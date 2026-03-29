Мои заказы

Из Еревана - к монастырям Хор Вирап, Нораванк и Татев

К средоточию веры, истории и природы Армении
Откройте для себя Армению через величие её монастырей. На нашем пути — древние Хор Вирап, Нораванк и Татев.

А ещё — канатная дорога «Крылья Татева» с захватывающими видами, красивые легенды, что заставляют верить в чудеса, и невероятная энергетика святых мест.
Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап. Легенда гласит, что именно здесь в течение 13 лет в глубокой яме сидел Григорий Просветитель, который впоследствии крестил Армению и стал первым католикосом армян.

Монастырь Нораванк. Его архитектура уникальна, его окружение — красные скалы — неповторимы. И даже дорога до него — одна из самых красивых в стране.

Канатная дорога «Крылья Татева». Прокатимся по самой длинной в мире реверсивной канатной дороге, наслаждаясь невероятными видами под нами и вокруг нас.

Монастырь Татев. Величественный средневековый комплекс с удивительно сильной энергетикой. Здесь живёт самый почитаемый священник Армении — отец Микаэл. Мы расскажем, почему многие бездетные пары приезжают именно сюда и как связан установленный в монастыре столб с созвездием Орион.

На обратном пути посетим село Арени — заедем на винодельню и попробуем местные вина.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Еревана
8:45–9:45 — Хор Вирап
11:30 — Нораванк
13:00–13:40 — обед на фудкорте в городе Вайк (по желанию)
16:00–16:15 — канатная дорога «Крылья Татева»
16:15–16:17 — Татевский монастырь
20:00–20:45 — винодельня с дегустацией в селе Арени
22:20 — прибытие в Ереван

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Mercedes Sprinter, Mercedes Viano, автобусе Hyundai, Man или Higer, питьевая вода, дегустация на винодельне
  • Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу — 9000 драмов (~€20,5) за чел. в обе стороны, обед — ~2700 драмов (~€6) за чел.
  • По понедельникам и в плохую погоду канатная дорога не работает — в этом случае подъедем к монастырю Татев на машине
  • Учитывайте особенности своего здоровья — едем по серпантинам
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 58 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам
Арам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда одна из самых успешных и признанных на рынке туризма Армении. Мы выкладываемся на все 100%, чтобы наши гости были довольны на все 101%! У нас всё гибко, идём навстречу
читать дальше

любым пожеланиям гостей. Экскурсии мы проводим в формате путешествий без жёстких временных рамок. Заезжаем или останавливаемся даже в местах, не указанных в программе, для красивых фотографий или просто чтобы наслаждаться видами. С огромным удовольствием покажем вам Ереван и всю Армению в любое время года!

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Е
Евгенич
29 мар 2026
Отличная экскурсия, посещаете три монастыря и канатную дорогу в Татеве. Величественные здания, находящиеся высоко в горах, чувствуется мощь и намоленность церквей, общему впечатлению не помешала хмурая погода. По дороге гид
читать дальше

рассказал о каждом объекте, на обратном пути остановка на винодельне. Дорога длинная, но не утомляет. Гид Араик был очень внимательным и обходительным водителем. Если хотите почувствовать историю Армении, однозначно рекомендую экскурсию.

