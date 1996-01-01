Степанаванский дендропарк Расположен рядом с городом Степанаван и основан в XX веке польским биологом, посетившим Армению. В парке 🌳 много редких растений — идеальное место для любителей прогулок на природе. Монастырь СанаинРасположен в одноименном селе, близ административного центра города Алаверди. Построен в X веке и в 1996 году внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь АхпатРасположен в 10 км от Санаина в одноимённом селе. Как и Санаинский монастырь, построен в X веке царем Ашотом III и в 1996 году внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Организационные детали:
Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
Услуги гида-водителя
Автомобиль
Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
Входные билеты на достопримечательности
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.