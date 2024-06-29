1 чел.
По популярности
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 89€72 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
Завтра в 14:00
3 июля в 11:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€189 за всё до 3 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
6 часов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 270€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€149 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
от 196€157 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Посетите старинные заводы "Ной" и "Арарат", узнайте историю армянского коньяка и насладитесь шопингом на рынках "Гум" и "Вернисаж"
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€189 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения
Начало: У вашего отеля в Ереване
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€189 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
220€198 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€161 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Древние храмы Армении
Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€134 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Горный Цахкадзор и озеро Севан: из Еревана в мини-группе
Посетить самые живописные места в окрестностях столицы в компании профессионального гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
€50 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Гарни, Гегард и Симфония камней: историческое путешествие вокруг Еревана
Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
165€116 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Добраться до второй столицы Армении не обычным путём, а по живописному склону Арагаца с остановками
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Посетить один из самых колоритных городов Закавказья и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
от €259 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Завтра в 11:30
3 июля в 14:30
€125 за всё до 3 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
К корням армянской истории: Тегер и Аршакуни
Увидеть усыпальницу армянских царей и посетить монастырь 13 века
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€98 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205€185 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд
Средневековая архитектура, история христианства и горные пейзажи
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
3 июля в 08:30
от €320 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180€171 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Удивительная Лорийская область
Открыть малоизведанный регион Армении, посетить древние монастыри и пообедать над ущельем
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении
Путешествие во времени от язычества до христианства
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€202 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Открыть тайные места Армении: пещеру мастера Левона, крепость Бжни и необычную арку-тоннель
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€211 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Посетить грузинскую столицу, заехав по пути на озеро Севан и в город-курорт Дилижан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€385 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 290€145 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€144 за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160€128 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины северо-востока Армении
Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)
Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хор Вирап - Арени - Нораванк
Начало: Ваш отель в Ереване
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Языческий Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
Начало: Ваш отель в Ереване
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на гору Димац с пикником
Из Еревана - за изумительными видами с вершины горы и вкусными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древние храмы и целебные источники
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$130 за всё до 3 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
388€214 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППерникова29 июня 2024У нас была отличная экскурсия с Эллой. Маршрут был замечательно выстроен. Элла обладает широким кругом знаний, отличным чувством юмора. он
- ооксана29 июня 2024Экскурсовод Анна встретила нас в аэропорту, помогла со сдачей багажа в камеру хранения. Затем мы сели в комфортный автомобиль и
- ММихаил27 июня 2024Это была наша вторая экскурсия с Ваграмом и мы очень этому рады. Великолепный гид, который очень-очень много знает о своей
- ММихаил27 июня 2024Озеро Севан и монастырь Севанаванк - это, конечно, непередаваемо, но все меркнет после посещение горы Димац. Очень рекомендую всем, кто
- ААнатолий27 июня 2024Спасибо большое за экскурсию Гургену (организатору) и Жанне (гиду). Тур запросили за час, все максимально оперативно было организовано и своевременно. Жанна просто влюблена в свой родной Ереван и подарила нам кучу позитивных эмоций. Все очень понравилось. Спасибо!
- ГГоя27 июня 2024Георгий - отличный организованный гид с большим интересом рассказывающий историю своей страны. Очень рекомендуем!
- ГГлафира27 июня 2024Нам все понравилось, экскурсия была очень интересная, все понятно и подробно рассказывали.
- ААнна26 июня 2024Наше путешествие «Моя добродушная Армения» с гидом Мартой и водителем Артаком было поистине душевным. Все было продумано, спокойно и доброжелательно.
- OOlesia25 июня 2024Большое спасибо Вигену за отличную экскурсию! Были с мужем и двумя детьми, всем очень понравилось. Виген встретил нас прямо в
- ЕЕлена22 июня 2024Прекрасно организованная экскурсия! Внимательный, пунктуальный, очень интересно рассказывающий о достопримечательностях гид Ашот. Очень понравился рассказ о хачкарах, узнали много нового. В целом было комфортно и интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «От вашего отеля»
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