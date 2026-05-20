4 отзыва оставили туристы

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Природа и древности Армении: Арагац, Сагмосаванк, Амберд - из Еревана

Погрузитесь в мир древностей и природы Армении, посетив Арагац, Сагмосаванк и Амберд. Уникальные виды и культура ждут вас
Увлекательное путешествие к горе Арагац, где открываются захватывающие виды. Исследуйте монастырь Сагмосаванк и узнайте о создании армянского алфавита. Посетите крепость Амберд и насладитесь обедом на берегу озера Кари-лич. Откройте для себя винодельческие традиции региона и узнайте о жизни Св. Месропа Маштоца в Ошакане. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Армении
4.9
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Высочайшая точка Армении - Арагац
  • 🏛️ Древний монастырь Сагмосаванк
  • 🏰 Крепость Амберд с видами на Арарат
  • 🍽️ Обед на берегу горного озера
  • 🍷 Винодельческие традиции региона

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с конца апреля по середину ноября, когда дороги открыты и природа расцветает. В это время вы сможете насладиться всеми красотами маршрута. В зимние месяцы экскурсия проходит с изменениями, но всё равно остаётся интересной, с акцентом на исторические объекты и винодельни.
Сейчас август — это идеальное время.
Природа и древности Армении: Арагац, Сагмосаванк, Амберд - из Еревана
Природа и древности Армении: Арагац, Сагмосаванк, Амберд - из Еревана
Природа и древности Армении: Арагац, Сагмосаванк, Амберд - из Еревана

Что можно увидеть

  • Арагац
  • Сагмосаванк
  • Амберд
  • Ошакан

Описание экскурсии

Арагац — высочайшая вершина современной Армении. Много легенд о горе сложены за века, Арагац до сих пор таит и сохраняет множество тайн, о которых вы услышите на экскурсии.

Монастырь псалмов Сагмосаванк, стоящий на краю живописного ущелья реки Касах. Это уникальный памятник армянским буквам в камне, установленный в честь 1600-летия изобретения алфавита.

Крепость в облаках Амберд на высоте 2300 м, которая поразит вас своей мощью. Виды, которые вам откроются на гору Арарат и Араратскую долину, запомнятся на всю жизнь.

Обед на озере Кари-лич. По головокружительной дороге мы поедем к горному озеру на высоте 3200 м. В окружении природной красоты вы отведаете культовое блюдо — хаш, о котором мы вам подробно расскажем.

Село Ошакан с гробницей Св. Месропа Маштоца — создателя армянского алфавита. Там вы не только узнаете историю этого святого, но и увидите знаменитые хачкары (резные каменные крестовые стелы), сделанные по мотивам алфавита.

В ущелье под монастырём можно будет посмотреть на пятипролётный средневековый мост через реку Касах, а также посетить винный погреб 10 века.

Виноделие в провинции Арагацотн (по желанию)

Вы побываете в древнейшем винодельческом центре Армении и посетите один из винных заводов на выбор:

  • «Воскеваз» — одна из старейших виноделен в Армении порадует вас традиционным вином, выдержанным в больших глиняных амфорах — карасах. Завод неоднократно привозил в Армению золотые медали с различных международных винных фестивалей
  • «Армения Вайн» — один из крупнейших заводов Армении, хороший пример восстановления вековых традиций армянского виноделия, большое количество качественных ординарных вин и уже завоевавшая всемирное признание линейка марочных вин

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание

  • Дорога к крепости Амберд и озеру Кари-лич открыта с конца апреля до середины ноября, в остальное время она непроходима из-за обилия снега
  • С ноября по апрель мы заменяем крепость Амберд на гробницу армянских царей в селе Ахцк и древнее поселение Агарак, а вместо озера Кари-лич посещаем монастырь Ованаванк и древний городок Аштарак

Дополнительные расходы

  • Обед на озере
  • Экскурсия на винодельне/заводе и дегустация (по желанию): €10–20 за чел. в зависимости от дегустационного пакета

Важно: экскурсию на заводы надо заказывать заранее, минимум за 2 дня, поэтому желательно быстро определиться с их посещением. По воскресеньям на заводах выходной день.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гарик
Гарик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 550 туристов
Я со студенческой скамьи в туризме, с 2005 года работаю в качестве гида. Тут я представляю группу профессиональных гидов-единомышленников, которые горячо любят свою страну и работу. Нас 5 человек, каждый из
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нас будет для вас надёжным проводником по этой прекрасной земле. Мы осознаём всю ответственность представлять свою страну и принимаем это за большую честь. Наша задача — чтобы каждый посетивший Армению увёз с собой теплоту, душевность и мудрость нашей страны, а также желание возвращаться вновь и вновь. Сегодня, через годы работы, могу уверенно сказать, что это нам удаётся. Но самым надёжным ориентиром будут ваши отзывы и впечатления. Продолжим путешествие вместе?

