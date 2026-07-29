45 отзывов оставили туристы

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кухне. После приготовления устроили чаепитие с кофе, а в конце вдали приготовленные десерты с собой - очень приятный бонус. Но что особенно ценно: помимо готовки, услышала много сокровенных деталей об Армении, традициях и быте, которые нигде больше не расскажут. Очень рекомендую этот мастер-класс всем, кто хочет не просто рецепт, а настоящее погружение в культуру.