Ереван глазами иностранки

Узнайте, как живут в Ереване, через индивидуальную экскурсию. Прогулка от Каскада до площади Республики с историями и остановками на кофе
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальный взгляд на Ереван глазами иностранки.

Прогулка начинается от знаменитого Каскада и ведет к площади Республики, где вы узнаете о незавершенной Саграде Фамилии Еревана.

По пути вы услышите
читать дальше

истории о метрополитене, шпионские легенды о горе Арарат и даже увидите кусочек Франции в центре города. Остановки на кофе или армянское вино добавят вкуса вашему путешествию. Этот тур обещает множество неожиданных открытий и впечатлений, которые останутся с вами надолго

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Каскада
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по центру Еревана
  • 🗿 Открыть для себя малые скульптуры
  • 🍷 Попробовать армянское вино
  • 🗺️ Погрузиться в местные истории
Ереван глазами иностранки
Ереван глазами иностранки
Ереван глазами иностранки
Ближайшие даты:
23
мая24
мая25
мая26
мая27
мая28
мая29
мая
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Каскад
  • Площадь Республики
  • Хачкары

Описание экскурсии

Спешить мы не будем — ведь в Ереване никто никогда не спешит. В комфортном темпе прогуляемся от ереванского «Каскада» до центральной площади Республики.

Я расскажу о «Каскаде» — эта ереванская Саграда Фамилия до сих пор остается незавершённой. Почему так получилось, когда же «Каскад» наконец достроят и каким он будет?

Фланируя по улицам и проспектам, дойдём до главных городских площадей — лучший способ понять и почувствовать, как устроен современный центр Еревана.

По дороге будем делать остановки для знакомства с городом и его историями через малые скульптурные формы: от ранних христианских хачкаров до памятников советского периода и объектов современного искусства.

А ещё я расскажу вам:

  • как в Ереване появился метрополитен
  • шпионскую историю о горе Арарат
  • где в Ереване можно увидеть кусочек Франции
  • как Папа Римский оказался на армянском хачкаре
  • и ещё много увлекательных и неожиданных историй о городе из воспоминаний его жителей

Организационные детали

Если захотите, во время прогулки мы можем заглянуть на Вернисаж за сувенирами или сделать остановку на кофе по-армянски или бокал армянского вина, чтобы почувствовать Ереван на вкус.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На «Каскаде»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Д
30 апр 2025
Спасибо Ирине за отличную экскурсию по Еревану. Увлекательно и познавательно как для тех, кто уже бывал в Ереване так и для тех, кто приехал первый раз (в нашей компании как
читать дальше

раз были те и другие). Ира придумала для нас отличный маршрут, рассказала и показала много всего интересного и подгадала график нашей прогулки так, чтобы мы встретили закат на Каскаде с потрясающим видом на Арарат.

Если хотите полюбить Ереван, Ирина - лучший проводник! Приятное общение, глубокие знания о Ереване и Армении, увлеченнность своим делом, готовность слушать пожелания гостей - всё это вы ощутите на экскурсии Ирины.

Наталья
28 мар 2025
Одназначно рекомендую!!! Мы с Ириной уже второй раз исследовали Ереван, но в этот раз у нас было всего полдня) За эти полдня Ереван открылся нам с ещё одной прекрасной стороны
читать дальше

– как город, в котором помимо яркого солнца и потрясающей красоты заката на Каскаде можно успеть прикоснуться к аутентичной армянской кухне в современном прочтении и посетить джазовую импровизацию от Левона Малхасяна (кто в джазе, тот поймет😉). Ирина вновь смогла показать что-то "изюмное", что знают только местные. Так что получилась вроде бы экскурсия "глазами иностранки", но сердцем аборигена❤️ В Ереване – только с этим гидом💯❤️🏆