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
3
2
1
Е
Экскурсия нам понравилась невероятно! Рекомендую всем, скучать не придётся, особенно на дегустации! Много интересной информации получили по ходу экскурсии! Большое спасибо!
Гарик
Гарик
Ответ организатора:
Елена джан, спасибо Вам большое, ждем вновь в Армении!
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А
С огромным удовольствием хочу рассказать о нашем первом путешествии по Армении с великолепным гидом, профессионалом и знатоком своего дела, душевом собеседнике и прекрасном человеке Гарике!!!
С душою и огромной любовью он
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рассказал нам о чудесной солнечной Армении, о ее истории, традициях историческом наследи, познакомил с удивительными местами и людьми!!!
Мы со всей полнотой почувствовали безмерное гостеприимство и радушен людей с которыми нам посчастливилось встретиться в этот день!
Мы окунулись в мир домашнего виноделия и были просто в восхищении!!!
Огромное Вам спасибо Гарик!!!!
Вы подарили нам незабываемые впечатления и эмоции!!!

С огромным удовольствием хочу рассказать о нашем первом путешествии по Армении с великолепным гидом, профессионалом и
С огромным удовольствием хочу рассказать о нашем первом путешествии по Армении с великолепным гидом, профессионалом и
С огромным удовольствием хочу рассказать о нашем первом путешествии по Армении с великолепным гидом, профессионалом и
С огромным удовольствием хочу рассказать о нашем первом путешествии по Армении с великолепным гидом, профессионалом и
С огромным удовольствием хочу рассказать о нашем первом путешествии по Армении с великолепным гидом, профессионалом и
С огромным удовольствием хочу рассказать о нашем первом путешествии по Армении с великолепным гидом, профессионалом и
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Михаил
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению. Очень насыщенная и интересная программа, разнообразные достопримечательности (природные и исторические), хороший тайминг и обед в ресторане с отличным видом. Брал для себя, сестры и бабушки. Все очень довольны.
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению. Очень насыщенная и интересная программа, разнообразные достопримечательности (природные и исторические), хороший
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению. Очень насыщенная и интересная программа, разнообразные достопримечательности (природные и исторические), хороший
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению. Очень насыщенная и интересная программа, разнообразные достопримечательности (природные и исторические), хороший
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению. Очень насыщенная и интересная программа, разнообразные достопримечательности (природные и исторические), хороший
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Татьяна
Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Спасибо, все было организовано и очень интересно, как сам маршрут, так и прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую, не пожалеете!
Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Спасибо, все было организовано и очень интересно, как
Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Спасибо, все было организовано и очень интересно, как
Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Спасибо, все было организовано и очень интересно, как
Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Спасибо, все было организовано и очень интересно, как
Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Спасибо, все было организовано и очень интересно, как
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А
От всей души хочу поблагодарить Гарика и его команду за наши прекрасные впечатления, отлично организованную экскурсию, гостеприимную и радушную встречу, теплое и внимательное отношение!
Мы почувствовали себя важными и долгожданными гостями
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на этом празднике жизни, это всегда приятно, а особенно в путешествии)
Сама программа экскурсии составлена очень гармонично - тут и живописные виды, и познавательные исторические факты, и прекрасное угощение, и увлекательные рассказы о традициях и жизни народа.
Отдельного внимания заслуживает проницательность Гарика и индивидуальный подход при проведении экскурсии. Мы услышали не шаблонный скучный пересказ, а живую и яркую историю о стране, культуре и нации, которая была близка и понятна именно нам. Так как наш гид старался понять, что интересно для нас, а что нет, и у него это отлично получилось.
Очень порадовало такое отношение- не отстреляться, так "для галочки", а именно передать честно и искренне тот посыл, тот импульс, те ключевые мысли, которые внутри.
Дополнительной приятной опцией были советы и помощь в решении бытовых вопросов и сложностей, которых не избежать, когда оказываешься в новом месте.
Познакомить со Страной и Нацией - важная миссия, я очень рада, что нас с солнечной Арменией познакомил настоящий профессионал, ответственный и доброжелательный Гарик.
Заказывая экскурсию у команды Гарика можно не беспокоиться, а наслаждаться отдыхом с уверенностью, что вас не обманут и обо всем позаботятся.
Редко пишу восторженные отзывы, это особый случай, хочется искренне поблагодарить за добросовестное отношение и работу)
Я считаю нам очень повезло с гидом, ведь выбирая через интернет, без личных рекомендации, всегда рискуешь. Надеюсь мой отзыв поможет сделать вам правильный выбор)

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Т
Были на экскурсии с Аней и Ованесом. Самые лучшие рекомендации и огромное спасибо ребятам! Интересный маршрут, приятные собеседники, очень душевное отношение к своей работе. Узнали много интересных фактов, посмотрели потрясающую природу Армении. Была возможность гибко подстроить маршрут поездки под себя. Остались довольные и родители и ребенок!
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