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Путешествие в армянский Ватикан

Совершить духовное путешествие в сердце христианской Армении
Эчмиадзин — небольшой город в 15 км от Еревана.

Здесь находится резиденция Католикоса всех армян и главный храм страны, Эчмиадзинский кафедральный собор.

Вы посетите церкви из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и познакомитесь с богатой историей армянского христианства.
5
43 отзыва
Путешествие в армянский Ватикан
Путешествие в армянский Ватикан
Путешествие в армянский Ватикан

Описание экскурсии

Назад к истокам

Армения считается древнейшей христианской страной в мире. Здешним верующим когда-то удалось своей неустанной энергией побороть все препятствия и гонения. На экскурсии по Эчмиадзину — уютному городку с богатым историческим прошлым — я помогу пролить свет на историю народа, первым принявшего христианство государственной религией еще в 301 году. Давайте не спеша исследуем старые улочки и памятные места этого колоритного музея под открытым небом!

Музейная часть

  • Начнём с исторической справки о Кафедральном соборе. Это одно из старейших христианских сооружений в мире.
  • Затем посетим Музей-сокровищницу Святого Эчмиадзина, где вы увидите великие реликвии: потиры, алтарные завесы, десницы, мощи, облачения, часть креста, на котором был распят Иисус Христос, и т. д.
  • В литературном музее Рубена Севака поговорим про геноцид армянского народа в Западной Армении и полюбуемся картинами местных художников, в том числе оригинальными работами Айвазовского.

Духовная часть

  • Посетим уникальные Церкви Святой Рипсимэ, Сурб Шогакат и Храм Святой Гаянэ. Там находятся надгробия и мощи Великомучениц Рипсимянок, к которым верующие христиане со всего мира приходят поклониться и попросить заступничества этих великих Святых.
  • Побываем в церквях Святых Архангелов и Пресвятой Богородицы, где поговорим про армянский обряд Богослужения и особое место Армянской Апостольской Церкви в христианском мире, догматические и богословские отличия от византийского православия и римского католицизма.
  • Увидим резиденцию Католикоса и всех армян.
  • Прогуляемся по Аллее хачкаров (каменных крестов), где я подробно объясню значение этих древних символов.

Организационные детали

  • Трансфер из Еревана и обратно включён в стоимость
  • Билеты в музеи приобретаются отдельно (общая стоимость ~ €5 с человека)
  • Пожалуйста, учтите, что мы посетим христианские святыни: избегайте вызывающей одежды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдмон
Эдмон — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2440 туристов
Я по образованию историк. Многие годы работаю в сфере туризма. Я патриот Армении, влюблённый в историю своего народа, и верующий христианин, которому близок каждый камень в каждой церкви, каждая страница христолюбивой души армянского народа. Вас ждут рассказы об армянском языкознании и литературоведении, историографии и географии Армении, и конечно, о вероучении Святой Армянской Апостольской Церкви.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличная экскурсия! Наш гид Эдмонд — историк, очень добродушный, знающий и невероятно образованный человек.

Начали с древнейшего Кафедрального собора — дух захватывает от осознания возраста. В Музее-сокровищнице своими глазами увидели великие
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реликвии, включая частицу Креста Господня. А благодаря профессиональному подходу Эдмонда-историка каждый экспонат обрел глубину и смысл.

Отдельно тронул музей Рубена Севака: тема геноцида подана тактично и пронзительно, а картины Айвазовского в оригинале — восторг. Эдмонд отвечал на все вопросы легко и увлеченно, чувствовался настоящий академический подход, но без занудства.

Из духовного: посетили церкви Св. Рипсимэ, Гаянэ, Сурб Шогакат — очень сильная энергетика. Эдмонд доступно объяснил отличия Армянской Церкви от православия и католицизма, показал резиденцию Католикоса и Аллею хачкаров.

