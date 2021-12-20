Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
«Наш город старше Рима на 29 лет»… Где-то вы это уже слышали, правда?
На прогулке со мной вы откроете обаяние Еревана, взглянув на его современный облик, многогранный и вдохновляющий. Исторические справки тоже будут, но в меру. Поговорим о модных винных заведениях, экстравагантных памятниках, фактурных трущобах и много о чем еще.
Вы увидите:
Каскада
Здание Консерватории
Здание Оперы
Площадь свободы
Лебединое озеро
Улица Абовяна
Северный проспект
Конд
Голубая мечеть
Улица Саряна
Площадь республики
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги профессионального гида.
Что не входит
Еда
Вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каскад, 10 Tamanyan St, Yerevan 0009
Завершение: Площадь Республики, Yerevan
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день с 12-00, день и время оговаривается также индивидуально
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Тур полностью пеший необходимо придти в удобной обуви.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день с 12-00, день и время оговаривается также индивидуально
Ани А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них