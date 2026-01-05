Вы увидите все визитные карточки Армении: от седовласого Арарата до местного винного завода. Уникальная пещера Арени перенесет вас в древность и расскажет о жизни в эпоху медно-каменного века, а средневековые комплексы Хор Вирап и Нораванк познакомят с культурой и историей страны. Интересные факты и потрясающие пейзажи ждут вас на экскурсии!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Снежный великан, охраняющий древний храм

Армения известна многими достопримечательностями, но одна занимает особое место в сердце жителей. Это — библейская гора Арарат, к которой мы подберемся максимально близко. Монастырь Хор Вирап находится в часе езды от столицы, рядом с турецкой границей и именно оттуда открывается лучший вид на символ страны. «Хор Вирап» в переводе означает «глубокая темница». Вы узнаете об истории монастыря и о судьбе Григория Просветителя, первого Католикоса Армении, осмотрите убранство часовни и церкви Сурб Аствацацин.

Птичья пещера: голоса предков

Следующая остановка — пещера Арени, которая относится к раннему бронзовому веку. Археологи обнаружили здесь сельскохозяйственные приспособления, самые древние в мире кожаные ботинки со шнурками, юбку из тростника и винодельню. Мы поговорим о других артефактах и быте древних людей, населявших эти земли.

Сказочный ярусный храм

Следом мы отправимся в Нораванк — сокровищницу средневековой армянской архитектуры. В церкви Святого Иоанна Крестителя, среди красных скал каньона Гнишик, вы увидите богато украшенную усыпальницу князя Орбеляна и единственное изображение Бога Отца в Армении. А в церкви Святой Богородицы отметите великолепный купол, необычные лестницы и барельефы.

В конце поездки сможете попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается на нескольких винных заводах одноименного села.

Организационные детали

В стоимость включены транспорт и вода в бутылках

Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно

Обратите внимание:

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 48-24 часа до экскурсии по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе

После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении

Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.