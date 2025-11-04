Мои заказы

Вода живая и мёртвая: путешествие из Еревана

Путешествие к древним монастырям и крепостям Армении, где скрываются тайны живой и мёртвой воды. Откройте для себя загадочные источники и подземные тоннели
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Армении.

Посетители смогут увидеть руины монастыря Нехуц, который датируется 10-11 веками, и крепость Бжни, известную своими потайными проходами. Также в программе - посещение источников с холодной минеральной и горячей термальной водой. Узнайте, какие тайны скрывают эти места и почему их называют живыми и мёртвыми. Не упустите шанс прикоснуться к истории и природе Армении
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть древние монастыри и крепости
  • 💧 Открыть тайны живой и мёртвой воды
  • 🚶‍♂️ Пройти по подземным тоннелям
  • 🌿 Насладиться природой Армении
  • 🗝️ Узнать историю и легенды
Вода живая и мёртвая: путешествие из Еревана© Рузанна
Вода живая и мёртвая: путешествие из Еревана© Рузанна
Вода живая и мёртвая: путешествие из Еревана© Рузанна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Монастырь Нехуц
  • Крепость Бжни
  • Источник холодной минеральной воды
  • Источник горячей термальной воды

Описание экскурсии

  • Руины монастыря Нехуц 10–11 веков, о котором до последнего времени было очень мало сведений.
  • Крепость Бжни 9–11 веков. Она считалась не только важным звеном в цепи крепостей форпостов, но и имела потайные проходы к источникам минеральных вод.
  • Источник холодной минеральной воды с уникальным составом.
  • Источник с горячей термальной водой, где по желанию можно отдохнуть и оздоровиться в купальне.

Вы узнаете:

  • Как была построена крепость Бжни и куда вели подземные тоннели.
  • Каким образом крепости служили укрытием для жителей близлежащих поселений и в чём сами жители помогали стражникам и воинам.
  • Какие сокровища скрывались за стенами монастырей и как они хвастались между собой богатством.
  • Что общего у монастырей и футбольных клубов.
  • И самое важное: какую воду называют живой, а какую — мёртвой.

Организационные детали

  • Поедем на минивэне или джипе, детское кресло предоставим по запросу.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в крепость — 1500 драмов для взрослых, 750 драмов для детей до 12 лет, а также по желанию и предварительной договорённости аренда закрытой термальной купальни на час — 10 000 драмов (до 6 чел.).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 10:00

Рузанна
Рузанна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 17 туристов
Мы с командой являемся не только членами Ассоциации Профессиональных гидов Армении, но и влюблёнными в своё дело людьми. Имея за спиной большой опыт работы, давно отказались от проведения только классических туров. Главное наше преимущество — мы можем не только показать, но и увлекательно рассказать. Немного приключений, лёгкий флер авантюры и много гостеприимства — вот наше кредо.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Надежда
Надежда
4 ноя 2025
Хотелось бы оставить тут свою благодарность Рузанне и Юрию за прекрасную поездку)…. все было очень душевно.
Локация "не заезжанная", виды просто потрясающие, народу было мало… мы одни ходили и от этого
читать дальше

свой какой-то кайф) Рузанна очень приятно рассказывала и отвечала на все мои вопросы. Отдельное спасибо Юрию за комфортное вождение.
По окончанию поездки, по моей просьбе завезли меня в ресторанчик в Ереване в котором я очень вкусно поела)
Советую и СПАСИБО)
В следующий свой приезд в Армению - обязательно свяжусь с ними для организации поездки.

М
Мария
28 окт 2025
Рузанна и Юрий подарили нам потрясающее путешествие по осенним горам и древней архитектуре! Рузанна - невероятная рассказчица, профессиональный гид, все путешествие с удовольствием слушали её. Юрий - аккуратный водитель комфортного
читать дальше

и просторного автомобиля. Попробовали уникальную армянскую воду и окунулись в термальный бассейн, а между этим осмотрели крепость и древний храм, все сопровождалось увлекательной лекцией. В восторге от нашего путешествия и с огромной благодарностью к Рузанне и Юрию!

