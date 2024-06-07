Экскурсии проходящие только летом в Ереване

Найдено 313 экскурсий в категории «Летние» в Ереване, цены от €7, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
466 отзывов
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 165 за всё до 6 чел.
Знакомство с древней Арменией
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14091 за всё до 3 чел.
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 3 чел.
Яркие краски Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
744 отзыва
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
22 за человека
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
🚗 На машине
Групповая
9 часов
434 отзыва
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
36 за человека
О многоликом Ереване - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
141 отзыв
О многоликом Ереване - с любовью: путешествие по истории и современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
🚗 На машине
Групповая
9 часов
696 отзывов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
36 за человека
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
233 отзыва
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
161 за всё до 6 чел.
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
72 отзыва
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4215 за человека
Гарни и Гегард - свидетели веков
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
144 отзыва
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
26 за человека
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
43 отзыва
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
15 за человека
Из Еревана - к историческим богатствам
🚗 На машине
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
98 отзывов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15199 за всё до 3 чел.
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 6253 за всё до 15 чел.
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
114 отзывов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
31 за человека
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
218 отзывов
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Колорит старого Гюмри
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
55 отзывов
Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Начало: Любая локация в пределах Еревана
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
от 185 за всё до 7 чел.
Завораживающий вид на Арарат
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
266 отзывов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
31 за человека
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
196 отзывов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196157 за всё до 10 чел.
Ереван известный и неизведанный
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
96 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5642 за всё до 15 чел.
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 44 за человека
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
138 отзывов
Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении
Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Начало: Любая локация в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 185 за всё до 18 чел.
Ереван - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
228 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 46 за всё до 5 чел.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
100 отзывов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
192 за всё до 3 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
150 отзывов
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
115 за всё до 6 чел.
Открыть красоту природы Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Путешествие по Лорийскому ущелью и древним монастырям Армении
Погрузитесь в величие армянской природы, посетив Лорийское ущелье, древние монастыри и уникальные каньоны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
85 за человека
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
256 отзывов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 3 чел.
Армения от А до Я
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
145 за всё до 4 чел.
Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
118 за всё до 2 чел.
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
500 отзывов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200180 за всё до 5 чел.
Вино и горы: день чудесный
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 19 чел.
Большое путешествие по Армении на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 299 за всё до 17 чел.
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Армянское море и древние монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по десертам армянской кухни
Индивидуальная
3 часа
182 отзыва
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
35 за всё до 2 чел.
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
13 июня в 08:30
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Конд - старейший район Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от 54 за всё до 10 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Ереван - город, похожий на солнце
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Ереван - город, похожий на солнце: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старым улочкам, посещение ключевых достопримечательностей и знакомство с душевными жителями Еревана. Узнайте город изнутри
15 июня в 15:00
16 июня в 13:00
45 за всё до 3 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 6 чел.
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
194 отзыва
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 64 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
    Экскурсия называется "всё лучшее за один день!", так и есть! Многое удалось посмотреть - бескрайний Севан, уютнейший Дилижан и великолепный
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    Агарцин, при этом всё прошло абсолютно не напряжно. Эдуард интересный рассказчик и превосходный водитель. Не смотря на то что нам крайне не повезло с погодой, экскурсия оставила после себя только положительные впечатления.

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Большое путешествие по Армении на целый день
    Огромное спасибо гиду Артуру за великолепную поездку! Это не просто 5 из 5, это 5+++! Очень познавательный, насыщенный день. Наш
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    тур занял почти 15 часов. Всё, что было запланировано, увидели и везде побывали в удобном нам темпе и уделив столько внимания каждому объекту, сколько нам хотелось и получив ответы на все наши вопросы. А деревня аистов! Я никак не ожидала, что их может быть так много! Ещё раз - спасибо!

  • А
    Александра
    6 июня 2024
    Конд - старейший район Еревана
    Прогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории района и его обитателях. Экскурсия завершилась в гостях у местных жителей беседой за чашечкой кофе и вкусными угощениями. Рекомендую всем, кто хочет узнать Ереван изнутри.
    Прогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории районаПрогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории районаПрогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории районаПрогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории районаПрогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории районаПрогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории района
  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Спасибо за экскурсию, поездка замечательная. Экскурсия была на русском и английском языках. Самвел-профессиональный гид. Для себя узнала много нового. Спланировано все очень логично+обед+дегустация вин
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Гора Арагац в ожерелье древних памятников
    Аревик, благодарю за экскурсию. Все очень здорово. Отличный маршрут, рассказ, организация
  • Я
    Янина
    6 июня 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
    Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
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    зашли бы, за дегустацию вина и коньяка, за помощь в наших делах, сразу видно человек хорошо владеет историей о своём городе, будем очень рекомендовать, спасибо ещё раз🥰

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Эдмон прекрасный, юморной, очень интересный, образованный человек и реально профессиональный гид. Экскурсия на одном дыхании. Будем обращаться еще не раз и рекомендовать друзьям. Успехов Вам в профессии, Эдмон)
    Эдмон прекрасный, юморной, очень интересный, образованный человек и реально профессиональный гид. Экскурсия на одном дыхании. Будем
  • М
    Маргарита
    6 июня 2024
    Древние святыни Армении и «наше море» Севан
    Ирина, Левон, самое большое спасибо. Рекомендую всем:)
  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
  • В
    Василий
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы были на красном маршруте с Гаянэ, гуляли по неочевидным и спрятанным от туриста интересным местам Еревана и по древнему
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    району Конд. Группа была в мини формате, всего 3 человека. Экскурсия получилась камерная и тёплая. Сразу видно, как много Гаянэ знает о Ереване, любит свой город и стремится поделиться этим со своими гостями. В Конде было очень интересно узнавать историю домов и их жителей, бродить по древним улочкам и представлять себе как тут жили люди много веков назад. Гаянэ привела нас в одно удивительное место, где буквально можно ощутить себя внутри истории. Прогулка получилась замечательная и точно запомнится надолго!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Летние»

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  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
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