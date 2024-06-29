Экскурсии от вашего отеля в Ереване

Найдено 61 экскурсия в категории «От вашего отеля» в Ереване, цены от €50, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
222 отзыва
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Oбзорная экскурсия по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
65 отзывов
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
Завтра в 14:00
3 июля в 11:30
125 за всё до 3 чел.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
102 отзыва
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
189 за всё до 3 чел.
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 270149 за всё до 6 чел.
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
149 за всё до 3 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
197 отзывов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
от 196157 за всё до 10 чел.
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Посетите старинные заводы "Ной" и "Арарат", узнайте историю армянского коньяка и насладитесь шопингом на рынках "Гум" и "Вернисаж"
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
23 отзыва
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
189 за всё до 3 чел.
По тайным местам Севана в гости к сыровару
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения
Начало: У вашего отеля в Ереване
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
189 за всё до 3 чел.
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
30 отзывов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
220198 за всё до 6 чел.
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 3 чел.
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
130 за всё до 3 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
234 отзыва
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
161 за всё до 6 чел.
Древние храмы Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Древние храмы Армении
Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
134 за всё до 3 чел.
Горный Цахкадзор и озеро Севан: из Еревана в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
Горный Цахкадзор и озеро Севан: из Еревана в мини-группе
Посетить самые живописные места в окрестностях столицы в компании профессионального гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
50 за человека
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
494 отзыва
Гарни, Гегард и Симфония камней: историческое путешествие вокруг Еревана
Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
165116 за всё до 4 чел.
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Добраться до второй столицы Армении не обычным путём, а по живописному склону Арагаца с остановками
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 2 чел.
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Посетить один из самых колоритных городов Закавказья и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
от 259 за всё до 10 чел.
Знакомство с Ереваном
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Завтра в 11:30
3 июля в 14:30
125 за всё до 3 чел.
К корням армянской истории: Тегер и Аршакуни
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
К корням армянской истории: Тегер и Аршакуни
Увидеть усыпальницу армянских царей и посетить монастырь 13 века
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15098 за всё до 3 чел.
Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205185 за всё до 2 чел.
Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд
Средневековая архитектура, история христианства и горные пейзажи
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
190 за всё до 6 чел.
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
285 за всё до 4 чел.
Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
3 июля в 08:30
от 320 за всё до 6 чел.
Великолепие южной Армении
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180171 за всё до 6 чел.
Удивительная Лорийская область
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Удивительная Лорийская область
Открыть малоизведанный регион Армении, посетить древние монастыри и пообедать над ущельем
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
285 за всё до 4 чел.
Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении
Путешествие во времени от язычества до христианства
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
202 за всё до 3 чел.
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Открыть тайные места Армении: пещеру мастера Левона, крепость Бжни и необычную арку-тоннель
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
129 за всё до 2 чел.
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
211 за всё до 3 чел.
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
105 за всё до 6 чел.
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Посетить грузинскую столицу, заехав по пути на озеро Севан и в город-курорт Дилижан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
385 за всё до 6 чел.
Моя добродушная Армения
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 290145 за всё до 6 чел.
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160144 за всё до 4 чел.
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
120 за человека
Сладкая Армения для детей
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160128 за всё до 6 чел.
Северная столица - Гюмри
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215 за всё до 4 чел.
Жемчужины северо-востока Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Жемчужины северо-востока Армении
Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)
Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
230 за всё до 4 чел.
Армянские святыни и холодное озеро Севан
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$170 за всё до 3 чел.
Хор Вирап - Арени - Нораванк
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Хор Вирап - Арени - Нораванк
Начало: Ваш отель в Ереване
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Языческий Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Языческий Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
Начало: Ваш отель в Ереване
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Джип-тур на гору Димац с пикником
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Джип-тур на гору Димац с пикником
Из Еревана - за изумительными видами с вершины горы и вкусными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Древние храмы и целебные источники
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Древние храмы и целебные источники
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$130 за всё до 3 чел.
Всё лучшее в Армении
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
388214 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Перникова
    29 июня 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    У нас была отличная экскурсия с Эллой. Маршрут был замечательно выстроен. Элла обладает широким кругом знаний, отличным чувством юмора. он
    читать дальше

    была деликатна и предупредительна. Время экскурсии пробежало на одном дыхании. Это было первое знакомство с Ереваном и Элла помогла нам в него влюбиться! Большое спасибо и до новых встреч!

  • о
    оксана
    29 июня 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    Экскурсовод Анна встретила нас в аэропорту, помогла со сдачей багажа в камеру хранения. Затем мы сели в комфортный автомобиль и
    читать дальше

    начали свою экскурсию. Поездка сопровождалась интересным и познавательным рассказом не только о городе Ереван, а также об истории этой прекрасной страны. Мы посетили все самые знаковые места в городе с описанием истории этих мест. По окончании экскурсии Анна показала несколько ресторанов где мы можем вкусно перекусить. Благодарю Анну за такую душевную организацию экскурсии.

    Экскурсовод Анна встретила нас в аэропорту, помогла со сдачей багажа в камеру хранения. Затем мы селиЭкскурсовод Анна встретила нас в аэропорту, помогла со сдачей багажа в камеру хранения. Затем мы селиЭкскурсовод Анна встретила нас в аэропорту, помогла со сдачей багажа в камеру хранения. Затем мы селиЭкскурсовод Анна встретила нас в аэропорту, помогла со сдачей багажа в камеру хранения. Затем мы селиЭкскурсовод Анна встретила нас в аэропорту, помогла со сдачей багажа в камеру хранения. Затем мы селиЭкскурсовод Анна встретила нас в аэропорту, помогла со сдачей багажа в камеру хранения. Затем мы сели
  • М
    Михаил
    27 июня 2024
    Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
    Это была наша вторая экскурсия с Ваграмом и мы очень этому рады. Великолепный гид, который очень-очень много знает о своей
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    стране. Гарни и Гегард - это в любом случае те места, которые необходимо посетить во время поездки в Армению. Команду Александры и Ваграма однозначно рекомендуем!

