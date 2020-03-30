46 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Ереван как на ладони

Вы подниметесь на смотровую площадку архитектурно-монументального комплекса «Каскад» и посмотрите на армянскую столицу с высоты. Я расскажу, как и для чего строился «Каскад», какую роль он играет в современной жизни города и какие легенды таит в своих барельефах. Далее вы увидите памятник архитектору Таманяну и представите, каким он видел Ереван 100 лет назад. А еще я расскажу о другом великом жителе столицы — композиторе Комитасе и его трагической судьбе.

Город с ароматом кофе и вина

Мы погуляем по старым улочкам Еревана, где всегда шумно и весело. За чашечкой ароматного кофе я поделюсь особенностями наших традиций и менталитета, постараюсь подтвердить или опровергнуть популярные стереотипы об армянах и Армении. А любители тайн прошлого и секретов будущего смогут погадать на кофейной гуще! Следом я проведу вас по «винной» улице Еревана, расскажу о местном виноделии и покажу, в какие места можно зайти вечером.

Армянская церковь и главная городская площадь

В тишине и прохладе старинной церкви Зоравор я познакомлю вас с историей христианства в стране. Вы услышите о сходствах и различиях армянской григорианской и русской православной церквей. А также о том, почему местная церковь имела большое значение даже во времена Советского Союза. Кульминацией прогулки станет центральная площадь города — именно здесь на протяжении веков вершится история страны, а будничными вечерами отдыхают и любуются поющими фонтанами жители и гости города.