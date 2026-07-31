Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август. В это время можно насладиться ясными видами на Арарат и комфортно перемещаться между достопримечательностями. Также это время подходит для прогулок по природным ландшафтам и посещения исторических мест. Весной и осенью, в марте, апреле, мае, сентябре и октябре, экскурсия также будет интересной благодаря мягкому климату и меньшему количеству туристов, что позволяет более спокойно изучать достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Хор Вирап
Гарни
Гегард
Азатское водохранилище
Описание экскурсии
Виды на Арарат и история Хор Вирапа
В утреннее время библейская гора особенно красива, поэтому первая остановка будет у ближайшей точки к горе на территории Армении, у монастыря Хор Вирап, откуда берёт начало христианство в Армении.
Расположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь впечатлит вас не только видом на Арарат, но и богатой историей. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство. И даже спуститесь в яму глубиной 6,5 метров, где его держали. Кроме того, я расскажу, что было на месте Хор Вирапа раньше и почему сюда стремятся попасть паломники со всего мира.
Азатское водохранилище
После отправимся на смотровую площадку, с которой вы откроете картинные пейзажи водохранилища и окрестностей. Водоём находится на высоте 1050 метров над уровнем моря и расположен всего в часе от Еревана.
Храм Гарни
Далее в программе единственный языческий храм на постсоветской территории. Вы услышите его богатую историю, рассмотрите руины Королевского дворца и римскую баню с мозаикой из тысяч кусочков натуральных камней. А также подниметесь на высокое плато и насладитесь видом на ущелье реки Азат.
Здесь же вы понаблюдаете за процессом выпечки лаваша и в местном заведении пообедаете блюдами национальной кухни.
Монастырь Гегард
Завершит путешествие ещё одна знаковая обитель — монастырский комплекс 13 века, включённый в список ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с особенностями «золотого века» армянской архитектуры и осмотрите один из лучших её образцов — церковь, высеченную в скале.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортабельном минивэне/микроавтобусе и сопровождение гида
Дополнительные расходы: билет в храм Гарни — 1500 драмов (~€3,5), обед — €8-16
Яма в монастыре Хор Вирап полностью безопасна для посещения
2 км к Азатскому водохранилищу пройдут по грунтовой дороге
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андраник — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5052 туристов
Наша компания много лет занимается организацией индивидуальных путешествий по Армении. Мы создаём экскурсии исходя из трёх ключевых принципов: индивидуальный подход к каждому гостю, высокий уровень комфорта и полное погружение в читать дальшеуменьшить
культуру. Нам важно, чтобы вы не просто увидели страну, а почувствовали её атмосферу, тепло и душу. Безопасность и надёжная организация — приоритет на каждом этапе поездки.
Наша команда объединяет профессиональных гидов, водителей, фотографов и организаторов мероприятий. Мы предлагаем экскурсии и туры по всей Армении — от древних монастырей и горных каньонов до ремесленных деревень и живописных курортов.
Исторические и культурные туры, гастрономические маршруты, этнографические и природные путешествия, а также специальные туры с элементами приключений и отдыха на природе — всё это к нам! Мы знаем о стране множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Уже в третий раз выбираю этот тур. Гид Элина как всегда радует фирменной подачей и создаёт уникальную атмосферу радушия. А водитель Мелик комфортно доставил нас на все точки маршрута. Настоятельно рекомендую.
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А
Артём
Эта экскурсия — настоящее сокровище, которое откроет вам душу древней Армении за один незабываемый день! Маршрут охватывает главные жемчужины страны: от священных земель Хор Вирапа у подножия величественного Арарата до читать дальшеуменьшить
языческого храма Гарни — единственного сохранившегося античного сооружения на постсоветском пространстве, от таинственного скального монастыря Гегард, внесенного в список ЮНЕСКО, до потрясающей «Симфонии камней» у Азатского водохранилища.
Отдельную благодарность хочется выразить нашим проводникам в этот чудесный мир радости, удивлений и безграничной любви!
Кристина— гид, чьи рассказы словно оживляют камни! Её знание истории Армении безгранично, а способность преподносить факты так ярко и образно превращает каждую остановку в маленькое открытие. Она не просто рассказывает — она погружает вас в атмосферу каждой эпохи, делая историю живой и осязаемой.
Каро— водитель-виртуоз, чье мастерство вождения по горным серпантинам вызывает восхищение! Его уверенные руки на руле создают ощущение абсолютной безопасности даже на самых крутых поворотах. Он не просто ведет минивэн— он танцует с дорогой, обеспечивая плавную и комфортную поездку на протяжении всего путешествия.
Это больше чем экскурсия — это погружение в тысячелетнюю историю, где каждый камень хранит легенду, а каждый вид заставляет затаить дыхание. Благодаря Кристине и Каро для нас этот день стал настоящим подарком❤️
+10
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К
Камилла
Спасибо большое команде организаторов за такую прекрасную экскурсию, как сам вид на Арарат! Абсолютно все было на высоте - организация, сам процесс экскурсии, невероятные локации и прекрасный рассказ гида Виктории, читать дальшеуменьшить
которая рассказывала не только информацию по теме экскурсии, но и отвечала на все наши вопросы и делилась интересными фактами из жизни современной и исторической Армении. От души могу порекомендовать как саму экскурсионную программу, так и данного организатора - спасибо вам за все огромное и успехов в будущем!
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М
Матвей
Нам очень повезло, что первое посещение Армении началось именно с этой экскурсии. Страна старинных намоленных храмов и добрых людей, которые искренне любят свою родину. На экскурсии нас было четверо, поэтому читать дальшеуменьшить
комфортно было и по передвижению, и по взаимодействию с экскурсоводом. Кристина и Каро — профессионалы своего дела, выражаем им искреннюю благодарность. Много нового узнали об Армении, больше всего поразил нас, конечно, Герард (сложно поверить, что это было сделано руками человека много веков назад). Экскурсия прошла на одном дыхании под интересные факты, шутки и песни от нашей замечательной команды. Рекомендуем всем, кто только приехал в Армению!
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М
Мария
Экскурсия получилась почти индивидуальной - нас было пятеро, включая гида и водителя) Комфортная машина, бутылочка воды для каждого - идеально) Гид Кристина очень интересно рассказывала об истории тех мест, где мы читать дальшеуменьшить
побывали. Особенно запомнились легенды о Хор Вирапе. Имя водителя, к сожалению, не запомнила, но спасибо ему отдельное - за комфортное вождение и хорошее настроение) Посетили все запланированные достопримечательности. А по дороге встретили стадо барашков - милейшие создания) Также удалось попасть на выпечку лаваша, а затем попробовать, что получилось - это нереально вкусно, не сравнить с теми изделиями, что продаются у нас в магазинах. Интересные истории как об исторических событиях, так и об армянских традициях, приятная компания и умопомрачительные локации - экскурсия удалась на 100%, спасибо!
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