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🚗 На машине Групповая 9 часов 434 отзыва Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами Начало: На площади Республики Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 € 36 за человека

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🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 6.5 часов 144 отзыва Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад) Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00 € 26 за человека

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🚌 На автобусе Групповая 8 часов 23 отзыва Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано Начало: Возле площади Республики Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30 € 52 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 100 отзывов Красавица Армения: От Севана до Дилижана Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана Начало: У вашего отеля € 192 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 150 отзывов Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии Начало: Из любой точки Еревана € 115 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 73 отзыва Путешествие по Лорийскому ущелью и древним монастырям Армении Погрузитесь в величие армянской природы, посетив Лорийское ущелье, древние монастыри и уникальные каньоны € 85 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 256 отзывов Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля € 145 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 6 часов 47 отзывов Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья Начало: Ереван € 118 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 500 отзывов Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 52 отзыва Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день Начало: Любая точка в городе Ереван от € 299 за всё до 17 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Трилогия Армении: курорты и монастыри Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке € 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 137 отзывов Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан Начало: По вашему желанию € 195 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 19 отзывов Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов Армения от языческих храмов до снежных хребтов Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в... € 220 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 167 отзывов Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени Начало: Я подеду по адресу € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 18 отзывов Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения Начало: У вашего отеля в Ереване € 192 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 125 отзывов Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас Начало: Малый центр города от 197 € 158 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 17 отзывов Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта Начало: На проспекте Маштоца Расписание: в субботу в 10:00 € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 23 отзыва Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин Начало: У вашего отеля € 192 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 23 отзыва Гарни и Гегард: духовное наследие Армении Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой Начало: У вашего отеля € 149 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 7.5 часов 67 отзывов Севан и Дилижан: дивная природа Армении Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона Начало: Площадь Республики Расписание: в пятницу в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 35 отзывов Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах Начало: С Вашего адреса в Ереване от € 240 за всё до 14 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 51 отзыв Традиции средневековой Армении в монастыре Татев Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами € 265 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии Начало: У вашего отеля от 270 € 162 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 9 часов 35 отзывов Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу Начало: На проспекте Маштоца Расписание: в среду и воскресенье в 10:00 45 € 41 за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 17 отзывов Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день Начало: На площади Республики Расписание: ежедневно в 09:00 € 140 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 67 отзывов Севан и Дилижан: красоты армянской природы Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 168 отзывов Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 29 отзывов Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии Начало: Из вашего отеля € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 4.5 часа 22 отзыва Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53 Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00 30 € 27 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 23 отзыва Живописная Армения: Дилижан и Цахкадзор Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 76 отзывов Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда Начало: У отеля € 295 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 64 отзыва Путешествие в пещерный город и монастырь Татев Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева» Начало: По договорённости € 365 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина Начало: У вашей гостиницы € 130 за всё до 3 чел.