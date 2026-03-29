Откройте для себя Армению через величие её монастырей. На нашем пути — древние Хор Вирап, Нораванк и Татев. А ещё — канатная дорога «Крылья Татева» с захватывающими видами, красивые легенды, что заставляют верить в чудеса, и невероятная энергетика святых мест.

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап. Легенда гласит, что именно здесь в течение 13 лет в глубокой яме сидел Григорий Просветитель, который впоследствии крестил Армению и стал первым католикосом армян.

Монастырь Нораванк. Его архитектура уникальна, его окружение — красные скалы — неповторимы. И даже дорога до него — одна из самых красивых в стране.

Канатная дорога «Крылья Татева». Прокатимся по самой длинной в мире реверсивной канатной дороге, наслаждаясь невероятными видами под нами и вокруг нас.

Монастырь Татев. Величественный средневековый комплекс с удивительно сильной энергетикой. Здесь живёт самый почитаемый священник Армении — отец Микаэл. Мы расскажем, почему многие бездетные пары приезжают именно сюда и как связан установленный в монастыре столб с созвездием Орион.

На обратном пути посетим село Арени — заедем на винодельню и попробуем местные вина.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Еревана

8:45–9:45 — Хор Вирап

11:30 — Нораванк

13:00–13:40 — обед на фудкорте в городе Вайк (по желанию)

16:00–16:15 — канатная дорога «Крылья Татева»

16:15–16:17 — Татевский монастырь

20:00–20:45 — винодельня с дегустацией в селе Арени

22:20 — прибытие в Ереван

Организационные детали