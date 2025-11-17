Погрузитесь в захватывающее путешествие над Ереваном на вертолёте, где вас ждут потрясающие виды древних монастырей Ованаванк и Сагмосаванк, а также знаменитой Аллеи армянского алфавита.
Этот роскошный полёт на борту Robinson R66 подарит вам незабываемые панорамы и ощущение величия природы, позволяя прикоснуться к духу вечности Армении.
Описание экскурсииВертолётный тур: полет над историей Еревана и древними монастырями Полет сквозь историю — это захватывающий вертолётный тур, который подарит вам уникальную возможность увидеть Ереван с высоты птичьего полёта. Во время полёта вы насладитесь великолепными видами древних монастырей Ованаванк и Сагмосаванк, которые олицетворяют богатое культурное наследие Армении. Также вы сможете полюбоваться знаменитой Аллеей армянского алфавита, символизирующей гордость и идентичность народа. Этот тур предлагает незабываемые панорамы, величие природы и дух вечности, которые останутся в вашей памяти надолго. Путешествуя на борту вертолёта Robinson R66, вы ощутите роскошь и комфорт, которые сделают ваше приключение по-настоящему особенным.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аллея армянского алфавита
- Монастырь Ованаванк
- Монастырь Сагмосаванк
Что включено
- Полет на вертолете
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
