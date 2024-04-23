Ереванский Конд называют аутентичным городским оазисом, «городом в городе». И мы откроем для вас порталы в лабиринты этого квартала! Мы попадём в другое измерение Еревана, исследуем асимметричные домики, остановимся на ланч по-армянски, а в финале заглянем в старинный дом к местным.

за 1 человека или €49 за человека, если вас больше

от €96 за 1 человека или €49 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Необъяснимый Конд. Мы проникнем в самый необычный район Еревана. Почему до недавнего времени ереванцы предпочитали не вспоминать о его существовании? Разберёмся! Пройдём по каменистым улицам и колоритным дворам. И рассмотрим нависающие друг над другом маленькие домики с асимметричными стенами.

И его необъяснимая архитектура. Посетим церковь Святого Ованеса: здесь вы познакомитесь с памятником армянского зодчества — хачкаром. Затем узнаете о вернакулярной (народной) архитектуре, чей девиз — «я тебя слепила из того, что было…» А если прогулка закончится в тёмное время суток, с вершины Конда насладимся видом на вечерний Ереван.

Фастфуд по-армянски. В домашнем кафе или в кафе на гастро-винной улице вас ждёт ланч и мастер-класс по приготовлению брдуча (разновидность бутерброда с начинкой из мяса, сыра и овощей и конечно же вместо хлеба — лаваш).

А на десерт вы попробуете армянскую выпечку — гата, а также узнаете, почему количество разновидностей гаты равно количеству диалектов (их около 50-и) армянского языка.

Организационные детали