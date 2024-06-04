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Артура! Весь маршрут подстроили под наши пожелания, в связи с тем, что в Ереване не впервые, уже успели побывать в некоторых местах. Багаж знаний у Анны просто потрясающий и подаётся простым доступным языком, это очень важно, поскольку восприятие информации бывает сложным. Мы побывали в разных локациях, посмотрев и культурно-исторические места, и старую часть города, ну и конечно современный Ереван. У ребят также есть собственная винодельня, приглашали нас, но в связи с отсутствием времени не смогли посетить. Если подвести итог, день был потрясающий, видно, что вкладывают душу в своё дело! Большое спасибо, приедем ещё!