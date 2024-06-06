Гастрономические экскурсии Еревана

Найдено 74 экскурсии в категории «Гастрономические» в Ереване, цены от €10, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
«Во время этого необыкновенного тура вы совместите гастрономическое наслаждение с процессом интеллектуального обогащения»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 3 чел.
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
🚗 На машине
Групповая
9 часов
434 отзыва
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
«Дегустация вина — от 1500 драмов на человека»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
«А как же гастрономический сюрприз»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 6253 за всё до 15 чел.
Завораживающий вид на Арарат
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
266 отзывов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«А еще вы перенесетесь на тысячелетия назад в Арени и оцените армянские шашлык и вино»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
31 за человека
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
256 отзывов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«А после отдохнёте, пообедаете в одном из ресторанов на берегу озера и попробуете шашлык из рыбы сиг»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Вино и горы: день чудесный
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
«Возможно проведение гастрономического тура для большего количества участников, подробности узнавайте в переписке»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 19 чел.
Мастер-класс по десертам армянской кухни
Индивидуальная
3 часа
182 отзыва
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
«В компании профессионального кондитера в центре Еревана вы познакомитесь с главными десертами национальной гастрономии и тонкостями их приготовления»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
35 за всё до 2 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
167 отзывов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
«Дополнительные расходы: обед в ресторане национальной кухни»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
180 за всё до 5 чел.
По тайным местам Севана в гости к сыровару
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения
Начало: У вашего отеля в Ереване
«Мастер-класс и дегустация на семейной сыроварне»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
192 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
17 отзывов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
«Дегустация вина — пора попробовать само вино»
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
45 за человека
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
23 отзыва
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«После историко-культурного погружения перейдем к гастрономической части»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
192 за всё до 3 чел.
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
19 отзывов
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи
Начало: От комплекса «Каскад»
«Что готовили наши бабушки и почему эта еда не только вкусная, но и полезная»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30, во вторник в 18:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
60 за человека
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Экскурсия завершится в дегустационной комнате: вы сможете насладиться местным напитком различной выдержки и приобрести его по выгодной цене в фирменном магазине»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
76 отзывов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
«Время пообедать придет после монастыря Нораванк — мы остановимся в семейном ресторане неподалеку и попробуем настоящий армянский шашлык, долму или тжвжик»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
295 за всё до 4 чел.
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу
Начало: На площади Республики в центре Еревана
«Обед включён в стоимость (кебаб из раковых шеек, севанский сиг на углях, картошка по-домашнему, летний салат, лимонад, кофе/чай, десерт)»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 160 за всё до 12 чел.
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
«А вот и небольшая гастрономическая аннотация на затравку»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15068 за всё до 7 чел.
Самое интересное для детей в Ереване
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Самое интересное для детей в Ереване
Посетить музей естественных наук, познакомиться с древним искусством Армении и отведать десерты
Начало: В вашем отеле в малом центре
«В самом ярком детском магазине-кафе «Гранд Кенди» вы отведаете знаменитые пончики — ведь когда-то это было первое кафе Еревана с говорящим названием «Пончиканоц»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
12084 за всё до 3 чел.
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
«Трансфер и гастрономический мастер-класс включены в стоимость»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160144 за всё до 4 чел.
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Отправиться к бывшей Мекке всех астрофизиков мира и попробовать древнейшее армянское блюдо
Начало: В месте вашего проживания в Ереване
«Эта необычная экскурсия — для любителей научной фантастики и национальной кулинарии»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:00
200 за всё до 3 чел.
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
«Дегустация вина завода «Ин Арени»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
211 за всё до 3 чел.
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Узнать всё о главных блюдах армянской кухни и научиться их готовить
Начало: У центрального рынка
«Ваше участие в гастрономическом путешествии будет включать в себя приготовление основного блюда, десерта, а также угощение бокалом армянского вина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 2 чел.
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
«Лечебный курорт Джермук, природное «джакузи» и шашлык»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
285 за всё до 4 чел.
Жемчужины северо-востока Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Жемчужины северо-востока Армении
Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)
Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес...
««У нас в Дилижане на кухне воду открываешь — второе место в мире занимает»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
230 за всё до 4 чел.
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы
Начало: По адресу, указанному путешественником
«После осмотра вас ждёт ужин в ресторане при ферме»
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
от 39 за человека
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Ереван — это сплав старинной и современной архитектуры, ремесел, вкусной кухни и доброжелательных жителей»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Древний Конд и вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«В домашнем кафе в старинном доме или в кафе на улице, которую называют винной, вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других вкусняшек в качестве закуски»
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от 86 за всё до 8 чел.
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
86 отзывов
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи
Начало: В гостинице
«Винная дегустация и местные традиции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 50 чел.
Хор Вирап, Нораванк, винное село Арени и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия и кулинарный мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте о принятии христианства и научитесь готовить традиционные блюда
«А чудесным завершением экскурсии станет мастер-класс по приготовлению кебаба (по желанию — шашлыка в тандире) и домашнее вино в доме местного винодела»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 6 чел.
История и монастыри, кухня и шашлыки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
История и монастыри, кухня и шашлыки
Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо
«А потом мы отправимся в гости, где я научу вас готовить правильный шашлык и расскажу об особенностях нашей гастрономии»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
«А еще заедете в село Арени и попробуете вкуснейшее местное вино»
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
30 за человека
Великолепие южной Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
«Пещера Птиц и винный завод Арени»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 6 чел.
История + вино = Армения
🚗 На машине
Групповая
6.5 часов
4 отзыва
История + вино = Армения
Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
«В конце вас ждёт дегустация авторских вин с сырным ассорти»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за человека
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
«Нагуляв аппетит, отправимся знакомиться с гастрономической составляющей культуры Армении»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7669 за человека
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных
Начало: На главной площади Аштарака
«Я живу здесь уже 20 лет и помогу увидеть город глазами местных жителей — через картины художников, вино и блюда традиционной кухни»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30 за человека
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
скидка
70%
Групповая
2 часа
11 отзывов
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
«Армянская кухня без толмы, как русская — без борща»
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5015 за человека
Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
188 отзывов
Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш
Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад
«Мастер-класс по выпечке лаваша Недалеко от храма Гарни (около 10 минут ходьбы) есть уютный местный ресторан»
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$28 за человека
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
«В конце тура вам будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
Коньяк и шоппинг по-армянски
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Экскурсия в Ереване: Дегустация коньяка и шоппинг на рынках
Погрузитесь в мир армянского гостеприимства, наслаждаясь лучшим коньяком и уникальными покупками
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Внутри вас ждет прекрасная экскурсионная программа по погребу,катакомбам и дегустационной комнатой,а перед входом расположен прелестный магазин,где вы сможете сделать покупки»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: в Ереване
«По желанию вы побываете на дегустации местной продукции»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180126 за всё до 50 чел.
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
«Завершим тур винной дегустацией в селе Арени, где открыто несколько винных заводов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
По винным погребам Армении: Хор Вирап - Арени - Нораванк
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк
Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Помимо дегустации вы сможете приобрести здесь же вино и вернуться обратно в Ереван не с пустыми руками, впитав дух древних христианских святынь»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140$126 за всё до 3 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Фотопрогулка
14 часов
4 отзыва
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Также уже более десяти лет, каждый год в Октябре проходит прекрасный винный фестиваль, куда собираются разные винные производители со всей Республике и представляют свое производство»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
Лучший способ узнать армянскую кухню
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Лучший способ узнать армянскую кухню
Начало: По договоренности и желанию гостя
«популярный хоровац (шашлык из крупных кусков мяса)»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и круглый год, гость может сам выбрать удобное для него время.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$220 за всё до 3 чел.
С армянским лавашом в подземелье мастера
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
С армянским лавашом в подземелье мастера
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«В уютном ресторанчике, в компании повара, который будет вам рассказывать истории и интересные факты про армянский лаваш, вы приготовите один из главных элементов любого армянского колоритного застолья в традиционном тандыре»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Спасибо за экскурсию, поездка замечательная. Экскурсия была на русском и английском языках. Самвел-профессиональный гид. Для себя узнала много нового. Спланировано все очень логично+обед+дегустация вин
  • Я
    Янина
    6 июня 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
    Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
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    зашли бы, за дегустацию вина и коньяка, за помощь в наших делах, сразу видно человек хорошо владеет историей о своём городе, будем очень рекомендовать, спасибо ещё раз🥰

