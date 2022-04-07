Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк

Гора Арагац самая высокая гора в Армении, высота 4090 м. Считается, что название Арагацу дал армянский патриарх Арай

Индивидуальная
Гора Арагац самая высокая гора в Армении, высота 4090 м. Считается, что название Арагацу дал армянский патриарх Арай.

На Арагаце подают хаш круглый год.

На Арагаце есть небольшое озеро Кари и Бюраканская астрофизическая обсерватория, а на высоте 2300 метров располагается крепость Амберд.
Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк
Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк
Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк
Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк
Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк
Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк
Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Арагац
  • Крепость Амберд или монастырь Ованаванк
  • Монастырь Сагмосаванк
  • Памятник Армянскому алфавиту

Что вас ожидает:

    Гора Арагац — самая высокая гора в Армении
    Её высота 4090 м. Считается, что название Арагацу дал армянский патриарх Арай. На Арагаце подают хаш круглый год. На Арагаце есть небольшое озеро Кари (каменное) и Бюраканская астрофизическая обсерватория, а на высоте 2300 метров располагается крепость Амберд. Амберд (небесная крепость) непреступная крепость существует с урартских времен. В крепости есть замок VII века и церковь XI века. Неподалеку от Арагаца находится шедевр армянской средневековой архитектуры монастырь XIII века Сагмосаванк (монастырь псалмов). Монастырь основан князем Ваче Вачутяном на месте, где согласно легенде, в IV веке первый армянский католикос Григорий Просветитель, заметив это место с вершины Арагаца, пришел сюда и построил церковь. Затем он собрал священников в том же месте и научил их псалмам.

    Памятник Армянскому алфавиту

    А на восточном склоне горы Арагац в 2005 году был построен памятник Армянскому алфавиту по случаю 1600-летия создания Армянского алфавита, 38 букв. Месроп Маштоц создал Армянский алфавит в 405 году. После принятия христианства, Маштоц осознал, что для сохранения армянской идентичности необходимо, чтобы христианство и Библия распространялись именно на армянском языке. Изначально алфавит состоял из 36 букв, из них 7 передавали гласные звуки, а 29 — согласные. В XI веке были добавлены ещё две: гласная “Օ” и согласная “Ֆ”.

    Монастырь Сагмосаванк

    Шедевр армянской средневековой архитектуры монастырь XIII века Сагмосаванк, монастырь псалмов. Монастырь основан князем Ваче Вачутяном на месте, где согласно легенде, в IV веке первый армянский католикос Григорий Просветитель, заметив это место с вершины Арагаца, пришел сюда и построил церковь. Затем он собрал священников в том же месте и научил их псалмам.

    Монастырь Ованаванк

    Шедевр армянской средневековой архитектуры монастырь Ованаванк. Монастырь основан в XIII веке князем Ваче Вачутяном. В этом монастыре хранился саван, в который был окутан Иисус Христос, и гвоздь, которым была прибита его правая рука. Помимо этого, в монастыре хранилась десница Св. Стефана. Дегустация вин и вкусный традиционный обед.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • В зависимости от погодных условий крепость Амберд будет заменён на монастырь Ованаванк

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные услуги
    • Входные билеты
    • Дегустация вин
    • Обед
    • Вода
    Что не входит
    • Чаевые и карманные расходы
    • Алкогольные напитки сверх программы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: В фойе гостиницы
    Завершение: У гостиницы
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 10:00
    Экскурсия длится около 7 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • В зависимости от погодных условий крепость Амберд будет заменён на монастырь Ованаванк
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 10:00

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