Отправьтесь в поездку по югу Армении.
Во время нашего путешествия вы увидите: монастырь у подножия горы Арарат с одной из самых известных панорам страны, средневековый монастырский комплекс среди красных скал узкого каньона, самую длинную в мире реверсивную канатную дорогу и древний духовный и образовательный центр на краю ущелья.
Описание экскурсии
Древние святыни и впечатляющая природа Эта экскурсия — однодневное путешествие по югу Армении в мини-группе. Маршрут охватывает самые знаковые места региона и подойдёт тем, кто хочет увидеть максимум за один день с комфортом и вниманием гида.
- Вы посетите одно из важнейших духовных мест страны в Нораванк, средневековый монастырь XIII века, спрятанный среди красных скал узкого каньона и считающийся архитектурной жемчужиной региона.
- Главной особенностью экскурсии станет поездка по канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Во время полёта над Воротанским ущельем открываются захватывающие виды, недоступные с земли.
Завершением маршрута станет монастырь Татев — древний духовный и образовательный центр, расположенный на краю ущелья. Формат мини-группы обеспечивает уютную атмосферу, комфортное путешествие и больше живого общения с гидом. Важная информация:.
Экскурсия стартует утром из центра Еревана. Сначала посещаем Хор Вирап с панорамой на гору Арарат, затем отправляемся к Нораванку, спрятанному среди красных скал. Главной частью дня становится поездка по канатной дороге «Крылья Татева», после чего экскурсия завершается в монастыре Татев.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нораванк
- Канатная дорога «Крылья Татева»
- Монастырь Татев
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Опытный водитель
- Комфортабельный транспорт
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу «Крылья Татева» - туда и обратно, 9 000 AMD (~23 USD) с человека
- Обед в местном ресторане
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вазгена Саргсяна, 26/3
Завершение: Ул. Вазгена Саргсяна, 26/3
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Погода в горах может меняться - возьмите тёплую одежду или ветровку
- Рекомендуется удобная обувь с нескользящей подошвой
- В тёплое время года пригодятся солнцезащитные очки и головной убор
- При посещении монастырей предпочтительна скромная одежда
- При запросе со стороны организатора необходимо предоставить скан или фото удостоверения личности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Проведение великолепного дня по красивейшим местам Армении с гидом Шушан и водителем Мелик. Даже учитывая погодные условия, показали много красивых мест, ни только природу, но и исторические местам
Т
Экскурсия в Татев и Нораванк в мини группе оставила самые тёплые и яркие впечатления! 😊 Это было не просто путешествие, а настоящее погружение в историю и красоту Армении.
Отдельная благодарность нашему
