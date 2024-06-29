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Грандиозный Арарат, величественные монастыри Хор Вирап и Нораванк - поразили наше воображение. Фотографии не передают, к сожалению, на 100 процентов того, что мы увидели. Истории природных и культурных памятников и история Армении в целом ожили благодаря нашему гиду Марте, ее рассказам, полным исторических фактов, легенд, традиций и шуток. Было интересно не только нам с мужем, но и дочери-подростку. Мы побывали в пещере, где до сих пор ведутся археологические раскопки. Проехали по улицам деревни, где на каждом столбе гнездятся аисты. Отдельное спасибо Мгеру и его большому семейству за вкусный обед и вино. Шашлыки из тондыра - это просто праздник живота. Благодаря чуткому руководству хозяйки дома и Марте наша дочь приготовила сама армянскую толму - и ее кулинарный опыт удался! Кастрюльку толмы мы съели с большим удовольствием. Эти шесть-семь часов экскурсии благодаря интересному рассказчику Марте и опытному и галантному водителю Артаку пролетели незаметно. Мы рады, что познакомились с такой командой. И надеемся продолжить путешествия по Армении в их душевной компании.