Степанаванский дендропарк Расположен рядом с городом Степанаван и основан в XX веке польским биологом, посетившим Армению. В парке 🌳 много редких растений — идеальное место для любителей прогулок на природе. Монастырь СанаинРасположен в одноименном селе, близ административного центра города Алаверди. Построен в X веке и в 1996 году внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь АхпатРасположен в 10 км от Санаина в одноимённом селе. Как и Санаинский монастырь, построен в X веке царем Ашотом III и в 1996 году внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организационные детали: