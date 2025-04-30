Прогулка начинается от знаменитого Каскада и ведет к площади Республики, где вы узнаете о незавершенной Саграде Фамилии Еревана.
По пути вы услышите
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Каскада
- 🚶♂️ Прогуляться по центру Еревана
- 🗿 Открыть для себя малые скульптуры
- 🍷 Попробовать армянское вино
- 🗺️ Погрузиться в местные истории
Что можно увидеть
- Каскад
- Площадь Республики
- Хачкары
Описание экскурсии
Спешить мы не будем — ведь в Ереване никто никогда не спешит. В комфортном темпе прогуляемся от ереванского «Каскада» до центральной площади Республики.
Я расскажу о «Каскаде» — эта ереванская Саграда Фамилия до сих пор остается незавершённой. Почему так получилось, когда же «Каскад» наконец достроят и каким он будет?
Фланируя по улицам и проспектам, дойдём до главных городских площадей — лучший способ понять и почувствовать, как устроен современный центр Еревана.
По дороге будем делать остановки для знакомства с городом и его историями через малые скульптурные формы: от ранних христианских хачкаров до памятников советского периода и объектов современного искусства.
А ещё я расскажу вам:
- как в Ереване появился метрополитен
- шпионскую историю о горе Арарат
- где в Ереване можно увидеть кусочек Франции
- как Папа Римский оказался на армянском хачкаре
- и ещё много увлекательных и неожиданных историй о городе из воспоминаний его жителей
Организационные детали
Если захотите, во время прогулки мы можем заглянуть на Вернисаж за сувенирами или сделать остановку на кофе по-армянски или бокал армянского вина, чтобы почувствовать Ереван на вкус.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
«Экскурсия очень понравилась, была в Ереване впервые, и город очень хорошо нас встретил. Мы были