Обзорные и познавательные экскурсии Еревана

Найдено 66 экскурсий в категории «Обзорные» в Ереване, цены от €9, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с древней Арменией
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14091 за всё до 3 чел.
Яркие краски Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
744 отзыва
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
«Вы узнаете Ереван таким, каким его знают местные жители, и завершите знакомство ужином в ресторанчике с национальной кухней»
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
22 за человека
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
72 отзыва
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
«Эпохи города откроются при знакомстве с его достопримечательностями»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4215 за человека
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
43 отзыва
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
15 за человека
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
218 отзывов
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
196 отзывов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196157 за всё до 10 чел.
Ереван известный и неизведанный
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
96 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5642 за всё до 15 чел.
Ереван - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
228 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
«Познакомитесь с менталитетом, историей, традициями и кухней армянского народа»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 46 за всё до 5 чел.
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Пешеходная часть прогулки — это знакомство с историческим центром города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
«Знакомство с городом мы начнем с прогулки по Северному проспекту — главной пешеходной улице и излюбленному месту ереванцев»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
«На террасах Каскада вы также познакомитесь с современным искусством Армении и зайдете в музей Гафесчяна»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Oбзорная экскурсия по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
«Приглашаю вас на обзорную прогулку по Еревану, во время которой он раскроется перед вами как город с вековыми традициями и культурой и в то же время как современная и развивающаяся столица»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
125 за всё до 3 чел.
Огни ночного Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
«Экскурсия понравится всем, кто хочет обойти центр Еревана и узнать главное об истории и культуре Армении, сориентироваться в столице и убедиться, что город красив в любое время суток»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 10 чел.
Вечер в Ереване: свидание с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
«Здесь вы познакомитесь с разными видами традиционных произведений искусства: увидите изящные ковры, национальную одежду ручной работы, картины, музыкальные инструменты, украшения и многое другое»
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
42 за всё до 4 чел.
Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
8 отзывов
Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
Из Еревана - к главной природной достопримечательности страны и окружающим её интересным местам
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
170128 за всё до 3 чел.
Ереван: весь центр + старейший район Конд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики
«На двух главных площадях города вы познакомитесь с их впечатляющей архитектурой, историей, поющими фонтанами и узнаете о местных музеях»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
«🔹 Затем спуститесь по мраморным лестницам монументального Каскада, услышите историю восстановления легендарного памятника советской эпохи и познакомитесь с модернистскими скульптурами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 за человека
Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
«Мы встретим вас в аэропорту и покажем основные достопримечательности»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Знакомство с Ереваном
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
«Или отправимся на коньячный завод: тут вы познакомитесь с историей и технологией производства знаменитого армянского коньяка»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
125 за всё до 3 чел.
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
Индивидуальная
3.5 часа
18 отзывов
Комфортный трансфер и обзорная экскурсия в Ереване
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
«Эта программа — 2 в 1: после встречи в аэропорту вы с комфортом доберетесь до вашего отеля, заселитесь в отель, а затем отправитесь на обзорную прогулку»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120 за всё до 18 чел.
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
«На дегустации вы познакомитесь с эксклюзивными винами и уникальными сортами винограда, узнаете, чем так удивила Армения винный мир за последние годы и почему ее называют новой эногастрономической жемчужиной»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7669 за человека
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
«Я решил объединить их в одну программу, чтобы знакомство с Ереваном вам запомнилось навсегда»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
80 за всё до 4 чел.
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
15 за человека
Ритмы вечернего Еревана
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
312 отзывов
Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом
Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: Республиканская площадь, Ереван
«Что вас ожидает: Вечерняя романтика столицы Вместе мы сделаем обзорную прогулку по Республиканской площади, вы сможете полюбоваться современным колоритом знаменитой улицы Абовяна и Северного проспекта»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$15 за человека
Обзорная экскурсия по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
164 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
«На протяжении всей обзорной экскурсии вас будет сопровождать профессиональный русскоговорящий гид»
Расписание: Ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$26 за человека
Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
О таинственном Ереване с любовью - обзорный тур по городу
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
О таинственном Ереване с любовью: обзорный тур по городу
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Еревану, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $82 за всё до 3 чел.
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
🚶 Пешая
скидка
19%
Групповая
2 часа
10 отзывов
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
«За 2 часа вы познакомитесь с многовековой историей города и увидите все главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
27$22 за человека
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
Пройти по Малому центру с профессиональным журналистом и услышать интересные истории
Начало: На площади Республики
«Познакомлю с главными достопримечательностями города, а через них с культурой и традициями Армении»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
99 за всё до 7 чел.
Величественный Ереван
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
23 отзыва
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Еревана на комфортабельном автомобиле: Цицернакаберд, Каскад, площадь Республики, парк Победы и многое другое»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
Начало: У памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»
«Тайны города Ереван Начните свое знакомство с увлекательного обзорного тура по Еревану»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $55 за всё до 3 чел.
Увидеть Ереван и полюбить
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
67 отзывов
Увидеть Ереван и полюбить
Начало: Памятник Александру Грибоедову, Ереван
«С календарем можно ознакомиться, прокрутив фотографии»
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$22 за человека
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Фотопрогулка
14 часов
4 отзыва
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Со мной вы познакомитесь с историей древних храмов, проедете по самой длинной канатной дороге в мире и продегустируете местное вино»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Посетить один из самых колоритных городов Закавказья и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 259 за всё до 10 чел.
Северная столица - Гюмри
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
«Знакомство с городом начинаем в местном музее города, а после музея окунаемся в XIX век — это весь центр Гюмри, около тысячи красивых домов, построенных во второй половине XIX в»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
«В этом месте вы познакомитесь с историей армянского ковроделия и особенностями национальных ковров»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
32 за человека
Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
«Вы прогуляетесь по главным достопримечательностям Еревана, а после экскурсии водитель отвезёт вас в ваш отель»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 6 чел.
3 в 1: крепость Эребуни, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
«На пешей прогулке вы познакомитесь с архитектурой города и побываете на Каскаде»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15090 за всё до 3 чел.
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
Полетать под Давташенским мостом и узнать легенды древнего города
«Вы познакомитесь с армянской легендой, которая гласит, что Ереван — самое старое поселение на планете, основанное самим Ноем»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 125 за всё до 90 чел.
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Начало: По договоренности с гостем
«Также вас ждет большая обзорная прогулка по Еревану»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $190 за всё до 4 чел.
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
«Начнем наше путешествие по Армении с увлекательного обзорного тура по Еревану, сердцу Армении»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
«Начните ваш день с небольшой обзорной прогулки по Еревану — городу солнца и домов из туфа, где на каждом шагу встречаются достопримечательности, в большинстве своем многовековые»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 5 чел.
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
«Это одна из основных достопримечательностей Еревана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $137 за всё до 3 чел.
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
«Вы отправитесь на увлекательную обзорную экскурсию по Еревану»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120$108 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Знакомство с древней Арменией
    Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным.
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    Так и получилось. Все обговорили в переписке, внесла предоплату через приложение и получила встречу в аэропорту и незабываемый день по самым красивым местам Армении! Интересный собеседник, искренне любящий свою страну, очень деликатный, прислушивается ко все пожеланиям! Попросили остановиться где-нибудь и пообедать. Заехали в чудесное кафе в селе, где нас встретили как родных) зелень с огорода, черешня с дерева, домашний сыр, парное мясо. Выше всяких похвал! Увидев Армению глазами Эдуарда, слушая его рассказы, тоже влюбились в эту страну. Уже планируем приехать на более продолжительный срок. Огромное спасибо, Эдуард за этот волшебный день!

