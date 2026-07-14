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очень интересно. Материал прекрасно структурирован, подача отличная. Всë понятно и хорошо запоминается. Факты только достоверные, исторические.

Очень подкупает личное, эмоциональное отношение к теме и гордость за историю своего народа.

Техническая сторона экскурсии тоже на высоком уровне:

- тайминг безупречен - удобный, чистый, ухоженный автомобиль с профессиональным водителем (За это вот отдельное спасибо! Очень напрягает, когда экскурсовод сам за рулëм и машет руками налево-направо, отвлекаясь от дороги. Кроме того, не теряется время на поиски парковки.)

- в машине есть вода, зонтики, предлагается Wi-Fi Одна из лучших экскурсий за наш немаленький туристический стаж.