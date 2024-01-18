Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Индивидуальная экскурсия в Ереване

Оздоровиться в термах, увидеть «волосы русалки» и попробовать настоящее армянское вино

Это целебно-бальнеологическая поездка: в программе — галерея минеральных вод, где вы сможете попробовать минералку, насыщенную кальцием и натрием. Мы побываем на гейзере в форме сердца с целебной водой.

А пути посетим средневековый монастырь, полюбуемся водопадом и завершим экскурсию на винодельне — дегустация уже включена в стоимость!
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
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Описание

Что вас ожидает

Нораванк — средневековый памятник армянского зодчества. В зимний сезон монастырский комплекс, окружённый извилистыми красными скалами, особенно привлекателен — туристов тут немного. Добираться к нему будем через живописный 9-километровый каньон. По пути вы увидите пещеру Арени, где нашли самую древнюю винодельню, а также массу других артефактов, о которых я вам подробно расскажу.

Галерея минеральных вод. К ней подведены трубы из источников разной температуры. Воду вы сможете попробовать и набрать с собой. Рядом с галереей находится парк, где мы неспешно прогуляемся под звуки журчащих ручейков и пение птиц.

Джермукский гейзер. На внедорожнике по каменистым дорогам доберёмся до гейзера. Он представляет собой природную купальню в форме сердца с температурой +30 градусов, которая держится круглый год. Вы узнаете, чем полезен этот источник для организма, и примете ванну (рекомендуемое время — 20 минут).

Джермукский водопад. Это второй по высоте водопад в Армении (68 метров). В народе его называют «волосы русалки» — и я расскажу вам, почему.

Дегустация вина. На обратном пути заедем на одну из виноделен Арени. Я проведу для вас познавательный тур в погребе, расскажу про разные сорта винограда. Вы попробуете вино из эндемических сортов Вайоц Дзора и абрикосовый коньяк, который согреет вас своим неповторимым теплом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Alphard или Mercedes Long. В машине будет бутилированная вода.
  • В стоимость входит трансфер, услуги гида, дегустация
  • Отдельно оплачивается обед — от 4000 до 6000 драмов (по желанию)
  • Рекомендую захватить с собой полотенца
  • Во время экскурсии у нас будут остановки для фотографирования

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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