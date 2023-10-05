Что вас ожидает

Церковь Св. Саргиса. Отсюда открывается потрясающий вид на гору Арарат, мост Победы, коньячные заводы. Пока будете любоваться, гид расскажет вам про расположенный неподалёку Красный мост 12 века и его роль в русско-персидской войне.

Спортивно-концертный комплекс им. К. Демирчяна на холме Цицернакаберд (в переводе — «Крепость ласточки»), где находится мемориал, посвящённый жертвам геноцида армян 1915 года.

Давиташенский мост, с которого открывается отличный вид на Разданское ущелье, горы Ара и Арагац и парк Нор Арабкир с единственным в мире зиплайном, проходящим под мостом.

Монумент Мать Армения. Отсюда посмотрим на панораму Еревана и сравним её с первым генеральным планом города, разработанным в начале 1920-х. Разглядим не только Каскад, но и лесенки холмов, на которых раньше произрастало множество виноградников. А если повезёт с погодой, насладимся видом на могущественный Арарат.

Старый Норк. Этот квартал тоже расположен на холме. Гид расскажет историю этого места и объяснит, каким образом здесь отлично сохранилась народная архитектура и традиции старого города.

Площадь Академика Сахарова — наша финальная остановка. По дороге к ней вы увидите здание Ереванского государственного университета, Дом шахмат, Дом кино. Оставив автомобиль на площади, немного прогуляемся пешком до самого центра Еревана. Там, в аутентичном кафе, вас ждёт кофе, чай, вкусняшки, а также армянское вино по желанию.

Организационные детали