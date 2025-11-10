Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулкиПогрузитесь в атмосферу армянской культуры через фотосессию в традиционных таразах! В музее с аутентичными интерьерами мы создадим кадры, передающие дух истории и национального наследия. Это не просто съемка, а возможность ощутить себя частью армянских традиций и увезти с собой уникальные фотографии, наполненные эстетикой и символизмом.
Ежедневно с 12-17 часов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- 15-20 обработанных фотографий
Что не входит в цену
- Экскурсия по музею
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурацана 79
Завершение: Мурацана 79, дом музей Люсик Агулеци
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 12-17 часов.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
