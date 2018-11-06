4 отзыва оставили туристы

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Природа и древности Армении

Ущелья, где хочется стать птицей. Монастыри, где хочется стать монахом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

174 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Гарик
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Гарик – Гид в Ереване
Вас ждет головокружительная поездка к самой высокой точке Армении, горе Арагац.

Вы познакомитесь с историей 📖 древнейшего монастыря Сагмосаванк, узнаете интересные факты об армянском языке, побываете в усыпальнице создателя национального алфавита.

На берегу озера попробуете культовое блюдо местной кухни 🥧.

А на винодельне узнаете о традициях винного производства в регионе.
Природа и древности Армении
Природа и древности Армении

Что вас ожидает

Легенды и тайны горы Арагац
Арагац — высочайшая вершина современной Армении. Много легенд о горе сложены за века, Арагац до сих пор таит и сохраняет множество тайн, о которых вы услышите на экскурсии. Один из великанов Армянского Нагорья буквально усыпан природными и историческими памятниками.

Монастырь псалмов и величественная крепость
Вы осмотрите монастырь псалмов Сагмосаванк, стоящий на краю живописного ущелья реки Касах. Это уникальный памятник армянским буквам в камне, установленный в честь 1600-летия изобретения алфавита. Вы познакомитесь с историей монастыря, а после — осмотрите крепость в облаках Амберд на высоте 2300 метров, которая поразит вас своей мощью. Виды, которые будут открываться с Арагаца на гору Арарат и Араратскую долину, запомнятся на всю жизнь.

Обед на озере Кари-лич
По головокружительной автомобильной дороге мы поедем к озеру Кари-лич, находящемуся на высоте 3200 метров. В окружении природной красоты, на берегу горного озера вы отведаете мужское культовое блюдо — хаш, о котором мы вам расскажем на экскурсии.

Живописный монастырь и гробница создателя армянского алфавита
После обеда мы отправимся в село Ошакан, чтобы посетить гробницу Св. Месропа Маштоца — создателя армянского алфавита. Там вы не только узнаете историю этого святого, но и увидите знаменитые хачкары (резные каменные крестовые стелы), сделанные по мотивам алфавита. А под монастырем в ущелье можно будет посмотреть на пятипролетный средневековый мост через реку Касах, а также посетить винный погреб 10-го века.

Виноделие в провинции Арагацотн
(дополнительная опция)
Вы побываете в древнейшем винодельческом центре Армении, где виноградники расположены на высоте 1200-1500 метров, а множество солнечных дней делают вина этого региона одними из лучших в Армении. На экскурсии вы сможете в этом убедиться! Вам будет предложено посетить один из винных заводов на выбор:

  • Винодельня «Воскеваз» — одна из старейших в Армении, порадует вас традиционным вином, выдержанным в больших глиняных амфорах — карасах. Завод неоднократно привозил в Армению золотые медали с различных международных винных фестивалей.
  • Завод «Армения Вайн» — один из крупнейших заводов Армении, хороший пример восстановления вековых традиций армянского виноделия, большое количество качественных ординарных вин и уже завоевавшая всемирное признание линейка марочных вин. Территория завода поражает своей масштабностью, а вина — своим уникальным вкусом и качеством.

Организационные детали

  • В стоимость не включено: обед на озере, экскурсия на винодельне/заводе и дегустация (10-20 евро за человека в зависимости от дегустационного пакета)
  • Экскурсию на заводы надо заказывать заранее, минимум за 2 дня, поэтому желательно быстро определится, есть ли у вас желании их посетить. По воскресениям на заводах — выходной день.

Важное примечание
Дорога к крепости Амберд и озеру Кари-лич открыта с конца апреля до середины ноября, в остальное время она непроходима из-за обилия снега. Но с ноября по апрель мы эту экскурсию также проводим, заменяя крепость Амберд на гробницу армянских царей в селе Ахцк и древнее поселение Агарак, а вместо озера Кари-лич, мы посещаем монастырь Ованаванк и древний городок Аштарак с его многочисленными достопримечательностями.

