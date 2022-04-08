Ереван, столица Армении — удивительно красивый город, богатый достопримечательностями. Чтобы вы смогли лучше узнать его во всей красе, мы приглашаем вас уникальную пешеходную экскурсию по Еревану, которая откроет вам этот город во всей красе. Так как показать все самое важное в Ереване за два часа очень сложно, мы проводим экскурсию по двум маршрутам - Синему и Красному (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе «Дополнительная информация»). Маршруты чередуются через день.

Наиболее полное представление о Ереване вы получите, если забронируете две пешеходных экскурсии — на два дня, следующие сразу друг за другом.

Оба маршрута начинаются в одном месте — у памятника Грибоедова. Ереванцы очень гордятся, что премьера комедии «Горе от Ума» произошла именно у них в городе.

На красном маршруте вы узнаете исторические этапы застройки Еревана, услышите о древних традициях и узнаете, как они проявляют себя в современном городе. Вы увидите мечеть восемнадцатого века, послушаете о том, как сказалось владычество персов на культуре Армении и сможете зайти в укромные дворики Старого города, большинство из которых неизвестны туристам.

По достоинству оценят Красный маршрут и гурманы — мы посетим уникальный сырный магазин с авторской продукцией и зайдем в лучший в городе винный бар.