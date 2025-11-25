Откройте для себя старый район Еревана — «Конд», где история встречается с современным искусством.
Описание экскурсииОткройте для себя Конд: История и творчество Еревана Добро пожаловать в удивительный мир старого района Еревана — «Конд»! Это место, пропитанное историей и таинственной атмосферой, окутывает вас с первых шагов. Вы получите аутентичный опыт, посетив дом местного жителя, где сможете насладиться душевными беседами за чашечкой ароматного кофе или чая, сопровождаемого армянскими сладостями. Далее мы посетим музей одного из самых интересных творцов XX века — Сергея Параджанова. Прогуляемся по улицам Еревана и заглянем в рай для творцов, где соединены, казалось бы, несоединимое. Творчество XXI века существует здесь в интерьере XIX столетия. Помимо картинной галереи и творческих лабораторий, в «Арт-Квартале» открыты винтажные бутики и кафе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый район «Конд»
- Дом местного жителя
- Музей Сергея Параджанова
- Арт-Квартал
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Мастер класс по приготовлению армянской гаты
- Дегустация
- Чай/Кофе
- Бутилированная вода
- Транспорт (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк «Малибу» пр-т Маштоца 15
Завершение: Ул. Пушкина 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