    Это была наша вторая экскурсия с Ваграмом и мы очень этому рады. Великолепный гид, который очень-оченьЭто была наша вторая экскурсия с Ваграмом и мы очень этому рады. Великолепный гид, который очень-оченьЭто была наша вторая экскурсия с Ваграмом и мы очень этому рады. Великолепный гид, который очень-оченьЭто была наша вторая экскурсия с Ваграмом и мы очень этому рады. Великолепный гид, который очень-очень
  • М
    Михаил
    27 июня 2024
    Джип-тур на гору Димац с пикником
    Озеро Севан и монастырь Севанаванк - это, конечно, непередаваемо, но все меркнет после посещение горы Димац. Очень рекомендую всем, кто
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    приехал в Армению побывать в этих местах! Мы попробовали настоящий суровый джипинг, увидели водопад и попробовали наивкуснейший шашлык Виды просто невероятные. Это места, из которого просто не хочется уезжать. Несколько часов на вершине пролетели как один миг. Очень хочется вернуться туда еще раз. Отдельное спасибо нашему гиду, Ваграму, который рассказывал очень много интересного про историю и культуру Армении. Однозначный must visit!

  • А
    Анатолий
    27 июня 2024
    За что полюбить Ереван
    Спасибо большое за экскурсию Гургену (организатору) и Жанне (гиду). Тур запросили за час, все максимально оперативно было организовано и своевременно. Жанна просто влюблена в свой родной Ереван и подарила нам кучу позитивных эмоций. Все очень понравилось. Спасибо!
  • Г
    Гоя
    27 июня 2024
    Армения от языческих храмов до снежных хребтов
    Георгий - отличный организованный гид с большим интересом рассказывающий историю своей страны. Очень рекомендуем!
  • Г
    Глафира
    27 июня 2024
    Горный Цахкадзор и озеро Севан: из Еревана в мини-группе
    Нам все понравилось, экскурсия была очень интересная, все понятно и подробно рассказывали.
    Нам все понравилось, экскурсия была очень интересная, все понятно и подробно рассказывали
  • А
    Анна
    26 июня 2024
    Моя добродушная Армения
    Наше путешествие «Моя добродушная Армения» с гидом Мартой и водителем Артаком было поистине душевным. Все было продумано, спокойно и доброжелательно.
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    Грандиозный Арарат, величественные монастыри Хор Вирап и Нораванк - поразили наше воображение. Фотографии не передают, к сожалению, на 100 процентов того, что мы увидели. Истории природных и культурных памятников и история Армении в целом ожили благодаря нашему гиду Марте, ее рассказам, полным исторических фактов, легенд, традиций и шуток. Было интересно не только нам с мужем, но и дочери-подростку. Мы побывали в пещере, где до сих пор ведутся археологические раскопки. Проехали по улицам деревни, где на каждом столбе гнездятся аисты. Отдельное спасибо Мгеру и его большому семейству за вкусный обед и вино. Шашлыки из тондыра - это просто праздник живота. Благодаря чуткому руководству хозяйки дома и Марте наша дочь приготовила сама армянскую толму - и ее кулинарный опыт удался! Кастрюльку толмы мы съели с большим удовольствием. Эти шесть-семь часов экскурсии благодаря интересному рассказчику Марте и опытному и галантному водителю Артаку пролетели незаметно. Мы рады, что познакомились с такой командой. И надеемся продолжить путешествия по Армении в их душевной компании.

    Наше путешествие «Моя добродушная Армения» с гидом Мартой и водителем Артаком было поистине душевным. Все былоНаше путешествие «Моя добродушная Армения» с гидом Мартой и водителем Артаком было поистине душевным. Все былоНаше путешествие «Моя добродушная Армения» с гидом Мартой и водителем Артаком было поистине душевным. Все былоНаше путешествие «Моя добродушная Армения» с гидом Мартой и водителем Артаком было поистине душевным. Все былоНаше путешествие «Моя добродушная Армения» с гидом Мартой и водителем Артаком было поистине душевным. Все былоНаше путешествие «Моя добродушная Армения» с гидом Мартой и водителем Артаком было поистине душевным. Все было
  • O
    Olesia
    25 июня 2024
    За что полюбить Ереван
    Большое спасибо Вигену за отличную экскурсию! Были с мужем и двумя детьми, всем очень понравилось. Виген встретил нас прямо в
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    аэропорту, повозил по красивым местам на комфортной машине (Камри), все рассказал, подсказал отличное место где поесть. С удовольствием порекомендуем организатора Гургена и гида Вигена своим друзьям 👍

  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Красавица Армения: Севан и Дилижан
    Прекрасно организованная экскурсия! Внимательный, пунктуальный, очень интересно рассказывающий о достопримечательностях гид Ашот. Очень понравился рассказ о хачкарах, узнали много нового. В целом было комфортно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «От вашего отеля»

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  5. Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гора Арарат
  7. Эчмиадзин
  8. Хор Вирап
  9. Гарни
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июле 2024
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