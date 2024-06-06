🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 67 отзывов Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат Начало: По желанию гостя «Во время этого необыкновенного тура вы совместите гастрономическое наслаждение с процессом интеллектуального обогащения» от € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 9 часов 434 отзыва Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами Начало: На площади Республики «Дегустация вина — от 1500 драмов на человека» Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 € 36 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Республики «А как же гастрономический сюрприз» от 62 € 53 за всё до 15 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 266 отзывов Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад) «А еще вы перенесетесь на тысячелетия назад в Арени и оцените армянские шашлык и вино» Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00 € 31 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 256 отзывов Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю «А после отдохнёте, пообедаете в одном из ресторанов на берегу озера и попробуете шашлык из рыбы сиг» € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 72 отзыва Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь Начало: По желанию гостя «Возможно проведение гастрономического тура для большего количества участников, подробности узнавайте в переписке» от € 200 за всё до 19 чел.

Индивидуальная 3 часа 182 отзыва Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов Начало: Кондитерская Lady G «В компании профессионального кондитера в центре Еревана вы познакомитесь с главными десертами национальной гастрономии и тонкостями их приготовления» € 35 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 167 отзывов Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени Начало: Я подеду по адресу «Дополнительные расходы: обед в ресторане национальной кухни» € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 18 отзывов Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения Начало: У вашего отеля в Ереване «Мастер-класс и дегустация на семейной сыроварне» € 192 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 17 отзывов Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта Начало: На проспекте Маштоца «Дегустация вина — пора попробовать само вино» Расписание: в субботу в 10:00 € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 23 отзыва Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин Начало: У вашего отеля «После историко-культурного погружения перейдем к гастрономической части» € 192 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 19 отзывов «Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи Начало: От комплекса «Каскад» «Что готовили наши бабушки и почему эта еда не только вкусная, но и полезная» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30, во вторник в 18:00 € 60 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 12 отзывов Шопинг с коньяком: звезды Арарата Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в... «Экскурсия завершится в дегустационной комнате: вы сможете насладиться местным напитком различной выдержки и приобрести его по выгодной цене в фирменном магазине» € 90 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 76 отзывов Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда Начало: У отеля «Время пообедать придет после монастыря Нораванк — мы остановимся в семейном ресторане неподалеку и попробуем настоящий армянский шашлык, долму или тжвжик» € 295 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено) Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу Начало: На площади Республики в центре Еревана «Обед включён в стоимость (кебаб из раковых шеек, севанский сиг на углях, картошка по-домашнему, летний салат, лимонад, кофе/чай, десерт)» от € 160 за всё до 12 чел.

