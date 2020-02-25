Святыни Хор-Вирап и Нораванк

Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню

5
6 отзывов
Индивидуальная
Вы увидите все визитные карточки Армении: от седовласого Арарата до местного винного завода.

Уникальная пещера Арени перенесет вас в древность и расскажет о жизни в эпоху медно-каменного века, а средневековые комплексы Хор Вирап и Нораванк познакомят с культурой и историей страны.

Интересные факты и потрясающие пейзажи ждут вас на экскурсии!
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
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Что вас ожидает

Снежный великан, охраняющий древний храм

Армения известна многими достопримечательностями, но одна занимает особое место в сердце жителей. Это — библейская гора Арарат, к которой мы подберемся максимально близко. Монастырь Хор Вирап находится в часе езды от столицы, рядом с турецкой границей и именно оттуда открывается лучший вид на символ страны. «Хор Вирап» в переводе означает «глубокая темница». Вы узнаете об истории монастыря и о судьбе Григория Просветителя, первого Католикоса Армении, осмотрите убранство часовни и церкви Сурб Аствацацин.

Птичья пещера: голоса предков

Следующая остановка — пещера Арени, которая относится к раннему бронзовому веку. Археологи обнаружили здесь сельскохозяйственные приспособления, самые древние в мире кожаные ботинки со шнурками, юбку из тростника и винодельню. Мы поговорим о других артефактах и быте древних людей, населявших эти земли.

Сказочный ярусный храм

Следом мы отправимся в Нораванк — сокровищницу средневековой армянской архитектуры. В церкви Святого Иоанна Крестителя, среди красных скал каньона Гнишик, вы увидите богато украшенную усыпальницу князя Орбеляна и единственное изображение Бога Отца в Армении. А в церкви Святой Богородицы отметите великолепный купол, необычные лестницы и барельефы.

В конце тура сможете попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается на нескольких винных заводах одноименного села.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Что включено в стоимость

  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Дегустация вина завода «Ин Арени»
  • Вода в бутылках

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
25 фев 2020
Прекрасная экскурсия и отличный гид Ани. Ани отлично рассказывала,было понятно,что она влюблена в Армению. не было вопроса,который застал бы ее врасплох. сама экскурсия прошла четко и структурированно. отдельное спасибо Ани за знакомство с домашним вином
А
24 фев 2020
Все очень своевременно и по делу. Гид - очень обоятельная, эрудированная,готовая подсказать, рассказать, помочь,порекомедовать,что посмотреть дополнительно.
М
23 фев 2020
Спасибо за прекрасный день. Ани молодец! Видно, что она знает и любит историю своей страны и спешит поделиться своими знаниями со всеми.
И
20 фев 2020
Всё ок
А
7 янв 2020
Все отлично!!! Шикарная экскурсия!!!
Е
6 янв 2020
Шикарная экскурсия, было очень интересно слушать гида, она все подробно рассказала о тех местах где мы были и ещё рассказывала разные истории пока мы ездили от места к месту) на конечно не удалось увидеть Арарат из-за тумана, но зато нас очень вкусно накормили😋большое спасибо за экскурсию

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