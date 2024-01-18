Это целебно-бальнеологическая поездка: в программе — галерея минеральных вод, где вы сможете попробовать минералку, насыщенную кальцием и натрием. Мы побываем на гейзере в форме сердца с целебной водой. А пути посетим средневековый монастырь, полюбуемся водопадом и завершим экскурсию на винодельне — дегустация уже включена в стоимость!

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Описание

Что вас ожидает

Нораванк — средневековый памятник армянского зодчества. В зимний сезон монастырский комплекс, окружённый извилистыми красными скалами, особенно привлекателен — туристов тут немного. Добираться к нему будем через живописный 9-километровый каньон. По пути вы увидите пещеру Арени, где нашли самую древнюю винодельню, а также массу других артефактов, о которых я вам подробно расскажу.

Галерея минеральных вод. К ней подведены трубы из источников разной температуры. Воду вы сможете попробовать и набрать с собой. Рядом с галереей находится парк, где мы неспешно прогуляемся под звуки журчащих ручейков и пение птиц.

Джермукский гейзер. На внедорожнике по каменистым дорогам доберёмся до гейзера. Он представляет собой природную купальню в форме сердца с температурой +30 градусов, которая держится круглый год. Вы узнаете, чем полезен этот источник для организма, и примете ванну (рекомендуемое время — 20 минут).

Джермукский водопад. Это второй по высоте водопад в Армении (68 метров). В народе его называют «волосы русалки» — и я расскажу вам, почему.

Дегустация вина. На обратном пути заедем на одну из виноделен Арени. Я проведу для вас познавательный тур в погребе, расскажу про разные сорта винограда. Вы попробуете вино из эндемических сортов Вайоц Дзора и абрикосовый коньяк, который согреет вас своим неповторимым теплом.

Организационные детали