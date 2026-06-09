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Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк

На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
На этой индивидуальной экскурсии можно посетить древний монастырь Хор Вирап, где был заточен Григорий Просветитель, и насладиться видами на гору Арарат.

Затем маршрут продолжится в винную деревню Арени, где предложат попробовать местные вина и узнать об истории виноделия.

Завершит путешествие посещение монастырского комплекса Нораванк, расположенного среди красных скал, где расскажут о его истории и символике
4.9
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнайте историю христианства в Армении
  • 🍷 Попробуйте местные вина в Арени
  • 🏞 Насладитесь видами на гору Арарат
  • 🕍 Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк
  • 🗿 Исследуйте пещеру Арени-1

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшие месяцы для экскурсии в Хор Вирап и Нораванк - это июнь, июль и август. В это время года можно насладиться яркими красками природы и комфортными условиями для прогулок. Виноградники Арени также полны жизни, что добавляет особый шарм посещению. Весной и осенью, в марте, апреле, мае, сентябре и октябре, также стоит посетить эти места. В это время можно избежать большого наплыва туристов и насладиться спокойствием и тишиной, что делает экскурсию более уединенной и приятной.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк

Что можно увидеть

  • Хор Вирап
  • Нораванк
  • Пещера Арени-1

Описание экскурсии

Хор Вирап — один из символов Армении

Наша первая цель — монастырь Хор Вирап — это колыбель зарождения христианства в Армении. Вы окажетесь в монастыре-крепости, монастыре-форпосте в 40 км от Еревана и менее чем в километре от границы республики. Здесь я расскажу о хачкарах и о том, как в Армению пришла христианская вера. Надеюсь, нам повезет с погодой — и перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат.

Знакомство с винами Армении в Арени

Вдоволь насмотревшись на Масис (так армяне называют Арарат), мы продолжим наш путь. Проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито гнездо аиста. С ранней весны и до начала осени можно будет вблизи полюбоваться этим чистым и трогательным пейзажем. Следом вы окажетесь в винной деревне, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат. Вы сможете попробовать разные сорта вин: домашнее от местных жителей, молодое игристое вино в сезон, а также вина со всей Армении в маленьком дегустационном зале в погребах. Вы также посетите пещеру Арени-1, где местный смотритель расскажет об интересных артефактах, найденых во время раскопок.

Нораванк — монастырь у красных скал

В монастырском комплексе Нораванк 12 века вы услышите легенду о том, как и кем он был построен, проследите исторический путь святыни и узнаете о символике лестниц. Насладитесь панорамами ущелья с отвесными красными скалами и почувствуете, как здесь безмятежно и умиротворенно.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон
Левон — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 4927 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Левон и я представляю команду профессиональных гидов по Армении. Хочу предложить вашему вниманию наши авторские экскурсии. Нам очень нравится показывать гостям свою удивительную и особенную страну! Если у
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вас есть планы о том, как вы хотели бы провести время в Армении, мы с удовольствием поможем в их реализации. А если вы решите довериться опыту людей, знающих толк в этом деле, то, мы обещаем вам незабываемый отдых в Армении.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
2
1
А
Экскурсия выстроена так, что все переезды и подача материала без какой-либо спешки, комфортный режим. Экскурсовод Анна знает о чем рассказывает. Рассказывает простым понятным языком - слушать интересно.
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А
Отлично продуманный маршрут, интересная информация от уважаемой Марины джан:), везде - в комфортном темпе, времени на осмотры столько, сколько нужно. Места, конечно, и их история - до мурашек. Было интересно и душевно. Спасибо организаторам!
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Н
Нам проводила экскурсию Элла. Мы остались очень довольны нашим путешествием. В начале поездки Элла рассказала нам немного про Ереван, историю города и его улиц, которые встретились нам по пути в
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Хор Вирап. Непосредственно в самом монастыре мы подробно ознакомились с его историей и легендами. Дорога в Нораванк была очень живописной: впечатляющие горы, города и деревни, о которых мы тоже послушали истории от нашего гида.
После культурной программы мы отлично пообедали в местном ресторане недалеко от Нораванка. Место великолепное, вкусно и гостеприимно. Рекомендуем!!
После мы посетили небольшую винодельню с дегустацией, где нас приняла хозяйка по имени Светлана.
Впечатления от экскурсии положительные и испытали приятные эмоции!!!

