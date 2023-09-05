Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 22 экскурсии в категории «История и культура» в Ереване, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная пешеходная экскурсия по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Еревану
Расписание: Ежедневно в 15:15
20 за человека
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин
Расписание: Среда в 09:45
35 за человека
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
Групповая
5.5 часов
2 отзыва
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
Расписание: Понедельник, Четверг в 09:45
30 за человека
Ереван - любовь с первого взгляда
Групповая
3 часа
1 отзыв
Ереван - любовь с первого взгляда
Расписание: Вторник, Суббота в 09:45
20 за человека
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
Групповая
5 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
Расписание: Вторник в 09:45
30 за человека
Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца
Групповая
4 часа
1 отзыв
Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца
Расписание: Воскресенье в 09:45
23 за человека
Все древности за один день
Групповая
8 часов
1 отзыв
Все древности за один день
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота в 09:00
30 за человека
Природная красота Джермука
Групповая
11 часов
1 отзыв
Природная красота Джермука
Расписание: Воскресенье в 09:00
40 за человека
Экскурсия в Гюмри
Групповая
7 часов
Экскурсия в Гюмри
Расписание: Воскресенье в 09:45
30 за человека
Монастырь Сагмосаванк, крепость Амберд и памятник Армянскому алфавиту
Групповая
6.5 часов
Монастырь Сагмосаванк, крепость Амберд и памятник Армянскому алфавиту
Расписание: Пятница в 09:45
38 за человека
Обсерватория Караундж, монастырь Татев
Групповая
12.5 часов
Обсерватория Караундж, монастырь Татев
Расписание: Четверг в 07:00
63 за человека
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
Групповая
8 часов
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
Расписание: Вторник в 09:45
35 за человека
Персональная прогулка с гидом по Еревану
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Еревану
Расписание: Ежедневно в 11:00
80 за экскурсию
Духовный отдых в Святом Эчмиадзине
Групповая
6 часов
Духовный отдых в Святом Эчмиадзине
Расписание: Суббота в null
25 за человека
Тур по городу Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тур по городу Ереван
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 18:00
89 за экскурсию
Гарни, Гегард, Севан
Индивидуальная
7 часов
Гарни, Гегард, Севан
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
187 за экскурсию
Цахкадзор, Севан, Дилижан
Индивидуальная
9 часов
Цахкадзор, Севан, Дилижан
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
203 за экскурсию
Хор Вирап, Нораванк, Арени
Индивидуальная
8 часов
Хор Вирап, Нораванк, Арени
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
198 за экскурсию
Голубоглазый Севан, Вечнозеленый Дилижан
Групповая
8 часов
Голубоглазый Севан, Вечнозеленый Дилижан
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 09:00
30 за человека
Величественный Амберд
Групповая
6 часов
Величественный Амберд
Расписание: Вторник в 10:00
25 за человека
Сказочный Цахкадзор, изумрудный Севан
Групповая
7 часов
Сказочный Цахкадзор, изумрудный Севан
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в null
28 за человека
Обзорная экскурсия по Еревану + Святой Эчмиадзин
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Еревану + Святой Эчмиадзин
Расписание: Среда, Суббота в 10:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 сентября 2023
    Все древности за один день
    Отличная экскурсия. Все было замечательно. Без какого-либо напряга. Все доступно и понятно.
  • Т
    Тамара
    26 мая 2023
    Природная красота Джермука
    Экскурсию проводила Yerani travel, все было замечательно: интересный маршрут, прекрасный экскурсовод Анастасия, отзывчивый водитель Марат, комфортабельный микроавтобус марки Мерседес. Очень
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    приятными бонусами были питьевая вода и wi-fi в салоне. Претензия к Тezeksу - не вводите в заблуждение, уберите в описании маршрута включенный в стоимость обед, за него надо платить дополнительно.

  • Е
    Елена
    25 января 2023
    Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
    Обзорная экскурсия понравилась. Очень познавательная и интересная. Экскурсия по коньячному заводу показалась очень скомканной и торопливой. Народу собирают много, поэтому на ней или слушать или фотографировать. Одновременно не получается. А сама дегустация конечно понравилась.
  • E
    Elena
    14 января 2023
    Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин
    Экскурсия очень интересная. Рассказ гида Розы был увлекательным, но не утомительным. Нужно быть готовым дважды подниматься наверх. К точке осмотра
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    озера примерно 250 ступеней вверх. К монастырю Агарцин 1 км вверх от стоянки автобуса. Но оно того стоит. На экскурсию возьмите наличные армянские драмы. Обед был уже на обратном пути в период с 15-35 до 16-25, а в Ереване были в 17-50. Лучше бы, если обед был после озера Севан по дороге в Дилижан.

  • E
    Elena
    14 января 2023
    Ереван - любовь с первого взгляда
    Экскурсию крайне рекомендую. Интересный рассказ гида. Перемещение между местами назначения были на автобусе. На каждом значимом месте выходили из автобуса.
  • К
    Ксения
    15 ноября 2022
    Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин
    Организация экскурсии на отлично. На протяжении всего маршрута гид общался с группой, отвечал на все вопросы, даже те, которые не
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    касались экскурсии. Время экскурсии рассчитано тоже удачно, и гида послушать и на личное время, на фотографии. Получила массу новых впечатлений. Спасибо

  • G
    Gennady
    25 октября 2022
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Еревану
    Мы были на экскурсии с мамой 2 дня подряд: вначале на синем маршруте, затем на красном. Маршруты разные и оба
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    интересные. С гидом Люсинэ мы в том числе побывали в таких уголках Еревана, куда сами вряд ли попали бы: дворики домов и ресторанов, мастерскую художника, мастерскую по изготовлению ковров ручной работы, старый город. Она не только рассказала нам об истории и культуре Армении, её ярких представителях, но и привела примеры из истории своей семьи,чем несомненно оживила рассказ. В конце экскурсии Люсинэ не ушла, пока не ответила на все вопросы.

  • И
    Ирина
    24 сентября 2022
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Еревану
    Была вчера на экскурсии по синему маршруту с гидом Люсине. Это была замечательная экскурсия, очень много интересной и познавательной информации
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    о Ереване, Армении, побывали в мастерской художника, в мастерской ковроткачества, на три часа полностью погрузились в местный колорит, вся информация была подана с любовью, в очень интересной и необычной форме, так же получили рекомендации по местной кухне и ресторанах. Все было очень интересно и познавательно.

  • Н
    Надежда
    2 августа 2022
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Еревану
    Были на красном маршруте, всё очень понравилось! Было очень приятно гулять с Лусине и слушать её увлекательный рассказ про этот
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    древний и прекрасный город, не было никаких сухих и скучных фактов, а наоборот рассказ был свежим, запоминающимся и очень интересным. Спасибо за такое увлекательное мини-путешествие по городу!

  • S
    Sergey
    22 апреля 2022
    Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
    Было интересно выехать из Еревана и посмотреть совсем другие виды. Гид и водитель были приятные и доброжелательные. Программа в целом интересная.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «История и культура»

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  1. Ежедневная пешеходная экскурсия по Еревану
  2. Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин
  3. Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
  4. Ереван - любовь с первого взгляда
  5. Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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