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Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк

Предания знаменитых религиозных памятников Армении в живописных горных окрестностях — авто-тур

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.43
Levon
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
Levon – представитель в Ереване
На экскурсии 🧭 вы посетите знаменитые религиозные достопримечательности 🏛️ Армении: древний монастырь Хор Вирап, место заточения Григория Просветителя, и монастырский комплекс Нораванк.

Я расскажу истории 📖 и предания, связанные с этими памятниками прошлого.

И приготовьтесь к красивейшим видам — обе локации расположены в живописных горах!
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк

Что вас ожидает

Хор Вирап — один из символов Армении
Наша первая цель — монастырь Хор Вирап — это колыбель зарождения христианства в Армении. Вы окажетесь в монастыре-крепости, монастыре-форпосте в 40 км от Еревана и менее чем в километре от границы республики. Здесь я расскажу о хачкарах и о том, как в Армению пришла христианская вера. Надеюсь, нам повезет с погодой — и перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат.

Знакомство с винами Армении в Арени
Вдоволь насмотревшись на Масис (так армяне называют Арарат), мы продолжим наш путь. Проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито гнездо аиста. С ранней весны и до начала осени можно будет вблизи полюбоваться этим чистым и трогательным пейзажем. Следом вы окажетесь в винной деревне, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат. Вы сможете попробовать разные сорта вин: домашнее от местных жителей, молодое игристое вино в сезон, а также вина со всей Армении в маленьком дегустационном зале в погребах. Вы также посетите пещеру Арени-1, где местный смотритель расскажет об интересных артефактах, найденых во время раскопок.

Нораванк — монастырь у красных скал
В монастырском комплексе Нораванк 12 века вы услышите легенду о том, как и кем он был построен, проследите исторический путь святыни и узнаете о символике лестниц. Насладитесь панорамами ущелья с отвесными красными скалами и почувствуете, как здесь безмятежно и умиротворенно.

Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Levon
Levon
Здравствуйте! Меня зовут Левон и я представляю команду профессиональных гидов по Армении и Нагорному Карабаху. Хочу предложить вашему вниманию наши авторские экскурсии. Нам очень нравится показывать гостям свою удивительную и особенную страну! Если у вас есть планы о том, как вы хотели бы провести время в Армении, мы с удовольствием поможем в их реализации. А если вы решите довериться опыту людей, знающих толк в этом деле, то, мы обещаем вам незабываемый отдых в Армении.
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7 отзывов оставили туристы

18 марта 2020
Добрый день! Ездили в Армению в начале марта, это страна подарила много незабываемых впечатлений, экскурсоводом был Левон. Он замечательный экскурсовод, хорошо знает историю Армении, веселый и отзывчивый человек. Благодаря Левону мы полюбили Армению и ее жителей, он грамотный организатор и профессионал в своем деле. Приезжайте на отдых в Армению, заказывайте экскурсию с Левоном, вы останетесь довольны и получите массу незабываемых впечатлений.
18 августа 2019
Мы провели замечательные часы с Зарой и Левоном в нашей поездке в Хор Вирап и Нораванк! Доброта и умение поделиться красотой своей страны поражает! Юмор, позитивность, информативность и комфортность нашего общения оставили незабываемое впечатление! Спасибо Вам Большое!
18 июля 2019
Отлично, интересно, вкусно
17 июня 2019
Спасибо огромное за экскурсию. Здорово, когда гиды не только много знают о своей стране, но и искренне любят ее!
5 июня 2019
Были на майских праздниках. Левона мы не видели и не слышали. Все организационные вопросы решала его супруга Зара, а экскурсию вела немного подуставшая Лиана. С нами на экскурсии была пара, которая в итоге отказалась Ехать на экскурсию на сл день. С погодой нам не повезло, Арарат мы не увидели. Остальные места тоже не сказать, что как-то потрясли. Комплексный обед мы брать не стали (и слава богу, все очень скромненькое было на столе), взяли на месте суп, зелень и лаваш, в несколько раз дешевле обошлось и вкуснее.
12 мая 2019
Так же история, что и с Севаном. Читаем отзывы о Левоне, по факту гид Лиана. Села писать отзыв и понимаю, что даже не могу вспомнить всё, что было на ней. Как-то всё сумбурно. Приехали, встали кружком, послушали «пойдёте туда, посмотрите то, встречаемся через 45 минут» С обедом вообще весело. Не готовы были брать комплекс, спросили, возможно ли заказать по факту. Приехали, стол накрыт. А вы, говорят, это всё не заказывали, вот здесь садитесь, отдельно от группы. Видимо, опасались, что съедим чей-то оплаченный кусок хлеба. Неприятно. Пирог будет? -да. Приезжаем: пироги готовят только целиком. Вам нет ничего. Пришлось выпрашивать пирог и ещё бояться, не чьё-то ли добро едим ))) А нам так много рассказывали на другой экскурсии про гату (местную сладость) так хотелось попробовать. В общем, если Вы хотите посмотреть достопримечательности максимально много и быстро, то смело бронируйте. Но гостеприимства не ожидайте)
Rodionova
2 мая 2019
Спасибо Левону и Заре за невероятные два дня в Армении, за столь малый срок им удалось влюбить нас в эту прекрасную страну. Весело, душевно, интересно, красиво.. после таких экскурсий хочется еще не раз сюда вернуться!

Levon проводит ещё 4 экскурсии

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