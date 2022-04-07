Ереван - любовь с первого взгляда

Смешанная: автобусная и переходная

Групповая
Смешанная: автобусная и переходная.

Окончание маршрута - на площади Республики.
Ереван - любовь с первого взгляда
Ереван - любовь с первого взгляда
Ереван - любовь с первого взгляда
Ереван - любовь с первого взгляда
Ереван - любовь с первого взгляда
Ереван - любовь с первого взгляда

Что вас ожидает 🤩

  • Проспект Маштоца
  • Проспект Маршала Баграмяна
  • Площадь Франции
  • Ереванской Каскад
  • Центр Искусств Гафесчян
  • Театр Оперы и Балета
  • Лебединое озеро
  • Памятник Арно Бабаджаняну
  • Северный Проспект
  • Памятник Карабале
  • Площадь Республики
  • Мемориальный комплекс Цицернакаберд
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по одному из древнейших городов мира - Еревану.

Для начала, мы прокатимся на автобусе и составим общее впечатление о столице Армении. Вас ждут главные улицы и проспекты города - проспект Маштоца со знаменитым Крытым рынком и Голубой мечетью, проспект маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и величественным зданием Парламента, проспект Саят-Новы с памятником французскому скульптору Родену и другие достопримечательности.

Затем, мы пригласим вас на пешеходную прогулку по историческому центру. Начнем с Ереванского Каскада - музея под открытым небом, который является одной из уникальных составляющих центра искусства Гафесчян. Безусловно, мы взберемся на самый верх Каскада для того, чтобы полюбоваться прекрасным видом с высоты на Розовый город и замереть от восхищения, увидев тот самый - библейский Арарат. Вы сделаете чудесные фотографии и узнаете почему Ереван зовется "Розовым городом", кто и как построил Каскад и где самый вкусный кофе в Ереване.

Продолжим нашу прогулку и окажемся на Театральной площади, где расположен театр Оперы и Балета и Лебединое озеро. Здесь вы услышите как играет всеми любимый Арно Бабаджаян.

Далее, мы отправимся на Северный проспект, где среди бурлящей жизни совершенно иного, современного Еревана, с его впечатляющими офисными зданиями, жилыми домами и ресторанами, мы увидим трогательный памятник цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.

Дойдем мы с Вами и до площади Республики - центральной площади столицы, построенной в XX веке архитектором Таманяном. Облик площади формируется пятью зданиями, находящимися на ней. Среди них - Музей истории Армении, с достойной коллекцией работ известных художников и здание Правительства Армении, которое вы с легкостью узнаете по часам на торце. На площади Республики вы увидите, а может быть даже и услышите, поющие фонтаны, если прибудете в Ереван с середины апреля по конец октября.

В завершении, мы посетим мемориал, посвященный жертвам геноцида армянской нации 1915 года - Цицернакаберда, который построен на одноименном холме.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Суббота в 09:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Суббота в 09:45

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