Елена
Елена
27 мар 2026
отлично всё прошло, рекомендую 2х дневную с ночевкой- в следующий раз только так
Оксана
Оксана
27 мар 2026
Экскурсия с Арамом очень понравилась. Узнали много нового об истории Армении,увидели много невероятно красивых локаций. Факты о событиях и людях были поданы легко,интересно. Спасибо Араму и водителю Артаку за это увлекательное путешествие. Спасибо, Арарат,что дал возможность полюбоваться его заснеженными вершинами. Всё прошло замечательно и наша небольшая группа получила массу эмоций со знаком плюс. Вам желаю того же. От души)
И
Ирина
27 мар 2026
Насыщенный и хорошо построенный маршрут, за день увидели красоты южной части Армении. Арарат показался во всей своей красе!
Легкая подача материала во время экскурсии, безопасное и профессиональное вождение. ребенок 8 лет тоже спокойно выдержал это мини 12 часовое путешествие. спасибо Араму, нам все понравилось. рекомендуем
Н
Нелли
26 мар 2026
Огромная благодарность гиду за компанию, отличный маршрут, полезную информацию, несмотря на долгую дорогу было очень интересно и неутомительно, отдельное спасибо водителю за комфортное вождение. Все прошло чудесно! Очень рекомендую!
Оксана
Оксана
25 мар 2026
Огромное спасибо Оганесу за экскурсию! Нас было всего четверо, и благодаря этому поездка получилась практически индивидуальной. В машине было очень комфортно, но главное — спокойно и безопасно, и это целиком
читать дальше

заслуга Ованеса, который был и водителем, и гидом.

Информацию он давал подробно, но лаконично — без лишней воды, слушать было интересно. При этом много шутил, и всегда к месту. Мы чувствовали себя так, будто поехали со старыми знакомыми.

Погода немного капризничала, но нам в принципе повезло: дождь был только один раз и ненадолго. Несмотря на это, экскурсия оставила только тёплые впечатления. Спасибо!

V
Veronika
25 мар 2026
Лучшая поездка по Армении!
Отличная организация тура и компания, хороший подбор мест для посещения, комфортная дорога (несмотря на продолжительный маршрут, устать не успели).
Нам повезло лицезреть Арарат при ясной погоде; узнать историю
читать дальше

и насладиться живописностью мест монастырских комплексов Хор Вирап, Нораванк и Татев; увидеть населенные пункты с гнездящимися аистами; прокатиться на канатной дороге и впечатлиться ездой по серпантину с самыми разнообразными пейзажами; а также попробовать вкуснейшие вина и порадоваться славному ужину; мы даже звучание дудука послушали и на небо звездное посмотрели; много было уникальных моментов.
Это было незабываемо. Рекомендую!

Светлана
Светлана
21 мар 2026
Посетили эту экскурсию 17.03 в составе маленькой группы из 5 человек и получили массу впечатлений!
Несмотря на длительность более 12 часов замечательный гид Арам распланировал все так, что мы не вымотались,
читать дальше

было интересно посмотреть и послушать, комфортно ехать с опытным водителем, вовремя поесть, во всем чувствовалась забота Арама о нас и его желание показать нам прекрасную Армению.
Набор локаций самый оптимальный!
Это потрясающее путешествие!
Подробности описаны в предыдущих отзывах.

Ю
Юлия
20 мар 2026
Благодарю гида Тиграна! Поезда была насыщенной и очень иетересной.
А
Алсу
19 мар 2026
Отличная экскурсия! Посетили Хор Вирап (шикарный вид на Арарат), Нораванк (очень атмосферные скалы, по которым мы полазали) и Татев (дорога вниз на машине стоит увиденного).

Плюсы поездки:

· Вождение: очень понравилось. Водитель
читать дальше

профессионал, дорога была комфортной, несмотря на горный серпантин.
· Гид (Арам): отдельное спасибо! Человек позитивный и дружелюбный. Материал подавал интересно, отвечал на вопросы развёрнуто и с юмором.
· Ужин: не просто перекус, а полноценный и очень вкусный ужин в селе с шашлыком из тандыра. Всё свежее и домашнее. Особенно понравился компот из айвы.
· Дегустация вина: приятное дополнение, вино отличное.
· В завершение увидели ночное звездное небо над Араратской Долиной.

В поездке было очень много красот! Спасибо команде за организацию.

Оксана
Оксана
19 мар 2026
Потрясающая экскурсия! Гид Арам - очень эрудированный гид, умеющий интересно преподнести информацию. Увидела много красивых исторических мест, была впечатлена. Поездка получилась очень душевной, комфортной и познавательной. В завершении было восхитительное
читать дальше

армянское застолье с вкуснейшей едой. Большое спасибо, что показали Армению во всей своей красе! Обязательно вернусь снова и конечно обращусь к Араму для посещения новых мест. Благодарю за экскурсию и желаю много новых туристов!)

