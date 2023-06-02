Пешеходная прогулка по Эчмиадзину

Совершить духовное путешествие в сердце христианской Армении

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Эчмиадзин — небольшой город в 15 км от Еревана, где находится Эчмиадзинский кафедральный собор — главный храм Армянской апостольской церкви. Это место часто называют армянским Ватиканом.

В группе до 10 человек вы посетите церкви, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и познакомитесь с армянским христианством, его богатой историей и наследием.
Пешеходная прогулка по Эчмиадзину
Пешеходная прогулка по Эчмиадзину
Пешеходная прогулка по Эчмиадзину
Пешеходная прогулка по Эчмиадзину
Пешеходная прогулка по Эчмиадзину
Пешеходная прогулка по Эчмиадзину
Пешеходная прогулка по Эчмиадзину
Пешеходная прогулка по Эчмиадзину
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Назад к истокам

Армения считается древнейшей христианской страной в мире. Здешним верующим когда-то удалось своей неустанной энергией побороть все препятствия и гонения. На групповой прогулке по Эчмиадзину — уютному городку с богатым историческим прошлым — я помогу пролить свет на историю народа, первым принявшего христианство государственной религией еще в 301 году. Давайте не спеша исследуем старые улочки и памятные места этого колоритного музея под открытым небом!

Музейная часть

  • Начнем с исторической справки о Кафедральном соборе, который сейчас на реставрации. Это одно из старейших христианских сооружений в мире.
  • Посетим Музей-сокровищницу Святого Эчмиадзина, где вы увидите великие реликвии: потиры, алтарные завесы, десницы, мощи, облачения, часть креста, на котором был распят Иисус Христос, и т. д.
  • В музее классика армянской литературы Рубена Севака поговорим про геноцид армянского народа в Западной Армении и полюбуемся картинами армянских художников, в том числе оригинальными работами Айвазовского.
  • В музее великого писателя Ованеса Ованнисяна поговорим про армянскую литературу.
  • В Музее краеведения и этнографии откроем для себя секреты Эчмиадзина с древних времён до наших дней.

Духовная часть

  • Посетим церковь Святой Гаянэ, чтобы увидеть надгробие великой Святой.
  • Побываем в церквях Святых Архангелов и Пресвятой Богородицы.
  • Увидим резиденцию Католикоса и всех армян Его Святейшества Гарегина Второго.
  • Прогуляемся по Аллее хачкаров (каменных крестов), где я подробно объясню значение этих древних символов.

Последним аккордом экскурсии будет прогулка по центральному парку города. Я расскажу о современной жизни в Армении, дам советы про туризм, поиск работы и проживание.

Организационные детали

  • Добраться до Эчмиадзина удобнее всего с центрального автовокзала Еревана (~300 драмов) или на Яндекс. Такси (~2000-3000 драмов)
  • Музейные билеты приобретаются отдельно (общая стоимость ~ €5 с человека)
  • В понедельник все музеи закрыты. В воскресенье работает только Музей-сокровищница Святого Эчмиадзина.
  • Пожалуйста, учтите, что мы посетим христианские святыни: избегайте вызывающей одежды
  • При желании за небольшую доплату мы можем пройтись пешком к церквям Святой Рипсимэ и Сурб Шогакат

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Эчмиадзина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Религиозные
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