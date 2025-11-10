Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Длитель­ность 1 час Размер группы 1-3 человека Когда Ежедневно с 12-17 часов. $209 за человека

Описание фото-прогулки Погрузитесь в атмосферу армянской культуры через фотосессию в традиционных таразах! В музее с аутентичными интерьерами мы создадим кадры, передающие дух истории и национального наследия. Это не просто съемка, а возможность ощутить себя частью армянских традиций и увезти с собой уникальные фотографии, наполненные эстетикой и символизмом.

Ответы на вопросы Что включено Услуги профессионального гида

15-20 обработанных фотографий Что не входит в цену Экскурсия по музею Где начинаем и завершаем? Начало: Мурацана 79 Завершение: Мурацана 79, дом музей Люсик Агулеци Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 12-17 часов. Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.