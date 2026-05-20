4 отзыва оставили туристы

5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Высочайшая точка Армении - Арагац
- 🏛️ Древний монастырь Сагмосаванк
- 🏰 Крепость Амберд с видами на Арарат
- 🍽️ Обед на берегу горного озера
- 🍷 Винодельческие традиции региона
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Арагац
- Сагмосаванк
- Амберд
- Ошакан
Описание экскурсии
Арагац — высочайшая вершина современной Армении. Много легенд о горе сложены за века, Арагац до сих пор таит и сохраняет множество тайн, о которых вы услышите на экскурсии.
Монастырь псалмов Сагмосаванк, стоящий на краю живописного ущелья реки Касах. Это уникальный памятник армянским буквам в камне, установленный в честь 1600-летия изобретения алфавита.
Крепость в облаках Амберд на высоте 2300 м, которая поразит вас своей мощью. Виды, которые вам откроются на гору Арарат и Араратскую долину, запомнятся на всю жизнь.
Обед на озере Кари-лич. По головокружительной дороге мы поедем к горному озеру на высоте 3200 м. В окружении природной красоты вы отведаете культовое блюдо — хаш, о котором мы вам подробно расскажем.
Село Ошакан с гробницей Св. Месропа Маштоца — создателя армянского алфавита. Там вы не только узнаете историю этого святого, но и увидите знаменитые хачкары (резные каменные крестовые стелы), сделанные по мотивам алфавита.
В ущелье под монастырём можно будет посмотреть на пятипролётный средневековый мост через реку Касах, а также посетить винный погреб 10 века.
Виноделие в провинции Арагацотн (по желанию)
Вы побываете в древнейшем винодельческом центре Армении и посетите один из винных заводов на выбор:
- «Воскеваз» — одна из старейших виноделен в Армении порадует вас традиционным вином, выдержанным в больших глиняных амфорах — карасах. Завод неоднократно привозил в Армению золотые медали с различных международных винных фестивалей
- «Армения Вайн» — один из крупнейших заводов Армении, хороший пример восстановления вековых традиций армянского виноделия, большое количество качественных ординарных вин и уже завоевавшая всемирное признание линейка марочных вин
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание
- Дорога к крепости Амберд и озеру Кари-лич открыта с конца апреля до середины ноября, в остальное время она непроходима из-за обилия снега
- С ноября по апрель мы заменяем крепость Амберд на гробницу армянских царей в селе Ахцк и древнее поселение Агарак, а вместо озера Кари-лич посещаем монастырь Ованаванк и древний городок Аштарак
Дополнительные расходы
- Обед на озере
- Экскурсия на винодельне/заводе и дегустация (по желанию): €10–20 за чел. в зависимости от дегустационного пакета
Важно: экскурсию на заводы надо заказывать заранее, минимум за 2 дня, поэтому желательно быстро определиться с их посещением. По воскресеньям на заводах выходной день.
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