Природа и древности Армении
Природа и древности Армении
Природа и древности Армении
Природа и древности Армении
Природа и древности Армении
Природа и древности Армении
Природа и древности Армении
Природа и древности Армении
Природа и древности Армении
Природа и древности Армении
Природа и древности Армении
Природа и древности Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гарик
Гарик
Здравствуйте, Друзья! Мне 34 года и я со студенческой скамьи в туризме, 5 лет учебы и уже 11 лет в качестве экскурсовода. Тут я представляю группу профессиональных экскурсоводов единомышленников, которые горячо любят свою страну и работу. Нас 5 человек, но каждый из нас будет для Вас надежным проводником по этой прекрасной земле. Мы осознаем всю ответственность представлять свою страну и принимаем это за большую честь. Наша задача, чтоб каждый посетивший Армению увез с собой теплоту, душевность и мудрость нашей страны, а так же желание возвращаться в Армению вновь и вновь. Сегодня, через годы работы, могу уверенно сказать, что это нам удается. Но самым надежным ориентиром будут Ваши отзывы и впечатления. Продолжим путешествие вместе?
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4 отзыва оставили туристы

6 ноября 2018
Профессиональная команда, комфортабельный транспорт. Нареканий к качеству экскурсии никаких. Все с учетом индивидуальных пожеланий. Мы, конечно, не все достопримечательности Армении посетили чтобы дать полный обзор и сравнение, так что скажу субъективно, не все места из этого маршрута впечатлили. Не стоит много ожидать от горного озера.
26 мая 2018
отличная, захватывающая экскурсия... подняться на 3200 м в горы по серпантиновой дороге увидеть сугробы трехметровые в конце мая, когда все цветет в низинах... Посетили храм где захаронен Месроп Маштоц основатель армянского алфавита и многое другое. Гарик привет! спасибо за впечатления, отношение, добродушие. надеюсь еще увидимся!
25 июля 2017
От всей души хочу поблагодарить Гарика и его команду за наши прекрасные впечатления, отлично организованную экскурсию, гостеприимную и радушную встречу, теплое и внимательное отношение! Мы почувствовали себя важными и долгожданными гостями на этом празднике жизни, это всегда приятно, а особенно в путешествии) Сама программа экскурсии составлена очень гармонично - тут и живописные виды, и познавательные исторические факты, и прекрасное угощение, и увлекательные рассказы о традициях и жизни народа. Отдельного внимания заслуживает проницательность Гарика и индивидуальный подход при проведении экскурсии. Мы услышали не шаблонный скучный пересказ, а живую и яркую историю о стране, культуре и нации, которая была близка и понятна именно нам. Так как наш гид старался понять, что интересно для нас, а что нет, и у него это отлично получилось. Очень порадовало такое отношение- не отстреляться, так "для галочки", а именно передать честно и искренне тот посыл, тот импульс, те ключевые мысли, которые внутри. Дополнительной приятной опцией были советы и помощь в решении бытовых вопросов и сложностей, которых не избежать, когда оказываешься в новом месте. Познакомить со Страной и Нацией - важная миссия, я очень рада, что нас с солнечной Арменией познакомил настоящий профессионал, ответственный и доброжелательный Гарик. Заказывая экскурсию у команды Гарика можно не беспокоиться, а наслаждаться отдыхом с уверенностью, что вас не обманут и обо всем позаботятся. Редко пишу восторженные отзывы, это особый случай, хочется искренне поблагодарить за добросовестное отношение и работу) Я считаю нам очень повезло с гидом, ведь выбирая через интернет, без личных рекомендации, всегда рискуешь. Надеюсь мой отзыв поможет сделать вам правильный выбор )
17 июня 2017
Были на экскурсии с Аней и Ованесом. Самые лучшие рекомендации и огромное спасибо ребятам!Интересный маршрут, приятные собеседники, очень душевное отношение к своей работе. Узнали много интересных фактов, посмотрели потрясающую природу Армении. Была возможность гибко подстроить маршрут поездки под себя. Остались довольные и родители и ребенок!

Гарик проводит ещё 1 экскурсию

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