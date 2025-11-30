Мои заказы

Гармония Высоты и воды: Цахкадзор, Кечарис и Севан

Гармония Высоты и воды
Вы начнёте день в курортном Цахкадзоре с его сосновыми склонами, посетите монастырь Кечарис и подниметесь по канатной дороге к панорамам гор. Затем путь приведёт к озеру Севан — «голубому глазу Армении», где вас ждут обед с видом на воду и знакомство с древним монастырём Севанаванк.
Гармония Высоты и воды: Цахкадзор, Кечарис и Севан
Гармония Высоты и воды: Цахкадзор, Кечарис и Севан
Гармония Высоты и воды: Цахкадзор, Кечарис и Севан

Описание экскурсии

Курортный город Цахкадзор Курорт в горах на высоте около 2000 м, известный свежим воздухом и горнолыжными трассами. Летом это зелёный оазис для прогулок, а зимой — настоящий центр активного отдыха. Природа здесь наполняет энергией и вдохновением. Монастырь Кечарис Средневековый монастырский комплекс XI века, когда-то центр образования и духовной жизни. Каменные стены и резные кресты-хачкары в обрамлении хвойного леса создают атмосферу покоя и благоговения. Цахкадзорская канатная дорога Подъём на вершины гор открывает фантастические виды на лесистые склоны и снежные пики. Летом здесь ощущается прохладная свежесть, а зимой можно наблюдать белоснежные пейзажи. Полёт в кабинке — настоящее ощущение свободы. Озеро Севан Самое крупное высокогорное озеро Кавказа, расположенное на высоте почти 2000 м. Его цвет меняется от бирюзового до глубокого сапфирового, а горы, обрамляющие водную гладь, создают незабываемую панораму. Остановка на обед Обед по желанию в местном традиционном ресторане за свой счет. Есть возможность выбрать один из предлагаемых трех различных вариантов. Монастырь Севанаванк Древний монастырь IX века на высоком мысе, словно парящий над озером. Каменные храмы и потрясающий вид на воду и горы создают чувство вечности и тишины, которое наполняет душу миром. Важная информация:
Для бронирования необходима полная оплата. Можно перевести через Сбербанк/Тинькофф/или на карту МИР.

Четверг и воскресенье в 09:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цахкадзор
  • Монастырь Кечарис
  • Цахкадзорская Канатная Дорога
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
Что включено
  • Профессиональный экскурсовод: английский и русский языки
  • Бутилированная вода и булочки
  • Wi-Fi в транспорте
  • Мастер-класс и дегустация
  • Машины с кондиционером
  • Входные билеты
  • Страхование транспортных средств и пассажиров
  • Угощение шашлыком из севанской форели
Что не входит в цену
  • Стоимость обеда (3 900 AMD - 4 900 AMD)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности (Ереван)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг и воскресенье в 09:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Для бронирования необходима полная оплата. Можно перевести через Сбербанк/Тинькофф/или на карту МИР
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Экскурсия 3 в 1: деревня Бжни + комплекс Цахкадзор + озеро Севан
На машине
5.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия 3 в 1: Бжни, Цахкадзор, Севан
Уникальная возможность за один день увидеть средневековую Армению, насладиться горными пейзажами и отдохнуть у озера Севан
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
от €193 за человека
Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
7.5 часов
33 отзыва
Групповая
Озеро Севан и монастыри: тур из Еревана
Увлекательное путешествие к озеру Севан и древним монастырям Армении. Познакомьтесь с культурой и историей в компании профессионального гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
1 дек в 10:00
5 дек в 10:00
€34 за человека
Озеро Севан, Севанаванк, канатная дорога Цахкадзора, монастырь Кечарис
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Севан, Севанаванк, канатная дорога Цахкадзора, монастырь Кечарис
Начало: Адрес вашего проживания
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
$109 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване