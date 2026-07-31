Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август. В это время можно насладиться ясными видами на Арарат и комфортно перемещаться между достопримечательностями. Также это время подходит для прогулок по природным ландшафтам и посещения исторических мест. Весной и осенью, в марте, апреле, мае, сентябре и октябре, экскурсия также будет интересной благодаря мягкому климату и меньшему количеству туристов, что позволяет более спокойно изучать достопримечательности.

На этой экскурсии вы увидите ключевые достопримечательности Армении. Монастырь Хор Вирап, где зародилось христианство, откроет перед вами вид на библейскую гору Арарат.В храме Гарни вы узнаете о единственном языческом храме

на постсоветской территории и полюбуетесь руинами Королевского дворца. Азатское водохранилище, расположенное на высоте 1050 метров, подарит вам живописные пейзажи. Завершит путешествие монастырь Гегард, включённый в список ЮНЕСКО, где вы увидите церковь, высеченную в скале. Экскурсия включает трансфер и сопровождение гида, дополнительные расходы минимальны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Виды на Арарат и история Хор Вирапа

В утреннее время библейская гора особенно красива, поэтому первая остановка будет у ближайшей точки к горе на территории Армении, у монастыря Хор Вирап, откуда берёт начало христианство в Армении.

Расположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь впечатлит вас не только видом на Арарат, но и богатой историей. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство. И даже спуститесь в яму глубиной 6,5 метров, где его держали. Кроме того, я расскажу, что было на месте Хор Вирапа раньше и почему сюда стремятся попасть паломники со всего мира.

Азатское водохранилище

После отправимся на смотровую площадку, с которой вы откроете картинные пейзажи водохранилища и окрестностей. Водоём находится на высоте 1050 метров над уровнем моря и расположен всего в часе от Еревана.

Храм Гарни

Далее в программе единственный языческий храм на постсоветской территории. Вы услышите его богатую историю, рассмотрите руины Королевского дворца и римскую баню с мозаикой из тысяч кусочков натуральных камней. А также подниметесь на высокое плато и насладитесь видом на ущелье реки Азат.

Здесь же вы понаблюдаете за процессом выпечки лаваша и в местном заведении пообедаете блюдами национальной кухни.

Монастырь Гегард

Завершит путешествие ещё одна знаковая обитель — монастырский комплекс 13 века, включённый в список ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с особенностями «золотого века» армянской архитектуры и осмотрите один из лучших её образцов — церковь, высеченную в скале.

Организационные детали