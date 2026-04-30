Путешествие по Армении: Крылья Татева и Нораванк

Отправьтесь в поездку по югу Армении.

Во время нашего путешествия вы увидите: монастырь у подножия горы Арарат с одной из самых известных панорам страны, средневековый монастырский комплекс среди красных скал узкого каньона, самую длинную в мире реверсивную канатную дорогу и древний духовный и образовательный центр на краю ущелья.
Описание экскурсии

Древние святыни и впечатляющая природа Эта экскурсия — однодневное путешествие по югу Армении в мини-группе. Маршрут охватывает самые знаковые места региона и подойдёт тем, кто хочет увидеть максимум за один день с комфортом и вниманием гида.
  • Вы посетите одно из важнейших духовных мест страны в Нораванк, средневековый монастырь XIII века, спрятанный среди красных скал узкого каньона и считающийся архитектурной жемчужиной региона.
  • Главной особенностью экскурсии станет поездка по канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Во время полёта над Воротанским ущельем открываются захватывающие виды, недоступные с земли.
Завершением маршрута станет монастырь Татев — древний духовный и образовательный центр, расположенный на краю ущелья. Формат мини-группы обеспечивает уютную атмосферу, комфортное путешествие и больше живого общения с гидом. Важная информация:.
  • Погода в горах может меняться — возьмите тёплую одежду или ветровку.
  • Рекомендуется удобная обувь с нескользящей подошвой.
  • В тёплое время года пригодятся солнцезащитные очки и головной убор.
  • При посещении монастырей предпочтительна скромная одежда.
  • При запросе со стороны организатора необходимо предоставить скан или фото удостоверения личности.

Экскурсия стартует утром из центра Еревана. Сначала посещаем Хор Вирап с панорамой на гору Арарат, затем отправляемся к Нораванку, спрятанному среди красных скал. Главной частью дня становится поездка по канатной дороге «Крылья Татева», после чего экскурсия завершается в монастыре Татев.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нораванк
  • Канатная дорога «Крылья Татева»
  • Монастырь Татев
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Опытный водитель
  • Комфортабельный транспорт
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Билеты на канатную дорогу «Крылья Татева» - туда и обратно, 9 000 AMD (~23 USD) с человека
  • Обед в местном ресторане
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вазгена Саргсяна, 26/3
Завершение: Ул. Вазгена Саргсяна, 26/3
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия стартует утром из центра Еревана. Сначала посещаем Хор Вирап с панорамой на гору Арарат, затем отправляемся к Нораванку, спрятанному среди красных скал. Главной частью дня становится поездка по канатной дороге «Крылья Татева», после чего экскурсия завершается в монастыре Татев.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

А
Проведение великолепного дня по красивейшим местам Армении с гидом Шушан и водителем Мелик. Даже учитывая погодные условия, показали много красивых мест, ни только природу, но и исторические местам
Т
Экскурсия в Татев и Нораванк в мини группе оставила самые тёплые и яркие впечатления! 😊 Это было не просто путешествие, а настоящее погружение в историю и красоту Армении.
Отдельная благодарность нашему
гиду Анне — она невероятно интересно и увлекательно рассказывала, делилась фактами, легендами и отвечала на все вопросы. Чувствовалось, что она искренне любит своё дело и заботится о каждом участнике группы. Большая умничка! ❤️ Все наши пожелания были учтены, мы останавливались во всех самых красивых локациях, чтобы можно было насладиться видами и запечатлеть эти моменты.
Также хочется отметить профессионализм водителя Мелика. Поездка была максимально комфортной и безопасной, несмотря на длинный маршрут и горные дороги. Всё прошло спокойно и без каких-либо неудобств.
Организация экскурсии на высшем уровне: отличный транспорт, чёткий тайминг, удобные остановки и потрясающие виды на протяжении всего пути. Татев и Нораванк- места, которые обязательно стоит посетить, а с такой командой это становится ещё более приятным и запоминающимся!
Спасибо большое всей команде за прекрасную экскурсию!
Рекомендую от всей души!
Процветания вам и побольше благодарных клиентов! ❤️

