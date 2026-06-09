Лучшие месяцы для экскурсии в Хор Вирап и Нораванк - это июнь, июль и август. В это время года можно насладиться яркими красками природы и комфортными условиями для прогулок. Виноградники Арени также полны жизни, что добавляет особый шарм посещению. Весной и осенью, в марте, апреле, мае, сентябре и октябре, также стоит посетить эти места. В это время можно избежать большого наплыва туристов и насладиться спокойствием и тишиной, что делает экскурсию более уединенной и приятной.

На этой индивидуальной экскурсии можно посетить древний монастырь Хор Вирап, где был заточен Григорий Просветитель, и насладиться видами на гору Арарат. Затем маршрут продолжится в винную деревню Арени, где предложат попробовать местные вина и узнать об истории виноделия. Завершит путешествие посещение монастырского комплекса Нораванк, расположенного среди красных скал, где расскажут о его истории и символике

Описание экскурсии

Хор Вирап — один из символов Армении

Наша первая цель — монастырь Хор Вирап — это колыбель зарождения христианства в Армении. Вы окажетесь в монастыре-крепости, монастыре-форпосте в 40 км от Еревана и менее чем в километре от границы республики. Здесь я расскажу о хачкарах и о том, как в Армению пришла христианская вера. Надеюсь, нам повезет с погодой — и перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат.

Знакомство с винами Армении в Арени

Вдоволь насмотревшись на Масис (так армяне называют Арарат), мы продолжим наш путь. Проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито гнездо аиста. С ранней весны и до начала осени можно будет вблизи полюбоваться этим чистым и трогательным пейзажем. Следом вы окажетесь в винной деревне, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат. Вы сможете попробовать разные сорта вин: домашнее от местных жителей, молодое игристое вино в сезон, а также вина со всей Армении в маленьком дегустационном зале в погребах. Вы также посетите пещеру Арени-1, где местный смотритель расскажет об интересных артефактах, найденых во время раскопок.

Нораванк — монастырь у красных скал

В монастырском комплексе Нораванк 12 века вы услышите легенду о том, как и кем он был построен, проследите исторический путь святыни и узнаете о символике лестниц. Насладитесь панорамами ущелья с отвесными красными скалами и почувствуете, как здесь безмятежно и умиротворенно.