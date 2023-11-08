Гурген — ваша команда гидов в Ереване

Провели экскурсии для 110 туристов

Добрый день, дорогие гости. Меня зовут Гурген, и мне 33. Я женат и у меня трое дочек. В сфере туризма с 2015 года. Есть своя туристическая компания. Очень люблю свою работу, так как она связана с моей родной Арменией. Жизнерадостный и добрый человек, я всегда рад гостям. Как и люди, которые работают в моей команде. Мы с удовольствием откроем для вас всю красоту Армении и познакомим с ее наследием.

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