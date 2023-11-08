Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Приглашаем доехать из Еревана в Тбилиси с лёгкостью и комфортом: с дружелюбным профессиональным водителем, без пересадок из одного автобуса в другой на границе. Все организационные моменты мы возьмём на себя. Вам останется наслаждаться прекрасными видами из окна.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы с большим вниманием относимся к организации трансферов и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла чётко и безопасно. Все наши водители — профессионалы с огромным опытом вождения. Транспорт комфортный, с кондиционером и wi-fi. Обещаем, что всё пройдёт на высоком уровне.
Организационные детали
- В зависимости от количества людей трансфер проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе
- В пути мы сделаем остановку для кофе и перекуса
- Также возможен трансфер в обратном направлении
- Продолжительность трансфера указана примерная: она зависит от ситуации на дороге и скорости прохождения границы
ежедневно в 07:15, 09:15, 11:15 и 22:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Еритасардакан
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:15, 09:15, 11:15 и 22:00Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 110 туристов
Добрый день, дорогие гости. Меня зовут Гурген, и мне 33. Я женат и у меня трое дочек. В сфере туризма с 2015 года. Есть своя туристическая компания. Очень люблю свою работу, так как она связана с моей родной Арменией. Жизнерадостный и добрый человек, я всегда рад гостям. Как и люди, которые работают в моей команде. Мы с удовольствием откроем для вас всю красоту Армении и познакомим с ее наследием.
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