Y
22 мар 2025
Прекрасная экскурсия, осталась очень довольна! Узнала много нового о городе и его истории, людях, которые жили здесь и влияли на жизнь других. Спасибо экскурсоводу Ирине за легкую, интересную подачу информации и комфортную организацию экскурсии – мы чудесно провели время и влюбились в Ереван!
M
20 мар 2025
Хочу сказать спасибо Ирине за экскурсию, было очень интересно и максимально ненапряжно. Маршрут продуман до мелочей - мы не ходили по одному и тому же месту, даже если объекты рядом
читать дальше

находились, шли в комфортном темпе, заходили за кофе.
Я, конечно же, не всё запомнила, хотя информация была дана вполне конкретная, но у меня плохая память на имена и даты, но самое главное - осталась в голове мозайка из впечатлений и я приятно провела время. Прониклась культурой и самоидентичностью армян и Еревана, и думаю, в этом есть большая заслуга Ирины, видно, что она очень погружена в свое дело и рассказывает с огоньком в глазах. Рекомендую!

Хочу сказать спасибо Ирине за экскурсию, было очень интересно и максимально ненапряжно. Маршрут продуман до мелочейХочу сказать спасибо Ирине за экскурсию, было очень интересно и максимально ненапряжно. Маршрут продуман до мелочейХочу сказать спасибо Ирине за экскурсию, было очень интересно и максимально ненапряжно. Маршрут продуман до мелочейХочу сказать спасибо Ирине за экскурсию, было очень интересно и максимально ненапряжно. Маршрут продуман до мелочей
M
20 мар 2025
Бесконечно благодарю Ирину за интересное изложение. Я давно не получала такого удовольствия от экскурсии. 3,5 часа на одном дыхании. Легко, с юмором и при этом насыщенно. Видно, что гид подкован в вопросах истории, остроумен и начитан. Хочется отметить также чуткое отношение проводника к каждому экскурсанту. Жаль, что у нас было всего 3 дня. Обязательно вернемся еще 🙌
Бесконечно благодарю Ирину за интересное изложение. Я давно не получала такого удовольствия от экскурсии. 3,5 часаБесконечно благодарю Ирину за интересное изложение. Я давно не получала такого удовольствия от экскурсии. 3,5 часаБесконечно благодарю Ирину за интересное изложение. Я давно не получала такого удовольствия от экскурсии. 3,5 часаБесконечно благодарю Ирину за интересное изложение. Я давно не получала такого удовольствия от экскурсии. 3,5 часаБесконечно благодарю Ирину за интересное изложение. Я давно не получала такого удовольствия от экскурсии. 3,5 часаБесконечно благодарю Ирину за интересное изложение. Я давно не получала такого удовольствия от экскурсии. 3,5 часаБесконечно благодарю Ирину за интересное изложение. Я давно не получала такого удовольствия от экскурсии. 3,5 часа
Ю
31 янв 2025
Ирина - гид невероятно приятной энергетики и эрудированности, выстроила программу так, чтобы за все время экскурсии мы не замерзли, смогли зайти на кофе и при этом узнать все и вся
читать дальше

про город! Нас провели дорожками и проспектами между основными главными достопримечательностями города плавно погружая в культуру и историю, как города, так и народа, и страны.

Для нас с самого начала было очень важно найти подходящего гида, который устроит родителям незабываемую экскурсию по Еревану и покажет им город не просто как памятник архитектуры, а расскажет его историю под другим углом, взглядом людей кто в нем живет десятилетиями, годами и только недавно. И у Ирины это получилось.

Ирина - гид невероятно приятной энергетики и эрудированности, выстроила программу так, чтобы за все время экскурсииИрина - гид невероятно приятной энергетики и эрудированности, выстроила программу так, чтобы за все время экскурсииИрина - гид невероятно приятной энергетики и эрудированности, выстроила программу так, чтобы за все время экскурсииИрина - гид невероятно приятной энергетики и эрудированности, выстроила программу так, чтобы за все время экскурсии
Н
19 янв 2025
Это была моя пятая поездка в Ереван. Но так как обычно город посещали во время авиа пересадок, а в это раз в Ереване были несколько дней, решили взять индивидуальную экскурсию
читать дальше

по городу. По рекомендации друзей обратились к Ирине.

