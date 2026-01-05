Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Вы увидите все визитные карточки Армении: от седовласого Арарата до местного винного завода.
Уникальная пещера Арени перенесет вас в древность и расскажет о жизни в эпоху медно-каменного века, а средневековые комплексы Хор Вирап и Нораванк познакомят с культурой и историей страны. Интересные факты и потрясающие пейзажи ждут вас на экскурсии!
Армения известна многими достопримечательностями, но одна занимает особое место в сердце жителей. Это — библейская гора Арарат, к которой мы подберемся максимально близко. Монастырь Хор Вирап находится в часе езды от столицы, рядом с турецкой границей и именно оттуда открывается лучший вид на символ страны. «Хор Вирап» в переводе означает «глубокая темница». Вы узнаете об истории монастыря и о судьбе Григория Просветителя, первого Католикоса Армении, осмотрите убранство часовни и церкви Сурб Аствацацин.
Птичья пещера: голоса предков
Следующая остановка — пещера Арени, которая относится к раннему бронзовому веку. Археологи обнаружили здесь сельскохозяйственные приспособления, самые древние в мире кожаные ботинки со шнурками, юбку из тростника и винодельню. Мы поговорим о других артефактах и быте древних людей, населявших эти земли.
Сказочный ярусный храм
Следом мы отправимся в Нораванк — сокровищницу средневековой армянской архитектуры. В церкви Святого Иоанна Крестителя, среди красных скал каньона Гнишик, вы увидите богато украшенную усыпальницу князя Орбеляна и единственное изображение Бога Отца в Армении. А в церкви Святой Богородицы отметите великолепный купол, необычные лестницы и барельефы.
В конце поездки сможете попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается на нескольких винных заводах одноименного села.
Организационные детали
В стоимость включены транспорт и вода в бутылках
Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно
Обратите внимание:
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 48-24 часа до экскурсии по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе
После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении
Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 10226 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием.
Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Борис и Тигран команда на пять с плюсом ☺️ Слаженно, грамотно, интересно и познавательно организована экскурсия!
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А
Анна
Большое спасибо организаторам за замечательную экскурсию и отдельное спасибо нашему гиду Карену за душевные разговоры! Нам повезло, что в этот день был виден Арарат. Весь маршрут очень живописный.
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J
Julija
Гид профессионал и очень приятный человек. Содержательная программа. Порадовал вкусный обед. Очень рекомендую.
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Е
Елена
Шикарная экскурсия, было очень интересно слушать гида, она все подробно рассказала о тех местах где мы были и ещё рассказывала разные истории пока мы ездили от места к месту) на конечно не удалось увидеть Арарат из-за тумана, но зато нас очень вкусно накормили😋большое спасибо за экскурсию
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А
Анастасия
Прекрасная экскурсия и отличный гид Ани. Ани отлично рассказывала,было понятно,что она влюблена в Армению. не было вопроса,который застал бы ее врасплох. сама экскурсия прошла четко и структурированно. отдельное спасибо Ани за знакомство с домашним вином
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А
Анастасия
Все очень своевременно и по делу. Гид - очень обоятельная, эрудированная,готовая подсказать, рассказать, помочь,порекомедовать,что посмотреть дополнительно.
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