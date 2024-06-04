Трансфер в Ереване

Найдено 37 экскурсий в категории «Трансфер» в Ереване, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
«Удобный трансфер и рассказы от гида-историка»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван»
🚗 На машине
скидка
7%
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван
Встреча в аэропорту с табличкой именно для вас и доставка до места назначения в Ереване с комфортом
«Водитель трансфера встретит вас с табличкой с вашим именем/логотипом вашей компании»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
2927 за всё до 6 чел.
Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
«В стоимость включены трансфер и услуги гида»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
«Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников:»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
«Также мы предлагаем трансфер из аэропорта сразу в Ереван или обратно»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179135 за всё до 50 чел.
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
Индивидуальная
3.5 часа
18 отзывов
Комфортный трансфер и обзорная экскурсия в Ереване
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
«Сам трансфер мы можем организовать в том числе ночью, а экскурсию провести на следующий день, когда вы отдохнете после прилета»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120 за всё до 18 чел.
Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
«Важная информация:• Трансфер и экскурсия проходят на автомобиле Mercedes»
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
5 отзывов
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Начало: недалеко от Ереван Молл
«Мы с большим вниманием относимся к организации трансферов и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла чётко и безопасно»
Расписание: ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
35 за человека
Встреча и трансфер в аэропорт
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Встреча и трансфер в аэропорт
Начало: Аэропорт Звартноц/ Ереван
«Встреча и трансфер до/из аэропорта 24/7»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Трансфер: Аэропорт - Ереван
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер: Аэропорт - Ереван
Начало: Аэропорт
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера из аэропорта Еревана и заранее закажите трансфер до отеля в столице Армении»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Добраться до второй столицы Армении не обычным путём, а по живописному склону Арагаца с остановками
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Мы можем убрать все остановки из трансфера, но стоимость в таком случае не изменится»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 2 чел.
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
«Встречая вас с улыбкой, наши профессиональные водители обеспечат плавный и удобный трансфер до столицы Армении — великолепного города Еревана»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120$108 за всё до 3 чел.
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Аэропорт
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Ереван - Аэропорт
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера из Еревана и заранее закажите трансфер до аэропорта столицы Армении»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $34 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Дилижан или Дилижан - Ереван
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер: Ереван - Дилижан или Дилижан - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Дилижан и обратно»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $76 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Гюмри или Гюмри - Ереван
Индивидуальная
2 часа
Трансфер: Ереван - Гюмри или Гюмри - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Гюмри»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $91 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Баграташен или Баграташен - Ереван
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер: Ереван - Баграташен или Баграташен - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Баграташен»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $167 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Тбилиси или Тбилиси - Ереван
Индивидуальная
5 часов
Трансфер: Ереван - Тбилиси или Тбилиси - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Тбилиси»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $212 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Татев или Татев - Ереван
Индивидуальная
4 часа
Трансфер: Ереван - Татев или Татев - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в село Татев»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $189 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Севан или Севан - Ереван
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Ереван - Севан или Севан - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана к озеру Севан»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $59 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Эчмиадзин или Эчмиадзин - Ереван
Индивидуальная
30 минут
Трансфер: Ереван - Эчмиадзин или Эчмиадзин - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Эчмиадзин»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $21 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Джермук или Джермук - Ереван
Индивидуальная
3 часа
Трансфер: Ереван - Джермук или Джермук - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Джермук»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $129 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Мегри или Мегри - Ереван
Индивидуальная
8 часов
Трансфер: Ереван - Мегри или Мегри - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Мегри»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $327 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта
Индивидуальная
30 минут
Трансфер из аэропорта
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $22 за всё до 3 чел.
Индивидуальные трансфер Ереван - Тбилиси - Ереван
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальные трансфер Ереван - Тбилиси - Ереван
Начало: Ваш адрес
«Комфортный и безопасный трансфер из Еревана в Тбилиси или обратно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Индивидуальный Трансфер Ереван - Батуми - Ереван
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный Трансфер Ереван - Батуми - Ереван
Начало: Адрес заказчика если оно в пределах Еревана
«Мы предоставляем услуги трансфера Ереван — Батуми или Батуми — Ереван на комфортабельных автомобилях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $500 за всё до 2 чел.
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Индивидуальная
5 часов
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Начало: Ваш отель в Ереване/ аэропорт Звартноц
«Важно знать Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников, в том числе с посещением достопримечательностей по пути (доп»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 2 чел.
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Индивидуальная
1 час
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
«Наш трансфер из аэропорта в Ереван предлагает надежность, комфорт и отличный сервис»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $28 за всё до 3 чел.
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
«Трансфер будет организован с учетом ваших предпочтений и потребностей, будь то дополнительные остановки по пути или конкретные маршруты, которые вы хотите пройти»
Расписание: 24/7
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 229$206 за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер Ереван - Тбилиси
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный трансфер Ереван - Тбилиси
С комфортом доехать от одной кавказской столицы до другой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280252 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $107 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ереване
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Ереване
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
25 за всё до 3 чел.
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
С комфортом добраться до горнолыжного курорта и после катания вернуться в армянскую столицу
Начало: у вашего отеля
«Трансфер проходит на современных комфортабельных авто: Kia Forte, Mazda 6, Toyota Alphard или Hyundai Elison»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
139 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
Доехать с комфортом до точки назначения, а по пути познакомиться с древним памятником архитектуры
«Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне Mercedes Viano»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
99 за всё до 8 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Начало: В аэропорту «Звартноц»
«Трансфер из аэропорта проходит на комфортабельных авто Kia Optima, BMW или Honda Odyssey»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
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    рейс, прекрасный интересный город с разными вкусностями… к этим ингредиентам мне Господь помог добавить Эдмона с его уважительным и профессиональным отношением на комфортабельном автомобиле, на котором маму встретили а аэропорту и проводили к рейсу. Она осталась очень довольна, видно, что Эдмон хорошо знает и любит свою Родину, доброжелательный профессионал, кандидат исторических наук, который не только знает, но и интересно умеет рассказать. Могу только порекомендовать:)