Рузанна и Юрий подарили нам потрясающее путешествие по осенним горам и древней архитектуре! Рузанна - невероятная рассказчица, профессиональный гид, все путешествие с удовольствием слушали её. Юрий - аккуратный водитель комфортного и просторного автомобиля. Попробовали уникальную армянскую воду и окунулись в термальный бассейн, а между этим осмотрели крепость и древний храм, все сопровождалось увлекательной лекцией. В восторге от нашего путешествия и с огромной благодарностью к Рузанне и Юрию!
О
Оксана
30 сен 2025
Экскурсия - замечательная!!! спасибо Рузанне и водителю Юрию за чудесно проведенное время. интересное повествование. ответы на все возникающие вопросы! все точки этой экскурсии - завораживающие. время пролетело незаметно, эмоций осталось много. рекомендую посетить и посмотреть на эту красоту своими глазами!
Экскурсия - замечательная!!! спасибо Рузанне и водителю Юрию за чудесно проведенное время. интересное повествование. ответы на все возникающие вопросы! все точки этой экскурсии - завораживающие. время пролетело незаметно, эмоций осталось много. рекомендую посетить и посмотреть на эту красоту своими глазами!
Елена
Елена
20 сен 2025
Прекрасная экскурсия, великолепный гид Рузанна! Изначально выбирали не "избитые" места, куда хотим поехать, несмотря на первое путешествие в Армению. И с этой экскурсией не прогадали! Интереснейший рассказ и отличная логистика, солнце и великолепная природа сделали наш день! Однозначно рекомендую!
Прекрасная экскурсия, великолепный гид Рузанна! Изначально выбирали не "избитые" места, куда хотим поехать, несмотря на первое путешествие в Армению. И с этой экскурсией не прогадали! Интереснейший рассказ и отличная логистика, солнце и великолепная природа сделали наш день! Однозначно рекомендую!
О
Оксана
16 авг 2025
Отличная экскурсия. Очень сбалансированная, предлагает и пищу для ума и релакс для тела. Много интересной информации, что для бывалого путешественника по Армении очень важно. Локации не тривиальные. Горячий источник рекомендую к посещению. Спасибо гиду и водителю!
Отличная экскурсия. Очень сбалансированная, предлагает и пищу для ума и релакс для тела. Много интересной информации, что для бывалого путешественника по Армении очень важно. Локации не тривиальные. Горячий источник рекомендую к посещению. Спасибо гиду и водителю!
Галина
Галина
23 июл 2025
Путешествие выше всех похвал. Получился индивидуальный тур. Гид Артур мастер своего дела. Очень интересный рассказчик. Благодарю за этот замечательный день!!!
А
Анна
5 мая 2025
Выбрала эту экскурсию из списка групповых туров изначально из-за возможности купания в источнике. Так получилось, что кроме меня в этот день желающих ехать в этот тур не оказалось, но спасибо
читать дальше

большое организаторам, которые не отменили экскурсию, а провели ее в индивидуальном формате! Спасибо большое гиду Артуру, повозил по таким живописным местам, рассказал очень много интересного и о достопримечательностях, и о культуре Армении вообще, ответил на все вопросы. Тур получился очень насыщенным, попила минеральной воды нескольких видов, походила по древним кладбищам, церквям, посмотрела реальную жизнь народа Армении в селах.
Завершили прекрасным купанием в индивидуальной купальне, очень удобно, что комната с бассейном, раздевалкой и душем бронируется именно индивидуально по часам, можно спокойно расслабиться в горячей воде в своей компании до 5 человек (в моем случае наедине с собой). Ну и в заключении был обед в прекрасном ресторане, который посоветовал Артур. Искренне большое спасибо!!!

Выбрала эту экскурсию из списка групповых туров изначально из-за возможности купания в источнике. Так получилось, чтоВыбрала эту экскурсию из списка групповых туров изначально из-за возможности купания в источнике. Так получилось, что
Эмилия
Эмилия
23 мар 2025
Спасибо большое Рузанне и Юре за проведенный день вместе ❤️ Было интересно, неспешно, запоминающееся. Намерзлись в горах, согрелись в источнике. Однозначно лучшее спа, после которого хочется только в кроватку и отдыхать ❤️
Спасибо большое Рузанне и Юре за проведенный день вместе ❤️ Было интересно, неспешно, запоминающееся. Намерзлись в горах, согрелись в источнике. Однозначно лучшее спа, после которого хочется только в кроватку и отдыхать ❤️
В
Вардан
21 мар 2025
Спасибо гиду Рузанне и водителю Юре за поездку. Только положительные впечатления от экскурсии. Много интересных мест и историй.
Рузанна интересно и доступно рассказывает, Юра аккуратный водитель, машина большая и комфортная.
Источники с горячей и холодной водой полный кайф…

Однозначно рекомендую!
Спасибо гиду Рузанне и водителю Юре за поездку. Только положительные впечатления от экскурсии. Много интересных мест и историй.
Рузанна интересно и доступно рассказывает, Юра аккуратный водитель, машина большая и комфортная.
Источники с горячей и холодной водой полный кайф…
Однозначно рекомендую!
Е
Елена
16 мар 2025
Очень интересная и с душой проведенная экскурсия! Хочу поблагодарить гида Рузанну и водителя Юрия! Путешествие по древним уголкам Армении проходило в очень комфортной, спокойной и дружелюбной обстановке. Рузанна - профессиональный
читать дальше

гид с обширными знаниями и грамотной речью, с легкой, и в то же время глубокой подачей информации. Чувствуется ее любовь к своей многострадальной родине и увлеченность своим делом. Хорошо продумана и организована программа экскурсии - удалось насладиться и потрясающими видами и пейзажами, и памятниками древней армянской архитектуры, крепостью-замком Бжни, неплохо сохранившимися развалинами монастыря Нехуц, уникальными хачкарами, великолепным храмом 11 века, а также чудесно отдохнуть на пикнике у вкуснейшего источника минеральной воды. И хотя это был первый день после ночного перелета, время прошло легко и незаметно под рассказы об истории Армении, людях, традициях, легендах, о Ереване и о стране в целом. Отдельное спасибо Юрию, с ним чувствуешь себя безопасно на горных дорогах, машина просторная, ухоженная и чистая, с прекрасно работающим вай-фаем.
В общем, остались самые приятные впечатления и желание посетить с Рузанной и другие достопримечательности Армении!

