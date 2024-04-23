Ереванский Конд + фастфуд по-армянски

Архитектурная и гастрономическая экспедиция по самому таинственному району Еревана
Ереванский Конд называют аутентичным городским оазисом, «городом в городе».

И мы откроем для вас порталы в лабиринты этого квартала! Мы попадём в другое измерение Еревана, исследуем асимметричные домики, остановимся на ланч по-армянски, а в финале заглянем в старинный дом к местным.
5
1 отзыв
Ереванский Конд + фастфуд по-армянски
Ереванский Конд + фастфуд по-армянски
Ереванский Конд + фастфуд по-армянски
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Необъяснимый Конд. Мы проникнем в самый необычный район Еревана. Почему до недавнего времени ереванцы предпочитали не вспоминать о его существовании? Разберёмся! Пройдём по каменистым улицам и колоритным дворам. И рассмотрим нависающие друг над другом маленькие домики с асимметричными стенами.

И его необъяснимая архитектура. Посетим церковь Святого Ованеса: здесь вы познакомитесь с памятником армянского зодчества — хачкаром. Затем узнаете о вернакулярной (народной) архитектуре, чей девиз — «я тебя слепила из того, что было…» А если прогулка закончится в тёмное время суток, с вершины Конда насладимся видом на вечерний Ереван.

Фастфуд по-армянски. В домашнем кафе или в кафе на гастро-винной улице вас ждёт ланч и мастер-класс по приготовлению брдуча (разновидность бутерброда с начинкой из мяса, сыра и овощей и конечно же вместо хлеба — лаваш).

А на десерт вы попробуете армянскую выпечку — гата, а также узнаете, почему количество разновидностей гаты равно количеству диалектов (их около 50-и) армянского языка.

Организационные детали

  • Все угощения, включая ланч, а также мастер-класс по приготовлению брдуча, включены в стоимость экскурсии
  • По желанию во время финальной остановки вы насладитесь авторскими песнями под гитару на русском и армянском языках. Детали уточняйте в переписке.
  • Оплата возможна в национальной валюте или в рублях (перевод на карты Мир или Visa/Master)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€49
Дети 4-7 лет€39
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Церковь Святого Ованнеса, Конд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
23 апр 2024
Пожалуй, одно из самых сильных воспоминаний об Ереване. Прекрасное погружение в атмосферу настоящего,"семейного", теплого города с его красками, историей и особенностями. Отдельное спасибо за ланч и мини-музыкальный концерт под гитару.

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