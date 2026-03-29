А ещё — канатная дорога «Крылья Татева» с захватывающими видами, красивые легенды, что заставляют верить в чудеса, и невероятная энергетика святых мест.
Описание экскурсии
Монастырь Хор Вирап. Легенда гласит, что именно здесь в течение 13 лет в глубокой яме сидел Григорий Просветитель, который впоследствии крестил Армению и стал первым католикосом армян.
Монастырь Нораванк. Его архитектура уникальна, его окружение — красные скалы — неповторимы. И даже дорога до него — одна из самых красивых в стране.
Канатная дорога «Крылья Татева». Прокатимся по самой длинной в мире реверсивной канатной дороге, наслаждаясь невероятными видами под нами и вокруг нас.
Монастырь Татев. Величественный средневековый комплекс с удивительно сильной энергетикой. Здесь живёт самый почитаемый священник Армении — отец Микаэл. Мы расскажем, почему многие бездетные пары приезжают именно сюда и как связан установленный в монастыре столб с созвездием Орион.
На обратном пути посетим село Арени — заедем на винодельню и попробуем местные вина.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Еревана
8:45–9:45 — Хор Вирап
11:30 — Нораванк
13:00–13:40 — обед на фудкорте в городе Вайк (по желанию)
16:00–16:15 — канатная дорога «Крылья Татева»
16:15–16:17 — Татевский монастырь
20:00–20:45 — винодельня с дегустацией в селе Арени
22:20 — прибытие в Ереван
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Mercedes Sprinter, Mercedes Viano, автобусе Hyundai, Man или Higer, питьевая вода, дегустация на винодельне
- Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу — 9000 драмов (~€20,5) за чел. в обе стороны, обед — ~2700 драмов (~€6) за чел.
- По понедельникам и в плохую погоду канатная дорога не работает — в этом случае подъедем к монастырю Татев на машине
- Учитывайте особенности своего здоровья — едем по серпантинам
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€48
Легкая подача материала во время экскурсии, безопасное и профессиональное вождение. ребенок 8 лет тоже спокойно выдержал это мини 12 часовое путешествие. спасибо Араму, нам все понравилось. рекомендуем
Отличная организация тура и компания, хороший подбор мест для посещения, комфортная дорога (несмотря на продолжительный маршрут, устать не успели).
Нам повезло лицезреть Арарат при ясной погоде; узнать историю
Несмотря на длительность более 12 часов замечательный гид Арам распланировал все так, что мы не вымотались,
Плюсы поездки:
· Вождение: очень понравилось. Водитель