Нам проводила экскурсию Элла. Мы остались очень довольны нашим путешествием. В начале поездки Элла рассказала нам
Нам проводила экскурсию Элла. Мы остались очень довольны нашим путешествием. В начале поездки Элла рассказала нам
Нам проводила экскурсию Элла. Мы остались очень довольны нашим путешествием. В начале поездки Элла рассказала нам
Нам проводила экскурсию Элла. Мы остались очень довольны нашим путешествием. В начале поездки Элла рассказала нам
Нам проводила экскурсию Элла. Мы остались очень довольны нашим путешествием. В начале поездки Элла рассказала нам
Нам проводила экскурсию Элла. Мы остались очень довольны нашим путешествием. В начале поездки Элла рассказала нам
Нам проводила экскурсию Элла. Мы остались очень довольны нашим путешествием. В начале поездки Элла рассказала нам
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Ольга
Прекрасная поездка, спасибо организаторам, у нас было два отличных гида Роза и Майя, получилось что у нас сломалась машина на середине поездки, но нам оперативно прислали другую команду, оба гида отработали на высоте, было невероятно приятно провести с ними этот день, познавательно и очень душевно. Спасибо вам!
Прекрасная поездка, спасибо организаторам, у нас было два отличных гида Роза и Майя, получилось что у
Прекрасная поездка, спасибо организаторам, у нас было два отличных гида Роза и Майя, получилось что у
Прекрасная поездка, спасибо организаторам, у нас было два отличных гида Роза и Майя, получилось что у
Прекрасная поездка, спасибо организаторам, у нас было два отличных гида Роза и Майя, получилось что у
Прекрасная поездка, спасибо организаторам, у нас было два отличных гида Роза и Майя, получилось что у
Прекрасная поездка, спасибо организаторам, у нас было два отличных гида Роза и Майя, получилось что у
Прекрасная поездка, спасибо организаторам, у нас было два отличных гида Роза и Майя, получилось что у
Прекрасная поездка, спасибо организаторам, у нас было два отличных гида Роза и Майя, получилось что у+2
Прекрасная поездка, спасибо организаторам, у нас было два отличных гида Роза и Майя, получилось что у
Прекрасная поездка, спасибо организаторам, у нас было два отличных гида Роза и Майя, получилось что у
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Д
Это был наш первый опыт такой с местным гидом, обычно готовимся сами по форумам и др источникам. И этот опыт стал откровенно замечательным. Наш гид стал "своим местным". Подготовил, отвез,
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рассказал. При этом запросто и чутко подстраивался под наши особенности (а чувство аудитории имхо отличительная черта настоящего профессионала). Мы любим походить-похайкить и нам давали время и инструкции где полазить, хотя это по времени и затянуло экскурсии. Нораванк - это место силы. Там просто надо побывать, неспеша "подышать" прекрасными горными видами и проникнуться задумкой и энергией монастыря. Однако хочу вернуться к гиду. Крайне ценным для меня стало погружение в местную жизнь, рассказы о религии, о том как строился метрополитен, чем люди занимались и как выживали после распада ссср. рассказы формируют картину после которой начинаешь по-другому смотреть на все. И дополнительным приятным бонусом стали наводки на хорошую еду (божественные пирожки) и места где лучше купить сухофруктов. Итого экскурсии по настоящему раскрыли страну с самой лучшей стороны. Кому интересно узнавать причем быстро и калорийно - сильно рекомендую этого гида. А еще Левон - просто очень приятный в общении, умный и добрый.

Это был наш первый опыт такой с местным гидом, обычно готовимся сами по форумам и др
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М
Очень понравилось!! Невероятно познавательно и красиво)
Очень понравилось!! Невероятно познавательно и красиво)
Очень понравилось!! Невероятно познавательно и красиво)
Очень понравилось!! Невероятно познавательно и красиво)
Очень понравилось!! Невероятно познавательно и красиво)
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