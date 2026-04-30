Древние святыни и впечатляющая природа Эта экскурсия — однодневное путешествие по югу Армении в мини-группе. Маршрут охватывает самые знаковые места региона и подойдёт тем, кто хочет увидеть максимум за один день с комфортом и вниманием гида.

Вы посетите одно из важнейших духовных мест страны в Нораванк, средневековый монастырь XIII века, спрятанный среди красных скал узкого каньона и считающийся архитектурной жемчужиной региона.

Главной особенностью экскурсии станет поездка по канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Во время полёта над Воротанским ущельем открываются захватывающие виды, недоступные с земли.

Завершением маршрута станет монастырь Татев — древний духовный и образовательный центр, расположенный на краю ущелья. Формат мини-группы обеспечивает уютную атмосферу, комфортное путешествие и больше живого общения с гидом. Важная информация:.

