Роланд — ваш гид в Ереване

Провёл экскурсии для 484 туристов

Меня зовут Роланд. Я родился в горах, но учился и занимался наукой уже в Ереване. Это город, в котором я живу 12 лет, и люблю его всем сердцем. Я профессиональный историк и арменовед: в стремлении раскрыть местные культурные особенности проехал страну вдоль и поперёк, заглянул во все её уголки. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!

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