Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе

Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта

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Уютной компанией отправляемся к местам, от которых веет историей.

У подножия Арарата вас будет ждать древний Хор Вирап — монастырь, откуда берёт начало христианство в Армении. Затем вы побываете в средневековом монастырском комплексе Нораванк среди красных гор.

А в том, что Армения — колыбель виноделия, вы убедитесь, посетив Птичью пещеру и продегустировав особенное вино.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Хор Вирап — монастырский комплекс у подножия легендарной горы Арарат близ границы с Турцией. Он построен в месте с особым историческим и религиозным значением для Армении. Его название переводится как «глубокая темница» — вы узнаете почему. Именно отсюда начинается история христианской Армении. Я расскажу о ней и открою, через какие мучения прошёл здесь наш первый католикос — Григорий Просветитель.

Монастырский комплекс Нораванк — жемчужина армянской религиозной архитектуры. В Средние века Нораванк был важным культурным и духовным центром. Название монастыря переводится как «новый храм». Комплекс располагается на крутом горном уступе, у самого обрыва. Его территорию обрамляют необычные скалы ярко-красного цвета. По дороге к монастырю я расскажу о нашем писателе Оганесе Туманяне и музыканте Комитасе.

Пещера Арени. В 2007 году здесь начали проводить археологические раскопки, которые кардинально изменили представление о древней истории Армении. В пещере обнаружили следы самого старого виноделия в мире возрастом 6000 лет. И именно здесь был найден самый старый органический материал — кожаная туфелька. Мы обязательно поговорим и о других необычных артефактах, которые были найдены.

Дегустация вина — пора попробовать само вино. Да не простое, а из эндемического сорта чёрного винограда Арени!

Во время экскурсии мы сделаем остановку на обед.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на 6-местном автомобиле Toyota Alpard
  • Дополнительно оплачивается вход в пещеру Арени — 1000 драмов
  • В машине для вас будут угощения, кофе, чай, вода, Wi-Fi
  • На экскурсию можно с детьми от 6 лет

в субботу в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Арени
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Гора Арарат
Природа и пейзажи
Гастрономические
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