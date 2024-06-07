1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
9 часов
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €165 за всё до 6 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
140€91 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
Групповая
9 часов
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Мини-группа
2.5 часа
О многоликом Ереване - с любовью: путешествие по истории и современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€161 за всё до 6 чел.
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
42€15 за человека
Групповая
6.5 часов
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€26 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€15 за человека
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
151€99 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 62€53 за всё до 15 чел.
Групповая
8 часов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€31 за человека
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 89€72 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
10 часов
Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Начало: Любая локация в пределах Еревана
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
от €185 за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€31 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196€157 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 56€42 за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €44 за человека
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении
Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Начало: Любая локация в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €185 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от €46 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€192 за всё до 3 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 65€46 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Лорийскому ущелью и древним монастырям Армении
Погрузитесь в величие армянской природы, посетив Лорийское ущелье, древние монастыри и уникальные каньоны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€118 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €299 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€35 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
13 июня в 08:30
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от €54 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ереван - город, похожий на солнце: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старым улочкам, посещение ключевых достопримечательностей и знакомство с душевными жителями Еревана. Узнайте город изнутри
15 июня в 15:00
16 июня в 13:00
€45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €64 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Экскурсия называется "всё лучшее за один день!", так и есть! Многое удалось посмотреть - бескрайний Севан, уютнейший Дилижан и великолепный
- ННаталья6 июня 2024Огромное спасибо гиду Артуру за великолепную поездку! Это не просто 5 из 5, это 5+++! Очень познавательный, насыщенный день. Наш
- ААлександра6 июня 2024Прогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории района и его обитателях. Экскурсия завершилась в гостях у местных жителей беседой за чашечкой кофе и вкусными угощениями. Рекомендую всем, кто хочет узнать Ереван изнутри.
- ЛЛариса6 июня 2024Спасибо за экскурсию, поездка замечательная. Экскурсия была на русском и английском языках. Самвел-профессиональный гид. Для себя узнала много нового. Спланировано все очень логично+обед+дегустация вин
- ЕЕлена6 июня 2024Аревик, благодарю за экскурсию. Все очень здорово. Отличный маршрут, рассказ, организация
- ЯЯнина6 июня 2024Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
- ВВиктория6 июня 2024Эдмон прекрасный, юморной, очень интересный, образованный человек и реально профессиональный гид. Экскурсия на одном дыхании. Будем обращаться еще не раз и рекомендовать друзьям. Успехов Вам в профессии, Эдмон)
- ММаргарита6 июня 2024Ирина, Левон, самое большое спасибо. Рекомендую всем:)
- AAnastasia5 июня 2024Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
- ВВасилий5 июня 2024Мы были на красном маршруте с Гаянэ, гуляли по неочевидным и спрятанным от туриста интересным местам Еревана и по древнему
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Летние»
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