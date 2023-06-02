Совершить духовное путешествие в сердце христианской Армении
Эчмиадзин — небольшой город в 15 км от Еревана, где находится Эчмиадзинский кафедральный собор — главный храм Армянской апостольской церкви. Это место часто называют армянским Ватиканом.
В группе до 10 человек вы посетите церкви, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и познакомитесь с армянским христианством, его богатой историей и наследием.
В группе до 10 человек вы посетите церкви, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и познакомитесь с армянским христианством, его богатой историей и наследием.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Назад к истокам
Армения считается древнейшей христианской страной в мире. Здешним верующим когда-то удалось своей неустанной энергией побороть все препятствия и гонения. На групповой прогулке по Эчмиадзину — уютному городку с богатым историческим прошлым — я помогу пролить свет на историю народа, первым принявшего христианство государственной религией еще в 301 году. Давайте не спеша исследуем старые улочки и памятные места этого колоритного музея под открытым небом!
Музейная часть
- Начнем с исторической справки о Кафедральном соборе, который сейчас на реставрации. Это одно из старейших христианских сооружений в мире.
- Посетим Музей-сокровищницу Святого Эчмиадзина, где вы увидите великие реликвии: потиры, алтарные завесы, десницы, мощи, облачения, часть креста, на котором был распят Иисус Христос, и т. д.
- В музее классика армянской литературы Рубена Севака поговорим про геноцид армянского народа в Западной Армении и полюбуемся картинами армянских художников, в том числе оригинальными работами Айвазовского.
- В музее великого писателя Ованеса Ованнисяна поговорим про армянскую литературу.
- В Музее краеведения и этнографии откроем для себя секреты Эчмиадзина с древних времён до наших дней.
Духовная часть
- Посетим церковь Святой Гаянэ, чтобы увидеть надгробие великой Святой.
- Побываем в церквях Святых Архангелов и Пресвятой Богородицы.
- Увидим резиденцию Католикоса и всех армян Его Святейшества Гарегина Второго.
- Прогуляемся по Аллее хачкаров (каменных крестов), где я подробно объясню значение этих древних символов.
Последним аккордом экскурсии будет прогулка по центральному парку города. Я расскажу о современной жизни в Армении, дам советы про туризм, поиск работы и проживание.
Организационные детали
- Добраться до Эчмиадзина удобнее всего с центрального автовокзала Еревана (~300 драмов) или на Яндекс. Такси (~2000-3000 драмов)
- Музейные билеты приобретаются отдельно (общая стоимость ~ €5 с человека)
- В понедельник все музеи закрыты. В воскресенье работает только Музей-сокровищница Святого Эчмиадзина.
- Пожалуйста, учтите, что мы посетим христианские святыни: избегайте вызывающей одежды
- При желании за небольшую доплату мы можем пройтись пешком к церквям Святой Рипсимэ и Сурб Шогакат
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Эчмиадзина
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдмон — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 107 туристов
Я по образованию историк. Многие годы работаю в сфере туризма. Я патриот Армении, влюблённый в историю своего народа, и верующий христианин, которому близок каждый камень в каждой церкви, каждая страница христолюбивой души армянского народа. Вас ждут рассказы о армянском языкознании и литературоведении, историографии и географии Армении, и конечно, о вероучении Святой Армянской Апостольской Церкви.Задать вопрос
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