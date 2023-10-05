Посетить исторические достопримечательности, полюбоваться городом с высоты и открыть его тайны
Вас ждёт комфортное путешествие по Еревану на автомобиле с остановками в самых красивых местах.
По пути вы узнаете секреты старинных и современных мостов, окунётесь в историю города, полюбуетесь Разданским ущельем и, если повезёт, увидите священный Арарат. Завершим экскурсию в аутентичном кафе — с бокалом настоящего армянского вина.
По пути вы узнаете секреты старинных и современных мостов, окунётесь в историю города, полюбуетесь Разданским ущельем и, если повезёт, увидите священный Арарат. Завершим экскурсию в аутентичном кафе — с бокалом настоящего армянского вина.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Церковь Св. Саргиса. Отсюда открывается потрясающий вид на гору Арарат, мост Победы, коньячные заводы. Пока будете любоваться, гид расскажет вам про расположенный неподалёку Красный мост 12 века и его роль в русско-персидской войне.
Спортивно-концертный комплекс им. К. Демирчяна на холме Цицернакаберд (в переводе — «Крепость ласточки»), где находится мемориал, посвящённый жертвам геноцида армян 1915 года.
Давиташенский мост, с которого открывается отличный вид на Разданское ущелье, горы Ара и Арагац и парк Нор Арабкир с единственным в мире зиплайном, проходящим под мостом.
Монумент Мать Армения. Отсюда посмотрим на панораму Еревана и сравним её с первым генеральным планом города, разработанным в начале 1920-х. Разглядим не только Каскад, но и лесенки холмов, на которых раньше произрастало множество виноградников. А если повезёт с погодой, насладимся видом на могущественный Арарат.
Старый Норк. Этот квартал тоже расположен на холме. Гид расскажет историю этого места и объяснит, каким образом здесь отлично сохранилась народная архитектура и традиции старого города.
Площадь Академика Сахарова — наша финальная остановка. По дороге к ней вы увидите здание Ереванского государственного университета, Дом шахмат, Дом кино. Оставив автомобиль на площади, немного прогуляемся пешком до самого центра Еревана. Там, в аутентичном кафе, вас ждёт кофе, чай, вкусняшки, а также армянское вино по желанию.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Subaru Forester или Kia Grand Carnival. Маршрут может быть изменён по вашему желанию.
- Все угощения, включая вино (по одному бокалу на участника), включены в стоимость экскурсии.
- Оплата возможна в национальной валюте или в рублях (перевод на карты Мир или Visa).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Площадь Республики, Ереван
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anahit — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 678 туристов
Я Анаит. Родилась, выросла и постоянно проживаю в Армении, как говорится — местная, коренная армянка. Мне дорог и любим каждый её кусочек. Я юрист по образованию, очень люблю фотографировать и исследовать новые места. Благодаря хобби плавно перешла с работы эксперта-криминалиста в сферу туризма, окончив курсы по подготовке гидов. И вот уже много лет провожу экскурсии по всей Армении. Кроме того, организую и сама провожу курсы по подготовке гидов-экскурсоводов. Благодаря этим курсам у нас появилась чудесная профессиональная команда гидов, работающих не только на родном, но и на русском и других иностранных языках. Постоянно работаю над собой, поэтому, окончив Винную академию и получив сертификат винного гида, решила кроме историко-культурных экскурсий, также проводить эно- и гастротуры. Горжусь Арменией и хочу рассказать о своей маленькой, но гордой стране всему миру. Девиз нашей команды — туротерапия. И не важно, какую экскурсию выберут наши гости, — это будет замечательный сеанс туристической терапии по Армении.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
5 окт 2023
Клиент доволен, гиду Араму спасибо 😊
A
Alex
27 сен 2023
Мы с дочерью просто замечательно провели время с Анаит и её водителем Арамом. По-настоящему приятные, вежливые и знающие люди, а также очень приятные собеседники. Нас забрали точно вовремя, провезли, показали и рассказали много интересного о Ереване. С удовольствием отвечали на вопросы, рассказывали об истории и культуре. Нет ничего лучше гида, любящего и знающего своё дело. Мы остались очень довольны. Уверен, что возьмём новую экскурсию с ними же, как только представится возможность. Горячо рекоммендуем.
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