Оздоровиться в термах, увидеть «волосы русалки» и попробовать настоящее армянское вино
А пути посетим средневековый монастырь, полюбуемся водопадом и завершим экскурсию на винодельне — дегустация уже включена в стоимость!
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Описание
Что вас ожидает
Нораванк — средневековый памятник армянского зодчества. В зимний сезон монастырский комплекс, окружённый извилистыми красными скалами, особенно привлекателен — туристов тут немного. Добираться к нему будем через живописный 9-километровый каньон. По пути вы увидите пещеру Арени, где нашли самую древнюю винодельню, а также массу других артефактов, о которых я вам подробно расскажу.
Галерея минеральных вод. К ней подведены трубы из источников разной температуры. Воду вы сможете попробовать и набрать с собой. Рядом с галереей находится парк, где мы неспешно прогуляемся под звуки журчащих ручейков и пение птиц.
Джермукский гейзер. На внедорожнике по каменистым дорогам доберёмся до гейзера. Он представляет собой природную купальню в форме сердца с температурой +30 градусов, которая держится круглый год. Вы узнаете, чем полезен этот источник для организма, и примете ванну (рекомендуемое время — 20 минут).
Джермукский водопад. Это второй по высоте водопад в Армении (68 метров). В народе его называют «волосы русалки» — и я расскажу вам, почему.
Дегустация вина. На обратном пути заедем на одну из виноделен Арени. Я проведу для вас познавательный тур в погребе, расскажу про разные сорта винограда. Вы попробуете вино из эндемических сортов Вайоц Дзора и абрикосовый коньяк, который согреет вас своим неповторимым теплом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Alphard или Mercedes Long. В машине будет бутилированная вода.
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, дегустация
- Отдельно оплачивается обед — от 4000 до 6000 драмов (по желанию)
- Рекомендую захватить с собой полотенца
- Во время экскурсии у нас будут остановки для фотографирования
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.