Откройте для себя мифы и легенды Еревана с нашими экскурсиями

Найдено 5 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Ереване, цены от €22, скидки до 7%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яркие краски Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
744 отзыва
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
«Я проведу вас по узким улочкам, на которые мало кто забредает из туристов, расскажу истории и легенды, которые здесь прячутся за каждым поворотом»
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
22 за человека
Мистические истории и легенды Еревана
🚶 Пешая
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
«Я давно собираю ереванские легенды, страшилки и удивительные истории»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 2927 за человека
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу
Начало: На площади Республики в центре Еревана
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 160 за всё до 12 чел.
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
Полетать под Давташенским мостом и узнать легенды древнего города
«Вы познакомитесь с армянской легендой, которая гласит, что Ереван — самое старое поселение на планете, основанное самим Ноем»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 125 за всё до 90 чел.
Необычный Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
«У Еревана есть скрытые истории, легенды и закрытые двери, которые откроются для вас»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
50 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    4 июня 2024
    Яркие краски Еревана
    Нам очень понравилось, большое спасибо, Софья!:)
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Мистические истории и легенды Еревана
    Для меня эта экскурсия не первая, поэтому я уже что-то знала о городе. Тем не менее, и новой для меня
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    информации в программе было предостаточно. Эта прогулка стала для меня своего рода недостающим пазлом, который сложил картинку города воедино. Отдельная благодарность за вкусное угощение и прекрасный авторский подарок!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Яркие краски Еревана
    Спасибо Софье за прекрасную экскурсию!
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
    Поездка была отличная. Ашот интересный собеседник. Много рассказывал про сферы жизни армян, про проблемы, победы и интересы. Экскурсия закончилась вкусным обедом в видовом ресторане 👍
  • Н
    Нина
    1 июня 2024
    Мистические истории и легенды Еревана
    Если вы приехали отдохнуть душой и проникнуться городом, обязательно прогуляйтесь по нему с Сергеем! Вся информация - в формате лёгкого рассказа,
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    но представление об истории Еревана вы тоже получите, при этом ни капли не устав. А ещё Сергей ответил на мои вопросы о городе, не касавшиеся темы экскурсии, за что ему отдельное спасибо

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Яркие краски Еревана
    Знакомство с Арменией у меня началось с экскурсией вместе с Софьей. Время пролетело незаметно, несмотря на дождливую погоду. Очень подробный
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    и насыщенный рассказ увлекает, могу сказать, что некоторые факты, о которых рассказала Софья об истории страны и людях, внесших вклад в развитие Еревана, на других последующих экскурсиях не рассказывали. Чашечка кофе и непринужденная беседа с бариста послужили началом познания гостеприимства местных жителей. Однозначно рекомендую данную экскурсию! Софье огромная благодарность за ее труд!!!

  • E
    Elena
    9 мая 2024
    Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
    Супер-экскурсия с супер-гидом! Ашот очень приятный, внимательный гид, который с интересом расскажет исторические факты о чудесной Армении, покажет лучшие виды
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    и места в рамках экскурсии. Севан встретил теплой погодой и чудесными местами, ресторан - вкусной едой и стильным интерьером. Ашот не торопил нас, увлеченно отвечал на все вопросы, даже не связанные с самой экскурсией. Большое спасибо, буду рекомендовать друзьям Ашота и его команду гидов!:)

    Супер-экскурсия с супер-гидом! Ашот очень приятный, внимательный гид, который с интересом расскажет исторические факты о чудеснойСупер-экскурсия с супер-гидом! Ашот очень приятный, внимательный гид, который с интересом расскажет исторические факты о чудесной
  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Мистические истории и легенды Еревана
    Спасибо Сергею за великолепную прогулку по Еревану и за интересные легенды и истории. Мы остались в полном восторге! Такого точно
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    на обычных экскурсиях не расскажут. Сергей замечательный рассказчик и гид, ответил на все наши вопросы о городе и стране в целом. А также, Сергей прекрасный человек — взял для нас зонты, потому что передавали дождь, и организовал сюрприз♥️ Спасибо огромное, всем рекомендуем!

    Спасибо Сергею за великолепную прогулку по Еревану и за интересные легенды и истории. Мы остались в
  • А
    Алла
    16 апреля 2024
    Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
    Ашот очень внимательный и заботливый! Выбор ресторана выше всяких похвал!!! Кебаб из севанских раков обязательно пробовать! Ашот сам предложил выбор блюд из местных специалитетов, включая сиг на гриле, кебаб из раков и чудесный десерт из халвы!!! Мы остались очень довольны!
    Ашот очень внимательный и заботливый!Ашот очень внимательный и заботливый!Ашот очень внимательный и заботливый!
  • Н
    Наталья
    30 августа 2023
    Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
    Добрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были на экскурсии у Анны и
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    Артура! Весь маршрут подстроили под наши пожелания, в связи с тем, что в Ереване не впервые, уже успели побывать в некоторых местах. Багаж знаний у Анны просто потрясающий и подаётся простым доступным языком, это очень важно, поскольку восприятие информации бывает сложным. Мы побывали в разных локациях, посмотрев и культурно-исторические места, и старую часть города, ну и конечно современный Ереван. У ребят также есть собственная винодельня, приглашали нас, но в связи с отсутствием времени не смогли посетить. Если подвести итог, день был потрясающий, видно, что вкладывают душу в своё дело! Большое спасибо, приедем ещё!

    Добрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были на

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Яркие краски Еревана
  2. Мистические истории и легенды Еревана
  3. Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
  4. Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
  5. Необычный Ереван
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 22 до 160 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 789 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Еревана в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
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