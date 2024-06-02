1 чел.
По популярности
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
«А истории Армении и её народа коснёмся у Голубой Мечети, памятника «Мать-Армения» и Музея геноцида армян»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 89€72 за всё до 50 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
«Вы увидите монумент Мать Армения, знаменитый Каскад — музей под открытым небом, и центральную площадь столицы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 65€46 за всё до 14 чел.
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
«После осмотра площади Франции мы заглянем в музей современного искусства под открытым небом — Каскад»
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€25 за человека
Аудиогид
2 часа
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
«🎨 В программу также включено посещение первого в мире Музея детского творчества»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€9 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Самое интересное для детей в Ереване
Посетить музей естественных наук, познакомиться с древним искусством Армении и отведать десерты
Начало: В вашем отеле в малом центре
«В геологическом музее Ованеса Карапетяна дети увидят скелет слона, который жил 750 000 лет назад»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
120€84 за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
«Представьте себя в галерее: высокие потолки, много света, много творчества и красоты вокруг»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Музей Ковров — мы заглянем в уютный музей и поговорим о традициях армянского ковроткачества»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
«Рассмотрите всё, что в самом сердца города — Музей древних рукописей Матенадаран, Оперный театр и великолепный Каскад, который, несмотря на относительную новизну, стал визитной карточкой Еревана»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€125 за всё до 3 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная арт-прогулка по Еревану с личной встречей с художником
Откройте тайны армянского искусства в уникальной арт-прогулке с местным художником в Ереване
Начало: У музея Современного искусства
«Мы начнем арт-прогулку с экспозиции музея Современного искусства, открытого в 70-е годы прошлого века»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 100€55 за всё до 10 чел.
Групповая
6.5 часов
История + вино = Армения
Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
«Это не просто залы с древними экспонатами — это музей винных традиций, вкусов и ароматов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
5 часов
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Открыть тайные места Армении: пещеру мастера Левона, крепость Бжни и необычную арку-тоннель
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€129 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: на площади Республики
«Гастрономический дом-музей культуры и быта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150€128 за всё до 17 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Мемориальный комплекс состоит из 44-метровой Стелы,конуса из 12-и плит,100-метровой стены траура и Музея»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
«Спустившись по Каскаду, вы окажетесь в художественном музее, который рассказывает об изобразительном искусстве Армении»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€32 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм Звартноц
Начало: Адрес путешественника, если оно в пределах Еревана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
«Также вы сможете посетить Музей денег в самом сердце Еревана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Ереван - любовь с первого взгляда
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
«Начнётся она с Ереванского Каскада — музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян»
Расписание: Вторник, суббота в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$15 за человека
Мини-группа
2 часа
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
Пройтись по музею с историком и услышать об Араратском наследии
Начало: На Площадь Республики
«Первый музей Республики Армении раскроет перед вами богатое прошлое армянского народа, позволит оценить материальные и духовные сокровища страны»
€45 за человека
Индивидуальная
7 часов
Тур по городу Гюмри, дом-музей Дзитохцянц, церковь Мармашен
Начало: Адрес Вашего проживания
«С элементы повседневной городской жизни Гюмри XIX века вы познакомитесь посетив дом-музей Дзитохцянц, построенный в 1984 г»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $242 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Прикоснуться к богатому наследию города и познакомиться с его творческой и художественной историей
«В каждом музее экскурсию для вас проведёт местный сотрудник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
225€203 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Не пропустить ни одну значимую достопримечательность - в удобном автопешеходном формате
«Билеты в Крепость-музей Эребуни — 1000 драмов/чел»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 6 чел.
скидка
28%
Индивидуальная
4 часа
Искусство в Ереване: от современности до древности
Прикоснуться к истории искусства Армении, зайти в два музея и увидеть самую древнюю обувь в мире
Начало: в районе Каскада
«Зайдёте в Музей истории Армении на площади Республики, в котором собрана обширная коллекция образцов старинных искусств, в том числе самая древняя обувь на планете»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
32€23 за человека
Индивидуальная
5 часов
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: на площади Республики
«В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes до винодельни, услуги гида, билеты в музей, обед, винная дегустация»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€95 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)
Посетить уникальный дом-музей, пройти по местам интеллигенции, за чашкой чая поговорить об искусстве
Начало: На улице Мартироса Сарьяна
«Дом-музей двух мэтров армянского искусства — художника Акопа Коджояна и скульптора Ара Саркисяна»
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 13:30
€68 за человека
Групповая
1 час
Экскурсия по Центру современного экспериментального искусства в Ереване
NPAK: художники армянской диаспоры, диалог поколений и Венецианское биеннале (в группе)
Начало: На улице Бузанда
Расписание: во вторник, среду, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00, в четверг в 14:00
Сегодня в 14:00
11 июня в 14:00
€7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон2 июня 2024В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
- ААлександр28 мая 2024Большое спасибо Шушан и Тиграну за прекрасную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и максимально комфортно. Экскурсия очень насыщенная - посетили
- ЕЕлена21 мая 2024Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и современных объектов. День пролетел незаметно, и оставил массу приятных впечатлений! Благодарю Ованнеса за мой идеальный день в Армении!
- OOleg15 мая 2024Вместе с женой мы прошли маршрутом Контрастного Еревана под предводительством Арсена. Мы словно увидели город глазами местного жителя с его
- РРоман14 мая 2024Гид Марина прекрасно провела экскурсию по городу. Отлично владеет информацией, хороший рассказчик. В дополнение, подсказала интересные места, к-рые ещё можно посетить в Ереване.
- ВВиктория13 мая 2024Прекрасный человек и профессионал своего дела Николай Иванович провел интересную экскурсию спасибо 🙏
- ННаталья9 мая 2024Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана, Эчмиадзине. Изучая предлагаемые
- ЛЛилия9 мая 2024Большое спасибо Григорию за чудесную экскурсию по Еревану. Увидели основные достопримечательности, погрузились в историю города и Армении. Прекрасный сервис, был подан отличный чистый автомобиль, предусмотрена вода, кофе, конфетки.
- ЯЯна8 мая 2024Марта- замечательный рассказчик, с большой любовью к городу рассказала нам об истории, семейных традициях, укладе жизни. Провела по интересным, колоритным местам. Очень рекомендую!
- ЮЮлия6 мая 2024Экскурсия поправилась, узнали много любопытных фактов, увидели красивые места Армении - множество храмов, каждый из которых впечатлил своей архитектурой и историей! Спасибо, Ованнес! С радостью посоветуем вас своим друзьям и близким, в планах у которых посетить Армению!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Музеи»
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