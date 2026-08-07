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Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе

Погрузитесь в историю Армении, посетив Хор Вирап, Нораванк и Птичью пещеру с дегустацией вина в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Армении в мини-группе.

В рамках экскурсии вы посетите древний монастырь Хор Вирап у подножия горы Арарат, узнаете о его значении для христианства и истории
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Армении.

Затем отправитесь в средневековый монастырский комплекс Нораванк, расположенный среди красных гор, и услышите истории о писателе Оганесе Туманяне и музыканте Комитасе.

В завершение экскурсии вас ждёт дегустация вина из эндемического сорта винограда Арени в Птичьей пещере, где были найдены следы самого старого виноделия в мире

5
50 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторические монастыри
  • 🍷 Дегустация уникального вина
  • 🏞 Живописные горные пейзажи
  • 🕵️‍♂️ Археологические открытия
  • 🚗 Комфортное путешествие на Toyota Alpard
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе

Что можно увидеть

  • Хор Вирап
  • Нораванк
  • Пещера Арени

Описание экскурсии

Хор Вирап — монастырский комплекс у подножия легендарной горы Арарат близ границы с Турцией. Он построен в месте с особым историческим и религиозным значением для Армении. Его название переводится как «глубокая темница» — вы узнаете почему. Именно отсюда начинается история христианской Армении. Я расскажу о ней и открою, через какие мучения прошёл здесь наш первый католикос — Григорий Просветитель.

Монастырский комплекс Нораванк — жемчужина армянской религиозной архитектуры. В Средние века Нораванк был важным культурным и духовным центром. Название монастыря переводится как «новый храм». Комплекс располагается на крутом горном уступе, у самого обрыва. Его территорию обрамляют необычные скалы ярко-красного цвета. По дороге к монастырю я расскажу о нашем писателе Оганесе Туманяне и музыканте Комитасе.

Пещера Арени. В 2007 году здесь начали проводить археологические раскопки, которые кардинально изменили представление о древней истории Армении. В пещере обнаружили следы самого старого виноделия в мире возрастом 6000 лет. И именно здесь был найден самый старый органический материал — кожаная туфелька. Мы обязательно поговорим и о других необычных артефактах, которые были найдены.

Дегустация вина — пора попробовать само вино. Да не простое, а из эндемического сорта чёрного винограда Арени!

Во время экскурсии мы сделаем остановку на обед.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на 6-местном автомобиле Toyota Alpard
  • Дополнительно оплачивается вход в пещеру Арени — 1000 драмов
  • В машине для вас будут угощения, кофе, чай, вода, Wi-Fi
  • На экскурсию можно с детьми от 6 лет

в воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аревик
Аревик — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2854 туристов
Родилась и проживаю в Армении. По образованию я библиотекарь, училась в педагогическом университете. Много изучала архивные документы и потом захотела исследовать то, о чём писали в летописях. Так я сделала
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первый шаг к туризму. В сфере гостеприимства с 2018 года. Для меня это работа мечты. Провожу классические туры: когда-то я сама открывала город как путешественница, поэтому теперь показываю всё то, что должен увидеть человек, приехавший сюда впервые. Рада знакомить гостей с армянскими традициями, обычаями и, конечно, нашими добрыми и гостеприимными людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
4
3
2
1
1
ирина
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик, вам точно не найти! Красавица Аревик и добрый водитель Андраник, не только безопасно и
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комфортно повезут вас по достопримечательностям, но и познакомят вас с культурой, историей, архитектурой, фольклором, музыкой этой прекрасной, солнечной и такой душевной страны. И это будут не сухие факты, а удивительный и проникнутый любовью рассказ о людях, исторических событиях и легендах Армении. Композитор и собиратель армянского фольклора Комитас, создатель армянского алфавита и письменности Месроп Маштоц, архитектор и мастер Нораванка Момик - вот далеко не полный список деятелей армянской культуры, о которых вы узнаете. В машине Аревик обязательно включит вам музыку Комитаса, что позволит вам по-настоящему погрузиться в атмосферу путешествия. И отдельное удовольствие - это домашний обед у Саргиса с обязательным фото с шашлыком!

Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик,
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик,
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик,
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик,
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик,
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик,
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик,
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик,+3
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик,
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик,
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик,
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H
Тур очень понравился! Интересная программа, очень приятная гид. На обед заехали во вкуснейший домашний ресторан. Приятных эмоций от дня максимум!
Тур очень понравился! Интересная программа, очень приятная гид. На обед заехали во вкуснейший домашний ресторан. Приятных эмоций от дня максимум!
Тур очень понравился! Интересная программа, очень приятная гид. На обед заехали во вкуснейший домашний ресторан. Приятных эмоций от дня максимум!
Тур очень понравился! Интересная программа, очень приятная гид. На обед заехали во вкуснейший домашний ресторан. Приятных эмоций от дня максимум!
Тур очень понравился! Интересная программа, очень приятная гид. На обед заехали во вкуснейший домашний ресторан. Приятных эмоций от дня максимум!
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Ю
Крутая экскурсия. Аревик очень интересно рассказывает, везде дает время походить отдельно. В туре продумано все, от локаций до обеда. рекомендую!
Крутая экскурсия. Аревик очень интересно рассказывает, везде дает время походить отдельно. В туре продумано все, от локаций до обеда. рекомендую!
Крутая экскурсия. Аревик очень интересно рассказывает, везде дает время походить отдельно. В туре продумано все, от локаций до обеда. рекомендую!
Крутая экскурсия. Аревик очень интересно рассказывает, везде дает время походить отдельно. В туре продумано все, от локаций до обеда. рекомендую!
Крутая экскурсия. Аревик очень интересно рассказывает, везде дает время походить отдельно. В туре продумано все, от локаций до обеда. рекомендую!
Аревик
Аревик
Ответ организатора:
Спосибо Юлия. Нам приятно дарить вам красивые запоминания.
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Т
Экскурсия очень понравилась Грамотно спланирован маршрут, обычно, когда едешь на весь день, на обратном пути уже вск уставшие.
Аревик профессионал с большой буквы.
По маршруту много остановок в исторических местах и интересных
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локациях для фото.
Не торопили, все спокойно.
В машине, по дороге, рассказывает историю объектов и значимых мест Армении.
На обратном пути сделали нам пикник, сварили очень вкусный кофе и угостили местными сладостями. Было неожиданно и очень приятно.
Спасибо Аревик!
Очень рекомендую!

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О
Армения прекрасна, сам маршрут тоже. Но экскурсия - много много исторических фактов, которые не запомнились от слова совсем. Видно, что экскурсовод начитан, но хотелось бы, что бы экскурсия адаптировалась под группу
Армения прекрасна, сам маршрут тоже. Но экскурсия - много много исторических фактов, которые не запомнились от
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К
Однозначно могу сказать, что стоит съездить на экскурсию с Аревик.
Я получила колоссальное удовольствие от поездки: продуманность маршрута 10/10, сопровождение гида 10/10 (полное погружение в историю, культуру, интересные факты, харизматичная подача, по необходимости оживленный разговор, по необходимости тишина и время на раздумья; сбалансированная поездка),шикарные виды 10/10, заряд энергии 10/10.
Огромное спасибо, Аревик!
Однозначно могу сказать, что стоит съездить на экскурсию с Аревик.
Однозначно могу сказать, что стоит съездить на экскурсию с Аревик.
Однозначно могу сказать, что стоит съездить на экскурсию с Аревик.
Однозначно могу сказать, что стоит съездить на экскурсию с Аревик.
Однозначно могу сказать, что стоит съездить на экскурсию с Аревик.
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