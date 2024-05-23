Большой Каскад – экскурсии в Ереване

Найдено 22 экскурсии в категории «Большой Каскад» в Ереване, цены от $15, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ритмы вечернего Еревана
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
312 отзывов
Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом
Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: Республиканская площадь, Ереван
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$15 за человека
Обзорная экскурсия по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
164 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
Расписание: Ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$26 за человека
Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
О таинственном Ереване с любовью - обзорный тур по городу
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
О таинственном Ереване с любовью: обзорный тур по городу
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Еревану, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $82 за всё до 3 чел.
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
🚶 Пешая
скидка
19%
Групповая
2 часа
10 отзывов
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
27$22 за человека
Величественный Ереван
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
23 отзыва
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
Начало: У памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $55 за всё до 3 чел.
Пешком по улочкам Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
Пешком по улочкам Еревана
Начало: Ул. Туманяна, д. 10, Каскад
Расписание: Ежедневно по договоренности, от 1 человека
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$24 за человека
Величественный Амберд: Монастырь Сагмосаванк, Памятник Армянскому Алфавиту
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
4 отзыва
Величественный Амберд: Монастырь Сагмосаванк, Памятник Армянскому Алфавиту
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по вторникам в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
$28 за человека
С армянским лавашом в подземелье мастера
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
С армянским лавашом в подземелье мастера
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
Индивидуальный сити-тур по городу
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальный сити-тур по городу
Начало: Место Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $101 за всё до 3 чел.
Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
90 отзывов
Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
Начало: Площадь Республики
Расписание: Ежедневно в 11:00 По воскресеньям в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
$15 за человека
Огни вечернего Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Огни вечернего Еревана
Начало: Каскад
Расписание: Ежедневно вечером по договоренности, от 1 человека
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$24 за человека
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Начало: По договоренности с гостем
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $190 за всё до 4 чел.
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120$108 за всё до 3 чел.
Ереван - любовь с первого взгляда
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
24 отзыва
Ереван - любовь с первого взгляда
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: Вторник, суббота в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$15 за человека
Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
33 отзыва
Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По вторникам и субботам в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$25 за человека
Солнечный Ереван - один из древнейших городов мира
Индивидуальная
7 часов
Солнечный Ереван - один из древнейших городов мира
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $100 за всё до 2 чел.
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $112 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergei
    23 мая 2024
    Ритмы вечернего Еревана
    Первый раз в Ереване, очень понравилась экскурсия, да и сам гид порадовал, видно, что это человек, который любит свой город
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    и знает о нем немало интересных фактов и умеет их красиво преподнести, чтобы не было скучно. Прогулка по вечернему Еревану прошла на одном дыхании.

  • D
    Dd143st
    22 мая 2024
    Ритмы вечернего Еревана
    Мне очень понравилось. Эдмон отличный гид и приятный собеседник. Экскурсия превратилась в приятную прогулку среди красот вечернего Еревана с удивительным и познавательным рассказом о городе и истории Армении. Советую начать знакомство с Ереваном именно с этой экскурсии, как это сделала я.
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
    Очень удобная экскурсия! Эдмон интересный, образованный человек! Ещё до прилета в Ереван, созванивался с нами, отслеживал наш рейс и по
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    прилёту нас встретил! У нас была длинная пересадка в Ереване и пока мы ждали следующий рейс, успели познакомиться с главными достопримечательностями города, послушать интересные истории и факты, а так же покушать в очень уютном и вкусно ресторанчике! В назначенное время, нас отвезли в аэропорт, чтобы мы не опоздали на свой рейс! Так что остались исключительно положительные эмоции от экскурсии! Успехов и процветания вам, Эдмон!

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Ритмы вечернего Еревана
    Спасибо огромное за насыщенную, интересную экскурсию. Я в восторге, буду рекомендовать друзьям.
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
    Очень насыщенная и познавательная прогулка-экскурсия с интеллигентным профессионалом,влюбленым в свою страну,ее историю и народ! Время пролетело незаметно,так бывает когда общаешься с очень интересным и приятным собеседником!
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Еревану
    Чудесный экскурсовод Ануш, с такой теплотой и любовью рассказывала о Ереване и Армении! 10 из 10!!!
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Еревану
    Экскурсия проведена настоящим профессионалом!!! К тому же очень искренне и душевно. Спасибо огромное! Всем рекомендую!!!
  • Л
    Лилия
    9 мая 2024
    Величественный Ереван
    Большое спасибо Григорию за чудесную экскурсию по Еревану. Увидели основные достопримечательности, погрузились в историю города и Армении. Прекрасный сервис, был подан отличный чистый автомобиль, предусмотрена вода, кофе, конфетки.
  • А
    Андрей
    7 мая 2024
    Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
    Живая и атмосферная экскурсия, в меру познавательная, в меру увлекательная. Гид - не просто профессионал своего дела, но и вдохновленный житель своего города и страны. Группа не набралась, но спасибо Эдмону - не отказался провести ее индивидуально.
  • М
    Маргарита
    30 апреля 2024
    Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
    Восторг! Полный причем))) хотим выразить благодарность Эдмону-на наш взгляд это лучший гид:глубокие знания, великолепная подача, супер локации и интересные факты, все это приправлено остроумием и человеческим теплом! Если Армения, то только с Вами, Эдмон!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Большой Каскад»

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  1. Ритмы вечернего Еревана
  2. Обзорная экскурсия по Еревану
  3. Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
  4. О таинственном Ереване с любовью - обзорный тур по городу
  5. Ереван днем и вечером, в пешей доступности
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
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