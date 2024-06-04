1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
«Я проведу вас по узким улочкам, на которые мало кто забредает из туристов, расскажу истории и легенды, которые здесь прячутся за каждым поворотом»
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
«Я давно собираю ереванские легенды, страшилки и удивительные истории»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 29€27 за человека
Индивидуальная
4 часа
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу
Начало: На площади Республики в центре Еревана
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €160 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
Полетать под Давташенским мостом и узнать легенды древнего города
«Вы познакомитесь с армянской легендой, которая гласит, что Ереван — самое старое поселение на планете, основанное самим Ноем»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €125 за всё до 90 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
«У Еревана есть скрытые истории, легенды и закрытые двери, которые откроются для вас»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
€50 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита4 июня 2024Нам очень понравилось, большое спасибо, Софья!:)
- ВВалерия3 июня 2024Для меня эта экскурсия не первая, поэтому я уже что-то знала о городе. Тем не менее, и новой для меня
- ИИрина3 июня 2024Спасибо Софье за прекрасную экскурсию!
- ЯЯна2 июня 2024Поездка была отличная. Ашот интересный собеседник. Много рассказывал про сферы жизни армян, про проблемы, победы и интересы. Экскурсия закончилась вкусным обедом в видовом ресторане 👍
- ННина1 июня 2024Если вы приехали отдохнуть душой и проникнуться городом, обязательно прогуляйтесь по нему с Сергеем! Вся информация - в формате лёгкого рассказа,
- ННаталья25 мая 2024Знакомство с Арменией у меня началось с экскурсией вместе с Софьей. Время пролетело незаметно, несмотря на дождливую погоду. Очень подробный
- EElena9 мая 2024Супер-экскурсия с супер-гидом! Ашот очень приятный, внимательный гид, который с интересом расскажет исторические факты о чудесной Армении, покажет лучшие виды
- ААнна8 мая 2024Спасибо Сергею за великолепную прогулку по Еревану и за интересные легенды и истории. Мы остались в полном восторге! Такого точно
- ААлла16 апреля 2024Ашот очень внимательный и заботливый! Выбор ресторана выше всяких похвал!!! Кебаб из севанских раков обязательно пробовать! Ашот сам предложил выбор блюд из местных специалитетов, включая сиг на гриле, кебаб из раков и чудесный десерт из халвы!!! Мы остались очень довольны!
- ННаталья30 августа 2023Добрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были на экскурсии у Анны и
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Мифы и легенды»
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