Большое спасибо Ирине за невероятную прогулку, которая прошла на одном дыхание!

Экскурсия проходит в комфортном темпе, погружаешься не только в историю Еревана, его архитектуру, но и в жизнь видных горожан и деятелей Армении, связанных с городом. Маршрут построен так, что можно посмотреть и популярные достопримечательности, но и менее раскрученные места, но при этом впечатляющие.
Вся информация подаётся в лёгком формате, с интересными и необычными фактами, что не утомляет и не перегружает.

Как бонус, по вашему желанию, от Ирины можно получить рекомендации по ресторанам, шоппингу и культурному досугу.

Если хотите, чтобы город заиграл всеми своими красками и получить яркие эмоции очень рекомендую Ирину!

Н
15 янв 2025
Бронировал экскурсию для супруги, она у меня московский экскурсовод, поэтому дальнейший отзыв - ее прямая речь:

«Экскурсия очень понравилась, была в Ереване впервые, и город очень хорошо нас встретил. Мы были
читать дальше

в поездке с сыном 5 лет. Он у нас привычный к долгим взрослым экскурсиям, в связи со сферой моей деятельности, поэтому на него ориентироваться Иру мы не просили. Но т. к. я сама вожу экскурсии, к коллегам у меня чаще всего завышенные ожидания. Однако, в данном случает, я в восторге от той легкости и харизмы, с которой Ирина провела нашу прогулку. Мы действительно никуда не спешили. В новогодние праздники в городе, конечно же, было много туристов, но нашей прогулке это ничуть не помешало, мы передвигались по городу в своем темпе, а окружающие просто «обтекали» нас как река. Когда путешествуешь с ребенком-дошкольником - это очень важный момент. Делали по необходимости остановки на маршруте, заходили выпить кофе и глинтвейна, а также за сувенирами.

Хочу отметить глубокое погружение и отличное знание города, сразу видно, что Ирина искренне любит Ереван и транслирует эту любовь и интерес в своем рассказе. Рассказ, кстати, очень живой - никаких заезженных клише и заученных фраз, видно, что каждый раз он адаптируется под гостей в зависимости от того, кому что интересно. Очень много армянских фамилий, которые думаешь, что забудешь сразу после экскурсии, но нет, они все время то там, то тут всплывают в рассказе и вот я уже с легкостью не путаю Таманяна и Туманяна.

В общем, Ереван приятно удивил и полюбился сразу. Спасибо, Ирина! Буду рекомендовать вашу экскурсию друзьям и знакомым.»

М
22 дек 2024
Первый раз была в Ереване и благодаря Ирине сразу же полюбила этот город. Посмотрели не только основные достопримечательности, но и узнали много историй. Отдельно отмечу поход за сувенирами - Ирина прекрасно знает места, и по её совету я купила классную сумку ручной работы. Однозначно рекомендую 👍
Первый раз была в Ереване и благодаря Ирине сразу же полюбила этот город. Посмотрели не только
О
22 дек 2024
Замечательная экскурсия! Столько успели посмотреть, Ирина так интересно рассказывает… Масса открытий, эмоций, которые буду переживать вновь и вновь!!! Спасибо Ирине!

Похожие экскурсии из Еревана

Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Пешая
2.5 часа
27 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Ереван туристический и нет
Пройдите по главным местам и скрытым уголкам Еревана. Откройте для себя древние церкви, граффити и старинные особняки. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На площади Республики
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
7.5 часов
26 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Озеро Севан и монастыри: тур из Еревана
Увлекательное путешествие к озеру Севан и древним монастырям Армении. Познакомьтесь с культурой и историей в компании профессионального гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
25 мая в 10:00
29 мая в 10:00
€34 за человека
Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
На автобусе
13 часов
15 отзывов
Групповая
Древние монастыри Армении + канатная дорога
Путешествие по древним монастырям Армении, включая Хор Вирап и Нораванк, завершится захватывающей поездкой на канатной дороге «Крылья Татева»
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
24 мая в 08:30
27 мая в 08:30
€58 за человека