Т
Татьяна
14 мар 2026
Это не просто экскурсия, это целое путешествие. Потрясающие виды самых разнообразных гор в течение маршрута, утреннее приветствие от Арарата, смена весна-зима-весна. красивейшие монастыри, прекрасный полет над ущельем глубиной 300 метров
читать дальше

на канатной дороге. Красный храм в окружении красных скал, утопающих в лучах закатного солнца. Вкусная дегустация на частной винодельне. и атмосферный ужин от дружелюбной армянской семьи, принимавшей нас у себя дома с эффектной подачей прямо из аутентичного таныра деликатесов из мяса, курици и форели. И конечно, харизматичный Арам, создавший нам все это чудо. Экскурсия длинная, от рассвета до ночи, но какая всеобъемлющая и яркая! Спасибо!

М
Марина
10 мар 2026
Насыщенная поездка на целый день по горным серпантинам, ущельям и старинным храмам. Спасибо Араму и Тиграну за организацию и безопасное и комфортное сопровождение и вождение.
М
Михаил
10 мар 2026
Были на экскурсии 3 марта, очень понравилось. Прекрасный, знающий историю своей страны, гид Арам и большой профессионал водитель Тигран. Все очень понятно, узнали интересные факты и детали, потрясающие виды. Мы очень довольны. Благодарим и будем рекомендовать друзьям и знакомым!
Алина
Алина
9 мар 2026
6 марта посетили с мужем волшебнейшую экскурсию по маршруту: Хор Вирап, Татев, Нораванк. Это что-то невероятное! 💖 Оставили данный маршрут в качестве вишенки на торте после недели различных экскурсий по
читать дальше

Армении, и это того стоило! 😍Нашим замечательным проводником в эти сказочные места был Арам - это невероятно эрудированный человек, супер интеллектуал с огромной чистой душой и большим сердцем! ❤️‍🔥 Арам блестяще владеет русским, отлично знает историю своей страны и не только, с ним можно говорить абсолютно на разные тема, он всегда поддержит беседу, так сам является неординарной личностью! Его подход к работе, отношение к гостям подкупает, он умеет создать супер домашнюю и уютную атмосферу в группе, всегда прислушивается к пожеланиям и интересам гостей, оперативно решает задачи по пути к местам экскурсии. Мы все очень подружились за эту поездку и завершили наш тур фееричным ужином в армянской традиции с шашлыками из тандыра, долмой, рыбой, кучей вина и прекрасными и душевными разговорами. Выражаем огромную благодарность за гостеприимство Араму, за качественную езду Давиду, за теплый прием таверне и виноделу, которые нас принимали! Посещенные места настолько нас впечатлили, что мы до сих пор прокручиваем в голове увиденное и услышанное! ❣️
🗻Хор Вирап поразил своей древннейшей историей, невероятными видами на Арарат, который так и манит как магнит, невозможно глаз отвезти! Хочется сесть и медитировать бесконечно! 🥰
🌁Татев и канатная дорога потрясающие, нам посчастливилось получить благословение у самого батюшки Микаэля (это большая удача, что он был в монастыре в тот день). Весь монастырский комплекс пронизан сильнейшей энерегетикой, прям чувствуется вековая мощь и сила! Летом наверняка там все еще более живописно и чарующе прекрасно!
⛪️Норованк мы оставили на конец, т. к. Арам предложил запечатлеть его на закате дня, что создало магические фото с фантастическими видами гор, окружающих данный монастырь.
Мы все еще под дичайшим впечатлением от Армении, от гостеприимнейшего армянского народа, от фантастических видов, от древнейшей истории, от наивкуснейшей кухни! 💓
Armenia one love! 🫶🫶🫶
До новых встреч! 💜

