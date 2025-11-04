Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Армении.
Посетители смогут увидеть руины монастыря Нехуц, который датируется 10-11 веками, и крепость Бжни, известную своими потайными проходами. Также в программе - посещение источников с холодной минеральной и горячей термальной водой. Узнайте, какие тайны скрывают эти места и почему их называют живыми и мёртвыми. Не упустите шанс прикоснуться к истории и природе Армении
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть древние монастыри и крепости
- 💧 Открыть тайны живой и мёртвой воды
- 🚶♂️ Пройти по подземным тоннелям
- 🌿 Насладиться природой Армении
- 🗝️ Узнать историю и легенды
Что можно увидеть
- Монастырь Нехуц
- Крепость Бжни
- Источник холодной минеральной воды
- Источник горячей термальной воды
Описание экскурсии
- Руины монастыря Нехуц 10–11 веков, о котором до последнего времени было очень мало сведений.
- Крепость Бжни 9–11 веков. Она считалась не только важным звеном в цепи крепостей форпостов, но и имела потайные проходы к источникам минеральных вод.
- Источник холодной минеральной воды с уникальным составом.
- Источник с горячей термальной водой, где по желанию можно отдохнуть и оздоровиться в купальне.
Вы узнаете:
- Как была построена крепость Бжни и куда вели подземные тоннели.
- Каким образом крепости служили укрытием для жителей близлежащих поселений и в чём сами жители помогали стражникам и воинам.
- Какие сокровища скрывались за стенами монастырей и как они хвастались между собой богатством.
- Что общего у монастырей и футбольных клубов.
- И самое важное: какую воду называют живой, а какую — мёртвой.
Организационные детали
- Поедем на минивэне или джипе, детское кресло предоставим по запросу.
- Отдельно оплачиваются входные билеты в крепость — 1500 драмов для взрослых, 750 драмов для детей до 12 лет, а также по желанию и предварительной договорённости аренда закрытой термальной купальни на час — 10 000 драмов (до 6 чел.).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рузанна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 17 туристов
Мы с командой являемся не только членами Ассоциации Профессиональных гидов Армении, но и влюблёнными в своё дело людьми. Имея за спиной большой опыт работы, давно отказались от проведения только классических туров. Главное наше преимущество — мы можем не только показать, но и увлекательно рассказать. Немного приключений, лёгкий флер авантюры и много гостеприимства — вот наше кредо.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
4 ноя 2025
Хотелось бы оставить тут свою благодарность Рузанне и Юрию за прекрасную поездку)…. все было очень душевно.
М
Мария
28 окт 2025
Рузанна и Юрий подарили нам потрясающее путешествие по осенним горам и древней архитектуре! Рузанна - невероятная рассказчица, профессиональный гид, все путешествие с удовольствием слушали её. Юрий - аккуратный водитель комфортного
О
Оксана
30 сен 2025
Экскурсия - замечательная!!! спасибо Рузанне и водителю Юрию за чудесно проведенное время. интересное повествование. ответы на все возникающие вопросы! все точки этой экскурсии - завораживающие. время пролетело незаметно, эмоций осталось много. рекомендую посетить и посмотреть на эту красоту своими глазами!
Елена
20 сен 2025
Прекрасная экскурсия, великолепный гид Рузанна! Изначально выбирали не "избитые" места, куда хотим поехать, несмотря на первое путешествие в Армению. И с этой экскурсией не прогадали! Интереснейший рассказ и отличная логистика, солнце и великолепная природа сделали наш день! Однозначно рекомендую!
О
Оксана
16 авг 2025
Отличная экскурсия. Очень сбалансированная, предлагает и пищу для ума и релакс для тела. Много интересной информации, что для бывалого путешественника по Армении очень важно. Локации не тривиальные. Горячий источник рекомендую к посещению. Спасибо гиду и водителю!
Галина
23 июл 2025
Путешествие выше всех похвал. Получился индивидуальный тур. Гид Артур мастер своего дела. Очень интересный рассказчик. Благодарю за этот замечательный день!!!
А
Анна
5 мая 2025
Выбрала эту экскурсию из списка групповых туров изначально из-за возможности купания в источнике. Так получилось, что кроме меня в этот день желающих ехать в этот тур не оказалось, но спасибо
Эмилия
23 мар 2025
Спасибо большое Рузанне и Юре за проведенный день вместе ❤️ Было интересно, неспешно, запоминающееся. Намерзлись в горах, согрелись в источнике. Однозначно лучшее спа, после которого хочется только в кроватку и отдыхать ❤️
В
Вардан
21 мар 2025
Спасибо гиду Рузанне и водителю Юре за поездку. Только положительные впечатления от экскурсии. Много интересных мест и историй.
Рузанна интересно и доступно рассказывает, Юра аккуратный водитель, машина большая и комфортная.
Источники с горячей и холодной водой полный кайф…
Однозначно рекомендую!
Е
Елена
16 мар 2025
Очень интересная и с душой проведенная экскурсия! Хочу поблагодарить гида Рузанну и водителя Юрия! Путешествие по древним уголкам Армении проходило в очень комфортной, спокойной и дружелюбной обстановке. Рузанна - профессиональный
