4 отзыва оставили туристы

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с конца апреля по середину ноября, когда дороги открыты и природа расцветает. В это время вы сможете насладиться всеми красотами маршрута. В зимние месяцы экскурсия проходит с изменениями, но всё равно остаётся интересной, с акцентом на исторические объекты и винодельни.

Увлекательное путешествие к горе Арагац, где открываются захватывающие виды. Исследуйте монастырь Сагмосаванк и узнайте о создании армянского алфавита. Посетите крепость Амберд и насладитесь обедом на берегу озера Кари-лич. Откройте для себя винодельческие традиции региона и узнайте о жизни Св. Месропа Маштоца в Ошакане. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Армении

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Арагац — высочайшая вершина современной Армении. Много легенд о горе сложены за века, Арагац до сих пор таит и сохраняет множество тайн, о которых вы услышите на экскурсии.

Монастырь псалмов Сагмосаванк, стоящий на краю живописного ущелья реки Касах. Это уникальный памятник армянским буквам в камне, установленный в честь 1600-летия изобретения алфавита.

Крепость в облаках Амберд на высоте 2300 м, которая поразит вас своей мощью. Виды, которые вам откроются на гору Арарат и Араратскую долину, запомнятся на всю жизнь.

Обед на озере Кари-лич. По головокружительной дороге мы поедем к горному озеру на высоте 3200 м. В окружении природной красоты вы отведаете культовое блюдо — хаш, о котором мы вам подробно расскажем.

Село Ошакан с гробницей Св. Месропа Маштоца — создателя армянского алфавита. Там вы не только узнаете историю этого святого, но и увидите знаменитые хачкары (резные каменные крестовые стелы), сделанные по мотивам алфавита.

В ущелье под монастырём можно будет посмотреть на пятипролётный средневековый мост через реку Касах, а также посетить винный погреб 10 века.

Виноделие в провинции Арагацотн (по желанию)

Вы побываете в древнейшем винодельческом центре Армении и посетите один из винных заводов на выбор:

«Воскеваз» — одна из старейших виноделен в Армении порадует вас традиционным вином, выдержанным в больших глиняных амфорах — карасах. Завод неоднократно привозил в Армению золотые медали с различных международных винных фестивалей

«Армения Вайн» — один из крупнейших заводов Армении, хороший пример восстановления вековых традиций армянского виноделия, большое количество качественных ординарных вин и уже завоевавшая всемирное признание линейка марочных вин

Организационные детали

Поездка проходит на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание

Дорога к крепости Амберд и озеру Кари-лич открыта с конца апреля до середины ноября , в остальное время она непроходима из-за обилия снега

, в остальное время она непроходима из-за обилия снега С ноября по апрель мы заменяем крепость Амберд на гробницу армянских царей в селе Ахцк и древнее поселение Агарак, а вместо озера Кари-лич посещаем монастырь Ованаванк и древний городок Аштарак

Дополнительные расходы

Обед на озере

Экскурсия на винодельне/заводе и дегустация (по желанию): €10–20 за чел. в зависимости от дегустационного пакета

Важно: экскурсию на заводы надо заказывать заранее, минимум за 2 дня, поэтому желательно быстро определиться с их посещением. По воскресеньям на заводах выходной день.