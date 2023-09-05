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Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€20 за человека
Групповая
6.5 часов
Расписание: Среда в 09:45
€35 за человека
Групповая
5.5 часов
Расписание: Понедельник, Четверг в 09:45
€30 за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Вторник, Суббота в 09:45
€20 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Вторник в 09:45
€30 за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Воскресенье в 09:45
€23 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота в 09:00
€30 за человека
Групповая
11 часов
Расписание: Воскресенье в 09:00
€40 за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Воскресенье в 09:45
€30 за человека
Групповая
6.5 часов
Расписание: Пятница в 09:45
€38 за человека
Групповая
12.5 часов
Расписание: Четверг в 07:00
€63 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Вторник в 09:45
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€80 за экскурсию
Групповая
6 часов
Расписание: Суббота в null
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 18:00
€89 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€187 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€203 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€198 за экскурсию
Групповая
8 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 09:00
€30 за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Вторник в 10:00
€25 за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в null
€28 за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Среда, Суббота в 10:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 сентября 2023Отличная экскурсия. Все было замечательно. Без какого-либо напряга. Все доступно и понятно.
- ТТамара26 мая 2023Экскурсию проводила Yerani travel, все было замечательно: интересный маршрут, прекрасный экскурсовод Анастасия, отзывчивый водитель Марат, комфортабельный микроавтобус марки Мерседес. Очень
- ЕЕлена25 января 2023Обзорная экскурсия понравилась. Очень познавательная и интересная. Экскурсия по коньячному заводу показалась очень скомканной и торопливой. Народу собирают много, поэтому на ней или слушать или фотографировать. Одновременно не получается. А сама дегустация конечно понравилась.
- EElena14 января 2023Экскурсия очень интересная. Рассказ гида Розы был увлекательным, но не утомительным. Нужно быть готовым дважды подниматься наверх. К точке осмотра
- EElena14 января 2023Экскурсию крайне рекомендую. Интересный рассказ гида. Перемещение между местами назначения были на автобусе. На каждом значимом месте выходили из автобуса.
- ККсения15 ноября 2022Организация экскурсии на отлично. На протяжении всего маршрута гид общался с группой, отвечал на все вопросы, даже те, которые не
- GGennady25 октября 2022Мы были на экскурсии с мамой 2 дня подряд: вначале на синем маршруте, затем на красном. Маршруты разные и оба
- ИИрина24 сентября 2022Была вчера на экскурсии по синему маршруту с гидом Люсине. Это была замечательная экскурсия, очень много интересной и познавательной информации
- ННадежда2 августа 2022Были на красном маршруте, всё очень понравилось! Было очень приятно гулять с Лусине и слушать её увлекательный рассказ про этот
- SSergey22 апреля 2022Было интересно выехать из Еревана и посмотреть совсем другие виды. Гид и водитель были приятные и доброжелательные. Программа в целом интересная.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «История и культура»
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