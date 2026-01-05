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Святыни Хор-Вирап и Нораванк

Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Вы увидите все визитные карточки Армении: от седовласого Арарата до местного винного завода.

Уникальная пещера Арени перенесет вас в древность и расскажет о жизни в эпоху медно-каменного века, а средневековые комплексы Хор Вирап и Нораванк познакомят с культурой и историей страны. Интересные факты и потрясающие пейзажи ждут вас на экскурсии!
5
9 отзывов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Святыни Хор-Вирап и Нораванк

Описание экскурсии

Снежный великан, охраняющий древний храм

Армения известна многими достопримечательностями, но одна занимает особое место в сердце жителей. Это — библейская гора Арарат, к которой мы подберемся максимально близко. Монастырь Хор Вирап находится в часе езды от столицы, рядом с турецкой границей и именно оттуда открывается лучший вид на символ страны. «Хор Вирап» в переводе означает «глубокая темница». Вы узнаете об истории монастыря и о судьбе Григория Просветителя, первого Католикоса Армении, осмотрите убранство часовни и церкви Сурб Аствацацин.

Птичья пещера: голоса предков

Следующая остановка — пещера Арени, которая относится к раннему бронзовому веку. Археологи обнаружили здесь сельскохозяйственные приспособления, самые древние в мире кожаные ботинки со шнурками, юбку из тростника и винодельню. Мы поговорим о других артефактах и быте древних людей, населявших эти земли.

Сказочный ярусный храм

Следом мы отправимся в Нораванк — сокровищницу средневековой армянской архитектуры. В церкви Святого Иоанна Крестителя, среди красных скал каньона Гнишик, вы увидите богато украшенную усыпальницу князя Орбеляна и единственное изображение Бога Отца в Армении. А в церкви Святой Богородицы отметите великолепный купол, необычные лестницы и барельефы.

В конце поездки сможете попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается на нескольких винных заводах одноименного села.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспорт и вода в бутылках
  • Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно

Обратите внимание:

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 48-24 часа до экскурсии по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе
  • После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении

Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 10226 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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1
Е
Борис и Тигран команда на пять с плюсом ☺️ Слаженно, грамотно, интересно и познавательно организована экскурсия!
Борис и Тигран команда на пять с плюсом ☺️ Слаженно, грамотно, интересно и познавательно организована экскурсия!
Борис и Тигран команда на пять с плюсом ☺️ Слаженно, грамотно, интересно и познавательно организована экскурсия!
Борис и Тигран команда на пять с плюсом ☺️ Слаженно, грамотно, интересно и познавательно организована экскурсия!
Борис и Тигран команда на пять с плюсом ☺️ Слаженно, грамотно, интересно и познавательно организована экскурсия!
Борис и Тигран команда на пять с плюсом ☺️ Слаженно, грамотно, интересно и познавательно организована экскурсия!
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А
Большое спасибо организаторам за замечательную экскурсию и отдельное спасибо нашему гиду Карену за душевные разговоры! Нам повезло, что в этот день был виден Арарат. Весь маршрут очень живописный.
Большое спасибо организаторам за замечательную экскурсию и отдельное спасибо нашему гиду Карену за душевные разговоры! Нам
Большое спасибо организаторам за замечательную экскурсию и отдельное спасибо нашему гиду Карену за душевные разговоры! Нам
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J
Гид профессионал и очень приятный человек. Содержательная программа. Порадовал вкусный обед. Очень рекомендую.
Гид профессионал и очень приятный человек. Содержательная программа. Порадовал вкусный обед. Очень рекомендую.
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Е
Шикарная экскурсия, было очень интересно слушать гида, она все подробно рассказала о тех местах где мы были и ещё рассказывала разные истории пока мы ездили от места к месту) на конечно не удалось увидеть Арарат из-за тумана, но зато нас очень вкусно накормили😋большое спасибо за экскурсию
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А
Прекрасная экскурсия и отличный гид Ани. Ани отлично рассказывала,было понятно,что она влюблена в Армению. не было вопроса,который застал бы ее врасплох. сама экскурсия прошла четко и структурированно. отдельное спасибо Ани за знакомство с домашним вином
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А
Все очень своевременно и по делу. Гид - очень обоятельная, эрудированная,готовая подсказать, рассказать, помочь,порекомедовать,что посмотреть дополнительно.
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