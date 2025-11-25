Начните свое путешествие из гостиницы «Double Tree by Hilton», прибыв за 20 минут до отправления.
Насладитесь комфортом группового трансфера из Еревана в Тбилиси на современных автомобилях с опытными водителями и забудьте о заботах во время приятной поездки!
Описание трансфер
Групповой трансфер: Ереван — Тбилиси Место отправления — гостиница «Double Tree by Hilton» (парковочная зона рядом с гостиницей). Вам необходимо быть на месте встречи за 20 минут до указанного времени. Мы предоставляем групповой трансфер из Еревана в Тбилиси на комфортабельном транспорте с профессиональными водителями. Расслабьтесь в современном автомобиле и насладитесь плавной и приятной поездкой. Важная информация:
Багаж не должен превышать 15 кг.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Григора Лусаворича 4/2
Завершение: Звиад Гамсахурдиа 2 Дом Юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Багаж не должен превышать 15 кг
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
