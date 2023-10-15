Прогуляться по живописному каньону, увидеть средневековые монастыри и узнать их историю
Эта программа заинтересует как любителей красивых видов, так и любителей истории.
Мы с вами прогуляемся по ущелью реки Касах, в котором часто снимают фильмы, посетим монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, сфотографируемся у памятника армянскому алфавиту и отыщем следы извержения вулкана.
Мы с вами прогуляемся по ущелью реки Касах, в котором часто снимают фильмы, посетим монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, сфотографируемся у памятника армянскому алфавиту и отыщем следы извержения вулкана.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Аллея букв — своеобразный памятник армянскому алфавиту и письменности на склонах Арагаца. Здесь же находиться крест, посвящённый 1700-летию принятия христианства и состоящий ровно из 1700 крестов. Каждый год к нему добавляется 1 новый. Если повезёт, вы услышите, как он «поёт» — кажется, будто кто-то играет на флейте.
- Сагмосаванк — монастырь, откуда открывается грандиозный вид на ущелье реки Касах и на гору Арарат. В средневековье 24 часа без перерыва монахи, сменяя друг друга, пели здесь священные псалмы. Я расскажу вам, в честь чего монастырь получил своё название и какую роль он играл в средние века.
- Ованаванк — ещё один монастырь, который удивит вас своей резьбой. Внутри него хранятся мощи св. Иоанна Крестителя. Здесь мы поговорим об архитектурном стиле армянских религиозных сооружений.
Во время экскурсии я покажу вам следы извержения вулкана Ара, расскажу интересные факты про Арарат и Арагац. Также вы узнаете, как появилась армянская письменность и что за танец принято танцевать вокруг горы Арагац.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- По желанию за отдельную плату вы сможете приобрести сладкий суджук, фрукты, сухофрукты и разные сельские сладости у местных жителей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 484 туристов
Меня зовут Роланд. Я родился в горах, но учился и занимался наукой уже в Ереване. Это город, в котором я живу 12 лет, и люблю его всем сердцем. Я профессиональный историк и арменовед: в стремлении раскрыть местные культурные особенности проехал страну вдоль и поперёк, заглянул во все её уголки. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Природа и пейзажи
Горы
Святые места
Выездные
Монастыри, церкви, храмы
Гора Арарат
Популярные места
Похожие туры из Еревана
Индивидуальная
9 часов
Армянское море и древние монастыри
Исследовать языческий Гарни и пещерный Гегард, посетить курортный Дилижан и пообедать у озера Севан
по вашему желанию
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Церковь Святого Ованнеса, Конд
17 окт
18 окт
19 окт
21 окт
от €76 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Открыть красоту природы Армении
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
€85 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду