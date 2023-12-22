Вы познакомитесь с яркими достопримечательностями разных эпох. Прикоснётесь к глубокой древности в единственном языческом храме на постсоветской территории. Побываете в месте, с которого впервые в мире началось принятие христианства на государственном уровне. Осмотрите образец «золотого века» армянской архитектуры. А также полюбуетесь Араратом и живописным водоёмом.

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Описание

Что вас ожидает

Виды на Арарат и история Хор Вирапа

В утреннее время библейская гора особенно красива, поэтому первая остановка будет у ближайшей точки к горе на территории Армении, у монастыря Хор Вирап, откуда берёт начало христианство в Армении.

Расположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь впечатлит вас не только видом на Арарат, но и богатой историей. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство. И даже спуститесь в яму глубиной 6,5 метров, где его держали. Кроме того, я расскажу, что было на месте Хор Вирапа раньше и почему сюда стремятся попасть паломники со всего мира.

Азатское водохранилище

После отправимся на смотровую площадку, с которой вы откроете картинные пейзажи водохранилища и окрестностей. Водоём находится на высоте 1050 метров над уровнем моря и расположен всего в часе от Еревана.

Храм Гарни

Далее в программе единственный языческий храм на постсоветской территории. Вы услышите его богатую историю, рассмотрите руины Королевского дворца и римскую баню с мозаикой из тысяч кусочков натуральных камней. А также подниметесь на высокое плато и насладитесь видом на ущелье реки Азат.

Здесь же вы понаблюдаете за процессом выпечки лаваша и в местном заведении пообедаете блюдами национальной кухни.

Монастырь Гегард

Завершит путешествие ещё одна знаковая обитель — монастырский комплекс 13 века, включённый в список ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с особенностями «золотого века» армянской архитектуры и осмотрите один из лучших её образцов — церковь, высеченную в скале.

Организационные детали