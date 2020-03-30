46 отзывов оставили туристы

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Ереван — первое свидание

Увидеть самые интересные места и раскрыть душу города на дружеской экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у комплекса «Каскад»
  • Заказать экскурсию

19 за человека

У этой экскурсии46 отзывов
4.96
Алина
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
Алина – Гид в Ереване
Вы исследуете живописные улочки, ощутите переплетение Востока и Запада, античности и современности.

Познакомитесь с менталитетом, историей 📖, традициями и кухней армянского народа.

Почувствуете гостеприимный колорит города и непременно захотите в него вернуться!
Ереван — первое свидание
Ереван — первое свидание

Что вас ожидает

Ереван как на ладони
Вы подниметесь на смотровую площадку архитектурно-монументального комплекса «Каскад» и посмотрите на армянскую столицу с высоты. Я расскажу, как и для чего строился «Каскад», какую роль он играет в современной жизни города и какие легенды таит в своих барельефах. Далее вы увидите памятник архитектору Таманяну и представите, каким он видел Ереван 100 лет назад. А еще я расскажу о другом великом жителе столицы — композиторе Комитасе и его трагической судьбе.

Город с ароматом кофе и вина
Мы погуляем по старым улочкам Еревана, где всегда шумно и весело. За чашечкой ароматного кофе я поделюсь особенностями наших традиций и менталитета, постараюсь подтвердить или опровергнуть популярные стереотипы об армянах и Армении. А любители тайн прошлого и секретов будущего смогут погадать на кофейной гуще! Следом я проведу вас по «винной» улице Еревана, расскажу о местном виноделии и покажу, в какие места можно зайти вечером.

Армянская церковь и главная городская площадь
В тишине и прохладе старинной церкви Зоравор я познакомлю вас с историей христианства в стране. Вы услышите о сходствах и различиях армянской григорианской и русской православной церквей. А также о том, почему местная церковь имела большое значение даже во времена Советского Союза. Кульминацией прогулки станет центральная площадь города — именно здесь на протяжении веков вершится история страны, а будничными вечерами отдыхают и любуются поющими фонтанами жители и гости города.

Организационные детали

  • Еда и кофе не включены в стоимость
  • По вашему желанию я могу скорректировать маршрут. А также увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии.
Ереван — первое свидание
Ереван — первое свидание
Ереван — первое свидание
Ереван — первое свидание
Ереван — первое свидание
Ереван — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у комплекса «Каскад».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алина
Алина
Добрый день, дорогие путешественники! Я Алина, коренная жительница Еревана. Очень люблю путешествовать и по своему опыту знаю, как важно иметь своего человека, чтобы в короткие сроки успеть понять все тонкости страны и города. С радостью покажу вам Ереван и расскажу о нем самое интересное. До встречи!
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46 отзывов оставили туристы

30 марта 2020
Если вы впервые собираетесь поехать в Ереван, вам однозначно брать эту экскурсию. За пару часов город откроется вам с совершенно неожиданной стороны. Вернувшись домой, с теплотой вспоминаем о проведенном времени:) Очень интересно, увидели основные знаковые места города. При этом наш супер гид отвечал на все вопросы, от бытовых про жизнь обычных ереванцев, до советов где лучше покушать. Алина, огромное спасибо и привет из Москвы !
Татьяна
20 марта 2020
Большое спасибо Алине, за прекрасную экскурсию! Экскурсия проходила по центру города, много истории. Для первого знакомства - самое то, что нужно! В середине экскурсии нас настиг дождь (хотя, ничто его не предвещало), тут же появился ее сын с зонтами). Более того, Алина оставила мне зонтик на все мое путешествие! Обязательно еще вернусь в Ереван! И, думаю, что как раз из-за первого знакомства!
15 марта 2020
Алина - очень приятный человек, интересный гид и собеседник с прекрасным чувством юмора и такта. Время пролетело незаметно, от экскурсии остались в восторге! Маршрут не скучный, не утомительный. Информация воспринимается душевнее, глубже и ярче в формате живой беседы, а не сухих фактов. Спасибо большое! Советуем обязательно всем, кто в Ереване впервые.
10 марта 2020
Однозначно рекомендую эту экскурсию с Алиной! Замечательный гид, очень душевный и приятный в общении человек, расскажет все про столицу Армении, покажет самые интересные и необычные места. Алина настолько интересно и доступно рассказывает, что запланированные 2, 5 часа пролетают незаметно.
21 февраля 2020
Оч понравилась экскурсия, замечательный гид, интересный не надоедающий маршрут, Алина все интересное показала, на все вопросы ответила, спасибо большое, нам с подругой оч понравилось!!! Считаю что если вы в первый раз в Армении, то обязательно нужно начать с этой экскурсии по Еревану 😊😊😘
16 февраля 2020
Алина - прекраснейший гид и просто светлый и душевный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, с удовольствием еще провела бы пару часов, слушая рассказы Алины о Еревеане и Армении. Глубокие знания истории и культуры, понимание современного политического дискурса. Все это очень доступным и живым языком. Огромное спасибо!!
3 февраля 2020
Спасибо Алине за прекрасную экскурсию. Получили массу интересной информации об истории Армении и Еревана, а так же о современной жизни армян. Алина построила экскурсию согласно нашим пожеланиям, дала исчерпывающие ответы на все вопросы, которые возникли в процессе экскурсии. У нас сложилось впечатление, что мы встретились со старым другом! Спасибо Алина за прекрасно проведенное время.
23 января 2020
Были на экскурсии с Алиной 22 января 2020 года. Хотелось бы отметить небольшие моменты, которые говорят о профессионализме Алины как гида. Она нас встретила прямо в отеле, придя заранее. Перед поездкой мы задавали ей много вопросов, на которые она очень подробно отвечала (погода, дороги, такси, связь и многое многое другое). Маршрут был составлен по нашим пожеланиям, и с той логикой, чтобы мы получили максимальное удовольствие и понимание того, где мы находимся! А сколько вкусных и правильных ресторанов нам посоветовали! Приезжайте в Ереван и удивитесь уровню сервиса. В целом, все идеально и очень с душой. Всем советую работать с этим человеком! (Ах да, забыл. Еще она порекомендовала места и рестораны по ВСЕЙ Армении, в тех местах, где может быть интересно).
10 января 2020
Алина, отличный гид! Интересно рассказывает, подстроила маршрут для нас, мы были с ребенком. Дочке вручила сладкий презент, что особенно приятно. И дала доп информацию, где и что еще можно купить и посмотреть! Спасибо, большое, Алина😘😘😘
9 января 2020
Огромное спасибо Алине за потрясающую экскурсию и просто приятно проведенное время! Без сомнения могу сказать, что это была одна из самых лучших экскурсий в моей жизни. Мы неторопясь прогулялись по разным достопремечательностям Еревана, Алина в свою очередь рассказывала много всего интересного и отвечала на любые вопросы подробно и развернуто. У нас был отлично построенный маршрут, невероятное количество интересной информации о самом городе Ереване, культуре и традициях Армении. Начать знакомство с Арменией несомненно стоит с Алиной, вы определенно останетесь довольны :) Спасибо, Алина!
Ещё 36 отзывов

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