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Гора Арагац — самая высокая гора в Армении

Её высота 4090 м. Считается, что название Арагацу дал армянский патриарх Арай. На Арагаце подают хаш круглый год. На Арагаце есть небольшое озеро Кари (каменное) и Бюраканская астрофизическая обсерватория, а на высоте 2300 метров располагается крепость Амберд. Амберд (небесная крепость) непреступная крепость существует с урартских времен. В крепости есть замок VII века и церковь XI века. Неподалеку от Арагаца находится шедевр армянской средневековой архитектуры монастырь XIII века Сагмосаванк (монастырь псалмов). Монастырь основан князем Ваче Вачутяном на месте, где согласно легенде, в IV веке первый армянский католикос Григорий Просветитель, заметив это место с вершины Арагаца, пришел сюда и построил церковь. Затем он собрал священников в том же месте и научил их псалмам.

Памятник Армянскому алфавиту

А на восточном склоне горы Арагац в 2005 году был построен памятник Армянскому алфавиту по случаю 1600-летия создания Армянского алфавита, 38 букв. Месроп Маштоц создал Армянский алфавит в 405 году. После принятия христианства, Маштоц осознал, что для сохранения армянской идентичности необходимо, чтобы христианство и Библия распространялись именно на армянском языке. Изначально алфавит состоял из 36 букв, из них 7 передавали гласные звуки, а 29 — согласные. В XI веке были добавлены ещё две: гласная “Օ” и согласная “Ֆ”.

Монастырь Сагмосаванк

Шедевр армянской средневековой архитектуры монастырь XIII века Сагмосаванк, монастырь псалмов. Монастырь основан князем Ваче Вачутяном на месте, где согласно легенде, в IV веке первый армянский католикос Григорий Просветитель, заметив это место с вершины Арагаца, пришел сюда и построил церковь. Затем он собрал священников в том же месте и научил их псалмам.

Монастырь Ованаванк

Шедевр армянской средневековой архитектуры монастырь Ованаванк. Монастырь основан в XIII веке князем Ваче Вачутяном. В этом монастыре хранился саван, в который был окутан Иисус Христос, и гвоздь, которым была прибита его правая рука. Помимо этого, в монастыре хранилась десница Св. Стефана. Дегустация вин и вкусный традиционный обед.

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