурсовод Ирина. Очень интересно рассказывает. Маршрут насыщенный.
- ЕЕлена4 июня 2024Великолепная экскурсия, она оживила, сделала объемным и радостным портрет города. Вардуи показала нам не скучные коренастые здания советского периода, не
- ССелестина2 июня 2024Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все понравилось! Рекомендую тем, кто любит готовку!
- ЯЯна2 июня 2024Поездка была отличная. Ашот интересный собеседник. Много рассказывал про сферы жизни армян, про проблемы, победы и интересы. Экскурсия закончилась вкусным обедом в видовом ресторане 👍
- ЕЕлена2 июня 2024Очень интересная поездка. Только теперь уложить бы в голове все услышанное и увиденное. Информации огромное количество - углубляться до следующего
- ККатерина2 июня 2024Замечательный тур! Очень интересно и познавательно, Арутюн прекрасный рассказчик. Рекомендую!
- ДДенис1 июня 2024Прекрасная экскурсия)
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Гастрономические»
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