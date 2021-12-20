«Наш город старше Рима на 29 лет»… Где-то вы это уже слышали, правда? На прогулке со мной вы откроете обаяние Еревана, взглянув на его современный облик, многогранный и вдохновляющий.



Исторические справки тоже будут, но в меру.



Поговорим о модных винных заведениях, экстравагантных памятниках, фактурных трущобах и много о чем еще.