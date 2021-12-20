Два лица Еревана: от Конда до Каскада

«Наш город старше Рима на 29 лет»… Где-то вы это уже слышали, правда

5
4 отзыва
В группе
до 7 чел.
«Наш город старше Рима на 29 лет»… Где-то вы это уже слышали, правда? На прогулке со мной вы откроете обаяние Еревана, взглянув на его современный облик, многогранный и вдохновляющий.

Исторические справки тоже будут, но в меру.

Поговорим о модных винных заведениях, экстравагантных памятниках, фактурных трущобах и много о чем еще.
Два лица Еревана: от Конда до Каскада
Два лица Еревана: от Конда до Каскада
Два лица Еревана: от Конда до Каскада
Два лица Еревана: от Конда до Каскада
Два лица Еревана: от Конда до Каскада
Два лица Еревана: от Конда до Каскада
Два лица Еревана: от Конда до Каскада

Что вы увидите 🤩

  • Каскада
  • Здание Консерватории
  • Здание Оперы
  • Площадь свободы
  • Лебединое озеро
  • Улица Абовяна
  • Северный проспект
  • Конд
  • Голубая мечеть
  • Улица Саряна
  • Площадь республики
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
«Наш город старше Рима на 29 лет»… Где-то вы это уже слышали, правда?
На прогулке со мной вы откроете обаяние Еревана, взглянув на его современный облик, многогранный и вдохновляющий. Исторические справки тоже будут, но в меру. Поговорим о модных винных заведениях, экстравагантных памятниках, фактурных трущобах и много о чем еще.

Вы увидите:

  • Каскада
  • Здание Консерватории
  • Здание Оперы
  • Площадь свободы
  • Лебединое озеро
  • Улица Абовяна
  • Северный проспект
  • Конд
  • Голубая мечеть
  • Улица Саряна
  • Площадь республики

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида.
Что не входит
  • Еда
  • Вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каскад, 10 Tamanyan St, Yerevan 0009
Завершение: Площадь Республики, Yerevan
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день с 12-00, день и время оговаривается также индивидуально
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Тур полностью пеший необходимо придти в удобной обуви.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день с 12-00, день и время оговаривается также индивидуально

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