45 отзывов оставили туристы

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Мастер-класс по десертам армянской кухни

Выпечка пахлавы, гаты и назуков в ереванской кондитерской — своими руками!

  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча кондитерская Lady G
  • Записаться на мастер-класс

25 за экскурсию

У этого мастер-класса45 отзывов
4.91
Гаяне
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Гаяне – Гид в Ереване
Армения — страна не только потрясающих видов, многовековой культуры, но и вкусной кухни! В компании профессионального кондитера в центре Еревана вы познакомитесь с главными десертами национальной гастрономии и тонкостями их приготовления.

На нескучном и познавательном мастер-классе выучите рецепты сладких и ароматных армянских блюд, а вернувшись домой, удивите друзей и близких своими кулинарными умениями.
Мастер-класс по десертам армянской кухни
Мастер-класс по десертам армянской кухни

Что вас ожидает

Секреты армянской кухни
На мастер-классе мы сосредоточимся на национальных десертах, столь любимых как местными жителями, так и гостями страны. Наверняка вы не раз пробовали пахлаву или гату, а, может быть, даже и назуки — настало время понять, как и из чего их готовят. Процесс приготовления этих сладких блюд требует сноровки, но, внимательно наблюдая за моими действиями, вы легко сможете повторить алгоритм и быстро запомните рецепты и идеальные пропорции. Я также вкратце расскажу об армянской кухне в целом: что для неё характерно, какие продукты используются чаще всего и что можно сказать о пищевых привычках жителей Армении с точки зрения современной диетологии.

Готовим за беседой
Пока вы знакомитесь с армянскими десертами, мы будем общаться на разные темы, связанные с историей возникновения лаваша, гаты, марципана. Обсудим тонкости не только национальной выпечки, но кондитерского дела вообще. Если вам будет интересно, я даже поделюсь опытом создания собственной кондитерской. И обязательно угощу кофе и разными вкусностями, чтобы набор впечатлений от мастер-класса был как можно более полным.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Мастер-класс по десертам армянской кухни
Мастер-класс по десертам армянской кухни
Мастер-класс по десертам армянской кухни

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала кондитерская Lady G.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Гаяне
Гаяне
Меня зовут Гаяне, живу в Ереване и уже много лет занимаюсь выпечкой кондитерских изделий. У меня небольшой магазинчик-мастерская в самом центре Еревана, где всегда свежая выпечка. Здесь же я занимаюсь с теми, кто решил освоить азы этого сладкого ремесла. Я очень хотела бы приобщить гостей моего чудесного города к приготовлению традиционных армянских десертов — пахлавы, гаты и назуков. Приходите, будет интересно, вкусно и весело!
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45 отзывов оставили туристы

Татьяна
20 марта 2020
Мастер-класс был очень душевным и вкусным! Готовили гату) Под присмотром, все получилось чудесно и вкусно. Увезла даже домой, так как приготовили много. Все понравилось! В следующий приезд обязательно пойду готовить пахлаву!
16 марта 2020
Большое спасибо Гаяне за замечательный мастер-класс! Всем рекомендуем. Будет вкусно, доброжелательно и содержательно. Гаяне прекрасный человек и кулинар. Мы приготовили вкуснейшую пахлаву, напились чаю, кофе (и кое-чего еще) и узнали секреты вкуснотищи в Армении. Чего и всем желаем!
2 марта 2020
Мастер-класс очень понравился. Гаянэ умеет создать хорошую атмосферу. Интересно рассказывает, и не только о том, как готовить.
25 февраля 2020
Очень понравился МК. Поболтали, приготовили гату, чай попили, ещё и с собой пакет выпечки забрали. Рекомендую)
25 февраля 2020
Гаянэ - непревзойдённый специалист в своём деле. Мастер-класс прошёл на ура! Всем рекомендую попробовать пахлаву коллективного приготовления! =)
22 февраля 2020
Была на мастер классе с дочкой восьми лет. Дочка готовила армянский пирог Гату под руководством прекрасной Гаянэ. А я снимала видео и фото. Для дочки это был первый опыт, она вышла счастливая, т. к. Гаянэ очень располагает к себе, все доходчиво объясняет. Мы провели 2 часа в домашней обстановке, как будто с родной тетей! Приготовили 2 пирога и попили чай. Ещё с собой забрали пирог ) рекомендую эту экскурсию! Если желаете научиться готовить армянскую выпечку и провести время в тёплой обстановке)
17 февраля 2020
Замечательный мастер-класс! Гаяне радушно встретила и все 2 часа мы не только готовили, но и общались в дружеской обстановке, как это бывает на кухне. Гаты получилось много, всю её Гаяне отдала с собой - хватит на оставшиеся пару дней в Армении :) С гатой попили кофе, пока она была горячая. Дополнительно записали рецепт, чтобы готовить дома. Приходить можно компаниями, семьёй. Советую всем - это интересно и вкусно.
8 января 2020
Были на мастер классе 02. 01. 20. Огромная благодарность Гаяне за тёплый и радушный приём, подробное и понятное описание техники приготовления пахлавы, за вкусный кофе и возможность поучаствовать в самом процессе создания прекрасного десерта!!! Все понятно и доступно. Всем рекомендую посетить мастер класс. Интересно и взрослым и детям!
6 января 2020
Посетили с детьми (5 и 9 лет) мастер-класс по приготовлению гаты. Дети были в восторге. Спасибо Гаяне за увлекательный урок в мир кондитерского искусства.
6 января 2020
Уютная домашняя обстановка. Интересная беседа, секреты приговления. Вкусный презент от мастера. Всем рекомендую.
Ещё 35 отзывов

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