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Ереван - первое свидание
    Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
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    доступные для осознания. Экскурсия длилась 2 часа, но было увлекательно и не утомительно, не только взрослым, но и детям: Косте 4 класс и Грише 1 класс. Огромное спасибо,Алина!!! Вы -профессионал!!! Сергей, Ольга, два брата - Костя и Гриша и бабушка Елена Олеговна

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
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    папку с материалами к экскурсии, все подробно рассказал, ответил на все вопросы. Благодаря чувству юмора автора экскурсия прошла ярко и весело. Хочется отметить не только подкованность Эдмона, но и его искреннюю любовь к Еревану и Армении, честность и легкость в общении и полное отсутствие навязывания чего бы то ни было, Спасибо большое!

  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
    Очень приятный, вежливый и интересный человек. К сожалению, при всем том - не гид. К приятным манерам и готовности фотографировать туристов добавить бы эрудиции - цены бы не было.
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
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    рейс, прекрасный интересный город с разными вкусностями… к этим ингредиентам мне Господь помог добавить Эдмона с его уважительным и профессиональным отношением на комфортабельном автомобиле, на котором маму встретили а аэропорту и проводили к рейсу. Она осталась очень довольна, видно, что Эдмон хорошо знает и любит свою Родину, доброжелательный профессионал, кандидат исторических наук, который не только знает, но и интересно умеет рассказать. Могу только порекомендовать:)

  • М
    Маргарита
    4 июня 2024
    Яркие краски Еревана
    Нам очень понравилось, большое спасибо, Софья!:)
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Знакомство с древней Арменией
    Очень понравилась экскурсия. Прекрасный, увлекательный маршрут, Эдуард- интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Влюбились в Армению ещё больше. Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Яркие краски Еревана
    Спасибо Софье за прекрасную экскурсию!
  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
    В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
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    пару раз вылетало и пару раз путал направление телефона. Но в целом это не испортило впечатление. Так что можете смело брать, мы разделили по 1му наушнику, этого было достаточно.

  • M
    Margarita
    31 мая 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Отличная экскурсия! Очень интересно было. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  4. Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
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Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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Изучение достопримечательностей города Еревана нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Ереване много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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