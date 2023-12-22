Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Побываете в месте, с которого впервые в мире началось принятие христианства на государственном уровне. Осмотрите образец «золотого века» армянской архитектуры. А также полюбуетесь Араратом и живописным водоёмом.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Описание
Что вас ожидает
Виды на Арарат и история Хор Вирапа
В утреннее время библейская гора особенно красива, поэтому первая остановка будет у ближайшей точки к горе на территории Армении, у монастыря Хор Вирап, откуда берёт начало христианство в Армении.
Расположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь впечатлит вас не только видом на Арарат, но и богатой историей. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство. И даже спуститесь в яму глубиной 6,5 метров, где его держали. Кроме того, я расскажу, что было на месте Хор Вирапа раньше и почему сюда стремятся попасть паломники со всего мира.
Азатское водохранилище
После отправимся на смотровую площадку, с которой вы откроете картинные пейзажи водохранилища и окрестностей. Водоём находится на высоте 1050 метров над уровнем моря и расположен всего в часе от Еревана.
Храм Гарни
Далее в программе единственный языческий храм на постсоветской территории. Вы услышите его богатую историю, рассмотрите руины Королевского дворца и римскую баню с мозаикой из тысяч кусочков натуральных камней. А также подниметесь на высокое плато и насладитесь видом на ущелье реки Азат.
Здесь же вы понаблюдаете за процессом выпечки лаваша и в местном заведении пообедаете блюдами национальной кухни.
Монастырь Гегард
Завершит путешествие ещё одна знаковая обитель — монастырский комплекс 13 века, включённый в список ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с особенностями «золотого века» армянской архитектуры и осмотрите один из лучших её образцов — церковь, высеченную в скале.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном минивэне/микроавтобусе и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: билет в храм Гарни — 1500 драмов (~€3,5), обед — €8-16
- Яма в монастыре Хор Вирап полностью безопасна для посещения
- 2 км к Азатскому водохранилищу пройдут по грунтовой дороге
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00Экскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.