Эчмиадзин — небольшой город в 15 км от Еревана.
Здесь находится резиденция Католикоса всех армян и главный храм страны, Эчмиадзинский кафедральный собор.
Вы посетите церкви из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и познакомитесь с богатой историей армянского христианства.
Здесь находится резиденция Католикоса всех армян и главный храм страны, Эчмиадзинский кафедральный собор.
Вы посетите церкви из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и познакомитесь с богатой историей армянского христианства.
Описание экскурсии
Назад к истокам
Армения считается древнейшей христианской страной в мире. Здешним верующим когда-то удалось своей неустанной энергией побороть все препятствия и гонения. На экскурсии по Эчмиадзину — уютному городку с богатым историческим прошлым — я помогу пролить свет на историю народа, первым принявшего христианство государственной религией еще в 301 году. Давайте не спеша исследуем старые улочки и памятные места этого колоритного музея под открытым небом!
Музейная часть
- Начнём с исторической справки о Кафедральном соборе. Это одно из старейших христианских сооружений в мире.
- Затем посетим Музей-сокровищницу Святого Эчмиадзина, где вы увидите великие реликвии: потиры, алтарные завесы, десницы, мощи, облачения, часть креста, на котором был распят Иисус Христос, и т. д.
- В литературном музее Рубена Севака поговорим про геноцид армянского народа в Западной Армении и полюбуемся картинами местных художников, в том числе оригинальными работами Айвазовского.
Духовная часть
- Посетим уникальные Церкви Святой Рипсимэ, Сурб Шогакат и Храм Святой Гаянэ. Там находятся надгробия и мощи Великомучениц Рипсимянок, к которым верующие христиане со всего мира приходят поклониться и попросить заступничества этих великих Святых.
- Побываем в церквях Святых Архангелов и Пресвятой Богородицы, где поговорим про армянский обряд Богослужения и особое место Армянской Апостольской Церкви в христианском мире, догматические и богословские отличия от византийского православия и римского католицизма.
- Увидим резиденцию Католикоса и всех армян.
- Прогуляемся по Аллее хачкаров (каменных крестов), где я подробно объясню значение этих древних символов.
Организационные детали
- Трансфер из Еревана и обратно включён в стоимость
- Билеты в музеи приобретаются отдельно (общая стоимость ~ €5 с человека)
- Пожалуйста, учтите, что мы посетим христианские святыни: избегайте вызывающей одежды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдмон — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2440 туристов
Я по образованию историк. Многие годы работаю в сфере туризма. Я патриот Армении, влюблённый в историю своего народа, и верующий христианин, которому близок каждый камень в каждой церкви, каждая страница христолюбивой души армянского народа. Вас ждут рассказы об армянском языкознании и литературоведении, историографии и географии Армении, и конечно, о вероучении Святой Армянской Апостольской Церкви.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная экскурсия! Наш гид Эдмонд — историк, очень добродушный, знающий и невероятно образованный человек.
Начали с древнейшего Кафедрального собора — дух захватывает от осознания возраста. В Музее-сокровищнице своими глазами увидели великие
Начали с древнейшего Кафедрального собора — дух захватывает от осознания возраста. В Музее-сокровищнице своими глазами увидели великие
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А
Остались в полном восторге от экскурсии по Эчмиадзину! Огромное спасибо гиду за гибкость: по нашей просьбе маршрут скорректировали и по пути мы заехали в потрясающий храм Звартноц. Отдельно хочется отметить
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Д
Ожидания от этой поездки у нас были довольно высокие и они полностью оправдались! У Эдмона прекрасное чувство юмора и глубочайшие познания в области истории, культуры, религии. Буквально, энциклопедические! Слушать его
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Приехав в очередной раз в Армению, решили посетить центр духовной жизни этой страны - один из известных древнейших христианских центров, Эчмиадзин.
Гидом на этом маршруте стал Эдмон. Экскурсия отлично организована и
Гидом на этом маршруте стал Эдмон. Экскурсия отлично организована и
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А
Отличная экскурсия по священным местам. Большое спасибо Эдмонду за интересный и содержательный рассказ. Отдельный плюс за организацию мероприятия. Все моменты были оговорены заранее и все на 100% соответствовало обговоренному
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Е
Экскурсия была проведена на высоком уровне.
Нам понравилось!
В отличном темпе, ничего лишнего.
Водителю Тиграну спасибо за безопасную поездку!
Отдельная благодарность заслуженному экскурсоводу Эдмону за интереснейший рассказ, глубину знаний, чуткость, внимательность и заботу, за веру православную и духовность, за патриотизм и любовь к Отечеству!
Всем кто любит историю, однозначно рекомендуем!
С уважением, Татьяна и Алексей.
Нам понравилось!
В отличном темпе, ничего лишнего.
Водителю Тиграну спасибо за безопасную поездку!
Отдельная благодарность заслуженному экскурсоводу Эдмону за интереснейший рассказ, глубину знаний, чуткость, внимательность и заботу, за веру православную и духовность, за патриотизм и любовь к Отечеству!
Всем кто любит историю, однозначно рекомендуем!
С уважением, Татьяна и Алексей.
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