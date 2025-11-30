Вы начнёте день в курортном Цахкадзоре с его сосновыми склонами, посетите монастырь Кечарис и подниметесь по канатной дороге к панорамам гор. Затем путь приведёт к озеру Севан — «голубому глазу Армении», где вас ждут обед с видом на воду и знакомство с древним монастырём Севанаванк.
Описание экскурсии
Курортный город Цахкадзор Курорт в горах на высоте около 2000 м, известный свежим воздухом и горнолыжными трассами. Летом это зелёный оазис для прогулок, а зимой — настоящий центр активного отдыха. Природа здесь наполняет энергией и вдохновением. Монастырь Кечарис Средневековый монастырский комплекс XI века, когда-то центр образования и духовной жизни. Каменные стены и резные кресты-хачкары в обрамлении хвойного леса создают атмосферу покоя и благоговения. Цахкадзорская канатная дорога Подъём на вершины гор открывает фантастические виды на лесистые склоны и снежные пики. Летом здесь ощущается прохладная свежесть, а зимой можно наблюдать белоснежные пейзажи. Полёт в кабинке — настоящее ощущение свободы. Озеро Севан Самое крупное высокогорное озеро Кавказа, расположенное на высоте почти 2000 м. Его цвет меняется от бирюзового до глубокого сапфирового, а горы, обрамляющие водную гладь, создают незабываемую панораму. Остановка на обед Обед по желанию в местном традиционном ресторане за свой счет. Есть возможность выбрать один из предлагаемых трех различных вариантов. Монастырь Севанаванк Древний монастырь IX века на высоком мысе, словно парящий над озером. Каменные храмы и потрясающий вид на воду и горы создают чувство вечности и тишины, которое наполняет душу миром. Важная информация:
Для бронирования необходима полная оплата. Можно перевести через Сбербанк/Тинькофф/или на карту МИР.
Четверг и воскресенье в 09:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цахкадзор
- Монастырь Кечарис
- Цахкадзорская Канатная Дорога
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- Профессиональный экскурсовод: английский и русский языки
- Бутилированная вода и булочки
- Wi-Fi в транспорте
- Мастер-класс и дегустация
- Машины с кондиционером
- Входные билеты
- Страхование транспортных средств и пассажиров
- Угощение шашлыком из севанской форели
Что не входит в цену
- Стоимость обеда (3 900 AMD - 4 900 AMD)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности (Ереван)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг и воскресенье в 09:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
