Увлекательная фотосессия в национальных армянских костюмах и красивое фото на память — это лучший сувенир и воспонимание об Армении!
Описание фото-прогулкиПримерь историю: армянские костюмы ждут вас Издревле Армения популярна своими национальными костюмами разных регионов. Каждый регион Армении отличался своими традициями в таразе – национальной армянской одежде. Часто можно было распознать регион с помощью тараза. В деталях костюма отображался, например, семейный статус и положение человека. Примерить много разных костюмов, найти свой, и сфотографироваться одному или всей семьей, приобщившись к армянскому быту, можно в самом сердце Еревана. Важная информация:
- Фотосессия осуществляется в фотостудии.
- Национальный наряд одевается сверх одежды туриста.
- Для гарантированного проведения фотосессии требуется полная оплата на сайте.
Каждый день, в разное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональная фотосъемка
- Цифровое фото на память
Что не входит в цену
- Трансфер до фотостудии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Новы, 19
Завершение: Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в разное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