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    «Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
    В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные сыры, молодое вино, армянскую
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    пиццу и многое другое! Открыли для себя кулинарные секреты Армении и новые приправы. Интересно! Вкусно! От всего сердца и души! Однозначно рекомендуем!

    В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
    Очень понравилось, экскурсовод Ирина. Очень интересно рассказывает. Маршрут насыщенный.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
    Великолепная экскурсия, она оживила, сделала объемным и радостным портрет города. Вардуи показала нам не скучные коренастые здания советского периода, не
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    банальный новодел, а жемчужины, сохранившиеся из прошлой жизни. Душу города. Спасибо ей большое за яркий, эмоциональный рассказ на красивом и грамотном русском языке. За любовь к Еревану и его людям, которой прониклись и мы.

  • С
    Селестина
    2 июня 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все понравилось! Рекомендую тем, кто любит готовку!
    Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень всеОчень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
    Поездка была отличная. Ашот интересный собеседник. Много рассказывал про сферы жизни армян, про проблемы, победы и интересы. Экскурсия закончилась вкусным обедом в видовом ресторане 👍
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
    Очень интересная поездка. Только теперь уложить бы в голове все услышанное и увиденное. Информации огромное количество - углубляться до следующего
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    отпуска! И прекрасный формат путешествия - небольшая группа. Как только отправились в путешествие с Аревик и Андроником, сразу и Арарат явился во всей красе!

  • К
    Катерина
    2 июня 2024
    Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
    Замечательный тур! Очень интересно и познавательно, Арутюн прекрасный рассказчик. Рекомендую!
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Прекрасная экскурсия)
    Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
  2. Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
  3. Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
  4. Завораживающий вид на Арарат
  5. Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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