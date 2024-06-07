🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 466 отзывов Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга Начало: На проспекте Тигран Мец Расписание: ежедневно в 15:15 € 20 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 43 отзыва Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард Начало: В любой точке в пределах Еревана от € 165 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 35% скидка Индивидуальная 4.5 часа 23 отзыва Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат 140 € 91 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 67 отзывов Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат Начало: По желанию гостя от € 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 744 отзыва Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере € 22 за человека

🚗 На машине Групповая 9 часов 434 отзыва Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами Начало: На площади Республики Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 € 36 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 141 отзыв О многоликом Ереване - с любовью: путешествие по истории и современности Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме Начало: Площадь Республики Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00 € 25 за человека

🚗 На машине Групповая 9 часов 696 отзывов Популярное предложение Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке Начало: Площадь Республики Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 233 отзыва Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии Начало: Из вашего отеля € 161 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 64% скидка Групповая 2.5 часа 72 отзыва Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад Начало: На улице Московян Расписание: ежедневно в 16:00 42 € 15 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 6.5 часов 144 отзыва Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад) Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00 € 26 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 43 отзыва Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города Начало: На площади Республики Расписание: ежедневно в 20:00 € 15 за человека

🚗 На машине 34% скидка Индивидуальная 5 часов 98 отзывов Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван 151 € 99 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Республики от 62 € 53 за всё до 15 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 114 отзывов Озеро Севан и Дилижан за 1 день Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: У памятника Таманяну Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 31 за человека

🚗 На машине 19% скидка Индивидуальная 3 часа 218 отзывов За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана от 89 € 72 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 55 отзывов Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас Начало: Любая локация в пределах Еревана от € 185 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 266 отзывов Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад) Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00 € 31 за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 196 отзывов Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана от 196 € 157 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 96 отзывов Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города Начало: Площадь Республики от 56 € 42 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 34 отзыва Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны Начало: У центра «Дом Москвы» от € 44 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 23 отзыва Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано Начало: Возле площади Республики Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30 € 52 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 138 отзывов Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке Начало: Любая локация в пределах Еревана от € 185 за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 228 отзывов Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций Начало: У комплекса «Каскад» от € 46 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 100 отзывов Красавица Армения: От Севана до Дилижана Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана Начало: У вашего отеля € 192 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 29% скидка Индивидуальная 2.5 часа 122 отзыва Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам Начало: В центре от 65 € 46 за всё до 14 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 150 отзывов Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии Начало: Из любой точки Еревана € 115 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 73 отзыва Путешествие по Лорийскому ущелью и древним монастырям Армении Погрузитесь в величие армянской природы, посетив Лорийское ущелье, древние монастыри и уникальные каньоны € 85 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 256 отзывов Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 59 отзывов Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом Начало: У вашего отеля € 149 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля € 145 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 6 часов 47 отзывов Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья Начало: Ереван € 118 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 500 отзывов Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 72 отзыва Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь Начало: По желанию гостя от € 200 за всё до 19 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 52 отзыва Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день Начало: Любая точка в городе Ереван от € 299 за всё до 17 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Трилогия Армении: курорты и монастыри Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке € 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 137 отзывов Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан Начало: По вашему желанию € 195 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 17 отзывов Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк € 90 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 182 отзыва Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов Начало: Кондитерская Lady G € 35 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 19 отзывов Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина € 160 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 194 отзыва Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд от € 54 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 44 отзыва Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией Начало: Международный аэропорт Звартноц € 100 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Ереван - город, похожий на солнце: индивидуальная экскурсия Прогулка по старым улочкам, посещение ключевых достопримечательностей и знакомство с душевными жителями Еревана. Узнайте город изнутри € 45 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов Армения от языческих храмов до снежных хребтов Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в... € 220 за всё до 6 чел.