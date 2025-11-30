Курортный город Цахкадзор Курорт в горах на высоте около 2000 м, известный свежим воздухом и горнолыжными трассами. Летом это зелёный оазис для прогулок, а зимой — настоящий центр активного отдыха. Природа здесь наполняет энергией и вдохновением. Монастырь Кечарис Средневековый монастырский комплекс XI века, когда-то центр образования и духовной жизни. Каменные стены и резные кресты-хачкары в обрамлении хвойного леса создают атмосферу покоя и благоговения. Цахкадзорская канатная дорога Подъём на вершины гор открывает фантастические виды на лесистые склоны и снежные пики. Летом здесь ощущается прохладная свежесть, а зимой можно наблюдать белоснежные пейзажи. Полёт в кабинке — настоящее ощущение свободы. Озеро Севан Самое крупное высокогорное озеро Кавказа, расположенное на высоте почти 2000 м. Его цвет меняется от бирюзового до глубокого сапфирового, а горы, обрамляющие водную гладь, создают незабываемую панораму. Остановка на обед Обед по желанию в местном традиционном ресторане за свой счет. Есть возможность выбрать один из предлагаемых трех различных вариантов. Монастырь Севанаванк Древний монастырь IX века на высоком мысе, словно парящий над озером. Каменные храмы и потрясающий вид на воду и горы создают чувство вечности и тишины, которое наполняет душу миром. Важная информация:

Для бронирования необходима полная оплата. Можно перевести через Сбербанк/Тинькофф/или на карту МИР.