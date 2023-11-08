Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси

Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаем доехать из Еревана в Тбилиси с лёгкостью и комфортом: с дружелюбным профессиональным водителем, без пересадок из одного автобуса в другой на границе. Все организационные моменты мы возьмём на себя. Вам останется наслаждаться прекрасными видами из окна.
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Ближайшие даты:
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы с большим вниманием относимся к организации трансферов и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла чётко и безопасно. Все наши водители — профессионалы с огромным опытом вождения. Транспорт комфортный, с кондиционером и wi-fi. Обещаем, что всё пройдёт на высоком уровне.

Организационные детали

  • В зависимости от количества людей трансфер проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе
  • В пути мы сделаем остановку для кофе и перекуса
  • Также возможен трансфер в обратном направлении
  • Продолжительность трансфера указана примерная: она зависит от ситуации на дороге и скорости прохождения границы

ежедневно в 07:15, 09:15, 11:15 и 22:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Еритасардакан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15, 09:15, 11:15 и 22:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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