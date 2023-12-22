Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Групповая экскурсия в Ереване

Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века

Вы познакомитесь с яркими достопримечательностями разных эпох. Прикоснётесь к глубокой древности в единственном языческом храме на постсоветской территории.

Побываете в месте, с которого впервые в мире началось принятие христианства на государственном уровне. Осмотрите образец «золотого века» армянской архитектуры. А также полюбуетесь Араратом и живописным водоёмом.
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Виды на Арарат и история Хор Вирапа

В утреннее время библейская гора особенно красива, поэтому первая остановка будет у ближайшей точки к горе на территории Армении, у монастыря Хор Вирап, откуда берёт начало христианство в Армении.

Расположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь впечатлит вас не только видом на Арарат, но и богатой историей. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство. И даже спуститесь в яму глубиной 6,5 метров, где его держали. Кроме того, я расскажу, что было на месте Хор Вирапа раньше и почему сюда стремятся попасть паломники со всего мира.

Азатское водохранилище

После отправимся на смотровую площадку, с которой вы откроете картинные пейзажи водохранилища и окрестностей. Водоём находится на высоте 1050 метров над уровнем моря и расположен всего в часе от Еревана.

Храм Гарни

Далее в программе единственный языческий храм на постсоветской территории. Вы услышите его богатую историю, рассмотрите руины Королевского дворца и римскую баню с мозаикой из тысяч кусочков натуральных камней. А также подниметесь на высокое плато и насладитесь видом на ущелье реки Азат.

Здесь же вы понаблюдаете за процессом выпечки лаваша и в местном заведении пообедаете блюдами национальной кухни.

Монастырь Гегард

Завершит путешествие ещё одна знаковая обитель — монастырский комплекс 13 века, включённый в список ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с особенностями «золотого века» армянской архитектуры и осмотрите один из лучших её образцов — церковь, высеченную в скале.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном минивэне/микроавтобусе и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: билет в храм Гарни — 1500 драмов (~€3,5), обед — €8-16
  • Яма в монастыре Хор Вирап полностью безопасна для посещения
  • 2 км к Азатскому водохранилищу пройдут по грунтовой дороге
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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