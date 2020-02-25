Что вас ожидает

Снежный великан, охраняющий древний храм

Армения известна многими достопримечательностями, но одна занимает особое место в сердце жителей. Это — библейская гора Арарат, к которой мы подберемся максимально близко. Монастырь Хор Вирап находится в часе езды от столицы, рядом с турецкой границей и именно оттуда открывается лучший вид на символ страны. «Хор Вирап» в переводе означает «глубокая темница». Вы узнаете об истории монастыря и о судьбе Григория Просветителя, первого Католикоса Армении, осмотрите убранство часовни и церкви Сурб Аствацацин.

Птичья пещера: голоса предков

Следующая остановка — пещера Арени, которая относится к раннему бронзовому веку. Археологи обнаружили здесь сельскохозяйственные приспособления, самые древние в мире кожаные ботинки со шнурками, юбку из тростника и винодельню. Мы поговорим о других артефактах и быте древних людей, населявших эти земли.

Сказочный ярусный храм

Следом мы отправимся в Нораванк — сокровищницу средневековой армянской архитектуры. В церкви Святого Иоанна Крестителя, среди красных скал каньона Гнишик, вы увидите богато украшенную усыпальницу князя Орбеляна и единственное изображение Бога Отца в Армении. А в церкви Святой Богородицы отметите великолепный купол, необычные лестницы и барельефы.

В конце тура сможете попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается на нескольких винных заводах одноименного села.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Что включено в стоимость

Транспорт

Входные билеты

Дегустация вина завода «Ин Арени»

Вода в бутылках

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).