Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальный взгляд на Ереван глазами иностранки.Прогулка начинается от знаменитого Каскада и ведет к площади Республики, где вы узнаете о незавершенной Саграде Фамилии Еревана.По пути вы услышите

истории о метрополитене, шпионские легенды о горе Арарат и даже увидите кусочек Франции в центре города. Остановки на кофе или армянское вино добавят вкуса вашему путешествию. Этот тур обещает множество неожиданных открытий и впечатлений, которые останутся с вами надолго

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Спешить мы не будем — ведь в Ереване никто никогда не спешит. В комфортном темпе прогуляемся от ереванского «Каскада» до центральной площади Республики.

Я расскажу о «Каскаде» — эта ереванская Саграда Фамилия до сих пор остается незавершённой. Почему так получилось, когда же «Каскад» наконец достроят и каким он будет?

Фланируя по улицам и проспектам, дойдём до главных городских площадей — лучший способ понять и почувствовать, как устроен современный центр Еревана.

По дороге будем делать остановки для знакомства с городом и его историями через малые скульптурные формы: от ранних христианских хачкаров до памятников советского периода и объектов современного искусства.

А ещё я расскажу вам:

как в Ереване появился метрополитен

шпионскую историю о горе Арарат

где в Ереване можно увидеть кусочек Франции

как Папа Римский оказался на армянском хачкаре

и ещё много увлекательных и неожиданных историй о городе из воспоминаний его жителей

Организационные детали

Если захотите, во время прогулки мы можем заглянуть на Вернисаж за сувенирами или сделать остановку на кофе по-армянски или бокал армянского вина, чтобы почувствовать Ереван на вкус.