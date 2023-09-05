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интересные. С гидом Люсинэ мы в том числе побывали в таких уголках Еревана, куда сами вряд ли попали бы: дворики домов и ресторанов, мастерскую художника, мастерскую по изготовлению ковров ручной работы, старый город. Она не только рассказала нам об истории и культуре Армении, её ярких представителях, но и привела примеры из истории своей семьи,чем несомненно оживила рассказ. В конце экскурсии Люсинэ не ушла, пока не ответила на все вопросы.