🚗 На машине 55% скидка Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина Начало: В вашем отеле «А вот и небольшая гастрономическая аннотация на затравку» 150 € 68 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Самое интересное для детей в Ереване Посетить музей естественных наук, познакомиться с древним искусством Армении и отведать десерты Начало: В вашем отеле в малом центре «В самом ярком детском магазине-кафе «Гранд Кенди» вы отведаете знаменитые пончики — ведь когда-то это было первое кафе Еревана с говорящим названием «Пончиканоц»» 120 € 84 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время Начало: Ваш отель «Трансфер и гастрономический мастер-класс включены в стоимость» 160 € 144 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено) Отправиться к бывшей Мекке всех астрофизиков мира и попробовать древнейшее армянское блюдо Начало: В месте вашего проживания в Ереване «Эта необычная экскурсия — для любителей научной фантастики и национальной кулинарии» € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 8 отзывов Святыни Хор-Вирап и Нораванк Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню Начало: У вашего отеля «Дегустация вина завода «Ин Арени»» € 211 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами Узнать всё о главных блюдах армянской кухни и научиться их готовить Начало: У центрального рынка «Ваше участие в гастрономическом путешествии будет включать в себя приготовление основного блюда, десерта, а также угощение бокалом армянского вина» € 200 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Из Еревана к горячим источникам в Джермук Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык Начало: У вашего отеля «Лечебный курорт Джермук, природное «джакузи» и шашлык» € 285 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Жемчужины северо-востока Армении Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией) Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес... ««У нас в Дилижане на кухне воду открываешь — второе место в мире занимает» € 230 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы Начало: По адресу, указанному путешественником «После осмотра вас ждёт ужин в ресторане при ферме» от € 39 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 10 отзывов Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда «Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в... «Ереван — это сплав старинной и современной архитектуры, ремесел, вкусной кухни и доброжелательных жителей» € 110 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 7 отзывов Древний Конд и вино Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд «В домашнем кафе в старинном доме или в кафе на улице, которую называют винной, вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других вкусняшек в качестве закуски» от € 86 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 86 отзывов Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи Начало: В гостинице «Винная дегустация и местные традиции» от € 160 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Экскурсия и кулинарный мастер-класс в Ереване Погрузитесь в историю Армении, узнайте о принятии христианства и научитесь готовить традиционные блюда «А чудесным завершением экскурсии станет мастер-класс по приготовлению кебаба (по желанию — шашлыка в тандире) и домашнее вино в доме местного винодела» от € 200 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов История и монастыри, кухня и шашлыки Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо «А потом мы отправимся в гости, где я научу вас готовить правильный шашлык и расскажу об особенностях нашей гастрономии» € 200 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 13 отзывов Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении» Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод Начало: у отеля Ани Плаза «А еще заедете в село Арени и попробуете вкуснейшее местное вино» Расписание: во вторник в 09:45 € 30 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 49 отзывов Великолепие южной Армении Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день Начало: Из вашего отеля «Пещера Птиц и винный завод Арени» € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Групповая 6.5 часов 4 отзыва История + вино = Армения Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии Начало: На площади Республики «В конце вас ждёт дегустация авторских вин с сырным ассорти» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 75 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида Начало: на площади Республики «Нагуляв аппетит, отправимся знакомиться с гастрономической составляющей культуры Армении» 76 € 69 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 14 отзывов Групповая экскурсия по старинному Аштараку Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных Начало: На главной площади Аштарака «Я живу здесь уже 20 лет и помогу увидеть город глазами местных жителей — через картины художников, вино и блюда традиционной кухни» Расписание: ежедневно в 11:00 € 30 за человека

70% скидка Групповая 2 часа 11 отзывов Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином Начало: В районе Давидашен «Армянская кухня без толмы, как русская — без борща» Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00 50 € 15 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 188 отзывов Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад «Мастер-класс по выпечке лаваша Недалеко от храма Гарни (около 10 минут ходьбы) есть уютный местный ресторан» Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00 $ 28 за человека

Индивидуальная 8 часов 33 отзыва Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина Начало: Адрес вашего проживания «В конце тура вам будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени» от $ 116 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов 10 отзывов Экскурсия в Ереване: Дегустация коньяка и шоппинг на рынках Погрузитесь в мир армянского гостеприимства, наслаждаясь лучшим коньяком и уникальными покупками Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана «Внутри вас ждет прекрасная экскурсионная программа по погребу,катакомбам и дегустационной комнатой,а перед входом расположен прелестный магазин,где вы сможете сделать покупки» Расписание: По договоренности $ 90 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу Начало: в Ереване «По желанию вы побываете на дегустации местной продукции» от 180 € 126 за всё до 50 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин Начало: Ваше место пребывания в Ереване «Завершим тур винной дегустацией в селе Арени, где открыто несколько винных заводов» Расписание: По договоренности от $ 123 за всё до 3 чел.

10% скидка Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам Начало: Место встречи по договоренности с гидом «Помимо дегустации вы сможете приобрести здесь же вино и вернуться обратно в Ереван не с пустыми руками, впитав дух древних христианских святынь» Расписание: 24/7 от 140 $ 126 за всё до 3 чел.

Фотопрогулка 14 часов 4 отзыва Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана «Также уже более десяти лет, каждый год в Октябре проходит прекрасный винный фестиваль, куда собираются разные винные производители со всей Республике и представляют свое производство» Расписание: По договоренности $ 380 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук Начало: Адрес вашего проживания от $ 169 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Лучший способ узнать армянскую кухню Начало: По договоренности и желанию гостя «популярный хоровац (шашлык из крупных кусков мяса)» Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и круглый год, гость может сам выбрать удобное для него время. $ 220 за всё до 3 чел.