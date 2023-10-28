Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
У подножия Арарата вас будет ждать древний Хор Вирап — монастырь, откуда берёт начало христианство в Армении. Затем вы побываете в средневековом монастырском комплексе Нораванк среди красных гор.
А в том, что Армения — колыбель виноделия, вы убедитесь, посетив Птичью пещеру и продегустировав особенное вино.
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Описание
Что вас ожидает
Хор Вирап — монастырский комплекс у подножия легендарной горы Арарат близ границы с Турцией. Он построен в месте с особым историческим и религиозным значением для Армении. Его название переводится как «глубокая темница» — вы узнаете почему. Именно отсюда начинается история христианской Армении. Я расскажу о ней и открою, через какие мучения прошёл здесь наш первый католикос — Григорий Просветитель.
Монастырский комплекс Нораванк — жемчужина армянской религиозной архитектуры. В Средние века Нораванк был важным культурным и духовным центром. Название монастыря переводится как «новый храм». Комплекс располагается на крутом горном уступе, у самого обрыва. Его территорию обрамляют необычные скалы ярко-красного цвета. По дороге к монастырю я расскажу о нашем писателе Оганесе Туманяне и музыканте Комитасе.
Пещера Арени. В 2007 году здесь начали проводить археологические раскопки, которые кардинально изменили представление о древней истории Армении. В пещере обнаружили следы самого старого виноделия в мире возрастом 6000 лет. И именно здесь был найден самый старый органический материал — кожаная туфелька. Мы обязательно поговорим и о других необычных артефактах, которые были найдены.
Дегустация вина — пора попробовать само вино. Да не простое, а из эндемического сорта чёрного винограда Арени!
Во время экскурсии мы сделаем остановку на обед.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на 6-местном автомобиле Toyota Alpard
- Дополнительно оплачивается вход в пещеру Арени — 1000 драмов
- В машине для вас будут угощения, кофе, чай, вода, Wi-Fi
- На экскурсию можно с детьми от 6 лет
в субботу в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Маштоца
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 10:30Экскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.