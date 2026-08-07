Хор Вирап — монастырский комплекс у подножия легендарной горы Арарат близ границы с Турцией. Он построен в месте с особым историческим и религиозным значением для Армении. Его название переводится как «глубокая темница» — вы узнаете почему. Именно отсюда начинается история христианской Армении. Я расскажу о ней и открою, через какие мучения прошёл здесь наш первый католикос — Григорий Просветитель.
Монастырский комплекс Нораванк — жемчужина армянской религиозной архитектуры. В Средние века Нораванк был важным культурным и духовным центром. Название монастыря переводится как «новый храм». Комплекс располагается на крутом горном уступе, у самого обрыва. Его территорию обрамляют необычные скалы ярко-красного цвета. По дороге к монастырю я расскажу о нашем писателе Оганесе Туманяне и музыканте Комитасе.
Пещера Арени. В 2007 году здесь начали проводить археологические раскопки, которые кардинально изменили представление о древней истории Армении. В пещере обнаружили следы самого старого виноделия в мире возрастом 6000 лет. И именно здесь был найден самый старый органический материал — кожаная туфелька. Мы обязательно поговорим и о других необычных артефактах, которые были найдены.
Дегустация вина — пора попробовать само вино. Да не простое, а из эндемического сорта чёрного винограда Арени!
Во время экскурсии мы сделаем остановку на обед.
Организационные детали
Экскурсия проводится на 6-местном автомобиле Toyota Alpard
Дополнительно оплачивается вход в пещеру Арени — 1000 драмов
В машине для вас будут угощения, кофе, чай, вода, Wi-Fi
На экскурсию можно с детьми от 6 лет
в воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аревик — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2854 туристов
Родилась и проживаю в Армении. По образованию я библиотекарь, училась в педагогическом университете. Много изучала архивные документы и потом захотела исследовать то, о чём писали в летописях. Так я сделала читать дальшеуменьшить
первый шаг к туризму.
В сфере гостеприимства с 2018 года. Для меня это работа мечты. Провожу классические туры: когда-то я сама открывала город как путешественница, поэтому теперь показываю всё то, что должен увидеть человек, приехавший сюда впервые. Рада знакомить гостей с армянскими традициями, обычаями и, конечно, нашими добрыми и гостеприимными людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
4
3
–
2
1
1
–
ирина
Если вы читаете отзывы и выбираете экскурсии для знакомства с Арменией, то лучшего гида, чем Аревик, вам точно не найти! Красавица Аревик и добрый водитель Андраник, не только безопасно и читать дальшеуменьшить
комфортно повезут вас по достопримечательностям, но и познакомят вас с культурой, историей, архитектурой, фольклором, музыкой этой прекрасной, солнечной и такой душевной страны. И это будут не сухие факты, а удивительный и проникнутый любовью рассказ о людях, исторических событиях и легендах Армении. Композитор и собиратель армянского фольклора Комитас, создатель армянского алфавита и письменности Месроп Маштоц, архитектор и мастер Нораванка Момик - вот далеко не полный список деятелей армянской культуры, о которых вы узнаете. В машине Аревик обязательно включит вам музыку Комитаса, что позволит вам по-настоящему погрузиться в атмосферу путешествия. И отдельное удовольствие - это домашний обед у Саргиса с обязательным фото с шашлыком!
+3
Вам был полезен этот отзыв?
H
Hanna
Тур очень понравился! Интересная программа, очень приятная гид. На обед заехали во вкуснейший домашний ресторан. Приятных эмоций от дня максимум!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Крутая экскурсия. Аревик очень интересно рассказывает, везде дает время походить отдельно. В туре продумано все, от локаций до обеда. рекомендую!
Аревик
Ответ организатора:
Спосибо Юлия. Нам приятно дарить вам красивые запоминания.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Экскурсия очень понравилась Грамотно спланирован маршрут, обычно, когда едешь на весь день, на обратном пути уже вск уставшие. Аревик профессионал с большой буквы. По маршруту много остановок в исторических местах и интересных читать дальшеуменьшить
локациях для фото. Не торопили, все спокойно. В машине, по дороге, рассказывает историю объектов и значимых мест Армении. На обратном пути сделали нам пикник, сварили очень вкусный кофе и угостили местными сладостями. Было неожиданно и очень приятно. Спасибо Аревик! Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Армения прекрасна, сам маршрут тоже. Но экскурсия - много много исторических фактов, которые не запомнились от слова совсем. Видно, что экскурсовод начитан, но хотелось бы, что бы экскурсия адаптировалась под группу
Вам был полезен этот отзыв?
К
Клара
Однозначно могу сказать, что стоит съездить на экскурсию с Аревик. Я получила колоссальное удовольствие от поездки: продуманность маршрута 10/10, сопровождение гида 10/10 (полное погружение в историю, культуру, интересные факты, харизматичная подача, по необходимости оживленный разговор, по необходимости тишина и время на раздумья; сбалансированная поездка),шикарные виды 10/10, заряд энергии 10/10. Огромное спасибо, Аревик!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе»