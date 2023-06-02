Эчмиадзин — небольшой город в 15 км от Еревана, где находится Эчмиадзинский кафедральный собор — главный храм Армянской апостольской церкви. Это место часто называют армянским Ватиканом. В группе до 10 человек вы посетите церкви, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и познакомитесь с армянским христианством, его богатой историей и наследием.

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Описание

Что вас ожидает

Назад к истокам

Армения считается древнейшей христианской страной в мире. Здешним верующим когда-то удалось своей неустанной энергией побороть все препятствия и гонения. На групповой прогулке по Эчмиадзину — уютному городку с богатым историческим прошлым — я помогу пролить свет на историю народа, первым принявшего христианство государственной религией еще в 301 году. Давайте не спеша исследуем старые улочки и памятные места этого колоритного музея под открытым небом!

Музейная часть

Начнем с исторической справки о Кафедральном соборе, который сейчас на реставрации. Это одно из старейших христианских сооружений в мире.

Посетим Музей-сокровищницу Святого Эчмиадзина, где вы увидите великие реликвии: потиры, алтарные завесы, десницы, мощи, облачения, часть креста, на котором был распят Иисус Христос, и т. д.

В музее классика армянской литературы Рубена Севака поговорим про геноцид армянского народа в Западной Армении и полюбуемся картинами армянских художников, в том числе оригинальными работами Айвазовского.

В музее великого писателя Ованеса Ованнисяна поговорим про армянскую литературу.

В Музее краеведения и этнографии откроем для себя секреты Эчмиадзина с древних времён до наших дней.

Духовная часть

Посетим церковь Святой Гаянэ, чтобы увидеть надгробие великой Святой.

Побываем в церквях Святых Архангелов и Пресвятой Богородицы.

Увидим резиденцию Католикоса и всех армян Его Святейшества Гарегина Второго.

Прогуляемся по Аллее хачкаров (каменных крестов), где я подробно объясню значение этих древних символов.

Последним аккордом экскурсии будет прогулка по центральному парку города. Я расскажу о современной жизни в Армении, дам советы про туризм, поиск работы и проживание.

Организационные детали