Всё в одном дне, но без гонки, в теплой и доверительной атмосфере. Спасибо Эдмонду за этот день! Очень рекомендую тем, кто хочет понять Армению сердцем. 🙏

Отличная экскурсия! Наш гид Эдмонд — историк, очень добродушный, знающий и невероятно образованный человек.
Отличная экскурсия! Наш гид Эдмонд — историк, очень добродушный, знающий и невероятно образованный человек.
Отличная экскурсия! Наш гид Эдмонд — историк, очень добродушный, знающий и невероятно образованный человек.
Отличная экскурсия! Наш гид Эдмонд — историк, очень добродушный, знающий и невероятно образованный человек.
Отличная экскурсия! Наш гид Эдмонд — историк, очень добродушный, знающий и невероятно образованный человек.
Отличная экскурсия! Наш гид Эдмонд — историк, очень добродушный, знающий и невероятно образованный человек.
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А
Остались в полном восторге от экскурсии по Эчмиадзину! Огромное спасибо гиду за гибкость: по нашей просьбе маршрут скорректировали и по пути мы заехали в потрясающий храм Звартноц. Отдельно хочется отметить
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транспорт. Поездка прошла в идеальных условиях: в машине отлично работал кондиционер, всегда была прохладная вода, а наличие интернета позволило делиться фотографиями прямо в дороге. Очень рекомендуем этот маршрут семьям с детьми: гид рассказывает историю не скучно, общался с ребенком на равных, рассказывал живые исторические факты без занудства и сухих лекций, поэтому подростку было по-настоящему интересно.

Остались в полном восторге от экскурсии по Эчмиадзину! Огромное спасибо гиду за гибкость: по нашей просьбе
Остались в полном восторге от экскурсии по Эчмиадзину! Огромное спасибо гиду за гибкость: по нашей просьбе
Остались в полном восторге от экскурсии по Эчмиадзину! Огромное спасибо гиду за гибкость: по нашей просьбе
Остались в полном восторге от экскурсии по Эчмиадзину! Огромное спасибо гиду за гибкость: по нашей просьбе
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Д
Ожидания от этой поездки у нас были довольно высокие и они полностью оправдались! У Эдмона прекрасное чувство юмора и глубочайшие познания в области истории, культуры, религии. Буквально, энциклопедические! Слушать его
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очень интересно. Материал прекрасно структурирован, подача отличная. Всë понятно и хорошо запоминается. Факты только достоверные, исторические.
Очень подкупает личное, эмоциональное отношение к теме и гордость за историю своего народа.
Техническая сторона экскурсии тоже на высоком уровне:
- тайминг безупречен - удобный, чистый, ухоженный автомобиль с профессиональным водителем (За это вот отдельное спасибо! Очень напрягает, когда экскурсовод сам за рулëм и машет руками налево-направо, отвлекаясь от дороги. Кроме того, не теряется время на поиски парковки.)
- в машине есть вода, зонтики, предлагается Wi-Fi Одна из лучших экскурсий за наш немаленький туристический стаж.

Ожидания от этой поездки у нас были довольно высокие и они полностью оправдались! У Эдмона прекрасное
Ожидания от этой поездки у нас были довольно высокие и они полностью оправдались! У Эдмона прекрасное
Ожидания от этой поездки у нас были довольно высокие и они полностью оправдались! У Эдмона прекрасное
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Oleksandr
Приехав в очередной раз в Армению, решили посетить центр духовной жизни этой страны - один из известных древнейших христианских центров, Эчмиадзин.
Гидом на этом маршруте стал Эдмон. Экскурсия отлично организована и
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маршрут очень детально продуман. Эдмон восхитил нас своей образованностью, вежливостью, культурой. Благодаря ему мы познакомились с историей Эчмиадзина, получили ответы на интересующие нас вопросы, посетили церкви мученицы Рипсиме, Святой Гаянэ, Эчмиадзинский кафедральный собор, посмотрели коллекцию святынь христианского мира, узнали много нового и интересного об этих местах, сделали много фото и получили незабываемые впечатления. Спасибо Эдмону за чудесный день!

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А
Отличная экскурсия по священным местам. Большое спасибо Эдмонду за интересный и содержательный рассказ. Отдельный плюс за организацию мероприятия. Все моменты были оговорены заранее и все на 100% соответствовало обговоренному
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Е
Экскурсия была проведена на высоком уровне.
Нам понравилось!
В отличном темпе, ничего лишнего.
Водителю Тиграну спасибо за безопасную поездку!
Отдельная благодарность заслуженному экскурсоводу Эдмону за интереснейший рассказ, глубину знаний, чуткость, внимательность и заботу, за веру православную и духовность, за патриотизм и любовь к Отечеству!
Всем кто любит историю, однозначно рекомендуем!

С уважением, Татьяна и Алексей.
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