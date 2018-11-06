4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Легенды и тайны горы Арагац

Арагац — высочайшая вершина современной Армении. Много легенд о горе сложены за века, Арагац до сих пор таит и сохраняет множество тайн, о которых вы услышите на экскурсии. Один из великанов Армянского Нагорья буквально усыпан природными и историческими памятниками.

Монастырь псалмов и величественная крепость

Вы осмотрите монастырь псалмов Сагмосаванк, стоящий на краю живописного ущелья реки Касах. Это уникальный памятник армянским буквам в камне, установленный в честь 1600-летия изобретения алфавита. Вы познакомитесь с историей монастыря, а после — осмотрите крепость в облаках Амберд на высоте 2300 метров, которая поразит вас своей мощью. Виды, которые будут открываться с Арагаца на гору Арарат и Араратскую долину, запомнятся на всю жизнь.

Обед на озере Кари-лич

По головокружительной автомобильной дороге мы поедем к озеру Кари-лич, находящемуся на высоте 3200 метров. В окружении природной красоты, на берегу горного озера вы отведаете мужское культовое блюдо — хаш, о котором мы вам расскажем на экскурсии.

Живописный монастырь и гробница создателя армянского алфавита

После обеда мы отправимся в село Ошакан, чтобы посетить гробницу Св. Месропа Маштоца — создателя армянского алфавита. Там вы не только узнаете историю этого святого, но и увидите знаменитые хачкары (резные каменные крестовые стелы), сделанные по мотивам алфавита. А под монастырем в ущелье можно будет посмотреть на пятипролетный средневековый мост через реку Касах, а также посетить винный погреб 10-го века.

Виноделие в провинции Арагацотн

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Вы побываете в древнейшем винодельческом центре Армении, где виноградники расположены на высоте 1200-1500 метров, а множество солнечных дней делают вина этого региона одними из лучших в Армении. На экскурсии вы сможете в этом убедиться! Вам будет предложено посетить один из винных заводов на выбор: