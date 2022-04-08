Ежедневная пешеходная экскурсия по Еревану

Пешеходная экскурсия в мини-группе (до 15 человек)

Групповая
Пешеходная экскурсия в мини-группе (до 15 человек).

Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения.

Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Еревану
Ежедневная пешеходная экскурсия по Еревану
Ежедневная пешеходная экскурсия по Еревану
Ежедневная пешеходная экскурсия по Еревану

Что вас ожидает 🤩

  • Мечеть 18 века
  • Дворики старого города
  • Древние ремесленные мастерские
  • Собор Святого Григория Просветителя
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Ереван, столица Армении — удивительно красивый город, богатый достопримечательностями. Чтобы вы смогли лучше узнать его во всей красе, мы приглашаем вас уникальную пешеходную экскурсию по Еревану, которая откроет вам этот город во всей красе. Так как показать все самое важное в Ереване за два часа очень сложно, мы проводим экскурсию по двум маршрутам - Синему и Красному (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе «Дополнительная информация»). Маршруты чередуются через день.

Наиболее полное представление о Ереване вы получите, если забронируете две пешеходных экскурсии — на два дня, следующие сразу друг за другом.

Оба маршрута начинаются в одном месте — у памятника Грибоедова. Ереванцы очень гордятся, что премьера комедии «Горе от Ума» произошла именно у них в городе.

На красном маршруте вы узнаете исторические этапы застройки Еревана, услышите о древних традициях и узнаете, как они проявляют себя в современном городе. Вы увидите мечеть восемнадцатого века, послушаете о том, как сказалось владычество персов на культуре Армении и сможете зайти в укромные дворики Старого города, большинство из которых неизвестны туристам.

По достоинству оценят Красный маршрут и гурманы — мы посетим уникальный сырный магазин с авторской продукцией и зайдем в лучший в городе винный бар.

Программа

Мечеть 18 века, дворики старого города, сырный магазин, винный бар, древние ремесленные мастерские, Собор Святого Григория Просветителя, рынок "Вернисаж".

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

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