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Очень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, и позволяет сразу погрузиться в
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    историю, культуру, архитектуру и жизнь Еревана и Армении. Эдмон очень интересный рассказчик, много знающий и любящий свой город. Я прилетела на очень короткое время, поэтому была рада, что экскурсию можно начать сразу по прилету. Гид встретил меня в аэропорту с прекрасным водителем. Мы проехали по городу, прогулялись по центру, побывали в Соборе Святого Георгия просветителя и поднялись по Каскаду, познакомившись с выставкой современного искусства. Затем меня довезли до апартаментов, которые я сняла. И там Эдмон мне очень помог. Дело в том, что у меня возникли проблемы с кодом, без которого не попасть в подъезд, где я должна была жить. Он связался с владельцами жилища и разрешил проблему. Без него я бы очень долго разбиралась, нервничала и потратила бы кучу денег на звонки на армянские телефоны и интернет. Эдмон, спасибо вам большое за экскурсию и помощь!

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  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
    Благодарю Тиграна за шикарную встречу! Именно такое знакомство с городом создает желание еще не раз вернуться! Тигран встретил на чистом
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    красивом авто, презентовал конфеты, я заселилась в отель и мы сразу пошли гулять по городу. Я не люблю долгие исторические рассказы, поэтому расспрашивала Тиграна о том, что интересно именно мне, таким образом, экскурсия получилась в форме вовлеченного диалога. Захотелось вернуться в Ереван и побыть там подольше, познакомиться с культурой, обычаями, людьми. Еще раз благодарю за отлично времяпрепровождение и качественный сервис!

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван»
    Это был мой обратный трансфер из центра Еревана в аэропорт Звартноц. Всё прошло идеально. Водитель был пунктуален, вежлив и доброжелателен. Рипсиме - отличный организатор! Искренне рекомендую!
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
    Очень удобная экскурсия! Эдмон интересный, образованный человек! Ещё до прилета в Ереван, созванивался с нами, отслеживал наш рейс и по
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    прилёту нас встретил! У нас была длинная пересадка в Ереване и пока мы ждали следующий рейс, успели познакомиться с главными достопримечательностями города, послушать интересные истории и факты, а так же покушать в очень уютном и вкусно ресторанчике! В назначенное время, нас отвезли в аэропорт, чтобы мы не опоздали на свой рейс! Так что остались исключительно положительные эмоции от экскурсии! Успехов и процветания вам, Эдмон!

  • I
    Ivan
    15 мая 2024
    Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
    Всё отлично, спасибо
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван»
    Отличная организация трансфера! Прилетала ночью, одна. Решила не рисковать с такси. Со мной связались за сутки для уточнения деталей. Я
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    вышла в зону прилёта на 15 минут раньше оговоренного времени - меня уже ждали. Водитель помог с багажом, а по дороге рассказал о городе и дал рекомендации, и предложил дождаться пока я не заселюсь. Рекомендую на 100 % Организатору - успехов и процветания

  • С
    Самвелян
    11 мая 2024
    Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
    Решили посетить Гюмри, воспользовались услугой и остались очень довольны! Ашот оперативно вышел на связь, и так же оперативно организовал нам трансфер. Маршрут
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    необыкновенно красивый и живописный. Мы посетили аллею букв, и остановились на кофе в необычной пекарне:) Также рекомендую посетить древний монастырь Сагмосаванк, на утесе глубокого ущелья, а если повезёт то откуда откроется невероятный вид на Арарат. Мы попросили Ашота для нас еще и организовать экскурсию по Гюмри, он и с этой задачей справился на отлично! Нас встретил прекрасный Ованес и провел нам незабываемую экскурсию по его любимому и родному городу! Однозначно всем рекомендую!!! Спасибо этим прекрасным людям за любовь, которой мы теперь пропитаны к чудесной Армении и Гюмри в частности!!

  • Л
    Людмила
    5 мая 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Очень рекомендую начать знакомство с Ереваном в компании с гидом Эдмоном. Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман, информация преподносится непринуждённо и весело. Обладая энциклопедическими знаниями,гид ответит на любые Ваши вопросы.
  • М
    Марина
    30 апреля 2024
    Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
    Добрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоваться этой возможностью увидеть новую
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    страну. Экскурсия с гидом Арменом Костаняном превзошла все мои ожидания. С уверенностью порекомендую друзьям и, по возможности, приеду ещё. Армен встретил меня, как дорогую гостью, угощал вкусняшками, терпеливо отвечал на вопросы, советовал места для фото и, собственно, сам же и фотографировал (супер бонус!). Улетела с чувством, что узнала и увидела максимум за 1 день, сколько всего красивого и интересного. Влюбилась в страну! Армен, спасибо Вам ОГРОМНОЕ за этот счастливый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
  2. Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван»
  3. Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
  4. Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
  5. Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Трансфер" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 20 до 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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