Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя старый район Еревана — «Конд», где история встречается с современным искусством.



Погрузитесь в аутентичную атмосферу, посетив дом местного жителя для душевной беседы за чашечкой ароматного кофе и армянскими сладостями.



Затем нас ждёт музей Сергея Параджанова и креативный «Арт-Квартал», где творчество XXI века гармонично переплетается с духом XIX столетия.

Описание экскурсии Откройте для себя Конд: История и творчество Еревана Добро пожаловать в удивительный мир старого района Еревана — «Конд»! Это место, пропитанное историей и таинственной атмосферой, окутывает вас с первых шагов. Вы получите аутентичный опыт, посетив дом местного жителя, где сможете насладиться душевными беседами за чашечкой ароматного кофе или чая, сопровождаемого армянскими сладостями. Далее мы посетим музей одного из самых интересных творцов XX века — Сергея Параджанова. Прогуляемся по улицам Еревана и заглянем в рай для творцов, где соединены, казалось бы, несоединимое. Творчество XXI века существует здесь в интерьере XIX столетия. Помимо картинной галереи и творческих лабораторий, в «Арт-Квартале» открыты винтажные бутики и кафе.

