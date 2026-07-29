45 отзывов оставили туристы

Армения — страна не только многовековой культуры, но и вкусной кухни! В компании профессионального кондитера вы познакомитесь с национальными десертами и тонкостями их приготовления. Узнаете рецепты сладких армянских блюд и дома удивите близких своими кулинарными умениями.
Описание мастер-класса
- Процесс приготовления этих сладких блюд требует сноровки. Но внимательно наблюдая за моими действиями, вы легко сможете повторить алгоритм и быстро запомните рецепты и идеальные пропорции.
- Я вкратце расскажу об армянской кухне в целом: что для неё характерно, какие продукты используются чаще всего и что можно сказать о пищевых привычках жителей Армении с точки зрения современной диетологии.
- А ещё мы поговорим об истории возникновения лаваша, гаты, марципана.
- Обсудим особенности не только национальной выпечки, но кондитерского дела вообще.
- Если вам будет интересно, я поделюсь опытом создания собственной кондитерской.
- И обязательно угощу кофе и разными вкусностями, чтобы набор впечатлений от мастер-класса был как можно более полным.
Организационные детали
- Программа не предполагает дополнительных расходов.
- В мастер-классе могут участвовать дети: до 7 лет — €5, до 8 лет — €8.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Шинарарнери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаяне — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1465 туристов
Меня зовут Гаяне, живу в Ереване и уже много лет занимаюсь выпечкой кондитерских изделий. У меня небольшой магазинчик-мастерская в самом центре Еревана, где всегда свежая выпечка. Здесь же я занимаюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 255 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ходила одна на мастер класс по Гате к Гаяне! Очень понравилось, мастерица очень милая, гостеприимная, профессиональная 🙏🏻 Гата получилась очень вкусной и сделали ее много, рецептик забрала с собой
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Рекомендую посетить замечательного мастера кондитерского ремесла Гаянэ! Душевно и профессионально обучает выпечке, очень классное и чистое помещение. С пользой провела время и узнала секретики приготовления очень вкусной пахлавы:)))
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К
Было очень интересно и познавательно. На мастер-классе научили готовить национальное армянское блюдо гарт. Раньше я о таком даже не слышала. Гаяне поделилась настоящими кулинарными лайфхаками, которые реально пригодятся на домашней
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Гаяне замечательная! Нам с мужем очень понравился мастер-класс, получилась вкусная домашняя пахлава. ели несколько дней. Душевно провели время, пообщались, попили кофе и получили много полезных рекомендаций. Рекомендую!
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мастер-класс очень понравился🔥 Мама в восторге. Пекли пахлаву 😋 все понятно и просто, теперь дома будем делать.
Спасибо хозяйке Гаяне за классную возможность окунуться и самим испечь такую вкусняшку🙏 время пролетело незаметно, располагающая обстановка, пока делали - болтали, как-будто давно знакомы🇦🇲❤️ рекомендуем данный мастер-класс 👍
Спасибо хозяйке Гаяне за классную возможность окунуться и самим испечь такую вкусняшку🙏 время пролетело незаметно, располагающая обстановка, пока делали - болтали, как-будто давно знакомы🇦🇲❤️ рекомендуем данный мастер-класс 👍
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Это был восхитительный мастер-класс 😍 Рекомендую 💯 Прекрасно пообщались и приготовили чудесную гату На вкус - объеденье 😋 просто божественно!!!
Надеюсь, смогу повторить это дома 🤓 1000 благодарностей Гаяне 🙏 Здоровья и прощветания!!! 💖
Надеюсь, смогу повторить это дома 🤓 1000 благодарностей Гаяне 🙏 Здоровья и прощветания!!! 💖
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