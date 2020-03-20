45 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Секреты армянской кухни

На мастер-классе мы сосредоточимся на национальных десертах, столь любимых как местными жителями, так и гостями страны. Наверняка вы не раз пробовали пахлаву или гату, а, может быть, даже и назуки — настало время понять, как и из чего их готовят. Процесс приготовления этих сладких блюд требует сноровки, но, внимательно наблюдая за моими действиями, вы легко сможете повторить алгоритм и быстро запомните рецепты и идеальные пропорции. Я также вкратце расскажу об армянской кухне в целом: что для неё характерно, какие продукты используются чаще всего и что можно сказать о пищевых привычках жителей Армении с точки зрения современной диетологии.

Готовим за беседой

Пока вы знакомитесь с армянскими десертами, мы будем общаться на разные темы, связанные с историей возникновения лаваша, гаты, марципана. Обсудим тонкости не только национальной выпечки, но кондитерского дела вообще. Если вам будет интересно, я даже поделюсь опытом создания собственной кондитерской. И обязательно угощу кофе и разными вкусностями, чтобы набор впечатлений от мастер-класса был как можно более полным.