Уютной компанией отправляемся к местам, от которых веет историей. У подножия Арарата вас будет ждать древний Хор Вирап — монастырь, откуда берёт начало христианство в Армении. Затем вы побываете в средневековом монастырском комплексе Нораванк среди красных гор. А в том, что Армения — колыбель виноделия, вы убедитесь, посетив Птичью пещеру и продегустировав особенное вино.

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Описание

Что вас ожидает

Хор Вирап — монастырский комплекс у подножия легендарной горы Арарат близ границы с Турцией. Он построен в месте с особым историческим и религиозным значением для Армении. Его название переводится как «глубокая темница» — вы узнаете почему. Именно отсюда начинается история христианской Армении. Я расскажу о ней и открою, через какие мучения прошёл здесь наш первый католикос — Григорий Просветитель.

Монастырский комплекс Нораванк — жемчужина армянской религиозной архитектуры. В Средние века Нораванк был важным культурным и духовным центром. Название монастыря переводится как «новый храм». Комплекс располагается на крутом горном уступе, у самого обрыва. Его территорию обрамляют необычные скалы ярко-красного цвета. По дороге к монастырю я расскажу о нашем писателе Оганесе Туманяне и музыканте Комитасе.

Пещера Арени. В 2007 году здесь начали проводить археологические раскопки, которые кардинально изменили представление о древней истории Армении. В пещере обнаружили следы самого старого виноделия в мире возрастом 6000 лет. И именно здесь был найден самый старый органический материал — кожаная туфелька. Мы обязательно поговорим и о других необычных артефактах, которые были найдены.

Дегустация вина — пора попробовать само вино. Да не простое, а из эндемического сорта чёрного винограда Арени!

Во время экскурсии мы сделаем остановку на обед.

Организационные детали