1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
«Удобный трансфер и рассказы от гида-историка»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
скидка
7%
Индивидуальная
1 час
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван
Встреча в аэропорту с табличкой именно для вас и доставка до места назначения в Ереване с комфортом
«Водитель трансфера встретит вас с табличкой с вашим именем/логотипом вашей компании»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
29€27 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
«В стоимость включены трансфер и услуги гида»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
«Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников:»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€205 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
«Также мы предлагаем трансфер из аэропорта сразу в Ереван или обратно»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179€135 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Комфортный трансфер и обзорная экскурсия в Ереване
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
«Сам трансфер мы можем организовать в том числе ночью, а экскурсию провести на следующий день, когда вы отдохнете после прилета»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от €120 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
«Важная информация:• Трансфер и экскурсия проходят на автомобиле Mercedes»
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Групповая
5.5 часов
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Начало: недалеко от Ереван Молл
«Мы с большим вниманием относимся к организации трансферов и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла чётко и безопасно»
Расписание: ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
€35 за человека
Индивидуальная
1 час
Встреча и трансфер в аэропорт
Начало: Аэропорт Звартноц/ Ереван
«Встреча и трансфер до/из аэропорта 24/7»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Аэропорт - Ереван
Начало: Аэропорт
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера из аэропорта Еревана и заранее закажите трансфер до отеля в столице Армении»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Добраться до второй столицы Армении не обычным путём, а по живописному склону Арагаца с остановками
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Мы можем убрать все остановки из трансфера, но стоимость в таком случае не изменится»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
«Встречая вас с улыбкой, наши профессиональные водители обеспечат плавный и удобный трансфер до столицы Армении — великолепного города Еревана»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120$108 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Ереван - Аэропорт
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера из Еревана и заранее закажите трансфер до аэропорта столицы Армении»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $34 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер: Ереван - Дилижан или Дилижан - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Дилижан и обратно»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $76 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер: Ереван - Гюмри или Гюмри - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Гюмри»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $91 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер: Ереван - Баграташен или Баграташен - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Баграташен»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $167 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер: Ереван - Тбилиси или Тбилиси - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Тбилиси»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $212 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер: Ереван - Татев или Татев - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в село Татев»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $189 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Ереван - Севан или Севан - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана к озеру Севан»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер: Ереван - Эчмиадзин или Эчмиадзин - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Эчмиадзин»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $21 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер: Ереван - Джермук или Джермук - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Джермук»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер: Ереван - Мегри или Мегри - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Мегри»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $327 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер из аэропорта
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $22 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальные трансфер Ереван - Тбилиси - Ереван
Начало: Ваш адрес
«Комфортный и безопасный трансфер из Еревана в Тбилиси или обратно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный Трансфер Ереван - Батуми - Ереван
Начало: Адрес заказчика если оно в пределах Еревана
«Мы предоставляем услуги трансфера Ереван — Батуми или Батуми — Ереван на комфортабельных автомобилях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Начало: Ваш отель в Ереване/ аэропорт Звартноц
«Важно знать Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников, в том числе с посещением достопримечательностей по пути (доп»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
«Наш трансфер из аэропорта в Ереван предлагает надежность, комфорт и отличный сервис»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $28 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
«Трансфер будет организован с учетом ваших предпочтений и потребностей, будь то дополнительные остановки по пути или конкретные маршруты, которые вы хотите пройти»
Расписание: 24/7
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 229$206 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный трансфер Ереван - Тбилиси
С комфортом доехать от одной кавказской столицы до другой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280€252 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $107 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Ереване
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
С комфортом добраться до горнолыжного курорта и после катания вернуться в армянскую столицу
Начало: у вашего отеля
«Трансфер проходит на современных комфортабельных авто: Kia Forte, Mazda 6, Toyota Alphard или Hyundai Elison»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€139 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
Доехать с комфортом до точки назначения, а по пути познакомиться с древним памятником архитектуры
«Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне Mercedes Viano»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€99 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Начало: В аэропорту «Звартноц»
«Трансфер из аэропорта проходит на комфортабельных авто Kia Optima, BMW или Honda Odyssey»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
- ННаталья29 мая 2024Очень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, и позволяет сразу погрузиться в
- ЕЕкатерина28 мая 2024Благодарю Тиграна за шикарную встречу! Именно такое знакомство с городом создает желание еще не раз вернуться! Тигран встретил на чистом
- ЕЕлена22 мая 2024Это был мой обратный трансфер из центра Еревана в аэропорт Звартноц. Всё прошло идеально. Водитель был пунктуален, вежлив и доброжелателен. Рипсиме - отличный организатор! Искренне рекомендую!
- ННаталья21 мая 2024Очень удобная экскурсия! Эдмон интересный, образованный человек! Ещё до прилета в Ереван, созванивался с нами, отслеживал наш рейс и по
- IIvan15 мая 2024Всё отлично, спасибо
- ЕЕлена12 мая 2024Отличная организация трансфера! Прилетала ночью, одна. Решила не рисковать с такси. Со мной связались за сутки для уточнения деталей. Я
- ССамвелян11 мая 2024Решили посетить Гюмри, воспользовались услугой и остались очень довольны! Ашот оперативно вышел на связь, и так же оперативно организовал нам трансфер. Маршрут
- ЛЛюдмила5 мая 2024Очень рекомендую начать знакомство с Ереваном в компании с гидом Эдмоном. Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман, информация преподносится непринуждённо и весело. Обладая энциклопедическими знаниями,гид ответит на любые Ваши вопросы.
- ММарина30 апреля 2024Добрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоваться этой возможностью увидеть новую
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Трансфер»
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