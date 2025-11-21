Этот тур приглашает вас в удивительное путешествие по Армении. Начните с монастыря Хор Вирап, откуда открывается захватывающий вид на Арарат. Затем остановитесь у Азатского водохранилища, где природа создала идеальные условия
Описание экскурсииЭтот тур откроет вам не просто достопримечательности — он откроет душу Армении. Первой остановкой станет монастырь Хор Вирап, расположенный прямо у подножия легендарной горы Арарат. Вид на снежную вершину Арарата отсюда поистине захватывает дух и оставляет незабываемые впечатления. Далее вас ждет остановка у Азатского водохранилища, спрятанного среди холмов и скал, где каждый кадр словно открытка. Это идеальное место для небольшой передышки на природе и красивых фото. Мы продолжим путь к языческому храму Гарни, единственному сохранившемуся античному храму в Армении, построенному в эллинистическом стиле. А затем — прикосновение к живой традиции: мастер-класс по выпеканию лаваша. Следующая остановка — природный шедевр Симфония Камней: базальтовые колонны, напоминающие гигантские органные трубы, словно музыка, застывшая во времени. Завершаем тур в монастыре Гегард — уникальном ансамбле, частично высеченном в скале. Этот святой объект, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает своей атмосферой, акустикой и духовной мощью. Важная информация: Обратите внимание: полная оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до начала тура.
По средам и субботам в 09:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Услуги профессионального гида (русский, английский)
- WiFi в транспорте
- Вода в бутылках
- Местные сладости
Что не входит в цену
- Oбед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Ал. Таманяну, ул. Московяна, 10
Завершение: Памятник Ал. Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Обратите внимание: полная оплата должна быть произведена не позднее
- Чем за 24 часа до начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
21 ноя 2025
Экскурсия прошла на отлично. Красивые локации. Достаточно дают свободного времени для самостоятельного осмотра. Нет спешки и суеты. В машине вай фай
В
Владислав
21 ноя 2025
Большое спасибо за увлекательное путешествие и познавательную экскурсию гиду Тиграну и за безопасность на дорогах водителю Эдгару
И
Ирина
2 ноя 2025
Отличная экскурсия!
+ Живописные места.
+ Не жалейте денег на обед, он просто 10/10 (да и выходит не так много, меньше 2500 руб за двоих)
+ Рассказ гида без тонны лишней информации, все
+ Живописные места.
+ Не жалейте денег на обед, он просто 10/10 (да и выходит не так много, меньше 2500 руб за двоих)
+ Рассказ гида без тонны лишней информации, все
М
Маргарита
2 ноя 2025
Хорошая насыщенная экскурсия, за один день посетили много мест, при этом не утомительно совсем. Чуть ли не единственная экскурсия, где завозят на Азатское водохранилище. Предлагают заехать на обед перед Гегардом - вкусно, большие порции и нормальная, цена. В общем рекомендую, была с ребёнком 9 лет - тоже легко выдержал темп
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Отличная экскурсия. В размереном темпе. Познавательно, доступно изложены исторические факты. Гид отлично справился со своей работой.
Е
Елена
29 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Столько всего интересного получилось увидеть во время этого увлекательного путешествия. Арарат просто завораживает. Симфония камней - это что-то из области фантастики. Прикоснулись к старинным храмам. Природа Армении прекрасна. Обед в шикарном ресторане с красивым видом на горы очень порадовал. Огромное спасибо гиду Анастасии за интересный рассказ и позитивную атмосферу. Также благодарность нашему водителю.
А
Александра
28 окт 2025
За один день посетили много красивых и интересных локаций. Каждая оставила след в нашем ♥️
Спасибо Вардуи за комфортную атмосферу и интересные рассказы про солнечную Армению)
Спасибо Вардуи за комфортную атмосферу и интересные рассказы про солнечную Армению)
A
Anisia
27 окт 2025
Хорошая экскурсия, тут можно увидеть все, достаточно богатый маршрут, интересно, вкусно, спасибо!
Т
Татьяна
13 окт 2025
Места очень красивые, советую всем посетить. Водитель Эдгар очень хороший, хорошо водит, угостил меня даже вином домашним)
Но гид Анастасия ведет экскурсию неинтересно. Тараторит быстро, часто неправильно ставит слова и из-за
Но гид Анастасия ведет экскурсию неинтересно. Тараторит быстро, часто неправильно ставит слова и из-за
N
Natalie
8 окт 2025
В
Вера
8 окт 2025
Здравствуйте!
Брали экскурсию от туристической компании Yerani travel. Мини- автобусы комфортные, в салоне есть бесплатный вай фай, что очень приятно. Выехали без задержек. Наш гид Тигран очень знающий интеллигентный человек, было
Брали экскурсию от туристической компании Yerani travel. Мини- автобусы комфортные, в салоне есть бесплатный вай фай, что очень приятно. Выехали без задержек. Наш гид Тигран очень знающий интеллигентный человек, было
И
Ина
5 окт 2025
Я уже прислала вам отзыв в whatsapp
И
Илья
2 окт 2025
Поездка была с гидом Розой. Комфортный микро автобус, плавное и аккуратное вождение, интересный и обширный рассказ гида, исчерпывающие ответы на все появляющиеся вопросы. Насыщенный достопримечательностями и природными красотами маршрут. Обед в очень красивом месте с видом на горы и неподалеку от монастыря Гегард.
Л
Любовь
28 сен 2025
Заказ делала на 20.09, а бронь почему то поставили на 27.09
Несколько раз написала аннулируйте бронь на 27.0825, но судя по всему ее так и не аннулировали
Посетила данну экскурсию 20.09.25
Экскурсия интересная,
Несколько раз написала аннулируйте бронь на 27.0825, но судя по всему ее так и не аннулировали
Посетила данну экскурсию 20.09.25
Экскурсия интересная,
В
Виктория
28 сен 2025
Просто самая лучшая экскурсия в Армении! Локации невероятные, виды красивые. Экскурсовод Никтар просто замечательна, отвечала на все вопросы, внимательная, оптимистичная, очень всё понравилось!
