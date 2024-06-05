1 чел.
По популярности
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
140€91 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
«Вы узнаете Ереван таким, каким его знают местные жители, и завершите знакомство ужином в ресторанчике с национальной кухней»
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
«Эпохи города откроются при знакомстве с его достопримечательностями»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
42€15 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€15 за человека
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 89€72 за всё до 50 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196€157 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 56€42 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
«Познакомитесь с менталитетом, историей, традициями и кухней армянского народа»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от €46 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Пешеходная часть прогулки — это знакомство с историческим центром города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
«Знакомство с городом мы начнем с прогулки по Северному проспекту — главной пешеходной улице и излюбленному месту ереванцев»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
«На террасах Каскада вы также познакомитесь с современным искусством Армении и зайдете в музей Гафесчяна»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
«Приглашаю вас на обзорную прогулку по Еревану, во время которой он раскроется перед вами как город с вековыми традициями и культурой и в то же время как современная и развивающаяся столица»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
«Экскурсия понравится всем, кто хочет обойти центр Еревана и узнать главное об истории и культуре Армении, сориентироваться в столице и убедиться, что город красив в любое время суток»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
«Здесь вы познакомитесь с разными видами традиционных произведений искусства: увидите изящные ковры, национальную одежду ручной работы, картины, музыкальные инструменты, украшения и многое другое»
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
€42 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
Из Еревана - к главной природной достопримечательности страны и окружающим её интересным местам
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
170€128 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики
«На двух главных площадях города вы познакомитесь с их впечатляющей архитектурой, историей, поющими фонтанами и узнаете о местных музеях»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
«🔹 Затем спуститесь по мраморным лестницам монументального Каскада, услышите историю восстановления легендарного памятника советской эпохи и познакомитесь с модернистскими скульптурами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€9 за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
«Мы встретим вас в аэропорту и покажем основные достопримечательности»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
«Или отправимся на коньячный завод: тут вы познакомитесь с историей и технологией производства знаменитого армянского коньяка»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Комфортный трансфер и обзорная экскурсия в Ереване
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
«Эта программа — 2 в 1: после встречи в аэропорту вы с комфортом доберетесь до вашего отеля, заселитесь в отель, а затем отправитесь на обзорную прогулку»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от €120 за всё до 18 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
«На дегустации вы познакомитесь с эксклюзивными винами и уникальными сортами винограда, узнаете, чем так удивила Армения винный мир за последние годы и почему ее называют новой эногастрономической жемчужиной»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
76€69 за человека
Индивидуальная
4 часа
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
«Я решил объединить их в одну программу, чтобы знакомство с Ереваном вам запомнилось навсегда»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€80 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
€15 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом
Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: Республиканская площадь, Ереван
«Что вас ожидает: Вечерняя романтика столицы Вместе мы сделаем обзорную прогулку по Республиканской площади, вы сможете полюбоваться современным колоритом знаменитой улицы Абовяна и Северного проспекта»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$15 за человека
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
«На протяжении всей обзорной экскурсии вас будет сопровождать профессиональный русскоговорящий гид»
Расписание: Ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$26 за человека
Индивидуальная
3 часа
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
О таинственном Ереване с любовью: обзорный тур по городу
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Еревану, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $82 за всё до 3 чел.
скидка
19%
Групповая
2 часа
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
«За 2 часа вы познакомитесь с многовековой историей города и увидите все главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
27$22 за человека
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
Пройти по Малому центру с профессиональным журналистом и услышать интересные истории
Начало: На площади Республики
«Познакомлю с главными достопримечательностями города, а через них с культурой и традициями Армении»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€99 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Еревана на комфортабельном автомобиле: Цицернакаберд, Каскад, площадь Республики, парк Победы и многое другое»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
Начало: У памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»
«Тайны города Ереван Начните свое знакомство с увлекательного обзорного тура по Еревану»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $55 за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Увидеть Ереван и полюбить
Начало: Памятник Александру Грибоедову, Ереван
«С календарем можно ознакомиться, прокрутив фотографии»
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$22 за человека
Фотопрогулка
14 часов
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Со мной вы познакомитесь с историей древних храмов, проедете по самой длинной канатной дороге в мире и продегустируете местное вино»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Посетить один из самых колоритных городов Закавказья и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от €259 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
«Знакомство с городом начинаем в местном музее города, а после музея окунаемся в XIX век — это весь центр Гюмри, около тысячи красивых домов, построенных во второй половине XIX в»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
«В этом месте вы познакомитесь с историей армянского ковроделия и особенностями национальных ковров»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€32 за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
«Вы прогуляетесь по главным достопримечательностям Еревана, а после экскурсии водитель отвезёт вас в ваш отель»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
«На пешей прогулке вы познакомитесь с архитектурой города и побываете на Каскаде»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
150€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
Полетать под Давташенским мостом и узнать легенды древнего города
«Вы познакомитесь с армянской легендой, которая гласит, что Ереван — самое старое поселение на планете, основанное самим Ноем»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €125 за всё до 90 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Начало: По договоренности с гостем
«Также вас ждет большая обзорная прогулка по Еревану»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
«Начнем наше путешествие по Армении с увлекательного обзорного тура по Еревану, сердцу Армении»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
«Начните ваш день с небольшой обзорной прогулки по Еревану — городу солнца и домов из туфа, где на каждом шагу встречаются достопримечательности, в большинстве своем многовековые»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
«Это одна из основных достопримечательностей Еревана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $137 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
«Вы отправитесь на увлекательную обзорную экскурсию по Еревану»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120$108 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 июня 2024Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным.
- ССергей5 июня 2024Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
- ТТатьяна5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
- ЯЯна4 июня 2024Очень приятный, вежливый и интересный человек. К сожалению, при всем том - не гид. К приятным манерам и готовности фотографировать туристов добавить бы эрудиции - цены бы не было.
- ННаталья4 июня 2024Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
- ММаргарита4 июня 2024Нам очень понравилось, большое спасибо, Софья!:)
- ООльга3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Прекрасный, увлекательный маршрут, Эдуард- интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Влюбились в Армению ещё больше. Большое спасибо!
- ИИрина3 июня 2024Спасибо Софье за прекрасную экскурсию!
- ААнтон2 июня 2024В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
- MMargarita31 мая 2024Отличная экскурсия! Очень интересно было. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Обзорные»
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Сейчас в Ереване в категории "Обзорные" можно забронировать 66 экскурсий и билетов от 9 до 380 со скидкой до 64%. Туристы уже оставили гидам 2756 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Еревана нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Ереване много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024