🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 312 отзывов Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой Начало: Республиканская площадь, Ереван Расписание: Ежедневно в 20:00 $ 15 за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 164 отзыва Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну) Расписание: Ежедневно в 16:00 $ 26 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле Начало: Международный аэропорт Звартноц Расписание: В любой день, любое время суток от $ 110 за всё до 2 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 5 отзывов О таинственном Ереване с любовью: обзорный тур по городу Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Еревану, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Адрес вашего проживания от $ 82 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 19% скидка Групповая 2 часа 10 отзывов Ереван днем и вечером, в пешей доступности Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00 27 $ 22 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 23 отзыва Величественный Ереван Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана Расписание: По договоренности $ 90 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана Начало: У памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад» от $ 55 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 45 отзывов Пешком по улочкам Еревана Начало: Ул. Туманяна, д. 10, Каскад Расписание: Ежедневно по договоренности, от 1 человека $ 24 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 4 отзыва Величественный Амберд: Монастырь Сагмосаванк, Памятник Армянскому Алфавиту Начало: Ул. Таманяна Расписание: по вторникам в 10:00 $ 28 за человека

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв С армянским лавашом в подземелье мастера Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана Расписание: По договоренности $ 110 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Индивидуальный сити-тур по городу Начало: Место Вашего проживания Расписание: Каждый день от $ 101 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 90 отзывов Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком Начало: Площадь Республики Расписание: Ежедневно в 11:00 По воскресеньям в 15:00 $ 15 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Огни вечернего Еревана Начало: Каскад Расписание: Ежедневно вечером по договоренности, от 1 человека $ 24 за человека

Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс Начало: По договоренности с гостем от $ 190 за всё до 4 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард Начало: Адрес вашего проживания от $ 109 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану Начало: По договоренности $ 200 за всё до 5 чел.

🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу Начало: Аэропорт Звартноц Расписание: 24/7 от 120 $ 108 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 24 отзыва Ереван - любовь с первого взгляда Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 Расписание: Вторник, суббота в 09։45 $ 15 за человека

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 33 отзыва Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 Расписание: По вторникам и субботам в 09։45 $ 25 за человека

Индивидуальная 7 часов Солнечный Ереван - один из древнейших городов мира Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно в 10:00 от $ 100 за всё до 2 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану Начало: По адресу вашего проживания Расписание: Ежедневно от $ 112 за всё до 3 чел.