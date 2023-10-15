Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту

Прогуляться по живописному каньону, увидеть средневековые монастыри и узнать их историю

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Эта программа заинтересует как любителей красивых видов, так и любителей истории.

Мы с вами прогуляемся по ущелью реки Касах, в котором часто снимают фильмы, посетим монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, сфотографируемся у памятника армянскому алфавиту и отыщем следы извержения вулкана.
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Аллея букв — своеобразный памятник армянскому алфавиту и письменности на склонах Арагаца. Здесь же находиться крест, посвящённый 1700-летию принятия христианства и состоящий ровно из 1700 крестов. Каждый год к нему добавляется 1 новый. Если повезёт, вы услышите, как он «поёт» — кажется, будто кто-то играет на флейте.
  • Сагмосаванк — монастырь, откуда открывается грандиозный вид на ущелье реки Касах и на гору Арарат. В средневековье 24 часа без перерыва монахи, сменяя друг друга, пели здесь священные псалмы. Я расскажу вам, в честь чего монастырь получил своё название и какую роль он играл в средние века.
  • Ованаванк — ещё один монастырь, который удивит вас своей резьбой. Внутри него хранятся мощи св. Иоанна Крестителя. Здесь мы поговорим об архитектурном стиле армянских религиозных сооружений.

Во время экскурсии я покажу вам следы извержения вулкана Ара, расскажу интересные факты про Арарат и Арагац. Также вы узнаете, как появилась армянская письменность и что за танец принято танцевать вокруг горы Арагац.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • По желанию за отдельную плату вы сможете приобрести сладкий суджук, фрукты, сухофрукты и разные сельские сладости у местных жителей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Природа и пейзажи
Горы
Святые места
Выездные
Монастыри, церкви, храмы
Гора Арарат
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