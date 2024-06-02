Музеи и искусство Еревана

Найдено 25 экскурсий в категории «Музеи» в Ереване, цены от €7, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
218 отзывов
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
«А истории Армении и её народа коснёмся у Голубой Мечети, памятника «Мать-Армения» и Музея геноцида армян»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
«Вы увидите монумент Мать Армения, знаменитый Каскад — музей под открытым небом, и центральную площадь столицы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Вечерняя прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
85 отзывов
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
«После осмотра площади Франции мы заглянем в музей современного искусства под открытым небом — Каскад»
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
25 за человека
Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
«🎨 В программу также включено посещение первого в мире Музея детского творчества»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 за человека
Самое интересное для детей в Ереване
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Самое интересное для детей в Ереване
Посетить музей естественных наук, познакомиться с древним искусством Армении и отведать десерты
Начало: В вашем отеле в малом центре
«В геологическом музее Ованеса Карапетяна дети увидят скелет слона, который жил 750 000 лет назад»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
12084 за всё до 3 чел.
Керамический мастер-класс
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
«Представьте себя в галерее: высокие потолки, много света, много творчества и красоты вокруг»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
35 за человека
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Музей Ковров — мы заглянем в уютный музей и поговорим о традициях армянского ковроткачества»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Знакомство с Ереваном
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
«Рассмотрите всё, что в самом сердца города — Музей древних рукописей Матенадаран, Оперный театр и великолепный Каскад, который, несмотря на относительную новизну, стал визитной карточкой Еревана»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
125 за всё до 3 чел.
Арт-прогулка по Еревану
скидка
45%
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Эксклюзивная арт-прогулка по Еревану с личной встречей с художником
Откройте тайны армянского искусства в уникальной арт-прогулке с местным художником в Ереване
Начало: У музея Современного искусства
«Мы начнем арт-прогулку с экспозиции музея Современного искусства, открытого в 70-е годы прошлого века»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 10055 за всё до 10 чел.
История + вино = Армения
🚗 На машине
Групповая
6.5 часов
4 отзыва
История + вино = Армения
Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
«Это не просто залы с древними экспонатами — это музей винных традиций, вкусов и ароматов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за человека
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Открыть тайные места Армении: пещеру мастера Левона, крепость Бжни и необычную арку-тоннель
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
129 за всё до 2 чел.
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: на площади Республики
«Гастрономический дом-музей культуры и быта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150128 за всё до 17 чел.
Величественный Ереван
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
23 отзыва
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Мемориальный комплекс состоит из 44-метровой Стелы,конуса из 12-и плит,100-метровой стены траура и Музея»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
«Спустившись по Каскаду, вы окажетесь в художественном музее, который рассказывает об изобразительном искусстве Армении»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
32 за человека
Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм Звартноц
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм Звартноц
Начало: Адрес путешественника, если оно в пределах Еревана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
«Также вы сможете посетить Музей денег в самом сердце Еревана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 5 чел.
Ереван - любовь с первого взгляда
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
24 отзыва
Ереван - любовь с первого взгляда
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
«Начнётся она с Ереванского Каскада — музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян»
Расписание: Вторник, суббота в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$15 за человека
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
Пройтись по музею с историком и услышать об Араратском наследии
Начало: На Площадь Республики
«Первый музей Республики Армении раскроет перед вами богатое прошлое армянского народа, позволит оценить материальные и духовные сокровища страны»
45 за человека
Тур по городу Гюмри, дом-музей Дзитохцянц, церковь Мармашен
Индивидуальная
7 часов
Тур по городу Гюмри, дом-музей Дзитохцянц, церковь Мармашен
Начало: Адрес Вашего проживания
«С элементы повседневной городской жизни Гюмри XIX века вы познакомитесь посетив дом-музей Дзитохцянц, построенный в 1984 г»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $242 за всё до 3 чел.
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Прикоснуться к богатому наследию города и познакомиться с его творческой и художественной историей
«В каждом музее экскурсию для вас проведёт местный сотрудник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
225203 за всё до 7 чел.
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Не пропустить ни одну значимую достопримечательность - в удобном автопешеходном формате
«Билеты в Крепость-музей Эребуни — 1000 драмов/чел»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 6 чел.
Искусство в Ереване: от современности до древности
🚶 Пешая
скидка
28%
Индивидуальная
4 часа
Искусство в Ереване: от современности до древности
Прикоснуться к истории искусства Армении, зайти в два музея и увидеть самую древнюю обувь в мире
Начало: в районе Каскада
«Зайдёте в Музей истории Армении на площади Республики, в котором собрана обширная коллекция образцов старинных искусств, в том числе самая древняя обувь на планете»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3223 за человека
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: на площади Республики
«В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes до винодельни, услуги гида, билеты в музей, обед, винная дегустация»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
95 за человека
Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)
Посетить уникальный дом-музей, пройти по местам интеллигенции, за чашкой чая поговорить об искусстве
Начало: На улице Мартироса Сарьяна
«Дом-музей двух мэтров армянского искусства — художника Акопа Коджояна и скульптора Ара Саркисяна»
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 13:30
68 за человека
Экскурсия по Центру современного экспериментального искусства в Ереване
Групповая
1 час
Экскурсия по Центру современного экспериментального искусства в Ереване
NPAK: художники армянской диаспоры, диалог поколений и Венецианское биеннале (в группе)
Начало: На улице Бузанда
Расписание: во вторник, среду, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00, в четверг в 14:00
Сегодня в 14:00
11 июня в 14:00
7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
    В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
    читать дальше

    пару раз вылетало и пару раз путал направление телефона. Но в целом это не испортило впечатление. Так что можете смело брать, мы разделили по 1му наушнику, этого было достаточно.

  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
    Большое спасибо Шушан и Тиграну за прекрасную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и максимально комфортно. Экскурсия очень насыщенная - посетили
    читать дальше

    целых 5 мест. Отдельное спасибо Шушан за вкусный кофе на пикнике и за помощь с фото. Всем советуем посетить данный тур.

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
    Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и современных объектов. День пролетел незаметно, и оставил массу приятных впечатлений! Благодарю Ованнеса за мой идеальный день в Армении!
    Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и
  • O
    Oleg
    15 мая 2024
    Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
    Вместе с женой мы прошли маршрутом Контрастного Еревана под предводительством Арсена. Мы словно увидели город глазами местного жителя с его
    читать дальше

    изнанки: без пафоса и наносного щегольства. Аналогичное ощущение и от самого Арсена - родное, с искрой иронии и доброго юмора, с тонким ароматом коньяка. Последнее исключительно в смысле нашего не сбывшегося желания распить бутылочку Арарата в его компании.

  • Р
    Роман
    14 мая 2024
    Знакомство с Ереваном
    Гид Марина прекрасно провела экскурсию по городу. Отлично владеет информацией, хороший рассказчик. В дополнение, подсказала интересные места, к-рые ещё можно посетить в Ереване.
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    За что полюбить Ереван
    Прекрасный человек и профессионал своего дела Николай Иванович провел интересную экскурсию спасибо 🙏
  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
    Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана, Эчмиадзине. Изучая предлагаемые
    читать дальше

    экскурсии, выбор пал на старинные храмы, соборы, музеи под открытым небом. Экскурсия была насыщенна информацией, интересными фактами, переплетающимися историями. Передвигаться от одной локации к другой, погружаясь в различные эпохи, с таким рассказчик, как Ованнес, становилось всё интереснее и интереснее. Поток информации в течение всей поездки шикарен! Спасибо за насыщенный день, за приятную компанию, за чёткую организацию и гибкость наших совместных планов 😊, а ещё за знакомство с потрясающим пространством, где мир создан из добра! Натали, Вероника и воспитанная собака Моня

    Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана
  • Л
    Лилия
    9 мая 2024
    Величественный Ереван
    Большое спасибо Григорию за чудесную экскурсию по Еревану. Увидели основные достопримечательности, погрузились в историю города и Армении. Прекрасный сервис, был подан отличный чистый автомобиль, предусмотрена вода, кофе, конфетки.
  • Я
    Яна
    8 мая 2024
    Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
    Марта- замечательный рассказчик, с большой любовью к городу рассказала нам об истории, семейных традициях, укладе жизни. Провела по интересным, колоритным местам. Очень рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
    Экскурсия поправилась, узнали много любопытных фактов, увидели красивые места Армении - множество храмов, каждый из которых впечатлил своей архитектурой и историей! Спасибо, Ованнес! С радостью посоветуем вас своим друзьям и близким, в планах у которых посетить Армению!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. За что полюбить Ереван
  2. Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
  3. Вечерняя прогулка по Еревану
  4. Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
  5. Самое интересное для детей в Ереване
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Музеи" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 7 до 242 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 548 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 25 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Музеи», 548 ⭐ отзывов, цены от €7. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам